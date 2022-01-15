За добу від COVID-19 в Києві померли 9 осіб, виявлено 1 178 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявили 1 178 хворих (загалом 344 343) на коронавірус, 9 людей померли (загалом 8 354).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 636 жінок віком від 18 до 94 років, 487 чоловіків віком від 18 до 84 років, 27 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 28 хлопчиків від 2 до 17 років.

Зафіксовано 9 летальних випадків від вірусу (загалом 8 354). Серед них: 6 жінок від 53 до 88 років, 3 чоловіки від 70 до 83 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 57 хворих на коронавірус та 62 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 989 осіб подолали коронавірус (загалом 326 301).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (215), Солом‘янському (143) та Деснянському (140).

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