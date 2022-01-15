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Казахстан (855) Лукашенко (2622) ОДКБ (102)

Лукашенко: Операція ОДКБ у Казахстані - це сигнал усім, хто "гострить меч" проти РФ і Білорусі

Лукашенко: Операція ОДКБ у Казахстані - це сигнал усім, хто

Диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав військову місію країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані сигналом для недоброзичливців, які, на його думку, нібито готують агресію проти Білорусі та Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Повідомляється, що сьогодні Лукашенко зустрівся з білоруськими військовослужбовцями, які брали участь у місії ОДКБ в Казахстані.

"Це був сигнал всім, хто сьогодні гострить меч по периметру білорусько-російських кордонів. Ви показали всім, що з нами воювати небезпечно. Більш того, неможливо. Нас перемогти неможливо. Це головний підсумок вашої операції", - заявив Лукашенко, звертаючись до військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місію сил ОДКБ у Казахстані завершено. Через два дні розпочнеться поетапне виведення, - Токаєв

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Топ коментарі
+71
Какой меч, тебя лопатой прибьют на картофельном поле.
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15.01.2022 11:32
+71
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15.01.2022 11:33
+41
Кому вы бл*** надо. Все от вашей помойки отгораживаются и крестятся. Ето вы мрази лезите срать по всему миру
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15.01.2022 11:35
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Do 1 fevralia ecio budet vozit,a potom mozet privatnyje kompaniji.No tut kak ponimaju nuzno imet razresenyje ot zeleznodorornoj kompaniji tex sto vam vozyli.Realno kogda tebe podbrasyvajet nelegalov,a ti torgujes dalse,eto uze neprijemlemo s gosudarstvenix kompaniji tem boeleje
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15.01.2022 15:08 Відповісти
Nasi Zeleznodorogi skazali sto nebudet strafov,oni vet znajut sto podpisali.Nado podazdat do 1 fevralia uvidem kak budet dalse.Tut ecio odno jest sto realno nasi banki ne prinimajet dengi s Beloruskalija,tak sto oplatit takze byli problemi
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15.01.2022 15:20 Відповісти
Vse banki sto jest Litve to jest i svedskije i drugije neprinimajet dengi s Beloruskaliji izza sankciji
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15.01.2022 15:23 Відповісти
Ja neznaju tocno no jesli nasi tak govorit znacit kontrakte jest predusmotreno takoj sluci,ja somnevajus sto nasi juristi mogli osibitsia..Tut mozet drugije povezut ot 1 fevralia v tu ze ********.
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15.01.2022 16:51 Відповісти
Sto kasajestsia gruzov portu,tak teper oni xocet bolse rabotat na zapadnom napravlenije,so vremenem pojavitsia i bolse gruzov tuda ili ottuda.Amerika u nas i teper odin iz glavnix torgovix partnerov
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15.01.2022 17:39 Відповісти
Тупий смердючий калгазник, нікому його бульбонія непотрібна: що у нього є -мази і трактори, побут.техніка, якесь ганчірья = усе вчорашній день. А нарід там запеклі совкодрочери - усе їм треба подати задарма
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15.01.2022 12:11 Відповісти
Этот дебильный таракан лукашенко напоминает мне , муху которая сидела целый день на рогах у пашущего вола, а вечером всем хвастала . что МЫ ПАХАЛИ! За пиной мирового убийцы и террориста Путина Все смелые!!Особенно нищая Беларусь, со своим придурочным ограномом-Лукашенко во главе!!
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15.01.2022 12:15 Відповісти
Как он догадался про мой меч..... шаман, не иначе. Пропали мои коварные замыслы.
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15.01.2022 12:15 Відповісти
Яркий сарказм.
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15.01.2022 13:24 Відповісти
пока от шизофрении лекарства увы нету(((
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15.01.2022 12:21 Відповісти
дурачок усатый... так с вами никто ещё не воевал.....нашол чем похвастаться.....чужой армией .дал 500 вояк для разгона мирной почти демонстрации . растреляли бастующих и детей в их числе экипированные и вооружонные до зубов и обученные, и говорит повоевали на славу....война это когда на башку сыплятся ракеты и бомбы...а не односторонний растрел бастующих..
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15.01.2022 12:21 Відповісти
да, мы в курсе! гражданские сами себя постреляли
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15.01.2022 16:07 Відповісти
Иван, всё видели и читали всё в открытой информации .приехали найманци вооружонные до зубов по приглашению президента страны для наведения порядка и дал разрешение стрелять на поражение .+ видео исполнения этого разрешения, трупы на улице и трубы в моргах,которые потом протестующие отбивали в моргах чтобы их забрать. пару детей погибло ...а стреляли миротворци в военных...? а что бастовали военные разве с оружием к тому же ...?? вы бы помолчали лучше на белое говорить чёрное и на оборот...от интернета никуда не скрыться.... ни в кого не стреляли а +-160 трупов и 10 тысяч задержанных...((
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15.01.2022 17:34 Відповісти
там миротворцев и не было были только интервенты и окупанты из рашки беларашки
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15.01.2022 16:07 Відповісти
ты хоть знаешь сколько мирных казахов убили эти нелюди?
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15.01.2022 16:57 Відповісти
вижу удалили того дурачка ..вот свежая с цензора новость хотел ему написать *225 погибло бастующих написала прокуратура казахстана . *
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15.01.2022 18:51 Відповісти
Соромно і страшно за старого дурня і ще скільки воно вб"є своїх і чужих громадян......забули люди ,що таке червоний терор,ГУЛАГи,голод,"пєрєгіби" (більше 10 млн,та китайці своїх ще більше умертвили).....це отприски і потомки тих злодіїв і варварів знову гуртуються знищувати громадян...своїх...
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15.01.2022 16:34 Відповісти
Выпускайте азарёнка
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15.01.2022 12:32 Відповісти
Че пристали,если будете обижать то позову старшего брата.
Вам это ничего не напоминает?
Да это слова,хоть и не признаного,,но правителя страны не уличной шпаны.
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15.01.2022 12:34 Відповісти
Сидит псина усатая гавкает с будки.Вам спокойно дали пролететь.В другой ситуации просто сбили бы самолёты с пушечным мясом и всё.Гавкай пока можешь ,своей смертью не по дохнещь падаль.
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15.01.2022 12:34 Відповісти
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15.01.2022 16:35 Відповісти
Постреляли безоружных и уже герои. Кацапота ублюдочная...
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15.01.2022 12:39 Відповісти
Лука , ну кому ти бульбоєд всрався , щоби на тебе нападати ?

