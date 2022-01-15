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Німеччина (7094) Мельник Андрій (232)

Надання Німеччиною зброї Україні необхідно розглянути на тлі нових загроз, - посол Мельник

Надання Німеччиною зброї Україні необхідно розглянути на тлі нових загроз, - посол Мельник

На тлі нових загроз необхідноще раз розглянути надання Німеччиною Україні оборонної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол України у Німеччині Андрій Мельник написав у мікроблозі Тwitter у ніч на суботу.

"Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози вторгнення", - написав Мельник.

Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози 🇷🇺вторгнення https://t.co/uw2oYtgOIu

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 14, 2022

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За його словами, партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію.

У свою чергу, держміністр закордонних справ ФРН Тобіас Лінднер заявив, що він обговорив із послом Мельником стан двосторонніх відносин, коаліційну угоду та ситуацію з безпекою в регіоні.

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Топ коментарі
+10
1. Оружия немцы не дадут.
2. Оно не поможет, поскольку у России оружия все-равно больше.
3. Широкий спектр оружия из разных стран усложняет и логистику и его эффективное использование.
4. Оставьте эту тему и дайте работать американцам. Они будут поумнее, посильнее и возможностей у них на порядки больше. Уровень проблемы уже не по плечу нам, избирающим зеленских в расчете на то, что станет лучше. Нам бы осознать хоть эту проблему.
5. Думать.
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15.01.2022 09:35
+7
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15.01.2022 09:37
+7
Нам такий варіант як в Афганістані не підходить,якщо кацапи нас окупують,то все,ми їх ще років сто-двісті не виженем.Їм плювати скільки Іванів тут залишиться.Знову перепишуть історію і наші нащадки вже будуть з ними нападати на решту світу.Тількі Незалежність,або ми або нас.
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15.01.2022 09:53
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Будуть справжні політики-українці при владі- повернемося до цього питання)
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15.01.2022 09:26 Відповісти
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15.01.2022 09:32 Відповісти
московія ввела в Балтійське море десантні човни: імовірність нападу підаросії на Швецію дуже висока!
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15.01.2022 09:34 Відповісти
1. Оружия немцы не дадут.
2. Оно не поможет, поскольку у России оружия все-равно больше.
3. Широкий спектр оружия из разных стран усложняет и логистику и его эффективное использование.
4. Оставьте эту тему и дайте работать американцам. Они будут поумнее, посильнее и возможностей у них на порядки больше. Уровень проблемы уже не по плечу нам, избирающим зеленских в расчете на то, что станет лучше. Нам бы осознать хоть эту проблему.
5. Думать.
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15.01.2022 09:35 Відповісти
Ось цікаво, як у твоєму мозку вирішується така дилема як московія з великої літери?
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15.01.2022 09:40 Відповісти
А так Пан все вірно написав крім кацапстана.
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15.01.2022 09:46 Відповісти
Все вірно. Але дратує назва країни агресора з великої літери.
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15.01.2022 09:49 Відповісти
Это название страны. Как бы кто к этому не относился, но правила языка нельзя отменить только потому, что кому-то они не нравятся. Сталин, Гитлер, СССР - все это с заглавной буквы. Единственное исключение - зеленский. Но это исключение.
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15.01.2022 10:09 Відповісти
Киздеж. Достаточно просто нажать шифт и сменить название с Пидароссия на настоящее название - московия. Ты же не тупой всегда был. Если копипаст от свинособак, то читай его внимательно и меняй своевременно. Запиши себе на будущее.
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15.01.2022 10:16 Відповісти
Грамматика существовала еще до изобретения кнопки Shift.
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15.01.2022 10:17 Відповісти
Ок. Я уверен, что не смотря на свинособачью грамматику ты исправишься.
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15.01.2022 10:22 Відповісти
А что, если написать Россия с маленькой буквы война будет закончена победой Украины? Забалтывание темы для отвлечения от правильных вещей, которые изложил ?
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15.01.2022 10:51 Відповісти
Ну разве победа Украины над врагом упирается только в заглавные и строчные буквы?) Главное в другом.....что вся надежда только на Америку сегодня....и что США не сдадут интересы страны.... невзирая на то что идиоты и рюзькомировцы выбрали предателя в Президенты в 2019.
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15.01.2022 10:24 Відповісти
они совок Ленд-лизом почти с того света вытащили,будем надеяться,что и Украину отстоять помогут..
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15.01.2022 11:58 Відповісти
Америка эту заразу Империю,а потом Совок раз 5 за сто лет вытягивала и отмазывала ..... от японцев в просранной войне отмазали Портсмутским Мирным договором....индустриализация Альберт Кан 30-х ....лэндлиз просто кормили-вооружали понятно больше чем своего было......и 3 раза голод ......1891-92.....фонд Гувера в 20-е до ножки Буша в 90-е==== Остался бы Порох вопросов бы не возникало даже за будущее....натворили ЗЕмрази беды.
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15.01.2022 16:54 Відповісти
1. Посмотрим.
2. У СССР было больше оружия, чем у моджахедов и больше, чем у России сейчас, но уё уйти все равно пришлось.
3. Так надо и логистику улучшать.
4. Надо использовать все возможности.
5. Согласен.
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15.01.2022 09:44 Відповісти
Нам такий варіант як в Афганістані не підходить,якщо кацапи нас окупують,то все,ми їх ще років сто-двісті не виженем.Їм плювати скільки Іванів тут залишиться.Знову перепишуть історію і наші нащадки вже будуть з ними нападати на решту світу.Тількі Незалежність,або ми або нас.
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15.01.2022 09:53 Відповісти
Про моджахедів я писав, щоб показати можливість використання доктрини "нанесення супротивнику неприйнятно високих для нього втрат", а не як приклад їх тактичних прийомів. Приклади такої доктрини - Фінляндія проти СРСР, Північний В"єтнам проти США, ну і Афганістан.
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15.01.2022 10:32 Відповісти
1. Немцы не могут себе позволить даже гипотетическую возможность того, чтобы их трофейное оружие русские выставили где-то возле мавзолея. Для них это будет катастрофа. Потому оружия не будет.
3. За что не берется эта власть, лучше не делается. Только хуже. С логистикой будет так же.
4. У нас уже нет возможностей влиять на ситуацию. Умственные и волевые качества зеленского не позволяют этого. Мы можем только наблюдать.
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15.01.2022 10:05 Відповісти
Про поставки "Леопардів" мова не йде. А якщо кацапи складуть біля Мавзолея кілька німецьких бронежилетів або цифрових рацій, то картина "епічних перемог" у них вийде вельми жалюгідною.
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15.01.2022 10:43 Відповісти
1. Это тебе лично канцлер сказал?
2. Поможет очень сильно,даже если дадут по 1шт. разных.
3. Усложнит кому? Расеянам.
4. Оставить Зермаку,и не отвлекать Порошенко? Именно так.
5. С этим к вас проблемы?
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15.01.2022 10:00 Відповісти
Посол Мельник делает исключительно важную работу. Нужно бить по немцам этим вопросом, поднимать его снова и снова... Даже если немцы не дадут оружия, это будет важно пост-фактум.
Нужно всегда напоминать подлецам про их подлость, чтобы у них не было в этом никаких сомнений.
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15.01.2022 11:12 Відповісти
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15.01.2022 09:37 Відповісти
Зброї багато не буває.
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15.01.2022 09:44 Відповісти
Я так розумію, що нам потрібна більше не сама зброя, а факт її передачі/продажу німцями, щоб інші в Європі не кивали гривою на них. Але, згоден, цього не буде.
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15.01.2022 09:51 Відповісти
Може й буде.
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15.01.2022 10:01 Відповісти
А комусь ні про щоне говорить гірнлижний спокій ОПУщенного борделю на фоні тусовок США-НАТО-РОСІЯ? Може для нихуже усьо рєшєно

