З початку доби 15 січня на Донбасі не зафіксовано жодного пострілу, - штаб ООС

Від початку доби російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - йдеться у вечірньому зведенні.

Читайте також: За добу російські війська здійснили два обстріли, українські воїни не постраждали