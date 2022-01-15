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Казахстан (855) Лукашенко (2622) ОДКБ (102) путін (23330)

Лукашенко заявив, що операцію ОДКБ у Казахстані розробив він та Путін протягом однієї години

Лукашенко заявив, що операцію ОДКБ у Казахстані розробив він та Путін протягом однієї години

Операцію з відправлення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Казахстан розробили Олександр Лукашенко і Володимир Путін "протягом однієї години".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Белта, про це заявив диктатор Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі

"Я скажу більше, без хвастощів. Уся ця операція, аж до деталей, була розроблена двома президентами — Росії та Білорусі — протягом однієї години", — сказав він.

За його словами, "був намічений задум, міністерства оборони під керівництвом Шойгу та Хреніна деталізували в генеральних штабах задум двох президентів, і вже за кілька годин вилетіли перші літаки до Казахстану".

"Все було зроблено швидко і рішуче, без вагань", — додав диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОДКБ офіційно повідомила про завершення операції в Казахстані

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Топ коментарі
+20
Цей старий смердячий підар дратує ще більше ніж *****. Для чого Цензоррозповсюджує висєри цього злочинця?
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15.01.2022 15:54
+20
Оно и видно,что за 1 час.Припёрлись,поджопник от Китая получили и в добрый путь.
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15.01.2022 15:56
+18
За 1 час, вы оба даже жопу не сможете подтереть, о чем вообще разговор?
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15.01.2022 15:52
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За 1 час, вы оба даже жопу не сможете подтереть, о чем вообще разговор?
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15.01.2022 15:52 Відповісти
Два дебила - это сила!
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15.01.2022 17:32 Відповісти
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15.01.2022 17:59 Відповісти
Цей старий смердячий підар дратує ще більше ніж *****. Для чого Цензоррозповсюджує висєри цього злочинця?
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15.01.2022 15:54 Відповісти
Самопіар
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15.01.2022 16:09 Відповісти
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15.01.2022 18:07 Відповісти
і добре, що пише! а то у когось ще можуть бути ілюзії щодо будь-яких домовленостей з шизоїдом.
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15.01.2022 16:16 Відповісти
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15.01.2022 16:22 Відповісти
Именно для этого..и я считаю правильно цитировать ублюдков..как бы "пятиминутка ненависти"
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15.01.2022 16:40 Відповісти
шоб тебе в США было чем заняться - писать тут коменты
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15.01.2022 21:22 Відповісти
Приговор пока у самой Украины ....от таких ЗЕбилов как ты, которые вместо Армия Мова Вера выбрали себе колени перед куйло и перестать стрелять.А Януковича приговор на деньги таких как ты кинутых лохов девок молодых убирать ....и ни в чем себе не отказывать.Какие вы потешные....ещё одну пирамидку тебе от Димки гордона надо .Бедная Украина.(((
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15.01.2022 23:11 Відповісти
Це явка з повинною для Гааги.
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15.01.2022 15:56 Відповісти
Снова Гаага и судНу каким Гаага к тому что ОФИЦИАЛЬНО пригласило законно выбранное руководство Казахстана.И точно также ОФИЦИАЛЬНО указало на выход.Такое детство Никиты или просто хотелки.
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15.01.2022 16:33 Відповісти
Какацап, ОКДБ ваше існує для захисту від ЗОВНІШНЬОГО ворога. Разницу панимаешь? Без зовнішньої інтервенції всі дії окдб як порушення домовленностей, а значить міжнародний злочин. Так доходит, свинья?)
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15.01.2022 16:43 Відповісти
