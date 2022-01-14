Головні новини 14 січня: Росія готує провокації для нападу на Україну, хакери атакували сайти держорганів

Українська розвідка та дані США підтверджують: Росія готує провокацію на кордоні, що стала би приводом для військового вторгнення в Україну, хакери атакували сайти держорганів, Зеленський хоче зустрітися з Байденом та Путіним, - головні новини 14 січня.

Росія готує провокації

Першим про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, Росія збирається звинуватити Україну "в підготовці нападу на російські сили на сході". Цю інформацію підтверджують розвідка Міноборони, Білий дім та Пентагон. За даними Білого дому, Росія вже розмістила оперативників, які мають влаштувати ці провокації. "Ці оперативники навчені ведення бойових дій в умовах міста та роботі з вибуховими речовинами для організації актів саботажу у російських військових частинах", – сказала речниця Білого дому Псакі.

У російській армії тим часом оголошено раптову перевірку боєготовності. В Пентагоні додають: 2/3 військ РФ біля кордонів України перекинуто з інших регіонів Росії.

Атака хакерів на сайти державних органів

Найбільша за 4 роки атака хакерів на урядові сайти сталася миннулої ночі. На сайтах зловмисники залишили повідомлення з погрозами, написане українською, російською та ламаною "польською" мовами. Загалом постраждали близько 70 сайтів.

Витоку даних не було, персональні дані українців - в безпеці.

В СБУ вважають, що атаку здійснили російські спецслужби.

Зеленський хоче зустрітися з Байденом та Путіним

Президенту США він запропонував провести саміт за участі президента РФ. "Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом", - заявив голова ОП Андрій Єрмак.

Столтенберг обіцяє, що Україна стане членом НАТО

"2008-го року ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами, але ми не встановлювали, коли саме", - додав він.

Алієв у Києві

Президенти України та Азербайджану підписали угоди в сфері торгівлі, землі та енергетики.

ДБР анонсує процесуальні дії щодо Порошенка на 17 січня

"Органи слідства чекають на повернення Петра Порошенка для проведення відповідних процесуальних дій. Сподіваємось, що таке засідання відбудеться в понеділок", - повідомили у ДБР. Тим часом суддя Бортницька, яка мала оголосити текст ухвали щодо арешту майна Порошенка, раптово "пішла у відпустку".