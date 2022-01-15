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Німеччина (7101) зброя (7283) Анналена Бербок (424)

Правляча коаліція Німеччини все більше схиляється до надання зброї Україні, - "Німецька хвиля"

Правляча коаліція Німеччини все більше схиляється до надання зброї Україні, -

З огляду на напруженість між Україною та Росією у правлячій коаліції Німеччини зростає готовність підтримати Київ певними військовими товарами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля. 

 "Ми домовилися в коаліційній угоді не постачати зброю до кризових регіонів. Цей принцип продовжує діяти", - повідомив голова комітету із закордонних справ у Бундестазі, соціал-демократ Міхаель Рот видавничому об'єднанню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Однак він додав, що дискусія щодо постачання Києву "засобів захисту, таких як шоломи та захисні жилети", є можливою.

Речник з питань оборонної політики парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Маркус Фабер (Marcus Faber) також заявив, що необхідно розглянути питання про постачання Україні шоломів, захисних жилетів і засобів захисту від безпілотників, зазначає RND.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надання Німеччиною зброї Україні необхідно розглянути на тлі нових загроз, - посол Мельник

У листопаді минулого року урядова коаліція Німеччини, яка складається з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Союзу-90/Зелені" та ВДП, підписала коаліційну угоду, в якій зафіксувала домовленості щодо внутрішньої і зовнішньої політики Німеччини. У ній три партії вимагають "негайного завершення спроб дестабілізувати Україну, насильства в Східній Україні та анексії Криму" та виступають за вирішення заморожених конфліктів у регіоні шляхом мирного врегулювання та повного виконання мінських домовленостей.

Політик від партії Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin) прокоментував RND, що майбутня поїздка міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) до Росії "не має гарантії на успіх". За його словами, цей візит покаже, чи дійсно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "зацікавлений в обміні думками, чи він тільки знову озвучить відомі позиції". Але готовність говорити - єдиний спосіб подолати кризу, додав Тріттін. "Залежність Росії від експорту викопних джерел енергії позбавляє економіку майбутнього, і країні потрібні партнери, щоб трансформувати її", - заявив він. Що стосується експорту зброї в Україну, то політик від Зелених підтвердив, що Бербок наголошуватиме на "неможливості вирішення цього конфлікту постачанням зброї в зону бойових дій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри закордонних справ Франції та Німеччини зібралися на лінію розмежування на Донбасі

Глава МЗС Німеччини 17 січня має зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Наступного дня у неї заплановано зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим для обговорення питань безпеки і деескалації українсько-російського конфлікту.

Пізніше Бербок та глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан мають здійснити спільну поїздку на Донбас до лінії розмежування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини Бербок перед візитом до РФ відвідає Київ, - Ніколенко
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Топ коментарі
+22
За 2.5 года правления косовороточного дегенерата, полностью провален госзаказ на отечественное вооружение. Тот же кб южный готов был еще на вчера создать ракетный комплекс сапсан с дальностью под 500км; нептун уже давно готов, осталось только оформить заказ и сделать предоплату; кб луч готов создать отечественный комплекс пво, на это нужно всего лишь 40 млн грн - недельный бюджет великого крадивныцтва. Но, зеленым обезьянам армия не нужна - они пришли прибарахлится и потом свалить с разграбленной ими страны. Так что дело тут не в немцах...
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15.01.2022 16:11
+13
Когда Германию возглавят выходцы из ФРГ, а не из ГДР- предоставят. Гдровцы слишком бояться "старшего брата". Психология- нужно понимать.
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15.01.2022 16:02
+10
Не надо унижаться перед фрицами. Если они больше 8-ми лет, не могут решиться продавать или не продавать каски и бронежилеты, то пусть идут лесом. Всю номенклатуру вооружения, можно купить у нормальных стран. А что было бы, если Украина запросила Леопарды? Наверное и через сто лет не раздуплились. ,,Союзники" блин.
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15.01.2022 16:58
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Зелені - наші друзі. Якщо ці зелені - німці.
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15.01.2022 15:55 Відповісти
мне искренне жаль партию зелёных Украины - зебилы со своим клоунофюрером превратили её рейтинг из ничего в ничтожномалую величину
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15.01.2022 15:59 Відповісти
а мені не жаль !
обовязково прийду на похорони ЗЕ-бені (який трагічно загине від охоронця БаблоМойського) та кину на труну купку каміння.