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 #Зеленський https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE #Порошенко https://www.youtube.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE #СергійРуденко
Янукович 2.0. Зеленський веде Україну до краху І Сергій Руденко
уту
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15.01.2022 09:57 Відповісти
Останя пиятика в ОПі,як убункері Берліну у квітні 1945.
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15.01.2022 10:03 Відповісти
Якщо картоплю посадимо, хто їх пусте по копаному?

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15.01.2022 09:58 Відповісти
Оружие из Германии?Не ужели это такой юмор?Фашисты ничего не нададут Украине ничего работающего и что может навредить Украине.
,,ФАШИСТЫ,, потому что они повторяют путь совка из чернорубашичнеками.Точка в точку.
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15.01.2022 10:10 Відповісти
Не дадут оружие, потому что алчные ссы куны. Потом пожалеют, но будет поздно.
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15.01.2022 10:14 Відповісти
Зачем жить в стране с ссыкунами? На любимой родине лучше будет.
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15.01.2022 10:32 Відповісти
Тебя забыл спросить)
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15.01.2022 11:14 Відповісти
Вот именно поэтому, посол Мельник молоток. Он сейчас делает все возможное, чтобы после войны немцы молчали в тряпочку о своих хотелках и выплачивали репарации.
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15.01.2022 11:14 Відповісти
а что, больше никого кроме долбанной германии нет? послать немцев надо за их предательство как можно дальше...да и вообще, надо прекращать звездёж дипломатов, министров, прочих чудаков на букву "М" о планах по закупке вооружений...
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15.01.2022 10:19 Відповісти
один амер. през. відкритим текстом пропонував післати бундес "на х@й" з НАТО.
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15.01.2022 10:34 Відповісти
Немчура давно куплена ****** , причем давно , фрау Рибентроп просто продолжала свое продажное дело , по тому надеяться , что они вместо денег выберут свои же принципы , как минимум глупо.
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15.01.2022 10:30 Відповісти
Постановка питання неправильна. Не Німеччина мала продати зброю Україні. Зброя має продати НАТО, а Німеччина просто не повинна перешкоджати цьому. А от Казахстану донедавна зброю продавала сама Німеччина.
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15.01.2022 10:54 Відповісти
НАТО (как организация) не торгует оружием
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15.01.2022 13:14 Відповісти
Німетчина за Україну? - не смішіть мені сп2...
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15.01.2022 11:27 Відповісти
Всі давно розуміють що німці *********** партнер
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15.01.2022 12:11 Відповісти
Германия как деловой партнер, очень даже не плохой
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15.01.2022 13:20 Відповісти
У Німеччини свої резони. Вона хоче дружити з Рашкою. Що для неї Україна?
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15.01.2022 12:53 Відповісти
Фашист і рашист - "близнецы-братья", як сказав маньяковський.
Обидва підуть як підсудні на Нюрнберг 2.0
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15.01.2022 13:17 Відповісти
 
 