В Україні оголошено штормове попередження: очікуються пориви вітру до 20 м/с
У суботу, 15 січня, Погода в Україні буде вітряною, по всій країні оголошено штормове попередження: очікуються пориви вітру до 20 м/с.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що вдень 15 січня по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки - "жовтий".
Нагадаємо, напередодні сильний вітер обрушився на Чернівці, де зірвало дах кінотеатру та обірвало дроти, внаслідок чого частина обласного центру була знеструмлена. Крім того, в Києві приспускали найбільший державний прапор України, щоб його не пошкодило штормовим вітром.
Зазначимо, згідно з прогнозом синоптиків, на 15 січня крім сильних поривів вітру прогнозується й ожеледиця на дорогах.
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когда уже сутки без электричества сотни, а может и тысячи населенных пунктов
А теперь,,парниковая молодеж,,даже в в минус 2 уже ,,зависает,, мотому что выпал снег на тротуарах в 10 см.
При нынешних постоянно растущих ценах на энергоносители,ваше "ура-аа" выглядит неуместно.
Никто меня не греет.
Я живу на первом этаже(подвал мной утеплён).На втором этаже никто не живёт.Живу на левом стояке.На этаже 3 квартиры.Соседняя квартира на первом этаже по центральному стояку так же не отапливается(хозяйка экономит).
ты гоняешь стаи туч.