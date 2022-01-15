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Американський гігант Qualcomm купив український стартап Віталія Гончарука з 3D геолокації та доповненої реальності

Американський гігант Qualcomm купив український стартап Віталія Гончарука з 3D геолокації та доповненої реальності

Американський виробник мікрочіпів Qualcomm поглинув українську компанію Augmented Pixels, що спеціалізується на доповненій реальності.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію про угоду Forbes підтвердили джерела усередині стартапу.

Ключові факти

  • Суму угоди сторони не розкривають. У 2021 році Forbes оцінював у $20-40 млн. Компанія залучила $7 млн ​​інвестицій.
  • Qualcomm був одним з найбільших клієнтів Augmented Pixels. Станом на 14 грудня його ринкова капіталізація становить $211,7 млрд. Виторг за 2021 рік – $33,6 млрд.
  • Стартап у 2013 році заснував одеський програміст Віталій Гончарук. У його профілі в соціальній мережі Linkdein зазначено, що тепер він обіймає позицію директора з інжинірингу Qualcomm.
  • За даними джерела Forbes, Qualcomm планує найближчим часом відкрити R&D-центр в Україні. Наприкінці грудня у Києві було зареєстровано юрособу ТОВ "КВАЛКОММ УКРАЇНА".
  • Forbes звернувся до американського офісу Qualcomm за офіційним коментарем, але на момент публікації замітки не отримав відповіді.

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Augmented Pixels – продуктова компанія, яка виросла із аутсорсингового бізнесу Гончарука. З 2015 року головний офіс стартапу розташований у каліфорнійському Пало Альто, але розробка ведеться в українських офісах у Києві, Львові та інших містах. Серед інвесторів – український ICU Ventures, американський 408 Ventures, російський Steltec Capital, бізнес-янгол Нік Білогірський.

Стартап розробляє технології для навігації у доповненій реальності та точної 3D-геолокації. Вони допомагають роботам та дронам пересуватися в просторах, де не доступний сигнал GPS, наприклад, на складах або у виробничих цехах. Напрямок картографії розвивається останні три роки – у 2021 році Augmented Pixels запустив платформу для створення 3D-карт GlobalMap.AI.

Qualcomm – один із найбільших у світі виробників мікрочіпів, у тому числі для смартфонів та GPS-навігації. Незважаючи на глобальний дефіцит напівпровідників у четвертому кварталі 2021 року, продажі компанії зросли на 56% порівняно з торішніми показниками. Наростити виторг вдалося за рахунок пыдвищення попиту на смартфони. Компанія розраховує продовжити зростання також за рахунок пристроїв для віртуальної та доповненої реальності, говорив CEO Qualcomm Крістіано Амон в інтервʼю CNBC.

2021-го виробник чіпів провів кілька великих поглинань. У березні Qualcomm купив молодого американського розробника мікрочіпів Nuvia за $1,4 млрд. У жовтні – за $4,5 млрд поглинув шведського розробника технологій для автопрому Veoneer.

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Автор: 
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Топ коментарі
+13
Qualcomm в Україні - це більше ніж круто!
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15.01.2022 15:11
+8
і не треба красти в народа
як крадуть Бєня з лялькою-нелохом
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15.01.2022 15:41
+4
Повезло Виталию Гончаруку - американцы купили его разработку 👍🏼👍🏼👍🏼
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15.01.2022 15:11
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Qualcomm в Україні - це більше ніж круто!
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15.01.2022 15:11 Відповісти
Даже круче, чем на Филипинах.
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15.01.2022 15:25 Відповісти
в залучені інвестицій ми відстаємо від Філіппін.
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15.01.2022 16:12 Відповісти
Так отож.
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15.01.2022 20:33 Відповісти
За Філіппіни нехай хвилюються філіппінци
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15.01.2022 19:07 Відповісти
Я к тому, что производства крупных производителей чипов все в Азии.

А это даже не размещение у нас производства, а покупка стартапа за 7 млн. баксов.
Всего 7 млн. баксов, Карл!!!

