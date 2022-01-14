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Головні новини 14 січня: Росія готує провокації для нападу на Україну, хакери атакували сайти держорганів

Головні новини 14 січня: Росія готує провокації для нападу на Україну, хакери атакували сайти держорганів

Українська розвідка та дані США підтверджують: Росія готує провокацію на кордоні, що стала би приводом для військового вторгнення в Україну, хакери атакували сайти держорганів, Зеленський хоче зустрітися з Байденом та Путіним, - головні новини 14 січня.

Росія готує провокації

Першим про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, Росія збирається звинуватити Україну "в підготовці нападу на російські сили на сході". Цю інформацію підтверджують розвідка Міноборони, Білий дім та Пентагон. За даними Білого дому, Росія вже розмістила оперативників, які мають влаштувати ці провокації. "Ці оперативники навчені ведення бойових дій в умовах міста та роботі з вибуховими речовинами для організації актів саботажу у російських військових частинах", – сказала речниця Білого дому Псакі.

У російській армії тим часом оголошено раптову перевірку боєготовності. В Пентагоні додають: 2/3 військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії.

Атака хакерів на сайти державних органів

Найбільша за 4 роки атака хакерів на урядові сайти сталася миннулої ночі. На сайтах зловмисники залишили повідомлення з погрозами, написане українською, російською та ламаною "польською" мовами. Загалом постраждали близько 70 сайтів.

Витоку даних не було, персональні дані українців - в безпеці.

В СБУ вважають, що атаку здійснили російські спецслужби.

Зеленський хоче зустрітися з Байденом та Путіним

Президенту США він запропонував провести саміт за участі президента РФ. "Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - заявив голова ОП Андрій Єрмак.

Столтенберг обіцяє, що Україна стане членом НАТО

"2008-го року ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами, але ми не встановлювали, коли саме", - додав він.

Алієв у Києві

Президенти України та Азербайджану підписали угоди в сфері торгівлі, землі та енергетики.

ДБР анонсує процесуальні дії щодо Порошенка на 17 січня

"Органи слідства чекають на повернення Петра Порошенка для проведення відповідних процесуальних дій. Сподіваємось, що таке засідання відбудеться в понеділок", - повідомили у ДБР. Тим часом суддя Бортницька, яка мала оголосити текст ухвали щодо арешту майна Порошенка, раптово "пішла у відпустку".

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Топ коментарі
+5
...Росія має найпотужнішу лобістську машину всередині ліберальних демократій, і вона поки що працює.
Але своїм риком Росія розбуджує у колективного Заходу забутий рефлекс самозахисту.
І незабаром західні лобісти Москви можуть стати тамтешніми "іноагентами".

Зараз, коли Америка сказала Росії "ні!", а Москва відмовилася від компромісів, виникла пауза.
Кремль очікує на контрпропозиції від США та НАТО.
Але все вже сказано! Пауза потрібна президенту Путіну, щоб наважитися.
Ми підійшли до межі, за якою або російська відплата за відмову грати в її гру і стрибок у прірву, або відступ.
Але ж відступ завжди принизливий - авжеж?
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/56395/amerika-skazala-rosiyi-ni-so-dali
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15.01.2022 00:02
+5
Фахівці фсб хакнули "Дію" та набрали кредитів на неймовірно довірливих адептів "Жіжіталізації ВаЗЄлєнського".
Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі. Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб. Ще дивуєтесь?
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15.01.2022 04:46
+2
Європі навіть вигідна війна. Робочих рух з України побільшає в рази
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15.01.2022 00:18
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...Росія має найпотужнішу лобістську машину всередині ліберальних демократій, і вона поки що працює.
Але своїм риком Росія розбуджує у колективного Заходу забутий рефлекс самозахисту.
І незабаром західні лобісти Москви можуть стати тамтешніми "іноагентами".

Зараз, коли Америка сказала Росії "ні!", а Москва відмовилася від компромісів, виникла пауза.
Кремль очікує на контрпропозиції від США та НАТО.
Але все вже сказано! Пауза потрібна президенту Путіну, щоб наважитися.
Ми підійшли до межі, за якою або російська відплата за відмову грати в її гру і стрибок у прірву, або відступ.
Але ж відступ завжди принизливий - авжеж?
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/56395/amerika-skazala-rosiyi-ni-so-dali
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15.01.2022 00:02 Відповісти
Ху_ло скаже що це були навчання максимально наближені до бойових.
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15.01.2022 00:10 Відповісти
Кому то выгодно беспричинно нагнетать военную истерию. Наверное для того, что бы на фоне паники скупит по дешевке Украинские активы.
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15.01.2022 09:05 Відповісти
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15.01.2022 09:29 Відповісти
Україна є найкращою наживкою для ***** в руках сша. І ***** наживку бере.
Головна мета сша і європи - санкції проти кацапії для стримування їі розвитку. Ні в якому разі не знищення чи розпаду, а самое розвитку.
Проблема в системі стримування та противаг Заходу. Вони не можуть впаять сильні санкції одразу.
Якщо Україною треба буде пожертвувати заради санкцій - Захід пожертвує.
Захід нічим від України не залежить
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15.01.2022 00:15 Відповісти
Європі навіть вигідна війна. Робочих рух з України побільшає в рази
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15.01.2022 00:18 Відповісти
В Украине подорожает хлеб: причина в увеличении объемов импорта муки.

