Головні новини 14 січня: Росія готує провокації для нападу на Україну, хакери атакували сайти держорганів
Українська розвідка та дані США підтверджують: Росія готує провокацію на кордоні, що стала би приводом для військового вторгнення в Україну, хакери атакували сайти держорганів, Зеленський хоче зустрітися з Байденом та Путіним, - головні новини 14 січня.
Росія готує провокації
Першим про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, Росія збирається звинуватити Україну "в підготовці нападу на російські сили на сході". Цю інформацію підтверджують розвідка Міноборони, Білий дім та Пентагон. За даними Білого дому, Росія вже розмістила оперативників, які мають влаштувати ці провокації. "Ці оперативники навчені ведення бойових дій в умовах міста та роботі з вибуховими речовинами для організації актів саботажу у російських військових частинах", – сказала речниця Білого дому Псакі.
У російській армії тим часом оголошено раптову перевірку боєготовності. В Пентагоні додають: 2/3 військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії.
Атака хакерів на сайти державних органів
Найбільша за 4 роки атака хакерів на урядові сайти сталася миннулої ночі. На сайтах зловмисники залишили повідомлення з погрозами, написане українською, російською та ламаною "польською" мовами. Загалом постраждали близько 70 сайтів.
Витоку даних не було, персональні дані українців - в безпеці.
В СБУ вважають, що атаку здійснили російські спецслужби.
Зеленський хоче зустрітися з Байденом та Путіним
Президенту США він запропонував провести саміт за участі президента РФ. "Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - заявив голова ОП Андрій Єрмак.
Столтенберг обіцяє, що Україна стане членом НАТО
"2008-го року ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами, але ми не встановлювали, коли саме", - додав він.
Алієв у Києві
Президенти України та Азербайджану підписали угоди в сфері торгівлі, землі та енергетики.
ДБР анонсує процесуальні дії щодо Порошенка на 17 січня
"Органи слідства чекають на повернення Петра Порошенка для проведення відповідних процесуальних дій. Сподіваємось, що таке засідання відбудеться в понеділок", - повідомили у ДБР. Тим часом суддя Бортницька, яка мала оголосити текст ухвали щодо арешту майна Порошенка, раптово "пішла у відпустку".
Будь ласка, зачекайте...
Але своїм риком Росія розбуджує у колективного Заходу забутий рефлекс самозахисту.
І незабаром західні лобісти Москви можуть стати тамтешніми "іноагентами".
Зараз, коли Америка сказала Росії "ні!", а Москва відмовилася від компромісів, виникла пауза.
Кремль очікує на контрпропозиції від США та НАТО.
Але все вже сказано! Пауза потрібна президенту Путіну, щоб наважитися.
Ми підійшли до межі, за якою або російська відплата за відмову грати в її гру і стрибок у прірву, або відступ.
Але ж відступ завжди принизливий - авжеж?
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/56395/amerika-skazala-rosiyi-ni-so-dali
Головна мета сша і європи - санкції проти кацапії для стримування їі розвитку. Ні в якому разі не знищення чи розпаду, а самое розвитку.
Проблема в системі стримування та противаг Заходу. Вони не можуть впаять сильні санкції одразу.
Якщо Україною треба буде пожертвувати заради санкцій - Захід пожертвує.
Захід нічим від України не залежить
В частности, подорожание хлеба и хлебобулочной группы изделий не заставит себя ждать. В Украине, по словам крупных производителей, не хватает своей муки. Ее придется закупать, а импорт всегда дороже, что и становится предпосылкой для повышения цены внутри страны.
Муку планируют покупать в Турции. Подъем цен, по прогнозам, достигнет 25%.
Анука, расскажите, как украина весь мир хлебом кормит.. Это же полный ZeEnd!
«Україна вимушена імпортувати борошно з Туреччини» - заявляє ТСН каналу Коломойського. Відповідно ціни зростуть. А ще раніше влада заявляла про рекордні врожаї зернових.
Другие зеленые (слуги или мыши) украли деньги,и госрезерв пустой.
Производители зерна его не хранят,а продают.
И именно функцией государства являеться регулирование ЦЕН (зерна/нефти/валюты) путем закупки/продажи в резервах стратегических запасов. Так делалось ДО Зеленского & К95.
Выбрали? Намазывайте видосики на платежки!
Мабуть щоб зіграти їм без рук на роялі.
Більш йому нічого запропонувати.
Але для брехливого клоуна головне утриматися у влади і накрасти в офшори, а з витратами на армію вибори не виграєш, "авось пронєсєт" це слоган цієї влади. При чому в крайньому випадку Зеленського чекають його офшори і вілла в Італії.
Издание указывает, что в сеть утекла информация о вооружении, боеприпасах, наличии запасных частей, обмундировании как сухопутных войск, так ВВС и флота. Также часть данных касалась военной техники, закупленной Польшей у США, ФРГ и Израиля.
"Этот материал стоит огромных денег. Это стратегические данные, получить которые хочет разведка России. Они дают основу для точного подсчета, каково материальное состояние военных подразделений, какие у нас резервы, какие подразделения мы считаем приоритетными и, говоря в целом, какова оборонная способность нашей страны", - заявил экс-начальник армейской контрразведки, генерал Петр Пытель.
Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі. Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб. Ще дивуєтесь?
так що не лякай,брехливий порохоботе,щодо "набраних кредитів"!
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1482142049956732936 7 ч
Ecли о готовящейся кремлевской операции «распятые донбасские мальчики» официально сообщает наиболее расположенный к Кремлю Sullivan, значит решение о вторжении в Кремле уже принято. Мальчиков распнут на следующей неделе немедленно по получению ответного письма из Вашингтона.