Для Росії підготовлено 18 варіантів санкцій. Ми з союзниками готові завдавати РФ "гострого болю", - Нуланд
Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок "російського вторгнення" на територію України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в інтерв'ю Financial Times заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.
"Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. ... Я просто скажу, що ми з союзниками готові швидко завдати гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей (агресивний) крок у будь-якій формі", - сказала вона.
При цьому заступник держсекретаря додала, що з точки зору США "двері для дипломатичного рішення все ще відчинені", а Вашингтон продовжує роботу над письмовою відповіддю щодо запропонованих гарантій безпеки російським офіційним особам.
"Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і досягти певного прогресу в деяких із цих питань за допомогою дипломатії", - наголосила Нуланд.
Будь ласка, зачекайте...
Тестить надо.
Скажем 1 санкция в неделю, чисто для статистики.
Ничего личного, просто проверка.
арестовать-защемить все активы путинской камарильи в США, в Великобритании, в странах ЕС: после этого через пару месяцев в спальню к Путину обязательно придёт с тяжёлой золотой табакеркой и шёлковым шарфом его верный преторианец генерал Золотов с генералом Олегом ПЛОХИМ, главнокомандующим войсками Росгвардии.
Так что, всё очень просто.
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Высокий слог.
Кстати,Нуланд понимает по-русски.
Они будут жрать так же жирно, а на простых людей им наплевать.
Путин боится одного: позора и унижения.
А для этого надо что-то сделать, а не обещать.
Союзники (ЕС) уже на санкции США не купятся. ИМХО
Доллар - 76 рублей
Евро - 87 рублей
Норникель - минус $4,2 млрд.
Роснефть - минус $5,5 млрд.
Газпром - минус $7,8 млрд.
Сбербанк - минус $10 млрд.
Ущерб всего лишь за два дня составил около 30 миллиардов долларов. Весьма неплохо.
И это санкций США и ЕС против России ещё не было, а про них просто объявили.
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18 відтінків стурбованості?