Для маленькой IT-компании - это успех. Для Украины - пшик.
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15.01.2022 20:35 Відповісти
Ніхто не розмістить серйозне виробництво в країні, в якій всім заправляють агенти *****.
Радій краще, що може знайтися місце для сотні наших талановитих спеціалістів які разом із сім'ями отримають гідні умови праці та життя
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17.01.2022 11:23 Відповісти
З нашими "няньками" чи надовго?... Влада ж не дасть працювати безвідкатно
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15.01.2022 17:08 Відповісти
БаблоМойський вже Арселор пресує та змусив демонтувати сонячну електростанцію
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15.01.2022 17:31 Відповісти
Повезло Виталию Гончаруку - американцы купили его разработку 👍🏼👍🏼👍🏼
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15.01.2022 15:11 Відповісти
повезло, що його стартап не впав в око на не прилип до пухленьких рученят Найсивішого...
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15.01.2022 15:42 Відповісти
так оно хапало направо, налево, рук не хватало, а вот если бы еще пяток лет, то тады да
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15.01.2022 16:23 Відповісти
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15.01.2022 20:14 Відповісти
Молодці.
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15.01.2022 15:12 Відповісти
Талановиті українці
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15.01.2022 15:16 Відповісти
Так. Нажаль в своїй країні немає в них майбутнього.
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15.01.2022 19:39 Відповісти
Суму угоди сторони не розкривають. У 2021 році Forbes оцінював Augmented Pixelsу $20-40 млн.

У березні Qualcomm купив молодого американського розробника мікрочіпів Nuvia за $1,4 млрд. У жовтні - за $4,5 млрд поглинув шведського розробника технологій для автопрому Veoneer.
Джерело:
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15.01.2022 15:18 Відповісти
і не треба красти в народа
як крадуть Бєня з лялькою-нелохом
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15.01.2022 15:41 Відповісти
ВВП маленького американского городка New-Yorka равно ВВП всей РАБссии...,почему нет Вяличия у америкосов спросите Вы?а зачем оно американцам?
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15.01.2022 16:14 Відповісти
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15.01.2022 16:17 Відповісти
А ВВП всей страны США ещё в 10 раз больше, чем штата Нью-Йорк!
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15.01.2022 16:32 Відповісти
"... соціальній мережі Linkdein ..."
---
Може "...Linkedin..."?
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15.01.2022 16:16 Відповісти
Очень круто. Украинские уникумы и не только (в целом, по эту сторону Европы)- это бездна возможностей для очередного, технологического прорыва в сфере новых технологий.
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15.01.2022 16:20 Відповісти
Чтоб ты знал, я очень хорошо отношусь к сельским жителям Украины. Бо они сохранили украинскую культуру, самобытность, мову, а сейчас с этим охотно делятся со всеми остальными. Если б не они, Украину бы уже возможно переварила бы рос.империя (как мы видим, на примере крупных городов).
А по поводу, насчет "свалить"- "рыба ищет там где глубже, а человек там где лучше". Этой мудрости сотни лет. А если ты русский- то в той же "кремниевой долине" русские на втором месте, после индусов, среди всех иностранцев.
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15.01.2022 16:58 Відповісти
Ну звісно! Це ж не табірні мешканці Мордовії, що пишаються розмірами свого концтабору!
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15.01.2022 18:25 Відповісти
3D-навигация - это крутяк. Это огромный потенциал для военных разработок. Не зря его США выкупили.
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15.01.2022 16:31 Відповісти
Теперь он и его сатруп достояние Америки. Так происходит со всеми.
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15.01.2022 18:34 Відповісти
А лучше бы было чтобы данный стартап умер так и не родившись? В конце концов американские технологии рано или поздно но таки становятся достоянием всего человечества.
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15.01.2022 19:44 Відповісти
А я что против? Все западное IT сосредоточено в США. Просто выбора нет ни у кого.
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15.01.2022 19:51 Відповісти
Та да. Тут и возразить трудно. Связано єто скорее всего со спецификой IT технологий. Начальные затраты довольно существенны туманным зачастую результатом в конце. Может т.с. технология выстрелить, а может нет. Не у каждой страны под такие проджекты деньги есть. Вон хотя бы взять ИИ - сейчас откровенное топтание на месте наблюдается. Опыт работы нарабатывается в сим плане, но прорыва покуда нет. По крайней мере из того что известно из общедоступного информационного пространства.
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15.01.2022 20:20 Відповісти
За сколько ? Вот ключевой вопрос.
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15.01.2022 20:44 Відповісти
Зря анонсировали заранее открытие офиса в Украине - зеленые мародеры наверно уже и схемы придумали,как будут обдирать.
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16.01.2022 00:28 Відповісти
 
 