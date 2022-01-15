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В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали

За минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.

За добу 14 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229);

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 0190 817 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 госпіталізовано – 1 682 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 летальних випадків – 127;

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 одужало – 6 172 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 захворіло – 3 748 079 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 одужало – 3 551 283 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 летальних випадків – 98 195;

В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

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Топ коментарі
+5
От нахрєна писати цю маячню? Вже одиниці прибабахнутих вірять цій рекламі. А от галопуючій інфляції всі, ну крім зелених, у них ідалі скумбрія по 8, гречка по 12.
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15.01.2022 08:34
+5
Після того, як прочитав заяву африканського чиновника-менеджера з трьома медичними дипломами про те, що до експериментів з вакцинами треба залучати ще більше вагітних жінок, зрозумів що розв'язка вже близько.
У вакцинаторів "криза жанру". На четвертий бустер стадо вже не поведеться. Якщо в найближчі 4-5 місяців не придумати щось кардинально нове, то влітку статистика впаде природнім шляхом (як і минулого літа, зауважте) і накрутити її без явних фальсифікацій вже не вдасться
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15.01.2022 12:02
+4
В Австралии наши медицинское "светила" заверещали о том, что "может понадобиться 4-й укол".
Вещает от имени медицинских "светил" кЕтаец, что характерно.
Даже от гриппа только один раз в год прививаются, а от ковидлы планируют каждые 3 месяца (на заднице мозоль образуется, еси туда колоть, мне так кажется)

Чрезвычайно забавно также следующее развитие событий: в штате Виктория предложено выздоравливающих от ковидлы переводить в отели, где за ними будут "ухаживать медсестры".
Это поразительно с несколько точек зрения:
- представте себе такое помещение в отель выздоравливающего с натуральной оспой и посмейтесь от души
- учитывая, что в государственном госпитале Остин (годовой бюджет 1 миллиард долларов в год) 11 января было аж целых 7 больных с ковидлой, то непонятно, а кого, собственно говоря из этих 7 человек в отели будут переводить
- было сообщение в СМИ, что одна медсестра обслуживает аж целых 8 больных, что делает ситуацию с госпиталем Остин особенно пикантной: на 7 ковидных больных достаточно одной медсестры, в чем госпиталь перенапрягся?

Вывод: ковидных страдальцев переводят в отели чтобы
- дать заработать прикормленным отелям из бюджета штата официально, ибо в отелях сейчас нет постояльцев, отели находятся на грани банкротста (это показатель возрождения экономики)
- это еще одна попытка коммуняк штат Виктория привезти китайских медсестер. Вот тут им будет очередной облом, потому что визы выдают федералы, а им китайские военнослужащие (все медсестры в Китае военнообязанные) не нужны.

Тот факт, что Верховный Суд США признал мандаты Байдена о вакцинации незаконными произвело потрясение, сравнимое с извержением Везувия. Трясет наших про-китайских сявок в Австралии так, что даже цунами случилось на островах Тонга.
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15.01.2022 10:50
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От нахрєна писати цю маячню? Вже одиниці прибабахнутих вірять цій рекламі. А от галопуючій інфляції всі, ну крім зелених, у них ідалі скумбрія по 8, гречка по 12.
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15.01.2022 08:34 Відповісти
Так треба. шлюшко з кузєю працюють не покладаючи рук на усе інше "з прибором". Верещучка щоб запобігти черговій хвилі відмінила облік ізоляціі для осіб, що прибули з орди.
Інфляція кажете? Ну була скумбрія по 8, стане 9.44, газ для підприємців 70, електрика по 6, так то ж дрібниці
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15.01.2022 09:35 Відповісти
Який сенс в ізоляції, якшо транзитом можна без неї 2 доби кому завгодно, або після в'їзду протягом 3-х діб можеш шастати без тесту і взагалі без Вдома.
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15.01.2022 10:30 Відповісти
В Австралии наши медицинское "светила" заверещали о том, что "может понадобиться 4-й укол".
Вещает от имени медицинских "светил" кЕтаец, что характерно.
Даже от гриппа только один раз в год прививаются, а от ковидлы планируют каждые 3 месяца (на заднице мозоль образуется, еси туда колоть, мне так кажется)

Чрезвычайно забавно также следующее развитие событий: в штате Виктория предложено выздоравливающих от ковидлы переводить в отели, где за ними будут "ухаживать медсестры".
Это поразительно с несколько точек зрения:
- представте себе такое помещение в отель выздоравливающего с натуральной оспой и посмейтесь от души
- учитывая, что в государственном госпитале Остин (годовой бюджет 1 миллиард долларов в год) 11 января было аж целых 7 больных с ковидлой, то непонятно, а кого, собственно говоря из этих 7 человек в отели будут переводить
- было сообщение в СМИ, что одна медсестра обслуживает аж целых 8 больных, что делает ситуацию с госпиталем Остин особенно пикантной: на 7 ковидных больных достаточно одной медсестры, в чем госпиталь перенапрягся?