куплю абонемент на похорони загибелих лідерів ЗЄ-льоних (випадкові та трагічні )!
дорого куплю !
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15.01.2022 16:20 Відповісти
видишь, ты тоже запутался
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15.01.2022 16:21 Відповісти
я послідовний як ніколи - ЗЄ-льоних у могилу !
ЗЄ но не зелені - вони гівнистого цвєту
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15.01.2022 17:34 Відповісти
Жаль Украину, которой сильно навредили и продолжают вредить "партия зелёных".
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15.01.2022 16:43 Відповісти
как "партия зелёных" вредит Украине? она даже не представлена в раде
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15.01.2022 16:45 Відповісти
Я имел ввиду партию "слуга народа".
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15.01.2022 17:12 Відповісти
а я - партию зелёных, которым слуги изничтожили рейтинг
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15.01.2022 17:30 Відповісти
Пусть в партию синих переименуются, в чем проблема то?
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16.01.2022 18:24 Відповісти
Не факт. Они хотят закрыть все АЄС и покупать у Путлера газ.
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16.01.2022 09:48 Відповісти
22 винтовки и пол ящика патронов
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15.01.2022 15:58 Відповісти
Та тут до початку воєних дій залишилося не більше 30 днів, а вони "схиляються". Куди вони ту зброю будуть постачати у разі окупації?
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15.01.2022 16:00 Відповісти
З Україною добре і шмаркля справляється. Путлер у нього на підхваті.
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15.01.2022 16:02 Відповісти
Тому й ''схиляються'' бо все одно постачати не доведеться.
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15.01.2022 16:03 Відповісти
В Россию куда же еще? В России и деньга большая и граждане богаты
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16.01.2022 18:25 Відповісти
в сраку най ідуть напівсхилені...
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15.01.2022 16:00 Відповісти
Разом зі шоломами і бронежилетами, якщо вже і це "зажимають"!
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15.01.2022 19:08 Відповісти
можна я промовчу - іноді і каска і бронік - це життя солдата...
а те що німці, французи і буба тварі - так тварі + ***** - кому з ким перемовлятися і навіщо?
3м тварям з *****м?
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15.01.2022 19:20 Відповісти
Відносно шоломів і броніків не на одних швабах зійшовся клином білий світ.
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15.01.2022 19:44 Відповісти
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15.01.2022 20:18 Відповісти
Таке саме бажання сказати, пішли на..й довбойоби німецькі
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16.01.2022 13:39 Відповісти
Когда Германию возглавят выходцы из ФРГ, а не из ГДР- предоставят. Гдровцы слишком бояться "старшего брата". Психология- нужно понимать.
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15.01.2022 16:02 Відповісти
зараз канцлер ФРН - вессі.
І що з того ?
Німцям відрізали бубли.
Пічалька
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15.01.2022 17:18 Відповісти
