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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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армія рф (16209) вторгнення (379) розвідка (3805) хімія (126)

На окупованому Донбасі стався витік хімікатів, це може стати приводом для вторгнення Росії, - розвідка

На окупованому Донбасі стався витік хімікатів, це може стати приводом для вторгнення Росії, - розвідка

На окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится у фейсбуці Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, окупанти втратили контроль над хімікатами, які завозяться з Росії.

"За інформацією військової розвідки України, 14 січня до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності відбувається витік в повітря отруйних речовин",- йдеться в повідомленні.

ГУР вважає, що ця техногенна катастрофа може бути використана для того, щоб звинуватити Україну в застосуванні отруйних хімічних речовин. У свою чергу, це може стати приводом для розширення російської збройної агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може придумати привід для вторгнення в Україну, включаючи диверсію та інформаційні операції, - Салліван
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Топ коментарі
+64
Кацапы , мы вас презираем и ненавидим, так как вы нас достали так , что мы готовы рвать вас на куски , жечь и вешать , только чтобы вас не слышать и не видеть , орки вы поганые 😡
выбачте за мову окупанта - це для них 😠
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15.01.2022 13:43
+51
Звісно. Навіть коли вітер буде зі сторони ВСУ і хтось случайно, не провокативно, пердне- це також може бути підставою для вторгнення московитів. Так як це можливо прирівняти до хімічної атаки.
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15.01.2022 13:32
+46
З таким начальником розвідки котрий живе в одному домі з головним шпигуном приводом для нападу може бути навіть якщо він всереться.Кацапам не потрібен ніякий привід,коли задумали їх може зупинити лише добрий копняк.
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15.01.2022 13:42
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да взорвите вы уже этот чертов завод, чтобы они там все передохли! подонки!
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15.01.2022 16:48 Відповісти
Если в атмосферу испаряется стирол, это большая проблема. Токсичность высокая, последствия для организма ужасные.
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15.01.2022 16:56 Відповісти
У нас вчера возле дома ветром завалило дерево, порвало провода. Как думает разведка это может стать поводом для нападения РФ?😁
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15.01.2022 16:56 Відповісти
Там стався витік фекалій і підараші не залишається нічого іншого, ніж об'єднатись з ни
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15.01.2022 18:43 Відповісти
А коли кацапам для вторгнення привід був потрібний? Якщо треба вони його за секунду зварганять, та йще і постфактум.
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15.01.2022 19:50 Відповісти
рф по жизни обсирается, шоб на них не напали злобные наты, не отобрали ихние березки, мхи и валежник
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15.01.2022 20:42 Відповісти
желающих все это отобрать стоит очередь до горизонта, на
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15.01.2022 20:44 Відповісти
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15.01.2022 20:46 Відповісти
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