З початку доби 15 січня на Донбасі не зафіксовано жодного пострілу, - штаб ООС
Від початку доби російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - йдеться у вечірньому зведенні.
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наступление будет на Счастье, к гадалке не ходи.
не зря же там беня мост делал
У Донецькій області СММ зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 175 порушень.
У Луганській області Місія зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, зокрема 30 вибухів. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 151 порушення.
У непідконтрольній урядові Василівці Донецької області вогонь зі стрілецької зброї відкрили, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії.
вчора, пізавчора, після піза вчора - ні....
сьoгодні да - буба маладець!
@treno34187004
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https://twitter.com/treno34187004/status/1482088680558891008 20 ч
Сын из Белгорода поехал в командировку в Валуйки . Говорит военных как говна . аж 4 воинских части . Аренда жилья стоит дороже чем в Белгороде из за этих *********. Ху...нуть бы туда ракетой и нет в/ч как корова слизала языком! Твари , ждут приказа нападать на Харьковскую область