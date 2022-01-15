В Україні за добу від COVID-19 померли 127 людей, третій день поспіль фіксують понад 10 тисяч випадків зараження, 6 172 особи одужали
За минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.
За добу 14 січня в Україні:
зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229);
90 817 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 682 особи;
летальних випадків – 127;
одужало – 6 172 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 748 079 осіб;
одужало – 3 551 283 особи;
летальних випадків – 98 195;
проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
непокладаючи рукна усе інше "з прибором". Верещучка щоб запобігти черговій хвилі відмінила облік ізоляціі для осіб, що прибули з орди.
Інфляція кажете? Ну була скумбрія по 8, стане 9.44, газ для підприємців 70, електрика по 6, так то ж дрібниці
Вещает от имени медицинских "светил" кЕтаец, что характерно.
Даже от гриппа только один раз в год прививаются, а от ковидлы планируют каждые 3 месяца (на заднице мозоль образуется, еси туда колоть, мне так кажется)
Чрезвычайно забавно также следующее развитие событий: в штате Виктория предложено выздоравливающих от ковидлы переводить в отели, где за ними будут "ухаживать медсестры".
Это поразительно с несколько точек зрения:
- представте себе такое помещение в отель выздоравливающего с натуральной оспой и посмейтесь от души
- учитывая, что в государственном госпитале Остин (годовой бюджет 1 миллиард долларов в год) 11 января было аж целых 7 больных с ковидлой, то непонятно, а кого, собственно говоря из этих 7 человек в отели будут переводить
- было сообщение в СМИ, что одна медсестра обслуживает аж целых 8 больных, что делает ситуацию с госпиталем Остин особенно пикантной: на 7 ковидных больных достаточно одной медсестры, в чем госпиталь перенапрягся?
Вывод: ковидных страдальцев переводят в отели чтобы
- дать заработать прикормленным отелям из бюджета штата официально, ибо в отелях сейчас нет постояльцев, отели находятся на грани банкротста (это показатель возрождения экономики)
- это еще одна попытка коммуняк штат Виктория привезти китайских медсестер. Вот тут им будет очередной облом, потому что визы выдают федералы, а им китайские военнослужащие (все медсестры в Китае военнообязанные) не нужны.
Тот факт, что Верховный Суд США признал мандаты Байдена о вакцинации незаконными произвело потрясение, сравнимое с извержением Везувия. Трясет наших про-китайских сявок в Австралии так, что даже цунами случилось на островах Тонга.
У вакцинаторів "криза жанру". На четвертий бустер стадо вже не поведеться. Якщо в найближчі 4-5 місяців не придумати щось кардинально нове, то влітку статистика впаде природнім шляхом (як і минулого літа, зауважте) і накрутити її без явних фальсифікацій вже не вдасться
Professor Ehud Qimron, head of the Department of Microbiology and Immunology at Tel Aviv University and one of the leading Israeli immunologists, has written an open letter sharply criticizing the Israeli - and indeed global - management of the coronavirus pandemic.
https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/ https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/
оригінал на івриті (хто знає):
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm
У 2024 році світ все ще перебуває під владою небезпечного вірусу. Заражених силою забирають із будинків і відправляють у зловісні карантинні табори. У кур'єра Ніко рідкісний імунітет до хвороби, і він вільно пересувається містом. Коли його дівчина Сара заражається, Ніко розуміє, що за нею вже виїхали військові і має лічені години, щоб врятувати кохану.
Прем'єра: 11 грудня 2020 р.
Муніципальний суд у Празі виніс перший в історії Чеської Республіки вирок за поширення дезінформації про коронавірус. Колишня журналістка Яна Петеркова змушена буде публічно вибачитися і сплатити штраф у чверть мільйона чеських крон (приблизно 10 200 євро) за поширення неправдивої інформації про смерть людей похилого віку після вакцинації.
Але суд неправий, адже це таки правда, принаймні в Україні.