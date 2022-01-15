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Казахстан (855) протест (2377)

Заарештовані посадові особи, причетні до підвищення цін на пальне в Казахстані, що призвело до масових протестів

Заарештовані посадові особи, причетні до підвищення цін на пальне в Казахстані, що призвело до масових протестів

Затримано віцеміністра енергетики Казахстану Жумабая Карагаєва та інших причетних до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України, про це повідомила пресслужба Агентства з фінмоніторингу республіки.

"Слідчо-оперативна група територіального департаменту Агентства з фінансового моніторингу в Мангістауській області затримала віцеміністра енергетики Республіки Казахстан Жумабая Карагаєва, керівників електронних торговельних майданчиків та осіб, причетних до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області", - йдеться в повідомленні.

"Стосовно Карагаєва Ж. за постановою суду орган слідства обрав, а прокуратура області підтримала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці", - зазначили у відомстві.

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Розслідування триває. Інша інформація в інтересах слідства розголошенню не підлягає, додали в АФМ.

Раніше в суботу на сайті прем'єр-міністра Казахстану з'явилося повідомлення про звільнення Карагаєва з посади віцеміністра енергетики.

50-річний Карагаєв у різні роки очолював низку приватних компаній в Атирауській і Мангістауській областях, працював у структурі акімату Атирауської області. Був призначений віцеміністром енергетики в грудні 2019 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Алмати з висоти пташиного лету: порожні вулиці і згорілі будівлі після протестів. ВIДЕО

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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Топ коментарі
+10
А вот и "стрелочников" уже назначили.
Мля, их методам и технологиям сотни лет...
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15.01.2022 13:02
+7
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15.01.2022 13:19
+5
Ну да сейчас типа накажем " Козлов отпущения". Дадут им оплачиваемый отпуск, а потом с повышением переведут.
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15.01.2022 13:09
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А вот и "стрелочников" уже назначили.
Мля, их методам и технологиям сотни лет...
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15.01.2022 13:02 Відповісти
Ну да сейчас типа накажем " Козлов отпущения". Дадут им оплачиваемый отпуск, а потом с повышением переведут.
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15.01.2022 13:09 Відповісти
но цены опустят
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15.01.2022 13:19 Відповісти
надолго?
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15.01.2022 16:13 Відповісти
Насколько я знаю, протесты в Казахстане начались из-за повышения цены на газ. В результате повышение было отменено, а причастные к нему наказаны. Соответственно, протестующие казахи добились своего.
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15.01.2022 13:14 Відповісти
а ты как сидел на бутылке - так и продолжаешь сидеть
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16.01.2022 03:13 Відповісти
cirk, cirk, cirk.....
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15.01.2022 13:16 Відповісти
Народ добился. Нужно теперь украинцам повторить. До полного очищения.
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15.01.2022 13:16 Відповісти
вот как можно посадить барыг от газа и вспомнить и рынок газа и многое другое
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15.01.2022 13:18 Відповісти
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15.01.2022 13:17 Відповісти
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15.01.2022 13:19 Відповісти
Смешно.
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15.01.2022 13:27 Відповісти
казахи, вас розводят...
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15.01.2022 13:33 Відповісти
Следующим решением Токаева будет фиксированная цена на колбасу 2.20 теньге
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15.01.2022 13:35 Відповісти
казахи дали власти в рыло за газ по 4грн. - вернули по 2грн, шоблу арестовали. Украинцы молча платят по 11грн
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15.01.2022 13:53 Відповісти
Тада. А Токаев типа и не при делах совсем. Бояре плохие.
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15.01.2022 15:29 Відповісти
Когда народ умеет бороться за свои права. Коболев в Казахстане давно бы сидел, а не отправлял маме миллионы долларов премий.
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15.01.2022 16:16 Відповісти
ты уже в Казахстане, чмо лишнехромосомное?
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16.01.2022 03:13 Відповісти
А в нас всі рази,як піднімали ціни ніколи не обгрунтовували,так сказав рижий махомед.
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15.01.2022 18:58 Відповісти
Та хоть щось робиться, а в нас дали всім спокійнесенько виїхати в рашку, бо всі повязані.
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15.01.2022 19:49 Відповісти
 
 