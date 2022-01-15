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G-7 G7 (992) Порошенко (15080) Сіммонс Мелінда (114)

Посли країн G7: Ми твердо єдині в підтримці України. Політичні лідери мають проявити подібну єдність і рішучість

Посли країн G7: Ми твердо єдині в підтримці України. Політичні лідери мають проявити подібну єдність і рішучість

Посли країн Великої сімки закликають усіх політичних лідерів в Україні проявити єдність і рішучість в цей напружений час та уникати дій, які можуть поляризувати суспільство.

"Країни G7 твердо єдині в підтримці України в цей напружений час. Посли G7 закликають усіх політичних лідерів проявити подібну єдність і рішучість", - йдеться у повідомленні в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 14, 2022

"Зараз мені як ніколи здається, що всім політичним лідерам в Україні необхідно проявити єдність, уникаючи дій, які можуть поляризувати", - написала у твіттері посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

At this time more than ever it seems to me that all political leaders in #ukraine need to show unity, avoiding actions that may polarise. https://t.co/Og7kjmSWm4

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2022

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Автор: 
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Топ коментарі
+9
Всі єдині у підримці України, крім української влади: їм насрати, вони відпочивають.
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15.01.2022 13:55
+9
Україні терміново потрібен Порох 😡
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15.01.2022 14:16
+6
https://t.me/zelenicholovichky/4164 Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на об'єднанні України для протидії російській загрозі .
Ось таке враження склалось в експрем'єра Швеції, впливового європейського політика Карла Більдта після візиту до України. Поки західні союзники закликають до консолідації сил для відсічі Путіну, Зеленський намагається кинути за грати людину, яка дала по зубах імперським замашкам кремлівського карлика.
(скрін твіту К.Більда - за вищенаведеною ссиллю на телеграм-каналі "https://t.me/s/zelenicholovichky Зелені чоловічки ").
Цікаво, в чиїх інтересах діє Зеленський? Точно не України.
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15.01.2022 14:32
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Всі єдині у підримці України, крім української влади: їм насрати, вони відпочивають.
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15.01.2022 13:55 Відповісти
Вони чекають коли танки зайдуть.
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15.01.2022 18:30 Відповісти
Хорошие посылы. Это как кацапов резать ножем на куски. Их зритель получит прорвавшуюся информацию о их подлости и о отношении мира к ним.
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15.01.2022 13:58 Відповісти
Може дойде,що скаженого ведмедя можна тільки усипити!
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15.01.2022 14:02 Відповісти
За время отпуска в Европе Порошенко посетил 16 стран НАТО,а в Брюсселе Алексеевич был личным переводчиком Миссис Шерман...,типа расказывал о рюсских баранах Путлера первому заместителю Госсекретаря США Блинкэну,Миссис Шерман оказалась очень Мудрой Леди...
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15.01.2022 14:09 Відповісти
в Пороха в Європі відпустки не було (за виключенням католицького різдвяного тижня). В нього була непублічна робота по консолідації антикасапського РУХУ ОПОРУ
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15.01.2022 14:57 Відповісти
Україні терміново потрібен Порох 😡
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15.01.2022 14:16 Відповісти
Судя по закрытому опросу для опы,все больше людей это понимают -первый тур Порох с зекрысой одинаково,а во втором Порох обгоняет на 2%
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15.01.2022 15:51 Відповісти
Такую шутку удалили по Байдена и Порошенко... Завтра Майдан чуваки...готовьтесь Голобородьки...
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15.01.2022 14:17 Відповісти
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15.01.2022 14:23 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/4164 Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на об'єднанні України для протидії російській загрозі .
Ось таке враження склалось в експрем'єра Швеції, впливового європейського політика Карла Більдта після візиту до України. Поки західні союзники закликають до консолідації сил для відсічі Путіну, Зеленський намагається кинути за грати людину, яка дала по зубах імперським замашкам кремлівського карлика.
(скрін твіту К.Більда - за вищенаведеною ссиллю на телеграм-каналі "https://t.me/s/zelenicholovichky Зелені чоловічки ").
Цікаво, в чиїх інтересах діє Зеленський? Точно не України.
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15.01.2022 14:32 Відповісти
ДО БАРАНІВ 73%

(людей не ображаю, бо я звертаюся до баранів)

Користуючись моментом,

Що народ дививсь «сватів».

Беня робить президентом,

З тих, кого нарід хотів.

Ще відзняв Голобородька,

«Пороха» брудом облив.

Так з'явився в нас Володька,

Що на путіна молив.

Беня з путіним у спарці,

Порошенко «мочать» вдвох,

Весь нарід в брехні і сварці,

І на цей бруд клюнув лох.

На свого погнали фейки,

«Ротердам», «Свинарчуки»..,

Стала ця брехня на рейки:

«Квартал», «Беня», Пінчуки.

Ще Ахметка підтягнувся,

Рабінович приєднавсь…

І нарід під цим прогнувся,

Й телевізору весь здавсь.

Ті, що гідність й волю мали,

Майдан, кров, а ще війну.

Ворогу все миттю здали,

Й Порошенко пхнуть вину.

Навіть воїни прогнулись,

Хтось йде в путіна загін.

Щоб не Порошенко пнулись,

Хто завгодно, а не він…

Вибрали всі малороса,

Що країну й їх ганьбив.

Що не бачать далі носа?

Телевізор всіх добив?

Вже татаров у Володі,

Єрмак, демченко в строю.

Всі, хто бив Майдан в колоді,

З патріотами в бою.

В ворогом пішли у змову,

Захотів що - віддали.

Виконали й ту вимогу,

Щоб все військо відвели.

Розвалили все що можна,

Газ, вугілля - дефіцит.

Справа тільки йде дорожна,

По відкатах - апетит.

Не живеться Зе спокійно,

Не від того, що війна.

Порошенко ходить вільно,

Й називає імена.

Тих, що «вагнерівців» злили,

Вбивців ворогу здали…

То ж, взялись ворожі сили,

Під суд його віддали.

То ж, можливі, всі барани,

Після цього заживуть…

Їх «Свати» точно з екранів,

Всіх на бойню поженуть…

«Бойня» - то з орди Росія,

Жде на м'ясо баранів.

А була на ЄС надія,

Для їх дочок і юнців.

15.12.2022

Анатолій Березенський
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15.01.2022 14:48 Відповісти
Це, пані Валерія, по їх підрахунках і підтасовка, а насправді Володя Криворізький програє ще в першому турі. У другий тут вийде Порошенко і хтось із нових, якого ще не розкручують, можливо "молодий регіонал" Разумков. Це і штовхає антимайданівців татарова, єрмака, демченко і зепандопало в срочному порядку фальшувати справу проти Порошенко і через своїх донецьких суддів посадити реального лідера. Економіка, тупий нарід і війна їх не цікавить. Їм головне виграти нові вибори, бо якщо програють, то прийдеться бігти до московії, або йти на довічне і вони це всі прекрасно знають.
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15.01.2022 16:13 Відповісти
Який тур? Ви про що ? Вже виборів не буде. Зеля зробив все що обіцяв в Омані !
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15.01.2022 18:29 Відповісти
Сьогодні після 16:00 Петро Порошенко дасть інтерв'ю українським та польським ЗМІ з Варшави. 5-тий телеканал транслюватиме наживо; повідомлення редакції новин телеканалу: https://www.youtube.com/watch?v=PknTmasRNPE на плашці зліва внизу час повідомлення: 15:06
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16.01.2022 16:11 Відповісти
 
 