У прикордонників кидали каміння та пляшки, - мігранти знову проривалися у Польщу з території Білорусі

За минулу добу кордон між Польщею і Білоруссю за підтримки білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути 54 іноземці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Твіттері Прикордонна служба Польщі.

"14 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 54 особи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають польскі прикордонники, у Наревці затримали, зокрема, 31 громадянина Ірану.

Водночас на відрізку, що охороняється прикордонними загонами у Черемсі та Міхалово, білоруські спецслужби різали колючий дріт, а також кидали пляшки, каміння і колоди у бік польських патрулів.

Польські прикордонники інформують, що часом мігранти фальсифікують свої документи, видаючи себе за інших людей. Зокрема, після перевірки одного чоловіка, який представлявся громадянином Сирії, виявилося, що він є туркменом, який до нелегального перетину кордону жив і працював у Білорусі.

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