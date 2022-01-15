Українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей, - американські експерти
Американські експерти із кібербезпеки попереджають, що у майбутньому хакерські атаки на Україну можуть бути набагато серйознішими і можуть позбавити населення світла, тепла і грошей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, у матеріалі "Без світла, без тепла, без грошей - таке життя в Україні під час кібервійни" видання зазначає, що п'ятничний інцидент може стати підготовкою для більш серйозних атак.
"По мірі зростання напруженості ми можемо очікувати агресивнішої кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях... Організаціям необхідно розпочати підготовку", - зазначив аналітик американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст.
На його думку, такі руйнівні атаки будуть націлені на критично важливу інфраструктуру.
Як пише Reuters, донедавна атаки на лікарні, енергетичні компанії та фінансові системи були рідкістю. Але російські хакери за останні два роки стали інтенсивніше атакувати їх вірусами-здирниками, наприклад, блокуючи обладнання, необхідне для догляду за пацієнтами лікарень. У деяких випадках це призводило до смерті пацієнтів.
При цьому наголошується, що Росія неодноразово відкидала звинувачення у атаках хакерів на Україну. На думку колишнього керівника відділу кібербезпеки CrowdStrike Дмитра Альперовича, якщо Москва знову наважиться на вторгнення, то буде ще більше кібератак. Але найімовірніше вони не стануть фатальними.
"Це буде другорядне шоу. Основне шоу буде на землі", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Президент України Володимир Зеленський не планує відмовлятися від ідеї електронного голосування, яке вже https://zn.ua/ukr/POLITICS/ajvazovska-ne-pidtrimuje-perevedennja-holosuvannja-v-online-format.html розкритикувала голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська . Про це повідомляє видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskiy-ne-vidmovlyayetsya-vid-ideji-elektronnogo-golosuvannya-dzherelo-nv-v-ofisi-prezidenta-50208131.html НВ , цитуючи слова свого джерела з Офісу президента.
"Питання тільки в технологічних можливостях, аби завадити будь-яким втручанням в систему", - пояснив на умовах анонімності співрозмовник видання. "https://zn.ua/ukr/POLITICS/v-op-prokomentuvali-perspektivi-elektronnoho-holosuvannja-.html В ОП прокоментували перспективи електронного голосування
але не вірте у "завадити будь-яким втручанням у систему"
Это ведь не похабные квартальные шутки ! Это война с серьезным противником при деморализованном населении
Сайты gov.ua, сделаные на бесплатной CMS October c неустановленными обновлениями на известную уязвимость.Уязвимость - возможность сброса пароля администратора!Это американцы уже тнули нас мордой.
шо за кiпеш?
https://j.gifs.com/PjgpqW.gif
свет и деньги?
Теперь ЗЕ так и будет говорить:
Не из-за того, то ЗЕбандра просрала закупки угля и газа, а из-за кибератак.