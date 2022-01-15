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У прикордонників кидали каміння та пляшки, - мігранти знову проривалися у Польщу з території Білорусі

У прикордонників кидали каміння та пляшки, - мігранти знову проривалися у Польщу з території Білорусі

За минулу добу кордон між Польщею і Білоруссю за підтримки білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути 54 іноземці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Твіттері Прикордонна служба Польщі.

"14 січня польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 54 особи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають польскі прикордонники,  у Наревці затримали, зокрема, 31 громадянина Ірану.

Водночас на відрізку, що охороняється прикордонними загонами у Черемсі та Міхалово, білоруські спецслужби різали колючий дріт, а також кидали пляшки, каміння і колоди у бік польських патрулів.

Польські прикордонники інформують, що часом мігранти фальсифікують свої документи, видаючи себе за інших людей. Зокрема, після перевірки одного чоловіка, який представлявся громадянином Сирії, виявилося, що він є туркменом, який до нелегального перетину кордону жив і працював у Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група мігрантів знову намагалася прорвати кордон Польщі під прикриттям спецслужб Білорусі: травмовано прикордонницю
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Топ коментарі
+13
Уявіть світ без кацапів






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15.01.2022 12:39
+4
Понимаю твои тревоги и ваше желание тролли кацапские хоть чем то подговнить ЕС. Я так понимаю очередная атака мигрантов на польском кордоне это очередная вонючка картофельного ************* в ответ на то что переговорщиков путлера и Штаты и НАТО послали на йух. Короче демарш и ультиматумы не удались начинаем кидать лопатой гавно на вентилятор….
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15.01.2022 13:26
+3
Или пропустить и обратно на родину, пусть расскажут соотечественникам как их обманули и ограбили бункерфюрер с бульбанфюрером.
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15.01.2022 12:40
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Канаде не хватает эмигрантов, они и с Африки и с Пакистана и Индии всех берут, отправляйте их на Канаду
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15.01.2022 12:36 Відповісти
Или пропустить и обратно на родину, пусть расскажут соотечественникам как их обманули и ограбили бункерфюрер с бульбанфюрером.
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15.01.2022 12:40 Відповісти
Причем пешком и через Рашу.
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15.01.2022 12:48 Відповісти
Уявіть світ без кацапів






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15.01.2022 12:39 Відповісти
Якщо лапатнік припинив красти,брехати,бикувати,вбивати,срати навкруги тощо...,це означає лише одне-він іздох...
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15.01.2022 12:56 Відповісти
Африка и Канада?Да они насрали на Канаду,им нужны страны где побольше платят пособие по безработице на которое они будут жить лучше чем украинец,мокшанин или бульбаш на среднюю зарплату в стране.
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15.01.2022 12:41 Відповісти
Пусть их пропускают и вытуривают потом в Рашку.
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15.01.2022 12:48 Відповісти
Это ж надо, так нахраписто ломиться к халяве.
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15.01.2022 12:55 Відповісти
пока халява,а там,как карта ляжет..
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15.01.2022 13:21 Відповісти
Сейчас на здании Европарламента в Брюсселе весит баннер "next gen EU" (следующее поколение ЕС) с фотографией белой девушки. Пожив практически неделю в столице Бельгии, а до этого был во Франции, стал сильно сомневаться, что следующее поколение европейцев будет чисто белым, особенно на фоне того, что местные белые бабы охотно рожают афроамериканцев и арабов. Так что поляки могут расслабиться - от афро-исламской колонизации им никуда не деться.
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15.01.2022 13:00 Відповісти
насчёт поляков и литовцев я бы спешил делать выводы - католицизм там незыблем..
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15.01.2022 13:24 Відповісти
Понимаю твои тревоги и ваше желание тролли кацапские хоть чем то подговнить ЕС. Я так понимаю очередная атака мигрантов на польском кордоне это очередная вонючка картофельного ************* в ответ на то что переговорщиков путлера и Штаты и НАТО послали на йух. Короче демарш и ультиматумы не удались начинаем кидать лопатой гавно на вентилятор….
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15.01.2022 13:26 Відповісти
Кацап, ти дивись не на Брюссель. А поглянь ближче. На маЦКву. Там мокшан-слов'ян вже вдень з ліхтариком не знайдеш. Навіть не знаю як все оце назвати. Чи шамано-ісламською колонізацією, чи хунно-китайська революцією? А ...йло хто? Подивись на очі. РАСкосиє, як у Кім Чен Іра.
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16.01.2022 20:39 Відповісти
Заминировать Польскую границу и вывесить предупреждение о минировании!
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15.01.2022 14:50 Відповісти
Бульбаші чужими руками в рай потрапити хочуть. Курви лукашенівські. Це не стосується дійсних білорусів - словен та дреговичів.
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16.01.2022 20:42 Відповісти
 
 