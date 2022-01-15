Правляча коаліція Німеччини все більше схиляється до надання зброї Україні, - "Німецька хвиля"
З огляду на напруженість між Україною та Росією у правлячій коаліції Німеччини зростає готовність підтримати Київ певними військовими товарами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.
"Ми домовилися в коаліційній угоді не постачати зброю до кризових регіонів. Цей принцип продовжує діяти", - повідомив голова комітету із закордонних справ у Бундестазі, соціал-демократ Міхаель Рот видавничому об'єднанню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Однак він додав, що дискусія щодо постачання Києву "засобів захисту, таких як шоломи та захисні жилети", є можливою.
Речник з питань оборонної політики парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Маркус Фабер (Marcus Faber) також заявив, що необхідно розглянути питання про постачання Україні шоломів, захисних жилетів і засобів захисту від безпілотників, зазначає RND.
У листопаді минулого року урядова коаліція Німеччини, яка складається з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), "Союзу-90/Зелені" та ВДП, підписала коаліційну угоду, в якій зафіксувала домовленості щодо внутрішньої і зовнішньої політики Німеччини. У ній три партії вимагають "негайного завершення спроб дестабілізувати Україну, насильства в Східній Україні та анексії Криму" та виступають за вирішення заморожених конфліктів у регіоні шляхом мирного врегулювання та повного виконання мінських домовленостей.
Політик від партії Зелених Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin) прокоментував RND, що майбутня поїздка міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) до Росії "не має гарантії на успіх". За його словами, цей візит покаже, чи дійсно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "зацікавлений в обміні думками, чи він тільки знову озвучить відомі позиції". Але готовність говорити - єдиний спосіб подолати кризу, додав Тріттін. "Залежність Росії від експорту викопних джерел енергії позбавляє економіку майбутнього, і країні потрібні партнери, щоб трансформувати її", - заявив він. Що стосується експорту зброї в Україну, то політик від Зелених підтвердив, що Бербок наголошуватиме на "неможливості вирішення цього конфлікту постачанням зброї в зону бойових дій".
Глава МЗС Німеччини 17 січня має зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та главою українського МЗС Дмитром Кулебою. Наступного дня у неї заплановано зустріч у Москві з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим для обговорення питань безпеки і деескалації українсько-російського конфлікту.
Пізніше Бербок та глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан мають здійснити спільну поїздку на Донбас до лінії розмежування.
Будь ласка, зачекайте...
обовязково прийду на похорони ЗЕ-бені (який трагічно загине від охоронця БаблоМойського) та кину на труну купку каміння.
куплю абонемент на похорони загибелих лідерів ЗЄ-льоних (випадкові та трагічні )!
дорого куплю !
ЗЄ но не зелені - вони гівнистого цвєту
а те що німці, французи і буба тварі - так тварі + ***** - кому з ким перемовлятися і навіщо?
3м тварям з *****м?
І що з того ?
Німцям відрізали бубли.
Пічалька
Демократію придумали не щоб обирати владу, а щоб спускати протестні настрої в суспільстві та щоб працював зворотній зв'язок між елітою суспільства та бидлом. А те кого обере бидло залежить виключно від масмедіа які під контролем еліти.
Еліта має якісь ідеї, через мас медіа їх вкладає в бидло та створює лобістські групи і дивиться як голосує бидло, якщо не так як подобається еліті, то пропаганда через масмедіа вдосконалюється. По факту бидло голосує не за різні вектори розвитку, а за той який для нього обрала еліта хоче бидло цього вектору розвитку на початку чи ні і питання буде тільки в затратах часу на реалізацію.
Так демократія порівняно із іншими файна зворотнім зв'язком від бидла, як наслідок бидло в таких країнах живе на багато порядків краще.
Так ось бидло не обирає вектор розвитку, бидло практично не впливає на зовнішню політику - воно нею не цікавиться. Якщо еліта у бидла моральні уроди та ще й із імперськими амбіціями то виходить така лажа із створенням імперій якщо не в себе на батьківщині то по сусідству, а до цього додаємо що ця еліта тепер погрузла в гедонізмі і думати глобально про наслідки не здатна і маємо теперішню ситуацію. І навіть такі речі як культ толерантності, відміни та іншого - все це для стирання відмінностей між громадянинами тої імперії про створення якої вони мріють у своїх вологи снах і на яку регулярно фапають роблячи прощання з канцлером самі бачили в якому стилі з факелами. Решті ж країн факельні процесії, якщо ви пам'ятаєте, то вони забороняють і чуть що звинувачують в усіх гріхах.
Не надо мне тут по ушам ездить кацапской пропагандой!
ПТН ПНХ! Крым это Украина!
Демократия есть и Германия одна из таких стран! Тут частные медиа ресурсы ничего не решают, т.к. есть настоящее общественное телевидение финансирующееся напрямую от граждан, не через бюджет, а прямым платежами от каждого - там не рекламы и очень качественный контент, и потому это каналы (ARD, ZDF) - #1. Управляются они общественным советом. Там есть и политические передачи с разносторонним подходом, не связанные не с какой партией, за чем очень ревниво следят.
Больших поворотов в политике не происходит именно из-за демократии - если народеые избранники проводят политику максимально близкую к желаниям народа, то приемнику не возможно сильно что-то изменить не пойдя против воли народа. Фактически происходит постоянная оптимизация с целью достичь идеальной политики, а так же реакция на изменившиеся внешние условия. Это в странах, таких как Украина, происходят шарахания из стороны в сторону, т.к. политики, как минимум каждый второй, делают не то что хочет народ - то уводят в сторону от воли народа, а потом возвращают назад, после народного взрыва.
А с Кипра бабло в размере 140 лярдов зелени, что Овощь приказал своим подельникам загнать туда в 2012 тоже ушло к меркелям в карман...
Странно...
Так что давай до свидания оленевод хренов.
ПТН ПНХ! Крым это Украина!
всі все зрозуміли?
Зенитный артиллерийский комплекс MANTIS
хоча хрєнь" на програмований підрив ********** вже виготовляють і турки - ставиться на дульний тормоз і упєрьод
Треба пам'ятати що російську імперію створили німці. І що на троні параші завжди сиділи представники німецької еліти...
За ввесь період війни, Німеччина допомагала Росії, Північний потік. Україна не отримала ніякої допомоги.