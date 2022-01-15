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Українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей, - американські експерти

Українці через кібератаки можуть залишитися без світла, тепла і грошей, - американські експерти

Американські експерти із кібербезпеки попереджають, що у майбутньому хакерські атаки на Україну можуть бути набагато серйознішими і можуть позбавити населення світла, тепла і грошей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, у матеріалі "Без світла, без тепла, без грошей - таке життя в Україні під час кібервійни" видання зазначає, що п'ятничний інцидент може стати підготовкою для більш серйозних атак.

"По мірі зростання напруженості ми можемо очікувати агресивнішої кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях... Організаціям необхідно розпочати підготовку", - зазначив аналітик американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джон Халтквіст.

На його думку, такі руйнівні атаки будуть націлені на критично важливу інфраструктуру.

Також читайте: Хакери атакували сайти держорганів, отримавши доступ до прав компанії-адміністратора, - Федоров

Як пише Reuters, донедавна атаки на лікарні, енергетичні компанії та фінансові системи були рідкістю. Але російські хакери за останні два роки стали інтенсивніше атакувати їх вірусами-здирниками, наприклад, блокуючи обладнання, необхідне для догляду за пацієнтами лікарень. У деяких випадках це призводило до смерті пацієнтів.

При цьому наголошується, що Росія неодноразово відкидала звинувачення у атаках хакерів на Україну. На думку колишнього керівника відділу кібербезпеки CrowdStrike Дмитра Альперовича, якщо Москва знову наважиться на вторгнення, то буде ще більше кібератак. Але найімовірніше вони не стануть фатальними.

"Це буде другорядне шоу. Основне шоу буде на землі", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновити вдалося ще не всі сайти, що постраждали від хакерів, - Держспецзв’язку

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Топ коментарі
+20
вся печаль в том, что и без кибератак мы скоро без всего этого останемся - наши властьпоимевшие упорно над этим работают )))0 не долго осталось)))
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15.01.2022 10:53
+15
У нас и без кибератак это чудесно получается.
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15.01.2022 10:49
+14
Зміст тексту кібератаки начебто відсилає на те, що її організували поляки, але носії мови звернули увагу на те, що у зверненні "Українець!/Ukrainiec!" не вжито кличний відмінок, по польські звернення мало б звучати "Ukraińcu"
Тобто польська версія тексту ймовірно написана не носієм польської, а через яндекс-перекладач
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15.01.2022 10:43
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Ты уже путаешься в показаниях. Выше ты пишешь, что хакеры аннулируют твои кредиты, а теперь ты вещаешь, что цель хакеров - бабло толстосумов. Я уже запутался: крах банковской системы - это по-твоему нормально или еще нет?!!
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15.01.2022 11:39 Відповісти
Я нікому і нічого не доказую а висловлюю свою думку.Вибач СВОЮ а не ту яку тобі приказали.
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15.01.2022 11:46 Відповісти
обкатка dark winter будет на Украине
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15.01.2022 11:20 Відповісти
А вот для чего зе-упырю нужны выборы в смарфоне - чтобы кацапские хакеры помогли ему снова победить.
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15.01.2022 11:21 Відповісти
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15.01.2022 11:22 Відповісти
Денег у нас и так нету...
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15.01.2022 11:24 Відповісти
Хмырь мавзолейный каже что Украину придумал чЛенин в декабре 1922 года...,я нашел карту после Версальского Мирного договора в 1919 году,где Украина Крым и Кубань указаны точнее не придумаешь...но Крыса КГБшная что баран упертый мантру про чЛенина чешет...
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15.01.2022 11:27 Відповісти
Немецкая Карта Украины от 1918 года...
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15.01.2022 11:29 Відповісти
карта Украины 1910 год
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15.01.2022 11:30 Відповісти
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15.01.2022 11:35 Відповісти
то так можуть у Бєні і біткойни вкрасти..
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15.01.2022 11:38 Відповісти
РАБссия обнулила Украину....Пенсионный фонд,Нацбанк и Кабмину трындец...Голобородька в шоке со Шмыгалем...
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15.01.2022 11:39 Відповісти
***** цією хакатакою само себе і спалило. Тільки воно ******** зробити якусь капость і приурочити її до якоїсь дати. В даному випадку в ніч на старий Новий рік.
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15.01.2022 11:47 Відповісти
главное чтоб без ЗЕленки не остались....
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15.01.2022 11:48 Відповісти
кібератаки- це одна сторона медалі, але на мій погляд значно небезпечніше виглядяють задумки "найвеличнішего" :"

