УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3855 відвідувачів онлайн
Новини
24 452 153

Водія позашляховика, який побив перехожого, затримано: йому повідомлено про підозру, - прокуратура Києва

Водія позашляховика, який побив перехожого, затримано: йому повідомлено про підозру, - прокуратура Києва

Водія позашляховика, який побив перехожого за зауваження щодо неправильного паркування затриманий і йому повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва. 

У повідомленні відзначається: "За втручання прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва затримано чоловіка, який під час раптового конфлікту заподіяв тяжких тілесних ушкоджень киянину.

Інцидент стався у п’ятницю, 14.01.2022, близько 11:30 біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві жорстоко побили чоловіка, який зробив зауваження за неправильну парковку. У нападнику впізнали сина голови спортивного комітету Міносвіти Стеценка. ВIДЕО

Мешканець вказаного будинку зробив зауваження власнику автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado" через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари.

Протиправні дії були припинені випадковим свідком. Потерпілого, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, госпіталізували.

Попри те, що правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водію позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України".

Також читайте: Для захисту від агресивних водіїв до київських паркувальників приставлять Муніципальну охорону. ФОТОрепортаж

Пізніше у столичній прокуратурі відзначили: "У суботу, 15 січня 2021 року, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України.

Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Дніпровським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві. Слідчі дії тривають".

бійка (740) Київ (19515) паркування (292) травма (356) Міносвіти (1413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Зараз бидло-свиня почне відмазувати свого бидло-підсвинка...
показати весь коментар
15.01.2022 17:15
+48
не ментів за бездіяльнысть тоже справу треба завести
показати весь коментар
15.01.2022 17:17
+45
А навіщо правоохоронці його відпустили?
показати весь коментар
15.01.2022 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Цікаво. А що йому загрожує по нашому "гуманному портновському" кримінальному законодавству? Думаю максімум "пожурить" а буде " понять и простить". А повинно бути с ходу 10 років і вище. І, я вважаю, таких випадків значно поменшає. Або отакого бидла на вулицях поменшає.
показати весь коментар
15.01.2022 17:55 Відповісти
Тупорылый жлоб.
показати весь коментар
15.01.2022 17:55 Відповісти
"приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия" - нах мне нужны такие правоохранители ?
показати весь коментар
15.01.2022 18:01 Відповісти
Можливо, але я не здивуюся, враховуючи їхній некомплект і бажання працювати, вони приїхали на місце, коли потерпілого вже забрала швидка, і не бачили наслідки. Але це не точно.
показати весь коментар
15.01.2022 21:44 Відповісти
"......при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ"(с)
Вот эта фраза из статьи, вот последние две буквы из нее "РФ" . Что они означают?
показати весь коментар
15.01.2022 18:12 Відповісти
за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України". Джерело:

В украинском варианте все нормально. Или уже поправили.
показати весь коментар
15.01.2022 20:06 Відповісти
В феодальной стране законы для рабов только. Для феодалов и их лакеев законов нет.
показати весь коментар
15.01.2022 18:20 Відповісти
В першу чергу відповідальність повинні понести ушльопки-правоохоронці, які дозволили упоротому бидло-неадеквату покинути місце події.
показати весь коментар
15.01.2022 18:25 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2022 18:32 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2022 18:35 Відповісти
Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ".

Упк рф? Что это значит? Цензор....
показати весь коментар
15.01.2022 18:36 Відповісти
Опять фейковый переводчик Цензора на русский ушел домой пораньше. Пора Цензору перестать жлобствовать и нанять четвертого сотрудника. Несолидно.
показати весь коментар
15.01.2022 18:38 Відповісти
Писали их уже пять. Почти целая редакция. Кому сейчас легко. И ничего они не переводят. Это принуждение патриотов к мове.
показати весь коментар
15.01.2022 18:42 Відповісти
Я же написал фейковый.)
показати весь коментар
15.01.2022 18:49 Відповісти
это папе цену откупа накручивают..зато слава Украине!
показати весь коментар
15.01.2022 18:44 Відповісти
Кацапских пропагандонов тут не хватает только.
показати весь коментар
15.01.2022 18:50 Відповісти
Во сколько мусорни поганой собралось, защищающей бандитов и убийц. Как яростно отстаивают свою и ублюдков вельможных монополию на оружие!
показати весь коментар
15.01.2022 18:45 Відповісти
///
Решением Днепровского райсуда 24-летний водитель взят под стражу на два месяца. Выйти он сможет, если заплатит около миллиона гривен залога (992 тыс. грн). Об этом https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/vodij-yakij-tyazhko-travmuvav-perexozhogo-u-dniprovskomu-rajoni-stoliczi-perebuvatime-pid-vartoyu/?fbclid=IwAR1S2udmi9lOSHtyfJV сообщила полиция Киева.

На заседании суда подозреваемый признал вину. Адвокаты просили назначить домашний арест, но судьи отказались смягчать меру пресечения.

Пострадавший от агрессивного водителя прохожий сейчас в больнице. 44-летний киевлянин пребывает в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Водителю-«спортсмену» за умышленные тяжкие телесные повреждения грозит 8 лет лишения свободы.

