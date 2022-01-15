Водія позашляховика, який побив перехожого, затримано: йому повідомлено про підозру, - прокуратура Києва
Водія позашляховика, який побив перехожого за зауваження щодо неправильного паркування затриманий і йому повідомлено про підозру.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
У повідомленні відзначається: "За втручання прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва затримано чоловіка, який під час раптового конфлікту заподіяв тяжких тілесних ушкоджень киянину.
Інцидент стався у п’ятницю, 14.01.2022, близько 11:30 біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва.
Мешканець вказаного будинку зробив зауваження власнику автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado" через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари.
Протиправні дії були припинені випадковим свідком. Потерпілого, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, госпіталізували.
Попри те, що правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водію позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України".
Пізніше у столичній прокуратурі відзначили: "У суботу, 15 січня 2021 року, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України.
Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється Дніпровським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві. Слідчі дії тривають".
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Вот эта фраза из статьи, вот последние две буквы из нее "РФ" . Что они означают?
В украинском варианте все нормально. Или уже поправили.
Упк рф? Что это значит? Цензор....
Решением Днепровского райсуда 24-летний водитель взят под стражу на два месяца. Выйти он сможет, если заплатит около миллиона гривен залога (992 тыс. грн). Об этом https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/vodij-yakij-tyazhko-travmuvav-perexozhogo-u-dniprovskomu-rajoni-stoliczi-perebuvatime-pid-vartoyu/?fbclid=IwAR1S2udmi9lOSHtyfJV сообщила полиция Киева.
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"Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ"."
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ст. 208 УПК РФ.
Совсем долбанулись?
Користі
б конкретно и попутно порешил мусоров,за наши деньги
эти ублюдки вот так нас охраняют?