Вывод: ковидных страдальцев переводят в отели чтобы
- дать заработать прикормленным отелям из бюджета штата официально, ибо в отелях сейчас нет постояльцев, отели находятся на грани банкротста (это показатель возрождения экономики)
- это еще одна попытка коммуняк штат Виктория привезти китайских медсестер. Вот тут им будет очередной облом, потому что визы выдают федералы, а им китайские военнослужащие (все медсестры в Китае военнообязанные) не нужны.

Тот факт, что Верховный Суд США признал мандаты Байдена о вакцинации незаконными произвело потрясение, сравнимое с извержением Везувия. Трясет наших про-китайских сявок в Австралии так, что даже цунами случилось на островах Тонга.
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15.01.2022 10:50 Відповісти
Після того, як прочитав заяву африканського чиновника-менеджера з трьома медичними дипломами про те, що до експериментів з вакцинами треба залучати ще більше вагітних жінок, зрозумів що розв'язка вже близько.
У вакцинаторів "криза жанру". На четвертий бустер стадо вже не поведеться. Якщо в найближчі 4-5 місяців не придумати щось кардинально нове, то влітку статистика впаде природнім шляхом (як і минулого літа, зауважте) і накрутити її без явних фальсифікацій вже не вдасться
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15.01.2022 12:02 Відповісти
еврейское стадо повелось
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15.01.2022 16:48 Відповісти
уже придумали-- нужна абсолютно новая вакцина ...
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15.01.2022 18:38 Відповісти
Відкритий лист провідного ізраїльського імунолога до МОЗ: Час визнати невдачу ---

Professor Ehud Qimron, head of the Department of Microbiology and Immunology at Tel Aviv University and one of the leading Israeli immunologists, has written an open letter sharply criticizing the Israeli - and indeed global - management of the coronavirus pandemic.

https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/ https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/


оригінал на івриті (хто знає):
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm
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16.01.2022 15:32 Відповісти
" Когда праздники приходят к концу - начинаются будни".
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15.01.2022 09:43 Відповісти
Омікрон іде
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15.01.2022 10:01 Відповісти
цікавий фільм "Пташка в клітці" про ковід-23

У 2024 році світ все ще перебуває під владою небезпечного вірусу. Заражених силою забирають із будинків і відправляють у зловісні карантинні табори. У кур'єра Ніко рідкісний імунітет до хвороби, і він вільно пересувається містом. Коли його дівчина Сара заражається, Ніко розуміє, що за нею вже виїхали військові і має лічені години, щоб врятувати кохану.
Прем'єра: 11 грудня 2020 р.
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15.01.2022 11:08 Відповісти
https://infopost.media/cheskyj-sud-vynis-pershe-v-istoriyi-pokarannya-za-poshyrennya-dezinformacziyi-pro-covid/ Чеський суд виніс перше в історії покарання за поширення дезінформації про COVID

Муніципальний суд у Празі виніс перший в історії Чеської Республіки вирок за поширення дезінформації про коронавірус. Колишня журналістка Яна Петеркова змушена буде публічно вибачитися і сплатити штраф у чверть мільйона чеських крон (приблизно 10 200 євро) за поширення неправдивої інформації про смерть людей похилого віку після вакцинації.
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15.01.2022 14:53 Відповісти
пишіть українською без московських помилок; зокрема, не вибачитися (вибачити саму себе), а попросити вибачення
Але суд неправий, адже це таки правда, принаймні в Україні.
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15.01.2022 18:37 Відповісти
не треба вимагати філологічних знань від пересічних громадян, бо в іншому і вас можуть затролити! та таким чином породжувати відразу до рідної мови!
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15.01.2022 18:41 Відповісти
Ви до такого ступеню невіглас, що навіть не в змозі зрозуміти, що весь мій пост повністю являє собою частину статті з сайту, на який зроблено гіперпосилання?
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15.01.2022 19:37 Відповісти
Херня а не новость - с искусственно то заниженными то завышенными показателями - манипуляция сознанием. Превратили информацию в оружие - когда нужно оградиться от конкурентов - то все нафиг на карантин, а если нужно товар по быстрому впарить - то и показатели смертности и заражаемости резко падают! Фуфло а не новость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.01.2022 15:35 Відповісти
 
 