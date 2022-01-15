Посли країн G7: Ми твердо єдині в підтримці України. Політичні лідери мають проявити подібну єдність і рішучість
Посли країн Великої сімки закликають усіх політичних лідерів в Україні проявити єдність і рішучість в цей напружений час та уникати дій, які можуть поляризувати суспільство.
"Країни G7 твердо єдині в підтримці України в цей напружений час. Посли G7 закликають усіх політичних лідерів проявити подібну єдність і рішучість", - йдеться у повідомленні в твіттері, передає Цензор.НЕТ.
#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 14, 2022
"Зараз мені як ніколи здається, що всім політичним лідерам в Україні необхідно проявити єдність, уникаючи дій, які можуть поляризувати", - написала у твіттері посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.
At this time more than ever it seems to me that all political leaders in #ukraine need to show unity, avoiding actions that may polarise. https://t.co/Og7kjmSWm4— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2022
Будь ласка, зачекайте...
Ось таке враження склалось в експрем'єра Швеції, впливового європейського політика Карла Більдта після візиту до України. Поки західні союзники закликають до консолідації сил для відсічі Путіну, Зеленський намагається кинути за грати людину, яка дала по зубах імперським замашкам кремлівського карлика.
(скрін твіту К.Більда - за вищенаведеною ссиллю на телеграм-каналі "https://t.me/s/zelenicholovichky Зелені чоловічки ").
Цікаво, в чиїх інтересах діє Зеленський? Точно не України.
(людей не ображаю, бо я звертаюся до баранів)
Користуючись моментом,
Що народ дививсь «сватів».
Беня робить президентом,
З тих, кого нарід хотів.
Ще відзняв Голобородька,
«Пороха» брудом облив.
Так з'явився в нас Володька,
Що на путіна молив.
Беня з путіним у спарці,
Порошенко «мочать» вдвох,
Весь нарід в брехні і сварці,
І на цей бруд клюнув лох.
На свого погнали фейки,
«Ротердам», «Свинарчуки»..,
Стала ця брехня на рейки:
«Квартал», «Беня», Пінчуки.
Ще Ахметка підтягнувся,
Рабінович приєднавсь…
І нарід під цим прогнувся,
Й телевізору весь здавсь.
Ті, що гідність й волю мали,
Майдан, кров, а ще війну.
Ворогу все миттю здали,
Й Порошенко пхнуть вину.
Навіть воїни прогнулись,
Хтось йде в путіна загін.
Щоб не Порошенко пнулись,
Хто завгодно, а не він…
Вибрали всі малороса,
Що країну й їх ганьбив.
Що не бачать далі носа?
Телевізор всіх добив?
Вже татаров у Володі,
Єрмак, демченко в строю.
Всі, хто бив Майдан в колоді,
З патріотами в бою.
В ворогом пішли у змову,
Захотів що - віддали.
Виконали й ту вимогу,
Щоб все військо відвели.
Розвалили все що можна,
Газ, вугілля - дефіцит.
Справа тільки йде дорожна,
По відкатах - апетит.
Не живеться Зе спокійно,
Не від того, що війна.
Порошенко ходить вільно,
Й називає імена.
Тих, що «вагнерівців» злили,
Вбивців ворогу здали…
То ж, взялись ворожі сили,
Під суд його віддали.
То ж, можливі, всі барани,
Після цього заживуть…
Їх «Свати» точно з екранів,
Всіх на бойню поженуть…
«Бойня» - то з орди Росія,
Жде на м'ясо баранів.
А була на ЄС надія,
Для їх дочок і юнців.
15.12.2022
Анатолій Березенський