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Від початку реформи українці оформили вже понад 4,5 млн електронних лікарняних, - МОЗ

Від початку реформи українці оформили вже понад 4,5 млн електронних лікарняних, - МОЗ

Від початку реформи електронних лікарняних українці понад 4,5 млн разів скористалися новою послугою. Система повністю запрацювала з 1 жовтня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про таку цифру повідомили у Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на Пенсійний фонд.

Згідно з даними МОЗ, в електронній системі охорони здоров'я було створено понад 6 млн медичних висновків про тимчасову непрацездатність, на підставі яких для працевлаштованих українців формуються е-лікарняні.

В уряді зазначають, що реформа значно спростила процес оформлення лікарняних. Так, більше не потрібно збирати підписи та печатки на бланку, передавати документ роботодавцю, а іноді — знову йти до лікарні за заміною документа, якщо при оформленні лікарняного було допущено помилку.

"Тепер неточності при створенні лікарняних трапляються рідше, адже лікар самостійно не вноситиме інформацію про пацієнта. Усі необхідні дані підтягуються автоматично", — йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку жовтня оформили 1,7 млн електронних лікарняних, - Мінсоцполітики

Автор: 

електронні документи (448) лікарняний (124)


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Топ коментарі
+8
до 17.01.22 на лікарняні піде увесь Печерський суд...
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15.01.2022 00:32
+3
Суддя, яка мала вчора озвучити рішення про арешт майна Порошенка, …. захворіла.
Це яскравий показник руйнації вертикалі влади - підлеглі вже не вірять наркоману що він їх захистить і починають саботувати його протизаконні вказівки або усіляко ухилятись від їх виконання. Я не здивуюсь, якщо бенедиктова та інші посадовці вже ведуть таємні перемовини з "ЄС".
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15.01.2022 04:42
+3
А чому їх знову зразу не оплачують ? 12 років тому ці дебіли пояснювали , що перевіряють , чи не підробний лікарняний . А зараз вони що перевіряють , уроди ? Коли людині найбільше потрібні гроші , вони їх не дають декілька місяців ! "Немає коштів !"??? - Заберіть міліонні зарплати в "радників" та "наглядачів" лєщєнок та наємів з арєстовічями . І зе нє х.. по Буковелям шастати кожного місяця .
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15.01.2022 06:37
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до 17.01.22 на лікарняні піде увесь Печерський суд...
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15.01.2022 00:32 Відповісти
Суддя, яка мала вчора озвучити рішення про арешт майна Порошенка, …. захворіла.
Це яскравий показник руйнації вертикалі влади - підлеглі вже не вірять наркоману що він їх захистить і починають саботувати його протизаконні вказівки або усіляко ухилятись від їх виконання. Я не здивуюсь, якщо бенедиктова та інші посадовці вже ведуть таємні перемовини з "ЄС".
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15.01.2022 04:42 Відповісти
Ви оптиміст ! Але навіть такі істоти , як ці "судді", теж хворіють . Найдуть інше чмо . І будуть вони йти до кінця - інакше , якщо переможе Україна і Порошенко , цього разу їм буде остаточно триндець .
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15.01.2022 06:42 Відповісти
Всі пси торчка добре розуміють що шлюхи - то не надовго. І ростов не гумовий. А Канари з Парижем вічні, з санкціями ж туди зась. Ось і крутяться, як те гівно на трісочці в водограю. А банда ж, на відміну від ригааналів, не така монолітна. І тому не керується навіть дєрмаком.
Европарламент може 17.01. ввести санкції проти суддів які по наказу ОП відкрили справи проти Пороха .
От я думаю :якщо введуть санкції проти суддів в усії 107 справах то і не потрібно виділяти гроші на реформу суда таким чином еврпопаламент допоможе вам провести реформу СУДІВ
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15.01.2022 06:46 Відповісти
Скоріш за все суддів поставили між вісильнецею та гелятиною.Виконають противоправні вказівки влади їхні дії будуть протизаконні а не виконають залишаться посади та роботи.
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15.01.2022 16:15 Відповісти
А чому їх знову зразу не оплачують ? 12 років тому ці дебіли пояснювали , що перевіряють , чи не підробний лікарняний . А зараз вони що перевіряють , уроди ? Коли людині найбільше потрібні гроші , вони їх не дають декілька місяців ! "Немає коштів !"??? - Заберіть міліонні зарплати в "радників" та "наглядачів" лєщєнок та наємів з арєстовічями . І зе нє х.. по Буковелям шастати кожного місяця .
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15.01.2022 06:37 Відповісти
Чекають, може лох здохне -зекономлять!
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15.01.2022 08:37 Відповісти
Немає достатньо грошей в фонді соц страху . Чому? - бо наповнюють цей фонд в основному з зарплат бюджетників, ті хто їздять по буковелях на лексусах та крузерах ,як правило ФОПи спрощенці, або схемщики з сірим налом. Подивіться як приватники терміново почали переєстровувати бізнеси на сільську місцевість показуючи філіали в містах- непотрібно касового апарату- не видають чеки за покупки, не платять податки. Негр під Ейфелевої вежею при покупці хот- дога за1.5€видає чек з касового апарата, а коли я в будівельному маркеті купив матеріалу на 28к- з мене вимагають над, бо немає( непацює) касовий апарат. Підприємці в школі, лікарні, дитсадку вимагають викладаючи в соцмережі- у вас всьо должно бить.Але вчитель, медсестра чи нянечка не зможуть утримувати на своїх 19.5% з 6000 усіх.Платіть курви податки!
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15.01.2022 08:42 Відповісти
А який відсоток лікарняних листів був оплачений?
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15.01.2022 08:44 Відповісти
Але гроші, за лікарняний, я отримав через 2,5 місяці… вже вийшов на роботу, отримав зарплатню, з якої в мене стягнули всі податки, за ці лікарняні гроші, які я не отримав…
Добре, що в мене якийсь запас грошей є, а людям доводилось кредити брати на лікування, поки бубочка крутить ті гроші по рахунках…
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15.01.2022 09:48 Відповісти
Болеют люди.
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15.01.2022 10:14 Відповісти
 
 