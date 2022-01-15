Від початку реформи українці оформили вже понад 4,5 млн електронних лікарняних, - МОЗ

Від початку реформи електронних лікарняних українці понад 4,5 млн разів скористалися новою послугою. Система повністю запрацювала з 1 жовтня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про таку цифру повідомили у Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на Пенсійний фонд.

Згідно з даними МОЗ, в електронній системі охорони здоров'я було створено понад 6 млн медичних висновків про тимчасову непрацездатність, на підставі яких для працевлаштованих українців формуються е-лікарняні.

В уряді зазначають, що реформа значно спростила процес оформлення лікарняних. Так, більше не потрібно збирати підписи та печатки на бланку, передавати документ роботодавцю, а іноді — знову йти до лікарні за заміною документа, якщо при оформленні лікарняного було допущено помилку.

"Тепер неточності при створенні лікарняних трапляються рідше, адже лікар самостійно не вноситиме інформацію про пацієнта. Усі необхідні дані підтягуються автоматично", — йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку жовтня оформили 1,7 млн електронних лікарняних, - Мінсоцполітики