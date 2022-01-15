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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З початку доби 15 січня на Донбасі не зафіксовано жодного пострілу, - штаб ООС

З початку доби 15 січня на Донбасі не зафіксовано жодного пострілу, - штаб ООС

Від початку доби російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - йдеться у вечірньому зведенні.

Читайте також: За добу російські війська здійснили два обстріли, українські воїни не постраждали

обстріл (28580) Донбас (22356)


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это затишье перед бурей
наступление будет на Счастье, к гадалке не ходи.
не зря же там беня мост делал
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15.01.2022 18:04 Відповісти
Ж - журналистика. Открываем https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/509993

У Донецькій області СММ зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 175 порушень.
У Луганській області Місія зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, зокрема 30 вибухів. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 151 порушення.
У непідконтрольній урядові Василівці Донецької області вогонь зі стрілецької зброї відкрили, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії.
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15.01.2022 18:06 Відповісти
буба ***** сьогодні побідив-зламав...
вчора, пізавчора, після піза вчора - ні....
сьoгодні да - буба маладець!
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15.01.2022 18:16 Відповісти
впн выключи
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15.01.2022 18:19 Відповісти
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15.01.2022 18:31 Відповісти
Московський упир, трохи наситився українською кров'ю. Але не надовго.
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15.01.2022 18:59 Відповісти
treno


@treno34187004

·
https://twitter.com/treno34187004/status/1482088680558891008 20 ч



Сын из Белгорода поехал в командировку в Валуйки . Говорит военных как говна . аж 4 воинских части . Аренда жилья стоит дороже чем в Белгороде из за этих *********. Ху...нуть бы туда ракетой и нет в/ч как корова слизала языком! Твари , ждут приказа нападать на Харьковскую область






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15.01.2022 19:14 Відповісти
 
 