Драка на улице Аболмасова в Днепровском районе Киева попала на видео. Молодой водитель внедорожника, услышав замечание от прохожего, набросился на него с кулаками, после чего применил бросок прогибом. Популярный борцовский прием заставил предположить, что молодой человек имеет отношение к спортивной сфере. В СМИ сообщают, что агрессивный водитель - это сын бывшего чиновника Минобразования, в свое время курировавшего вопросы физвоспитания и спорта.
показати весь коментар
15.01.2022 18:57 Відповісти
Сумма залога 990 000 грн.

Не бомжа покалечил - нормального человека. У которого наверняка есть друзья и родственники.

Однажды вечером у подъезда это чмо прочувствует холод ножа в печени. И это станет последним ощущением.
показати весь коментар
15.01.2022 18:57 Відповісти
ти будеш ножиком штиркати, чи тільки по...ти?
показати весь коментар
15.01.2022 20:06 Відповісти
Потерпілий мені не родич. А ти, здається, вважаєш, що можеш з кожним робити що завгодно?
показати весь коментар
15.01.2022 20:29 Відповісти
дурню, про штрикання ножиком ти писав, а не я.
показати весь коментар
15.01.2022 20:36 Відповісти
Маєш сумнів? За своє порву кожного. А ти?
показати весь коментар
15.01.2022 20:58 Відповісти
дурню, я не маю сумніву, що про штрикання ножиком ти писав. а за своє, ти тільки папір туалетний порвеш, в інтернетах всіх герої.
показати весь коментар
16.01.2022 10:01 Відповісти
а бомжа можно, в принципе, и покалечить , бомж -нечеловек
показати весь коментар
16.01.2022 13:22 Відповісти
А хто це?
показати весь коментар
15.01.2022 19:03 Відповісти
Вы в редакции совсем там? Какая " ст. 208 УПК РФ"??? Мы не в кацапии!
показати весь коментар
15.01.2022 19:04 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2022 19:14 Відповісти
Это мрак и дно......
"Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ"."
Источник:
показати весь коментар
15.01.2022 19:26 Відповісти
Да, ДНО. Эта государство обречено, если граждане нужны только как налогоплательщики и чтобы платить коммунальные услуги поставщикам олигархам. Государство перестало защищать простого человека, а все это хрюкание про рехвормы - всего лишь хрюкание
показати весь коментар
15.01.2022 20:09 Відповісти
НЕ СЦИ АНДРЮША - ГОСУДАРСТВО - ЭТО НЕ ПРЕЗ!
показати весь коментар
17.01.2022 04:51 Відповісти
ты, похоже, уже меняешь десятый памперс? Ну-ну.
показати весь коментар
17.01.2022 09:10 Відповісти
???? на боярку зарабатываешь? шо ты вякнул?
показати весь коментар
17.01.2022 14:37 Відповісти
Хрюкай в других ветках. Зас*рать форум ты мастак. Дебильный, что с тебя взять…
показати весь коментар
17.01.2022 15:22 Відповісти
Срань Господня, быдло немного вежливее стало!!! Чмо - а как те удается быть таким совершенно идеальным мудаком? Курсы какие заканчивал? Или - с рождения?
показати весь коментар
20.01.2022 03:29 Відповісти
Это лишь твое ублюдочное мнение. "Идеальный мудак" - ты по Фрейду правильно себя обозначаешь. Мне нравится, ты, наконец, определился
показати весь коментар
20.01.2022 08:31 Відповісти
та то пихуй , це не бимба
показати весь коментар
16.01.2022 13:23 Відповісти
Вы хотя бы проверяли что пишете :
ст. 208 УПК РФ.
Совсем долбанулись?
показати весь коментар
15.01.2022 19:27 Відповісти
А що , фамілію і фото слабо було оприлюднити ?
показати весь коментар
15.01.2022 19:30 Відповісти
Ну,нахера нам,ті падли полюцейські
Користі
показати весь коментар
15.01.2022 19:58 Відповісти
Судити і садити сволоту...
показати весь коментар
15.01.2022 20:14 Відповісти
полицаям которые отпустили бандита тоже вручить подозрение это не просто хулиганка или административное он мог запросто человека убить .
показати весь коментар
15.01.2022 21:03 Відповісти
поллюция это избранные - они отобранные из всего народа , это самые лучшие представители нации , не поливайте их грязью)
показати весь коментар
16.01.2022 10:11 Відповісти
И эту скотину отмажут
показати весь коментар
15.01.2022 21:03 Відповісти
я б на месте этого мужыка после больницы с ним разделался
б конкретно и попутно порешил мусоров,за наши деньги
эти ублюдки вот так нас охраняют?
показати весь коментар
15.01.2022 21:39 Відповісти
и сидеть за падаль в погонах , да ладно за простого можно отсидеть возможно 10 лет если повезет , НО! за мусора дают ПЖ.
показати весь коментар
16.01.2022 10:13 Відповісти
офигеть, оно пробило человеку голову, открытая черепно-мозговая а его тупо отпустили менты??????? У МЕНЯ НЕТ СЛОВ!!!!!
показати весь коментар
16.01.2022 03:23 Відповісти
мрази в погонах приезжают на драки в ночной клуб у меня под домом , на драки и поножовщину ,которая там каждый день - и ничего , сразу уезжают , и поножовщина продолжается
показати весь коментар
16.01.2022 10:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 