Колбасник, у вас все кто дружит с головой, не фантазирует и способен думать- это кацапы....а кацапы это с точностью наоборот...это такие тупые дрЫщи и фантазеры как ты...с двумя стаканами семок в голове. Из-за вас Америкусаму спасать надо будет не за горами.
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15.01.2022 17:06 Відповісти
Т.е. ты согласен с нарушением международных норм и устава ОДКБ?
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15.01.2022 21:23 Відповісти
После того как «гаранты» херовы не выполнили Будапештский Меморандум после нападения на Украину вашими братьями кацапами ...ты втюхиваешь просто дичь про нарушение Междунар.права.Тем более кроме вас онарушении НИКТО не говорит.Может вы важнее уже чем ООН.Хотя после Крыма и ООН гандон.Удачи Вам в изучении вопроса.
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15.01.2022 23:19 Відповісти
Цими "миротворцями" вбито більше двохсот людей, зокрема кілька дітей. А хто людей калічив і вбивав розкажуть на суді постраждалі і свідки казахи.
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15.01.2022 19:30 Відповісти
Вообще-то правительство было отправлено в отставку. Єто личное решение одного болвана.
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15.01.2022 16:43 Відповісти
Что к чему....каким тут правительство.Токаев обращался ЛИЧНО.Вы уже Янука отправили в Гаагу за мизинец?( Лучше молчать иногда чем позориться.Вот поэтому ДАЖЕ трускавецкие политолухи вас и причесывают.А вы с них все посмеиваетесь
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15.01.2022 17:11 Відповісти
Янука отправили ...за ИЗМЕНУ.?
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15.01.2022 17:13 Відповісти
У яныка есть приговор за измену и 15 лет тюрьмы. Так что да, отправили. Ты бы чучело лишнехромосомное поинтересовался какими делами ГААГА занимается!
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15.01.2022 21:26 Відповісти
Оно и видно,что за 1 час.Припёрлись,поджопник от Китая получили и в добрый путь.
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15.01.2022 15:56 Відповісти
Во, во... Як "підготовили", так і обісралися.
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15.01.2022 18:20 Відповісти
От і додаткові санкції треба ввестина них обох протягом години.
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15.01.2022 15:59 Відповісти
Дурне діло - не хитре.
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15.01.2022 15:59 Відповісти
почему восточноевропейские политики, в большинстве своём такие ограниченные болваны? как же одкб и коллегиальное решение?
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15.01.2022 16:01 Відповісти
не восточноевропейские а западноазиатские
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15.01.2022 21:27 Відповісти
явка з повинною
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15.01.2022 16:01 Відповісти
отак
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15.01.2022 16:03 Відповісти
Это понятно!!!! Насрать много ума не надо!!!!
Но заказал себе морозилку АТЛАНТ - тут спасибо!!!! На Либхер не тяну!
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15.01.2022 16:03 Відповісти
Театр больных на голову уродов, имею ввиду не только лакея Гришку, но и гэбнявую морду, которая мнит себя самодержцем Мордора и бредит увеличением его территории.
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15.01.2022 16:04 Відповісти
Даааа, ДВА ДЕБИЛА ЭТО СИЛА ... и в цирк ходить не надо ...
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15.01.2022 16:05 Відповісти
епть, какой стратег. Прям Кутузов. Расстреляли безоружный казахский народ а теперь сам себя рперед зеркалом благодарит. Подеритесь еще с Х***лом кто главный был
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15.01.2022 16:06 Відповісти
Какой там Кутузов? Берите выше : Клаузевиц! (Дай Бог ему тоже от холеры лапти откинуть, как Карлу)
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15.01.2022 16:12 Відповісти
))))))))))))) сам он мог бы и в минут 20 разработки уложиться, но путающееся под ногами мелкое ботоксное ***** с рожками к автомату, ему постоянно мешало.
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15.01.2022 16:06 Відповісти
От як це було:

