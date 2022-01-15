Антикорупційнй суд заарештував 2 фігурантів справи за участю посадовця Офісу ГПУ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрала щодо посадовця Офісу Генерального прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід діятиме до 13 березня цього року, його альтернативою визначена застава у розмірі 2 млн. 471 тис. грн. Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ВАКС.

"За умови внесення застави на вказану особу будуть покладені додаткові обов’язки, зокрема: не відлучатися з місця проживання без дозволу детектива, прокурора; повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд до України та носити електронний засіб контролю.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.4 ст.27 ч.4 ст.369, ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч.4 ст. 369, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала у справі N 991/273/22 може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів. Її повний текст буде оголошений 18 січня 2022 року", - відзначається у повідомленні.

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Також "ВАКС обрав запобіжний захід другому учаснику у справі за участю працівника Офісу Генпрокурора

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав другому учаснику у справі за участю посадовця Офісу Генпрокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід діятиме до 13 березня цього року.

Поряд з триманням під вартою слідчий суддя визначив заставу у розмірі 1 млн 240 тис 500 грн. За умови її внесення, на підозрюваного, дії якого кваліфіковані за ч.4 ст.27, ч.4 ст. 369, покладаються обов’язки: не залишати місця проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд до України та носити електронний засіб контролю.

Ухвала у справі N991/279/22 може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів. Її повний текст буде оголошений 18 січня 2022 року".

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