Ви наївні. Нічого їм не відрізали. Вони просто якими виродками були такими і залишились. Хто створив російську імперію? Представники якого народу сиділи на її троні та складали значну частину дворян параші? Який народ породив гітлера?
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15.01.2022 17:47 Відповісти
Австрійський?
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15.01.2022 18:45 Відповісти
Нынешние немцы вообще не похожи на немцев из двух мировых войн - сейчас немцы это пацифисты и любители мореплавателей из Африки.
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16.01.2022 13:26 Відповісти
Я писав не скільки про населення скільки про еліту яка ним керує...
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16.01.2022 17:47 Відповісти
В Германии настоящая демократия и поведение правящей коалиции напрямую связано с мнением их избирателей. А то что избиратели могут ошибаться мы знаем из истории выборов не только Зеленского, но и Гитлера... Так что демократия конечно лучше диктатуры, но и она не идеальна...
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16.01.2022 18:10 Відповісти
Точно, свого часу Черчіль сказав: "демократія найгірше зло, але людство нічого кращого ще не придумало", так що...
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16.01.2022 19:34 Відповісти
"настоящая демократия и поведение правящей коалиции напрямую связано с мнением их избирателей" - ви наявні і не знаєте призначення демократії, так можливо ви догадуєтесь про принципи її роботи, але точно не знаєте що право голосу для всіх це щоб бидло чуть що не протестувало.
Демократію придумали не щоб обирати владу, а щоб спускати протестні настрої в суспільстві та щоб працював зворотній зв'язок між елітою суспільства та бидлом. А те кого обере бидло залежить виключно від масмедіа які під контролем еліти.
Еліта має якісь ідеї, через мас медіа їх вкладає в бидло та створює лобістські групи і дивиться як голосує бидло, якщо не так як подобається еліті, то пропаганда через масмедіа вдосконалюється. По факту бидло голосує не за різні вектори розвитку, а за той який для нього обрала еліта хоче бидло цього вектору розвитку на початку чи ні і питання буде тільки в затратах часу на реалізацію.
Так демократія порівняно із іншими файна зворотнім зв'язком від бидла, як наслідок бидло в таких країнах живе на багато порядків краще.
Так ось бидло не обирає вектор розвитку, бидло практично не впливає на зовнішню політику - воно нею не цікавиться. Якщо еліта у бидла моральні уроди та ще й із імперськими амбіціями то виходить така лажа із створенням імперій якщо не в себе на батьківщині то по сусідству, а до цього додаємо що ця еліта тепер погрузла в гедонізмі і думати глобально про наслідки не здатна і маємо теперішню ситуацію. І навіть такі речі як культ толерантності, відміни та іншого - все це для стирання відмінностей між громадянинами тої імперії про створення якої вони мріють у своїх вологи снах і на яку регулярно фапають роблячи прощання з канцлером самі бачили в якому стилі з факелами. Решті ж країн факельні процесії, якщо ви пам'ятаєте, то вони забороняють і чуть що звинувачують в усіх гріхах.
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17.01.2022 12:02 Відповісти
Ну да ну да, потому лучше иметь царя, да?
Не надо мне тут по ушам ездить кацапской пропагандой!
ПТН ПНХ! Крым это Украина!