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15.01.2022 16:06 Відповісти
Ну дебил , а как потом тикали из Казахстана тоже за 1 час решили ? )))
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15.01.2022 16:07 Відповісти
в парі кардинал/галантерейник, головний - галантерейник
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15.01.2022 16:08 Відповісти
Я і кардинал
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15.01.2022 16:24 Відповісти
Центр военных технологий "Два урода" разработает военную операцию любой сложности в кратчайшие сроки. Людей с военным образованием просьба не смеяться.
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15.01.2022 16:10 Відповісти
Грёбаные ********!
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15.01.2022 16:10 Відповісти
Дві години поміркують та намалюють план захоплення планети, а там вже й за галактику можна братися
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15.01.2022 16:11 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/d/5/6/c/d56ca39cc3f34077b43b7bfb5b02c335/original.jpg
Лукашенко заявил, что операцию по сохранению его президенства разработал он и Путин в течение 13 минут
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15.01.2022 16:12 Відповісти
Ахахаха)))такое впечатление сейчас,что усатый дегенерат с зекрысой от одной мамы
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15.01.2022 16:13 Відповісти
Лучше эта усатая обезьяна пусть расскажет где Назарбаев с которым она якобы созванивалась
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15.01.2022 16:13 Відповісти
Наполіони, лять! Бонопарти з шостої палати!
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15.01.2022 16:14 Відповісти
У цього білорасєйського вилупка корови у колгоспі по цицьки у лайні а воно операції з путєним розробляє...)))
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15.01.2022 16:17 Відповісти
Теперь понгятно откуда взялись 20 000 вооруженных до зубой боевиков Токаева...
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15.01.2022 16:23 Відповісти
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15.01.2022 16:25 Відповісти
"Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа"
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15.01.2022 16:25 Відповісти
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15.01.2022 16:29 Відповісти
они не планировали за час! всё было спланировано задолго до этого, за несколько месяцев
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15.01.2022 16:33 Відповісти
***** же решил возродить традиции дидов со своим проэктом всесоюзной ударной гулаговской стройки. бульбо***** будет поставлят рабскую силу (рабсилу) для осуществления мечт своего подельника.
"президент параши ***** поручил правительству до 10 мая представить предложения по созданию ж/д-маршрута до баренцева моря в районе бухты реки индиги" (С).
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15.01.2022 16:37 Відповісти
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15.01.2022 16:44 Відповісти
та ну, зачем трактора и другая техника на такой стройке? да и где её взять? не снимать же бульдозера с давки сыров, помидоров и венгерских гусей? ***** даст каждому кайло, тачку и массу новых простых новосовецких заключённых повезут по этапу в дальние края, становится новосёлами. первые квартирьеры совсем скоро начнут восстанавливать заброшенные лагеря и бараки. а ***** скажет, что диды завещали такой себе аналог "бэломор-кэнэла имени *****" воздвичь. скоро появится и новая пачка папирос, "барэнц-айзенбанн", с картой для турпоходов тем, кто стоит пока в выводной очереди на посадку, с последующим личным участием в этом проекте
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15.01.2022 17:14 Відповісти
драныкоед и лаптеногий - полтора фюрера....
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15.01.2022 16:46 Відповісти
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15.01.2022 16:46 Відповісти
Русь и РАБссия это совершенно разные страны...800 лет это много,Карл Маркс не ошибся...
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15.01.2022 16:48 Відповісти
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15.01.2022 18:11 Відповісти
Если этих двух абапелов скрестить, получится двухглавая курица, как на их гербе. Кажись, все сходится.
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15.01.2022 16:49 Відповісти
Мантру Путлера про "одиннарот" можно похоронить в Мавзолее чЛенина...
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15.01.2022 16:55 Відповісти
Два дибила, это сила.
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15.01.2022 16:56 Відповісти
Нефть и газ из Казахстана и других стран Центральной Азии теперь почти не проходят через Россию, а практически целиком идут в Китай

Согласно Нацбанку Казахстана, нетто-позиция Китая вместе с Гонконгом по прямым инвестициям в Казахстан втрое больше России - $9 млрд против $3 млрд. Совершенно очевидно, что за последние 15-20 лет Китай начисто переиграл путинскую Россию в контроле за стратегическими ресурсами Казахстана и теперь может конвертировать это в политическое влияние. Думаю, этим обусловлена смелость Токаева, когда он потребовал от Путина быстро вывести из страны силы ОДКБ, вопреки путинскому пожеланию оставаться с военным присутствием в Казахстане «столько, сколько потребуется» - Токаев очевидно заручился поддержкой более сильных и влиятельных китайских товарищей.

