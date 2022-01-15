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США обговорили з міжнародними енергокомпаніями постачання газу у разі вторгнення РФ в Україну

США обговорили з міжнародними енергокомпаніями постачання газу у разі вторгнення РФ в Україну

Представники Державного департаменту Сполучених Штатів Америки обговорили з міжнародними енергетичними компаніями можливі плани поставок газу в Європу. Консультації проведені на випадок подальшого вторгнення Російської Федерації в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на Reuters.

Згідно з цими даними, консультації проводилися під керівництвом старшого радника Держдепартаменту з енергетичної безпеки Еймоса Хокстіна.

"Ми провели консультації також і з енергетичними компаніями. Ми говорили з ними з приводу тих питань, що турбують, і говорили з ними про цілу низку надзвичайних ситуацій", - заявило одне з джерел.

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При цьому воно зазначило, що влада США не просила компанії збільшити обсяги виробництва.

Зазначається, що йшлося, зокрема, про можливі перебої постачання, які можуть відбутися у разі, якщо США введуть проти РФ санкції унаслідок початку конфлікту між Москвою і Києвом.

Нагадаємо, глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив про провину Росії в енергетичній кризі в Європі. РФ може збільшити постачання газу, щонайменше, на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими.

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Топ коментарі
+26
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15.01.2022 09:07
+16
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15.01.2022 09:23
+13
Кацапи давно добаялись з німчурами,що нападуть на нас і для того щоб тим було пофіг побудували ПП.Ми наівні думали,що Меркель намагається допомогти нам,насправді вона допомагала Ху#лу готуватись до подальшого вторгнення.Якщо стара європа думає що її це не стосується,то вона помиляється,згорить у тому самому вогні як і в ДСВ.Англійці давно побачили за німцями подвійну гру тому і швидко відєднались.
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15.01.2022 09:13
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Комуняк я не захищаю, а лише зауважую, що не треба виправдовувати провали сьогодення провалами попередників, а краще шукати вихід із ситуації що склалася.
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18.01.2022 03:11 Відповісти
Тобі десь написав що виправдовую Зе клоуна?
Привяжи його до колеса на майдані і четвертуй, я тобі дякую скажу.
Такі люди не повинні жити в Україні.
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18.01.2022 14:55 Відповісти
Фюрер-фашист Путін почав Третю світову війну ще 8 років назад, але світ цього ще не зрозумів.

Фашистів із кремля під суд нового Нюренберга!
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16.01.2022 07:37 Відповісти
Взагалі-то почав він ще з 2008 у Грузії, якщо ще не раніше у Чечні
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17.01.2022 11:43 Відповісти
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