Це вже навіть не смішно , бо дуже сумно від ваших надуманих
страхів із кремлівським вилупком 😡
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15.01.2022 12:40 Відповісти
Це тобі, алаконченко, треба приймати гідозепам))) тобі першій треба заткати твого смердячього москальського писка, тоді і настане спокій в Україні...
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15.01.2022 13:00 Відповісти
Выглядит вроде как: " Кто против нас с Валуевым?"
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15.01.2022 12:49 Відповісти
На мапі світу білорасєя не то що надпис не має де покласти)) цифру покласти не має де))) а понтів у тих білорасєян на Німеччину...
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15.01.2022 12:51 Відповісти
66% українців вважають це найкращим світовим лідером, так що нормас
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15.01.2022 12:52 Відповісти
кто на меня с путиным?
мелкий никчемный дрищ заходит в кабак.
кто на меня, г..ндоны?
встает здоровенный парень и говорит, я.....
дрищ: тебя как зовут?
Вася
дрищ: кто на нас с Васей, г...ндоны?
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15.01.2022 12:53 Відповісти
так сцыканули что нах послали ***** в Женеве по всем пунктам? чучело лишнехромосомное, сиди на бутылке молча! за умного сойдешь
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15.01.2022 16:09 Відповісти
Це показує лише те, що перед проведенням забастовки треба поставити хлопців, щоб збивали все на підльоті, до розвантаження...
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15.01.2022 13:04 Відповісти
Вот старый мудозвон,сколько будет президенствовать Путин,столько будет и Колхозный диктатор.
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15.01.2022 13:11 Відповісти
А если объективно то довольно шустро. НАТО обычно больше недели чешится , а тут за сутки после просьбы о помощи начали садиться борта с боевым десантом. Впечатлило.
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15.01.2022 13:39 Відповісти
Ага, непогано вийшло, цікаво тільки, скільки потрібно літаків на одного киргизського джазмена?
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15.01.2022 14:12 Відповісти
московити і білоруси зашкварені ви показали себе, як раби-карателі .
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15.01.2022 13:58 Відповісти
Сказочный *******
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15.01.2022 14:06 Відповісти
Если бы сказочный... Так ведь реальный!
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15.01.2022 14:21 Відповісти
реальный он мудак. а ******* - сказочный
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15.01.2022 16:10 Відповісти
Галантєрєйщік і кардінал… це сила..
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15.01.2022 14:39 Відповісти
Неуловимый Джо
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15.01.2022 14:44 Відповісти
однокліткові тільки й вміють як вбивати мирна населення
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15.01.2022 14:55 Відповісти
нафуй метастаза сатанинська
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15.01.2022 15:03 Відповісти
да забаньте его,уже тошнит
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15.01.2022 15:04 Відповісти
Против РФ и Белоруссии готовят слово из трех букв. И это совсем не меч.
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15.01.2022 16:33 Відповісти
Старые козлы сидят и не сваливают. За мир они борются, хаха! Только за свою жопу. Людям давно по боку, а этих двух давно пора убрать по тихому или по громкому. Мир выдохнет.
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15.01.2022 17:00 Відповісти
Упсссссс, да оно еще тупее чем я думал ))))
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15.01.2022 18:15 Відповісти
Хрюкає борзо із-за чужої спини.
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16.01.2022 13:12 Відповісти
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