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санкції (11313) Нуланд (175)

Для Росії підготовлено 18 варіантів санкцій. Ми з союзниками готові завдавати РФ "гострого болю", - Нуланд

Для Росії підготовлено 18 варіантів санкцій. Ми з союзниками готові завдавати РФ

Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок "російського вторгнення" на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила в інтерв'ю Financial Times заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. ... Я просто скажу, що ми з союзниками готові швидко завдати гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей (агресивний) крок у будь-якій формі", - сказала вона.

При цьому заступник держсекретаря додала, що з точки зору США "двері для дипломатичного рішення все ще відчинені", а Вашингтон продовжує роботу над письмовою відповіддю щодо запропонованих гарантій безпеки російським офіційним особам.

"Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і досягти певного прогресу в деяких із цих питань за допомогою дипломатії", - наголосила Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США домовились з союзниками в Європі стосовно "дуже болючих" санкцій проти Росії, - Нуланд
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Топ коментарі
+22
Наиболее быструю боль может нанести *****, объявив эмбарго на поставку газа и нефти в ЕС и США. Ничего особо быстрого со стороны объединённого Запада представить не могу. Надеюсь это 18 вариантов ракетного удара.
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15.01.2022 15:01
+20
Повторюється історія з нападом Гітлера на Польщу. Тоді Захід вибрав ганьбу , а отримав і ганьбу і війну. Зараз Захід замаскував свою ганьбу під можливі санкції. При цьому Німеччина проти включення ПП-2 до списку санкцій. Тобто вони не збираються йти далі глибокої стурбованності. Тепер питання: якою була би реакція росії, як би Захід одностайно заявив, що стане на захист України в разі нападу й почав перекидання своїх військових підрозділів? Мені здається, зовсім іншою, ніж продовження підготовки до нападу. Але маємо те, що маємо - держава - терорист робить все, що їй заманеться, а "високоморальний" Захід боїться зробити щось реальне, що вдарить по агресору. Суцільна ганьба!
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15.01.2022 15:14
+19
Мало, давайте ще 28 варіантів.
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15.01.2022 14:52
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По суті, Захід дозволяє напасти *****, на Україну, якщо він згоден перетерпіти санкції. Замість того, щоб сказати, що вони не допустять, нападу Росії і зроблять все, для цього.
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15.01.2022 18:09 Відповісти
А що має робити захід з вашої точки зору?Вислати сюди війська та бити русню замість нас, вірно? А ви будете писати комменти та відсижуватись поки інші держави будуть відстоювати свободу України.
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16.01.2022 11:27 Відповісти
Але ж ядерну зброю захід у нас видурив, а не навпаки))
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17.01.2022 00:41 Відповісти
Основна причина це зеленський, прибрати його і вся здача націнтересів та переслідування ти, хто, боронив нашу державу припиняться, тому готуйтес події будуть розвиватись дуже швидко
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15.01.2022 18:28 Відповісти
Зеленского прибоать не получися. Зачем эти фантазии. Нужно исходить из реалей та гуртуватись проти ворога.
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16.01.2022 11:20 Відповісти
Зеланський і є ворог, ворог не у кремлі, він на банковій
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16.01.2022 14:42 Відповісти
Ну хз... А если какая санкция не сработает? 18 - прям многовато.

Тестить надо.

Скажем 1 санкция в неделю, чисто для статистики.

Ничего личного, просто проверка.
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15.01.2022 18:40 Відповісти
Самую острую боль может причинить защемление финансовой мошонки всех придворных миллиардеров Кремля:

арестовать-защемить все активы путинской камарильи в США, в Великобритании, в странах ЕС: после этого через пару месяцев в спальню к Путину обязательно придёт с тяжёлой золотой табакеркой и шёлковым шарфом его верный преторианец генерал Золотов с генералом Олегом ПЛОХИМ, главнокомандующим войсками Росгвардии.