Таким образом, у нас многие поспешили объявить Токаева путинской «марионеткой» только лишь на основании того, что тот запаниковал и поначалу пригласил в страну силы ОДКБ. Китайские коммунисты, имеющие определяющее влияние на казахстанскую политическую элиту, быстро потребовали убрать российские войска - что Токаев послушно и исполнил, невзирая на явное недовольство Путина. Но Путина в данном случае никто не спрашивает - у казахстанского режима давно уже другие хозяева.

https://charter97.org/ru/news/2022/1/15/451152/
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15.01.2022 16:57 Відповісти
Кстати, быстрая высылка войск ОДКБ - вовсе не единственный антипутинский жест Токаева последних дней: например, он демонстративно назначил министром информации и общественного развития в новом правительстве Аскара Умарова, которого имперские круги в Москве открыто считают «русофобом». Безусловно, Токаев не мог бы пойти на такие резкие, раздражающие Путина шаги, не заручившись поддержкой Китая.
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15.01.2022 16:59 Відповісти
Доктор Борменталь,что думаете по поводу Швондера с Шариковым? Они воры или занимаются рэкетом чужих территорий?

Филлип Филлиппыч,они откровенные террористы,с Маузэрами по квартирам ходють... вот у вас хотели отжать полквартиры...
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15.01.2022 17:02 Відповісти
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15.01.2022 17:14 Відповісти
каккой талантливый картошек.
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15.01.2022 17:26 Відповісти
Ідіот картопляний - взяв ще й признався!!! Ти ж дол-** підставив свою путянишну китаю, а ще сам признався перед усім миром що ти замазаний по самі вуха, і хто ти після цього? Ти хоч розумієшь що ти зробив і що відбулося? Звиняйте мене за не цензурщину, але дол по ** картопляний твоя хфамілія, вусатоє нєдоразуменіє. На вила т**е скоро піднімуть і правильно зроблять.
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15.01.2022 17:52 Відповісти
микромордор и мордор братьянавек. А удмурт с боротным рабом адиннарот. Но у удмурта нету белых кроссовок.
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15.01.2022 17:58 Відповісти
крепкий орешек
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15.01.2022 18:07 Відповісти
Хвороба прогресує, а попереду ще ж весняне загострення.
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15.01.2022 18:36 Відповісти
За час спецоперацию ?
Вы за 20 лет не смогли разработать белее-менее приемлемую экономику своих стран, разработать модель гражданского/демократического общества !
Если такие вумные, то почему за 20 лет не смогли побороть коррупцию и проблему уличных туалетов ???
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15.01.2022 18:47 Відповісти
Во подкинуло в гробах от таких слов Наполеона с Македонским!
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15.01.2022 18:51 Відповісти
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15.01.2022 19:23 Відповісти
Хєній, як пити дати, хєній. Ще й баба-повитуха казала, що сашка або хєнієм помре, або його як собаку закопають.
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15.01.2022 20:23 Відповісти
На жаль, складно відрізнити повстання народу від намагання рейдерського перехоплення влади недостойними людьми, з приміненням технологій заманювання простих людей в процес, в яких присутня незадоволеність владою.
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15.01.2022 21:43 Відповісти
""Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - добавил диктатор. Источник: "

Еще быстрее и решительней Китай выгнал "миротворцев" из Казахстана.

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15.01.2022 22:25 Відповісти
Было бы здорово чтобы Байден с каким нибудь Джонсоном за час разработали операцию по термоядерной бомбардировке рашки
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16.01.2022 00:13 Відповісти
 
 