В частности, подорожание хлеба и хлебобулочной группы изделий не заставит себя ждать. В Украине, по словам крупных производителей, не хватает своей муки. Ее придется закупать, а импорт всегда дороже, что и становится предпосылкой для повышения цены внутри страны.

Муку планируют покупать в Турции. Подъем цен, по прогнозам, достигнет 25%.

Анука, расскажите, как украина весь мир хлебом кормит.. Это же полный ZeEnd!
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15.01.2022 00:17 Відповісти
Експорт зерна або є і всі продають хто куди і скільки хоче, або його нема взагалі і поля бурьяном заростають
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15.01.2022 00:21 Відповісти
Продати в Туреччину зерно, купити на виручені гроші в Туреччині борошно. Дуже непогана економіка ящітаю. Так ЗЕбанате ?
«Україна вимушена імпортувати борошно з Туреччини» - заявляє ТСН каналу Коломойського. Відповідно ціни зростуть. А ще раніше влада заявляла про рекордні врожаї зернових.
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15.01.2022 05:39 Відповісти
Госрезервы сьели мыши. Зеленые.
Другие зеленые (слуги или мыши) украли деньги,и госрезерв пустой.
Производители зерна его не хранят,а продают.
И именно функцией государства являеться регулирование ЦЕН (зерна/нефти/валюты) путем закупки/продажи в резервах стратегических запасов. Так делалось ДО Зеленского & К95.
Выбрали? Намазывайте видосики на платежки!
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15.01.2022 00:48 Відповісти
глянь на заглавной "Цензора" - наш ответ Чемберлену - ***** какой то дули крутит!
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15.01.2022 00:53 Відповісти
Ну, як в 1933- Богообраний народ з обрізаними пенісами при владі, ;неврожай; і...
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15.01.2022 09:01 Відповісти
Зеленський хоче зустрітися з Байденом та Путіним.
Мабуть щоб зіграти їм без рук на роялі.
Більш йому нічого запропонувати.
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15.01.2022 00:37 Відповісти
Це не зеленському нема чого пропонувати, а Україні. Україна навіть не бензоколонка як кацапія. Україна їде на веліку бо грошей на бензин нема
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15.01.2022 00:46 Відповісти
То навіщо зечмо пропонує?!
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15.01.2022 00:49 Відповісти
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15.01.2022 05:34 Відповісти
Як би усі ті мільярди що розпилив і закатав в асфальт Зеленський (чи випадково?) були витрачені на армію, а держава займалася армією і підіймала її престиж, як це було раніше, то скоріше за все питання вторгнення Росії взагалі не стояло би.
Але для брехливого клоуна головне утриматися у влади і накрасти в офшори, а з витратами на армію вибори не виграєш, "авось пронєсєт" це слоган цієї влади. При чому в крайньому випадку Зеленського чекають його офшори і вілла в Італії.
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15.01.2022 02:47 Відповісти
Более 1,7 млн секретных документов о деятельности польской армии оказались в интернете в общем доступе. Об этом http://onet.pl/ сообщает onet.pl в пятницу, 14 января.

Издание указывает, что в сеть утекла информация о вооружении, боеприпасах, наличии запасных частей, обмундировании как сухопутных войск, так ВВС и флота. Также часть данных касалась военной техники, закупленной Польшей у США, ФРГ и Израиля.

"Этот материал стоит огромных денег. Это стратегические данные, получить которые хочет разведка России. Они дают основу для точного подсчета, каково материальное состояние военных подразделений, какие у нас резервы, какие подразделения мы считаем приоритетными и, говоря в целом, какова оборонная способность нашей страны", - заявил экс-начальник армейской контрразведки, генерал Петр Пытель.
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15.01.2022 04:05 Відповісти
Фахівці фсб хакнули "Дію" та набрали кредитів на неймовірно довірливих адептів "Жіжіталізації ВаЗЄлєнського".
Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі. Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб. Ще дивуєтесь?
показати весь коментар
15.01.2022 04:46 Відповісти
сайт "дії " ліг,не був "зломаний..

так що не лякай,брехливий порохоботе,щодо "набраних кредитів"!
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15.01.2022 09:33 Відповісти
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1482142049956732936 7 ч



Ecли о готовящейся кремлевской операции «распятые донбасские мальчики» официально сообщает наиболее расположенный к Кремлю Sullivan, значит решение о вторжении в Кремле уже принято. Мальчиков распнут на следующей неделе немедленно по получению ответного письма из Вашингтона.
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15.01.2022 09:50 Відповісти
 
 