Так что, всё очень просто.
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16.01.2022 00:11 Відповісти
І закрити наглухо всім кацапам візи. Всім без розбору. Оце була б смертельна санкція
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17.01.2022 00:42 Відповісти
А нельзя ввести постоянное усиление санкций за уже оккупированный Крым и четверть Донбасса до полного освобождения территорий Украины?
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15.01.2022 18:59 Відповісти
Да засуньте себе в задницу эти 18 сценариев. Чучело тупое. Нужно усвоить одно, пока у власти эти ЗЕмрази, во главе со шмарклей, ничего хорошего у нас не будет. Сорри, погарячился, понимаю.... она продвигает выгодный для ее страны сценарий, нам бы так...
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15.01.2022 19:04 Відповісти
в случае начала воздушных ударов росии по целям на нашей территории перед наземной атакой власть возьмут вполне адекватные люди, нет причин для беспокойства
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15.01.2022 21:41 Відповісти
Скорее нужно засунуть тебе жопу твою балалайку, коцапское говно. Руки прочь от наших союзников. Никто за тебя воьевать не будет пока ты будешь отсиживаться в теплой комнате. Они делают что могут.
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16.01.2022 11:18 Відповісти
...Чучело тупое...

-----------------------

Высокий слог.

Кстати,Нуланд понимает по-русски.
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17.01.2022 09:04 Відповісти
Та можна й всі 18 сценаріїв. Одночасно.
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15.01.2022 20:01 Відповісти
Ну по перше заборонять поставляти в Расєю Айфони, далі по списку
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15.01.2022 20:28 Відповісти
Ну нам с этого какая польза, даже если представить, что санкции сильные, что сомнительно, как покупали развитые страны за $ и евро сырье у РФ так и будут или что они санкции против $ и евро будут вволить, так такого не будет.Гбудет.Где компенсация наролу или народам Украины за отказ от третьего ядерного потенциала , в виде открытия безпошлинной торговли для малых и средниз , а также публичных не олигархических предприятий, бещвизовый рережим, только это даже не сейчас , а 25 лет назад надо было делать, тогда ни какая РФ ия на нас и не посмела напасть, а так от сдачи ядерного оружия получили выгоду только Запад и олигархическая власть, которым предоставляются офшоры и деньги.
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15.01.2022 21:46 Відповісти
а як саме будуть визначати які з 18 варіантів запроваджувати будете? по кількості жертв серед мирного населення?
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15.01.2022 22:44 Відповісти
Якщо ваш сусід підпалить вам хату, ми перестанемо продавати йому сірники.
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15.01.2022 22:50 Відповісти
"От коли Вас уб'ють, тоді і приходьте в поліцію і пишіть заяву". Якось так
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17.01.2022 00:11 Відповісти
Санкции через экономику путинской банде до одного места.
Они будут жрать так же жирно, а на простых людей им наплевать.
Путин боится одного: позора и унижения.
А для этого надо что-то сделать, а не обещать.
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15.01.2022 23:33 Відповісти
Для России подготовлено 18 вариантов санкций. Мы с союзниками Источник:
Союзники (ЕС) уже на санкции США не купятся. ИМХО
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15.01.2022 23:50 Відповісти
После объявления о возможных санкциях против РФ два последних дня 14-15 января рухнул рубль и капитализация крупнейших стратегических структур экономики РФ:


Доллар - 76 рублей

Евро - 87 рублей

Норникель - минус $4,2 млрд.

Роснефть - минус $5,5 млрд.

Газпром - минус $7,8 млрд.

Сбербанк - минус $10 млрд.

Ущерб всего лишь за два дня составил около 30 миллиардов долларов. Весьма неплохо.

