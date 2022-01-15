Лукашенко заявив, що операцію ОДКБ у Казахстані розробив він та Путін протягом однієї години
Операцію з відправлення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстан розробили Олександр Лукашенко і Володимир Путін "протягом однієї години".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, про це заявив диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі
"Я скажу більше, без хвастощів. Уся ця операція, аж до деталей, була розроблена двома президентами — Росії та Білорусі — протягом однієї години", — сказав він.
За його словами, "був намічений задум, міністерства оборони під керівництвом Шойгу та Хреніна деталізували в генеральних штабах задум двох президентів, і вже за кілька годин вилетіли перші літаки до Казахстану".
"Все було зроблено швидко і рішуче, без вагань", — додав диктатор.
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Лукашенко заявил, что операцию по сохранению его президенства разработал он и Путин в течение 13 минут
"президент параши ***** поручил правительству до 10 мая представить предложения по созданию ж/д-маршрута до баренцева моря в районе бухты реки индиги" (С).
Согласно Нацбанку Казахстана, нетто-позиция Китая вместе с Гонконгом по прямым инвестициям в Казахстан втрое больше России - $9 млрд против $3 млрд. Совершенно очевидно, что за последние 15-20 лет Китай начисто переиграл путинскую Россию в контроле за стратегическими ресурсами Казахстана и теперь может конвертировать это в политическое влияние. Думаю, этим обусловлена смелость Токаева, когда он потребовал от Путина быстро вывести из страны силы ОДКБ, вопреки путинскому пожеланию оставаться с военным присутствием в Казахстане «столько, сколько потребуется» - Токаев очевидно заручился поддержкой более сильных и влиятельных китайских товарищей.
Таким образом, у нас многие поспешили объявить Токаева путинской «марионеткой» только лишь на основании того, что тот запаниковал и поначалу пригласил в страну силы ОДКБ. Китайские коммунисты, имеющие определяющее влияние на казахстанскую политическую элиту, быстро потребовали убрать российские войска - что Токаев послушно и исполнил, невзирая на явное недовольство Путина. Но Путина в данном случае никто не спрашивает - у казахстанского режима давно уже другие хозяева.
https://charter97.org/ru/news/2022/1/15/451152/
Филлип Филлиппыч,они откровенные террористы,с Маузэрами по квартирам ходють... вот у вас хотели отжать полквартиры...
Вы за 20 лет не смогли разработать белее-менее приемлемую экономику своих стран, разработать модель гражданского/демократического общества !
Если такие вумные, то почему за 20 лет не смогли побороть коррупцию и проблему уличных туалетов ???
Еще быстрее и решительней Китай выгнал "миротворцев" из Казахстана.