На окупованому Донбасі стався витік хімікатів, це може стати приводом для вторгнення Росії, - розвідка
На окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится у фейсбуці Головного управління розвідки Міноборони.
За даними розвідки, окупанти втратили контроль над хімікатами, які завозяться з Росії.
"За інформацією військової розвідки України, 14 січня до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності відбувається витік в повітря отруйних речовин",- йдеться в повідомленні.
ГУР вважає, що ця техногенна катастрофа може бути використана для того, щоб звинуватити Україну в застосуванні отруйних хімічних речовин. У свою чергу, це може стати приводом для розширення російської збройної агресії.
Будь ласка, зачекайте...
выбачте за мову окупанта - це для них 😠