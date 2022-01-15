Лукашенко: Операція ОДКБ у Казахстані - це сигнал усім, хто "гострить меч" проти РФ і Білорусі
Диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав військову місію країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані сигналом для недоброзичливців, які, на його думку, нібито готують агресію проти Білорусі та Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Повідомляється, що сьогодні Лукашенко зустрівся з білоруськими військовослужбовцями, які брали участь у місії ОДКБ в Казахстані.
"Це був сигнал всім, хто сьогодні гострить меч по периметру білорусько-російських кордонів. Ви показали всім, що з нами воювати небезпечно. Більш того, неможливо. Нас перемогти неможливо. Це головний підсумок вашої операції", - заявив Лукашенко, звертаючись до військових.
Топ коментарі
+71 Solomon c5c4359c
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+71 Старый зольдат
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+41 Green sheet
показати весь коментар15.01.2022 11:35
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Вам это ничего не напоминает?
Да это слова,хоть и не признаного,,но правителя страны не уличной шпаны.
Це вже навіть не смішно , бо дуже сумно від ваших надуманих
страхів із кремлівським вилупком 😡
мелкий никчемный дрищ заходит в кабак.
кто на меня, г..ндоны?
встает здоровенный парень и говорит, я.....
дрищ: тебя как зовут?
Вася
дрищ: кто на нас с Васей, г...ндоны?