Демократия есть и Германия одна из таких стран! Тут частные медиа ресурсы ничего не решают, т.к. есть настоящее общественное телевидение финансирующееся напрямую от граждан, не через бюджет, а прямым платежами от каждого - там не рекламы и очень качественный контент, и потому это каналы (ARD, ZDF) - #1. Управляются они общественным советом. Там есть и политические передачи с разносторонним подходом, не связанные не с какой партией, за чем очень ревниво следят.

Больших поворотов в политике не происходит именно из-за демократии - если народеые избранники проводят политику максимально близкую к желаниям народа, то приемнику не возможно сильно что-то изменить не пойдя против воли народа. Фактически происходит постоянная оптимизация с целью достичь идеальной политики, а так же реакция на изменившиеся внешние условия. Это в странах, таких как Украина, происходят шарахания из стороны в сторону, т.к. политики, как минимум каждый второй, делают не то что хочет народ - то уводят в сторону от воли народа, а потом возвращают назад, после народного взрыва.
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17.01.2022 22:45 Відповісти
"лучше иметь царя, да?" - наївні. Імперська система ще гірше. Проти неї прямо закони фізики йдуть, а тому всі імперії початково приречені.
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18.01.2022 00:59 Відповісти
Я б тут и Югославию вспомнил...По некоторым слухам развал Югославии и войну там развязали спецслужбы ФРГ.
А с Кипра бабло в размере 140 лярдов зелени, что Овощь приказал своим подельникам загнать туда в 2012 тоже ушло к меркелям в карман...
Странно...
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17.01.2022 09:27 Відповісти
Ну по Югославии плачут одни лапотники, т.к. это тот же *********, но маленький.
Так что давай до свидания оленевод хренов.
ПТН ПНХ! Крым это Украина!
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17.01.2022 22:31 Відповісти
та мне пох. Но факт -остается фактом.
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19.01.2022 16:13 Відповісти
Меркель уже не при делах, так что мимо, сейчас рулят выходцы из ФРГ и как раз они больше всего боятся России и вообще конфликтов, т.к. через одного пацифисты и любители беженцев! У жителей ГДР с этим получше будет, они ни разу не пацифисты. А вот кто не просто пацифист, а активно топит за Россию в Германии, так это русские немцы и частично немецкие турки.
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16.01.2022 13:24 Відповісти
Так вот нынешняя коалиция и склоняется к предоставлению Украине оружия, они только преступили к работе !с Украины не меньше любителей путина как и русских немцев один харьков с днепром чего только стоит особенно кому за 60 !
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16.01.2022 15:54 Відповісти
шоломи це не зброя,якась провокативна назва у статті.
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15.01.2022 16:07 Відповісти
якась провокативна зуйня у змісті...
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15.01.2022 16:10 Відповісти
Та дайте хотя бы Тигры с Пантерами и Шмайсеры с Мессершмидтами )) Кацапы подумают,шо у них дежавю и снова обосрутся. Придется гимнастерки стирать ))
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15.01.2022 16:11 Відповісти
За 2.5 года правления косовороточного дегенерата, полностью провален госзаказ на отечественное вооружение. Тот же кб южный готов был еще на вчера создать ракетный комплекс сапсан с дальностью под 500км; нептун уже давно готов, осталось только оформить заказ и сделать предоплату; кб луч готов создать отечественный комплекс пво, на это нужно всего лишь 40 млн грн - недельный бюджет великого крадивныцтва. Но, зеленым обезьянам армия не нужна - они пришли прибарахлится и потом свалить с разграбленной ими страны. Так что дело тут не в немцах...
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15.01.2022 16:11 Відповісти
В Южмаше 90% нац состава разрабочиков - этнические русские. Ты обосрался селюк.
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16.01.2022 15:52 Відповісти
А народу россиянскосу ты как будешь обьяснять свои победы??? Сапсан, Нептун, Ольха, Стугна завтра еще чего доброго ЯО возродите. А воевать с вами как тогда прикажешь? А ведь на России только тот царь, кто земли чужие завоевывает!
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16.01.2022 18:22 Відповісти
"Ми домовилися в коаліційній угоді не постачати зброю до кризових регіонів. Цей принцип продовжує діяти"
всі все зрозуміли?
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15.01.2022 16:13 Відповісти
ми тримаємо "Восточный фронт", а вони ще хиляються, кідраси !!!!
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15.01.2022 16:14 Відповісти
Еще лет 10 будут склоняться ....все более и более .
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15.01.2022 16:16 Відповісти
цікаво якої "німецької зброї" нам не вистачає?
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15.01.2022 16:33 Відповісти
наприклад ось цієї:
Зенитный артиллерийский комплекс MANTIS

хоча хрєнь" на програмований підрив ********** вже виготовляють і турки - ставиться на дульний тормоз і упєрьод
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15.01.2022 17:40 Відповісти
фауспатроны нехай дають, москальски танки вид ных добрэ горять
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15.01.2022 19:04 Відповісти
Не надо унижаться перед фрицами. Если они больше 8-ми лет, не могут решиться продавать или не продавать каски и бронежилеты, то пусть идут лесом. Всю номенклатуру вооружения, можно купить у нормальных стран. А что было бы, если Украина запросила Леопарды? Наверное и через сто лет не раздуплились. ,,Союзники" блин.
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15.01.2022 16:58 Відповісти
Вони союзники росії. І завжди ними були. Навіть тоді коли сталін на пару із гітлером винищували населення Євразії.