Президент України Володимир Зеленський не планує відмовлятися від ідеї електронного голосування, яке вже https://zn.ua/ukr/POLITICS/ajvazovska-ne-pidtrimuje-perevedennja-holosuvannja-v-online-format.html розкритикувала голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська . Про це повідомляє видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskiy-ne-vidmovlyayetsya-vid-ideji-elektronnogo-golosuvannya-dzherelo-nv-v-ofisi-prezidenta-50208131.html НВ , цитуючи слова свого джерела з Офісу президента.

"Питання тільки в технологічних можливостях, аби завадити будь-яким втручанням в систему", - пояснив на умовах анонімності співрозмовник видання. "https://zn.ua/ukr/POLITICS/v-op-prokomentuvali-perspektivi-elektronnoho-holosuvannja-.html В ОП прокоментували перспективи електронного голосування

але не вірте у "завадити будь-яким втручанням у систему"
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15.01.2022 11:52 Відповісти
В случае направленной атаки, вся энергосистема Украины будет разрушена в течении пяти минут. Остановится все: от лифтов до поездов метро, транспорт, не будет связи; это все - очевидные факты. Роль государства предусмотреть все возможные реакции. Но где у нас государство? где власть?
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15.01.2022 11:58 Відповісти
Кстати, на синхронизацию энергосистемы даже если восстановят основные ЛЭП, понадобятся месяцы… Как сможет выжить любое государство без электричества, связи, транспорта?!!
Это ведь не похабные квартальные шутки ! Это война с серьезным противником при деморализованном населении
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15.01.2022 12:18 Відповісти
а "основные ЛЭП" упадут от кибератаки? здаётся мне что ты мил человек набутылочник
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15.01.2022 15:49 Відповісти
Сдается мне - и уже не первый раз - что ты ублюдок и идиот. Тебе все равно не понять, как и почему отключаются ЛЭП и какой комплекс оборудования при этом работает. В твоих ублюдочных мозгах, "ток это в ризитке".
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15.01.2022 15:53 Відповісти
Не преувеличивайте.
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15.01.2022 12:19 Відповісти
Увы, это реальность. Именно таковы планы раисси.
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15.01.2022 12:23 Відповісти
вот и хвалёная дия нашего осла... за одну ночь все могут остаться без ничего
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15.01.2022 12:02 Відповісти
Та що вони в цьому розуміють, ті американці?

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15.01.2022 12:08 Відповісти
Гм, я и так без денег. Так что только свет и тепло.
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15.01.2022 12:13 Відповісти
т.е. зеленський хакер?
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15.01.2022 12:40 Відповісти
Чи херкер.
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15.01.2022 13:43 Відповісти
Федорова - на биржу труда!
Сайты gov.ua, сделаные на бесплатной CMS October c неустановленными обновлениями на известную уязвимость.Уязвимость - возможность сброса пароля администратора!Это американцы уже тнули нас мордой.
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15.01.2022 12:40 Відповісти
чудеса
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15.01.2022 12:59 Відповісти
Гарною відповідю булаб атака на офшори Зе&К95 по знищеню російських горшей на рахунках.
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15.01.2022 13:42 Відповісти
.

шо за кiпеш?

https://j.gifs.com/PjgpqW.gif
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15.01.2022 14:52 Відповісти
у украинцев и так нет ни тепла ни денег ни света , такшо не волнуйтесь "хуже не будет"
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15.01.2022 14:53 Відповісти
что за бред ты высрала? ты с какой помойки? у моих знакомых украинцев все есть- и тепло, и

свет и деньги?
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15.01.2022 16:48 Відповісти
О!!!
Теперь ЗЕ так и будет говорить:
Не из-за того, то ЗЕбандра просрала закупки угля и газа, а из-за кибератак.
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15.01.2022 15:32 Відповісти
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