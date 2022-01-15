Відмова Генпрокурорки Венедіктової підписати та публічно підтримати підозру Порошенку - найкращий доказ юридичної нікчемності цієї підозри, - Луценко
Ексгенеральній прокурор України Юрій Луценко оприлюднив свою позицію щодо вручення підозри від ДБР п'ятому президенту України Петру Порошенку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Луценко підкреслив: "У будь-якій країні, якщо підозра пред’являється президенту чи колишньому президенту, підпис під документом має поставити посадова особа, яка забезпечує контроль за законністю в країні - генеральний прокурор. Я сам це робив, щоб отримати вирок Януковичу.
Відмова Генпрокурорки І. Венедіктової підписати та публічно підтримати підозру - найкращий доказ юридичної нікчемності цієї підозри.
А пані Генпрокурор, її перший заступник і всі, крім одного, заступники знають, що за це передбачена кримінальна відповідальність".
Він продовжив: "Отже, ми можемо говорити не про підозру, а про виключно політичний інструмент для придушення лідера опозиції Петра Порошенка.
Невідомий до того заступник ГПУ Симоненко - єдиний, хто взяв на себе відповідальність за політичні репресії. Адже невідома хвороба викосила керівників Офісу Генпрокурора в день підписання підозри 20 грудня.
Потім всі одужують, але 23 грудня знову різко хворіють і Симоненко підписує клопотання про затримання Порошенка. Це і називається "шити справу білими нитками"".
"При тому ніхто не взяв до уваги норми Кримінального процесуального кодексу, в якому законодавці прописали дії правоохоронних органів щодо народного депутата після зняття депутатської недоторканності. У статті КПК чітко написано, що до Порошенка, як до народного депутата, можуть вчинятися будь-які дії, в тому числі щодо його затримання і арешту в судовому засіданні, але виключно в його присутності, а слідчий суддя має повідомити про таке засідання завчасно.
Всупереч закону ні Порошенко, ні його адвокати, ні Голова ВР не повідомлені про цей суд. І суддя у закритому режимі за 20 хв постановляє затримати екс-президента.
Це - гарантована причина для виграшу в ЄВропейському суді з справ людини. Але це буде потім. А вже зараз - це міжнародна ганьба і Зеленського, і його команди, які йдуть слідами Януковича.
Свого часу посадка Луценка і Тимошенко та повне придушення свободи слова розв’язала Януковичу руки. Він вирішив, що може робити з країною все, аж до продажу нашої незалежності Путіну", - підкреслив він.
Луценко продовжив: "Зламати той сценарій вдалося на Майдані і на Донбасі великими жертвами. Ціна - тисячі загиблих і окупація Криму і частини Донбасу. Ми не можемо дозволити це повторити Зеленському і його російській кротофермі.
Тому акції протесту в понеділок 17 січня - не стільки про свободу лідера опозиції П. Порошенка, що само по собі правильно. Це ще й про нашу з вами свободу. Ні - спробі відновити авторитаризм Зеленського! Ні - планам розвалу України Путіна!"
Будь ласка, зачекайте...
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Петро з 100% ймовірністю програє вибори не тільки Юлі Тимошенко, але й Олегу Ляшку.
Фу ......
так як небезпечно так хвилюватися із- за Порошенка
А втім, для них всіх - "акакаяразніца". Вони всі - 73/43%зебіли.
І, кого зацікавить - https://www.youtube.com/watch?v=7HeYXacd26c подивіться позавчорашню його передачу з Оксаною Забужко
Луценко був і головою МВД і головою Прокуратури...і які його діяння?
Перший раз був сам, потім ще і жінку підтягнув...на черзі син, племінник, батько, внук?
Згаяв для 50 млн людей декілька років їх безцінного життя.
3 шансу давати йому 100% не варто!
Йди сам звідси, допоки ми тебе не послали.
К 17 июня, дню предполагаемого «ареста»
Петра Порошенко Владимиром Зеленским
Сергей Ирза
Зеленский ненавидит Порошенко,
За то, что тот, был «пятым», и умней,
Спросил бы он, у той же, Тимошенко,
Что впереди? «Не лох!», к тому ж, еврей!
«Не лох» иль лох, покажет срок правленья,
А там, смотри, покажет «новый срок»,
Он Порошенко ставит на колени,
Но знают все, что лживость, есть порок!
Но знает вся большая Украина,
Кто враг врагу, а кто врагу слизняк,
Кто грудь подставит, кто подставит спину,
Кто президент, а кто ничто, никто, никак!
Зеленский ненавидит Порошенко,
За то, что тот, был «пятым», и умней,
Спросил бы он, у той же, Тимошенко,
Что впереди? «Не лох!», к тому ж, еврей!
15.01.2022
https://www.youtube.com/watch?v=md8KtZJvJGQ https://www.youtube.com/watch?v=md8KtZJvJGQ
Бо насправді Порох з Луценком за час своєї каденції демонтовували, перебудовували систему управління державою з авторитарної на демократичну. А от якраз ЄрЗе з Бене... Венедіктовою повертають на старе.
За логікою Петра кухарка могла управляти державою - така от демократія.
Кучма побудував олігархію і до неї олігархічні вибори президента, для закріплення основ олігархії. В цих виборах ставленики олігархії скуповують місця в бюлетенях за небаченого більше ніде в світі розміру декількамільйонну грошову заставу, яку "політики" цинічно називають "виборчою".
І серед ставлеників олігархії народ "вимушений "обирати" президента. Це демократія?
І ні один президент, включаючи Порошенка, нічого не зробив для демократизації виборів через ліквідацію такої застави. І клоун не зробить.
А зробити дуже просто. Перейти до аналога демократичної польської системи виборів президента.
Для початку треба знести олігархічні закони й прийняти демократичні. Взяти, наприклад, демократичні польські закони. А потім слідкувати, щоб закони виконувались. Хтось скаже, що закони не виконуються. Повторю, що треба прийняти спочатку демократичні закони, а потім говорити що виконуються чи ні.
Ні в однієї з цих країн, та й ніде в світі, нема такої величезної застави, яка в нас є головною базою олігархії.
Я взагалі не знаю нащо це говорю людям, яким по методичці задача тільки розхвалювати одного політика. Яких не цікавить щоб країна розвивалась, щоб дійсно ставала демократичною.
Ні при одному з наших президентів в нас не було демократії.
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