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В Україні оголошено штормове попередження: очікуються пориви вітру до 20 м/с

В Україні оголошено штормове попередження: очікуються пориви вітру до 20 м/с

У суботу, 15 січня, Погода в Україні буде вітряною, по всій країні оголошено штормове попередження: очікуються пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вдень 15 січня по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки - "жовтий".

Нагадаємо, напередодні сильний вітер обрушився на Чернівці, де зірвало дах кінотеатру та обірвало дроти, внаслідок чого частина обласного центру була знеструмлена. Крім того, в Києві приспускали найбільший державний прапор України, щоб його не пошкодило штормовим вітром.

Зазначимо, згідно з прогнозом синоптиків, на 15 січня крім сильних поривів вітру прогнозується й ожеледиця на дорогах.

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Топ коментарі
+3
Да полный трендец , что твориться , аж крыша гудит.
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15.01.2022 10:11
+3
навіщо такі "попіредження", коли у нас буревій був уночі і вже стих?
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15.01.2022 11:13
+3
Ура-аа,настоящая зима.
При нынешних постоянно растущих ценах на энергоносители,ваше "ура-аа" выглядит неуместно.
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15.01.2022 11:46
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Да полный трендец , что твориться , аж крыша гудит.
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15.01.2022 10:11 Відповісти
ну да, как раз вовремя.
когда уже сутки без электричества сотни, а может и тысячи населенных пунктов
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15.01.2022 10:22 Відповісти
Да у вас снег на автобанах в 5 см уже является апокалипсисом а у нас еще думают одевать зимнюю резину или возможно потеплеет?
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15.01.2022 10:26 Відповісти
Может ты так и думаешь, если вообще машина есть
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15.01.2022 10:45 Відповісти
Атомобиль в пробке это как чемодан без ручки,оставить не возможно а бросать никак.
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15.01.2022 10:52 Відповісти
Ура-аа,настоящая зима.Которую уже не помнит нынишнее поколение.При ме были морозы до минус 32 когда мы выходили кататься на санках и лыжах так как при минус 28-м уже не нужно было идти в школу.
А теперь,,парниковая молодеж,,даже в в минус 2 уже ,,зависает,, мотому что выпал снег на тротуарах в 10 см.
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15.01.2022 10:23 Відповісти
Ура-аа,настоящая зима.
При нынешних постоянно растущих ценах на энергоносители,ваше "ура-аа" выглядит неуместно.
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15.01.2022 11:46 Відповісти
Уважаемый,если Вы живете в многоэтажке то Вы просто не поймете так как Вас греют соседи вокруг.А если в частном доме где весь дом приходится отоплять из всех пяти сторон самому то Вам поясню.Чем ниже температура на улице тем меньше требуется газа для отопления дома.Найвысший расход есть тогда когда сырая погода и температура около нуля.
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15.01.2022 11:55 Відповісти
если Вы живете в многоэтажке то Вы просто не поймете так как Вас греют соседи вокруг.
Никто меня не греет.
Я живу на первом этаже(подвал мной утеплён).На втором этаже никто не живёт.Живу на левом стояке.На этаже 3 квартиры.Соседняя квартира на первом этаже по центральному стояку так же не отапливается(хозяйка экономит).
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15.01.2022 12:09 Відповісти
Ну и Бог вам в помощ.Моя сестра живет на втором этаже,,хрущевки,, и системы отопления вообще не имеет при том что температура в квартире даже в самые лютые морозы ниже плюс 16-ть не опускается.А вот я живу в частном доме где если за 2-3 сутки не включу отопление то температура в доме будет ровнятся наружной при всей теплогерметизации стен.
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15.01.2022 12:15 Відповісти
Таке враження,що уся ці попередження ідуть пост фактум...Вчора у Львові був вітер,дощова хурделиця,а сьогодні тихо,сонячно і нас попереджують...Можливо десь і вітер,але тоді кажіть де...А то синоптики подивились у вікно,побачили погоду і відразу нас попереджують...
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15.01.2022 10:36 Відповісти
Задовбали. Вчора з п'ятої вечора без світла, сьогодні дали, так інтернет гальмує....
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15.01.2022 10:53 Відповісти
Ветер ветер, ты могуч,
ты гоняешь стаи туч.
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15.01.2022 11:08 Відповісти
а ти просто гоняешь....
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15.01.2022 11:19 Відповісти
навіщо такі "попіредження", коли у нас буревій був уночі і вже стих?
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15.01.2022 11:13 Відповісти
 
 