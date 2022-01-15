Відмова Генпрокурорки Венедіктової підписати та публічно підтримати підозру Порошенку - найкращий доказ юридичної нікчемності цієї підозри, - Луценко

Ексгенеральній прокурор України Юрій Луценко оприлюднив свою позицію щодо вручення підозри від ДБР п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Луценко підкреслив: "У будь-якій країні, якщо підозра пред’являється президенту чи колишньому президенту, підпис під документом має поставити посадова особа, яка забезпечує контроль за законністю в країні - генеральний прокурор. Я сам це робив, щоб отримати вирок Януковичу.

Відмова Генпрокурорки І. Венедіктової підписати та публічно підтримати підозру - найкращий доказ юридичної нікчемності цієї підозри.

А пані Генпрокурор, її перший заступник і всі, крім одного, заступники знають, що за це передбачена кримінальна відповідальність".

Він продовжив: "Отже, ми можемо говорити не про підозру, а про виключно політичний інструмент для придушення лідера опозиції Петра Порошенка.

Невідомий до того заступник ГПУ Симоненко - єдиний, хто взяв на себе відповідальність за політичні репресії. Адже невідома хвороба викосила керівників Офісу Генпрокурора в день підписання підозри 20 грудня.

Потім всі одужують, але 23 грудня знову різко хворіють і Симоненко підписує клопотання про затримання Порошенка. Це і називається "шити справу білими нитками"".

"При тому ніхто не взяв до уваги норми Кримінального процесуального кодексу, в якому законодавці прописали дії правоохоронних органів щодо народного депутата після зняття депутатської недоторканності. У статті КПК чітко написано, що до Порошенка, як до народного депутата, можуть вчинятися будь-які дії, в тому числі щодо його затримання і арешту в судовому засіданні, але виключно в його присутності, а слідчий суддя має повідомити про таке засідання завчасно.

Всупереч закону ні Порошенко, ні його адвокати, ні Голова ВР не повідомлені про цей суд. І суддя у закритому режимі за 20 хв постановляє затримати екс-президента.

Це - гарантована причина для виграшу в ЄВропейському суді з справ людини. Але це буде потім. А вже зараз - це міжнародна ганьба і Зеленського, і його команди, які йдуть слідами Януковича.

Свого часу посадка Луценка і Тимошенко та повне придушення свободи слова розв’язала Януковичу руки. Він вирішив, що може робити з країною все, аж до продажу нашої незалежності Путіну", - підкреслив він.

Луценко продовжив: "Зламати той сценарій вдалося на Майдані і на Донбасі великими жертвами. Ціна - тисячі загиблих і окупація Криму і частини Донбасу. Ми не можемо дозволити це повторити Зеленському і його російській кротофермі.

Тому акції протесту в понеділок 17 січня - не стільки про свободу лідера опозиції П. Порошенка, що само по собі правильно. Це ще й про нашу з вами свободу. Ні - спробі відновити авторитаризм Зеленського! Ні - планам розвалу України Путіна!"