И это санкций США и ЕС против России ещё не было, а про них просто объявили.
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16.01.2022 00:30 Відповісти
И захрапел.
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16.01.2022 03:27 Відповісти
пора свифт вырубить, сразу деревянный рухнет минимум в 2 раза
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16.01.2022 11:58 Відповісти
Денис а московія теж може заявити на весь світ, якщо введуть санкції проти московії ми перекроємо нафту і газ до Європи. І тоді побачимо на скільки рухне капіталізація європейських компанії
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16.01.2022 16:08 Відповісти
Европейцы запаслись газом на этот случай. И Меркель,и др. евро-политики неоднократно говорили,что поставки от "Газпрома" не единственные,следовательно - при прекращении Росией поставок газаза в Европу, ЕСовцы мобилизируют других игроков на этом рынке.
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17.01.2022 09:20 Відповісти
да ******* вы уже по этой срани
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16.01.2022 05:20 Відповісти
В ответ должно быть наращивание войск НАТО в прибалтике, польше. В Украине тоже. В первую очередь
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16.01.2022 05:25 Відповісти
Не работает это. Вон уже после того, как Крым и часть Донбасса забрал путин, он смог достроить газопровод.
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16.01.2022 06:10 Відповісти
Первая санкция пожурить-восемнадцатая восемнацать раз пожурить .Вы все думаете что что это как то повлеяет на них?
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16.01.2022 09:50 Відповісти
может надо уже вводить? а не разглагольствовать
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16.01.2022 11:54 Відповісти
Поки світ вводить санкції то проклята ерефія нищить нашу державу тотально. віджимає азов блокує поставку вугілля снайперують це піпец... а вони роздумують а які ж санції їх наляквють - да пофіг дибілу все
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16.01.2022 14:18 Відповісти
Як ці 18 варіантів допоможуть Україні після того, як Росія своїми Іскандерами знищить збройні сили України?
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16.01.2022 14:54 Відповісти
Вы все такие наивные , много вам санкции помогут , если русня начнет дальше наступать и превращать Украину в Сирию , ладно в Лугандон Я уже писал , что самое лучшее , разместить ограниченный контингент из солдат Британии , США , и Канады , Шведов еще можно . Что бы взяли под охрану стратегически важные объекты инфраструктуры . ЖД мосты , аэропорты , плотины , ТЭС и АЭС .Тогда вероятность наступления будет стремиться к нулю
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16.01.2022 16:31 Відповісти
Вот мне интересно , только не ругайтесь про балалайку , а как гуртуватись , если например Зеленский и МО не даст команду ПВО сбивать самолеты русни , а без команды ПВО не работает
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16.01.2022 16:43 Відповісти
Ни хера . ни каках страшных санкций не будет!!Как не было их до сих пор , как при этой проститутке МЕРКЕЛЬ!! Все деньги мира у кого??? правильно!! У ЖИДОВ!!! А ЖИДЫ будь то украианские или российские или жиды США и Германии или Франциии .ни когда не будут воевать друг с другом!!!....Вспомните !!..Ктот финанссировал ГИТЛЕРА?????? Правильно!!! Финансировали ГИТЛЕРА ЖИДЫ всего мира, втом числе и США и СССР!!! Точно также как сегодня ЖИДОВНЯ всего мира подпольно финансирует ПУТИНА и Промышленность РОССИИ!!! Что вы слепые!! Что не видите ,, как нас УКраину, дурят все эти восемь лет, эта двуличная мировая ЖИДОВНЯ!!! ... Да им всем на чхать на УКРАИНУ!!! Главное ЗАРАБОТАТЬ , при помощи газа и нефти Пуйла -***** побольше бабОК!! Сегодня путин может и потерял 30 млрд, а завтра они , мировая ЖИДОВНЯ, вольют в экономику России 300 -500 млдр дол!! Так что это все игра на публику!! Вспомните поставку турбин СИМЕНС в окупованный КРЫМ , в 2014-5годах, или турбины на ЯМАЛ, или российскую космическую систему ГЛОНАКС,,, купоенную во ФРАНЦИИ, И начинённуюю полностью Французкой электроникой и многое другое!! Эта мировая ЖИДОВНЯ бойтся поставить УКРАИНЕ даже элементарное стрелковое оружение , без разрешения ПУЙЛА!!! Даже пукнуть у себя в собственных кабинетах они не смеют без разрешения Пуйла.. Дерьмократы , блин!!
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16.01.2022 17:11 Відповісти
Для Росії підготовлено 18 варіантів санкцій
==============
18 відтінків стурбованості?
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16.01.2022 19:24 Відповісти
ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ 1000 ЯДЕРНЫХ ЗАРЯДОВ !!! МЫ САМИ РАЗБЕРЕМСЯ !!!
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16.01.2022 21:24 Відповісти
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16.01.2022 22:22 Відповісти
18 оттенков обеспокоенности
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17.01.2022 08:44 Відповісти
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