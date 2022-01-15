Водія позашляховика, який побив перехожого, затримано: йому повідомлено про підозру, - прокуратура Києва

Водія позашляховика, який побив перехожого за зауваження щодо неправильного паркування затриманий і йому повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

У повідомленні відзначається: "За втручання прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва затримано чоловіка, який під час раптового конфлікту заподіяв тяжких тілесних ушкоджень киянину.

Інцидент стався у п’ятницю, 14.01.2022, близько 11:30 біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва.

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Мешканець вказаного будинку зробив зауваження власнику автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado" через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари.

Протиправні дії були припинені випадковим свідком. Потерпілого, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, госпіталізували.

Попри те, що правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водію позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України".

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Пізніше у столичній прокуратурі відзначили: "У суботу, 15 січня 2021 року, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України.

Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Дніпровським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві. Слідчі дії тривають".