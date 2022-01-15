Сили тероборони в прикордонних областях сьогодні мають отримати зброю, - Веніславський

Сили тероборони в прикордонних областях до 15 січня мають отримати зброю та дані про місця дислокації. До лютого - по всій країні.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Дійсно необхідно розробляти план дій на будь-який непередбачуваний випадок. Цим зараз і займається наше військово-політичне керівництво. На превеликий жаль, з 2014 року цим взагалі ніхто не займався", - сказав Веніславський.

За його словами, що влада над цим зараз активно працює.

"Завтра (15 січня, - ред.) у всіх прикордонних областях України бригади вже мають за тими нормативними вказівками, наказами і актами отримати і зброю, і розуміти місця дислокації. До лютого ми маємо у всіх областях України зробити те саме, тому процес іде. Я сьогодні розмовляв з командувачем сил ТРО, він мені підтвердив, те, що я зараз говорю", - підсумував нардеп.

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