Треба пам'ятати що російську імперію створили німці. І що на троні параші завжди сиділи представники німецької еліти...
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15.01.2022 17:43 Відповісти
Поки вони "схиляться", то вже пізно буде...
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15.01.2022 17:13 Відповісти
Якось дуже повільно схиляється,потрібно набагато скоріше,але лапатне бабло ближче та дорогше....
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15.01.2022 17:14 Відповісти
Вони вже давно "схилені", навряд чи розігнуться, бо ПП-2 дорожче.
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15.01.2022 19:12 Відповісти
Коли Трамп, в обхід заборони конгресу, продавав так необхідні Джавелін, всі хором на Цензорі дружньо хаяли «російського агента Трампа». А! Ще одне-при Трампі, ***** сиділи тихо і не рипалось, а ось при «великому другу» України козакуБайді чомусь вирішило, що час настав.
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15.01.2022 17:35 Відповісти
{"дискусія щодо постачання Києву "засобів захисту, таких як шоломи та захисні жилети", є можливою.} - що ще було очікувати від худоби що в свій час породила гітлера, російську імперію та інші висер світової історії.
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15.01.2022 17:41 Відповісти
Ганна Бербокченко правду говорит.
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15.01.2022 17:57 Відповісти
фрыццы - на то и фрыцы.
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15.01.2022 18:01 Відповісти
Схиляються вони. Як мило! **********!
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15.01.2022 18:20 Відповісти
Та вони вже "нахилені,схилені" і майже в позі...
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16.01.2022 19:38 Відповісти
искал, не нашел картинку. Ряды сотен немецких БМП на хранении, перед утилизацией. Подпись под демотиватором "Да отдайте их нам, а кресты можно не закрашивать"
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15.01.2022 22:57 Відповісти
Немцев должен быть послать подальше ещё Порох и отказаться от их посредничества. Они давно снюхались с русскими и Меркель отстранив США и Великобританию и смягчив реакцию на захват Крыма и агресию. Этого не понимают только наши тупые правители, очень бояться обидеть. А зря. Осадив тогда немцев, мы получили бы большую поддержку от других стран. Меркель всех давно достала своими замашками на место королевы Евросоюза.
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15.01.2022 23:35 Відповісти
Да пусть немчура свое оружие засунет в трещину фрау Рибентроп , а что не влезет , то пусть Казахстану продадут , с пометкой : Для *****.
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16.01.2022 09:20 Відповісти
Кроме Формула Штайнмайера эти гансы ничего не дадут ибо ДРУГ ВОЛОДИМЕР и мы сосем у него газ.
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16.01.2022 10:23 Відповісти
От коли вони схиляться, і Україна отримає безплатно зброю, тоді і варто говорити. А поки що вони навіть не розблокували покупку зброї, яку заблокувала Меркель.
За ввесь період війни, Німеччина допомагала Росії, Північний потік. Україна не отримала ніякої допомоги.
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16.01.2022 10:24 Відповісти
Дойч шлюхи очень жирные и тупые, как их гермафродит Ангела. Они должны были нам ноги целовать, что бы мы взяли их оружие. Потому что мы единственная нация в Европе, способная выпустить кишки козломордому упырю.
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16.01.2022 11:53 Відповісти
Гитлер в гробу переворачивается, что его нация убаюкивает рюзке.
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16.01.2022 13:25 Відповісти
Як кажуть москалi - Хороша ложка к обеду!
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16.01.2022 14:31 Відповісти
Краще б вони не зустрічались з гнусавим блазнем, щоб той придурок не ганьбив Україну перед західним світом.
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16.01.2022 14:57 Відповісти
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16.01.2022 19:28 Відповісти
А що, це ідея...моя земля-що хочу те і роблю...
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16.01.2022 19:41 Відповісти
є навіть краща ідея: відмовитись купляти в москалів газ! Тоді і ніяка зброя Україні не знадобиться, бо тоді зброї і в москалів не стане.
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16.01.2022 21:40 Відповісти
"З огляду на напруженість між Україною та Росією" - ну звичайно, це ж Україна створює цю напруженість для Росії
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16.01.2022 22:59 Відповісти
В случае чаго, я сразу в исторический музей. За доспехами рыцаря. А ваще стыдно. Шлем и броник. Неужели массово нельзя наладить. Из титана или меди. Чтобы выйти на поле и ослепить орду. Пока будущее за графеном https://b2c.appex.ru/payment/choice?orderSourceCode=MO30012001&billingCode=MT&payerType=agency
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17.01.2022 03:35 Відповісти
 
 