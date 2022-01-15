"Ви показуєте високий рівень", - Зеленський привітав співробітників Управління державної охорони з 30-річчям створення. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці створення Управління державної охорони та заслухав доповідь щодо концепції розвитку УДО.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
Вітаючи присутніх з 30-річчям створення Управління, Глава держави зазначив, що за 30 років УДО підготувало й провело десятки тисяч охоронних заходів. За його словами, цей час можна описати як "три десятиліття в посиленому режимі".
"Це висока відповідальність і робота в напружених умовах завжди, а особливо минулого року, коли Україна святкувала визначальні дати для своєї історії та приймала багато високих іноземних гостей – десятки міжнародних делегацій, близько ста іноземних лідерів різного рівня. Я хочу подякувати вам особисто – усе було на найвищому рівні", – відзначив Президент.
Зокрема, як зауважив Володимир Зеленський, на належному рівні з погляду безпеки проведено установчий саміт Кримської платформи, саміт перших леді та джентльменів, урочистості з нагоди 30-річчя відновлення незалежності України.
"І всі ми, і глави іноземних держав, які відвідують Україну, знають, що можуть почуватися в безпеці: у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові, на вершинах Карпатських гір, на узбережжі Чорного моря… І дуже важливо: у нас було багато гостей, багато делегацій, які відвідували схід нашої держави, який боронять наші військові", – сказав Президент.
Глава держави наголосив, що за кожним заходом та кожною цифрою стоять конкретні люди – офіцери й військовослужбовці УДО, їхня самовідданість, майстерність, точність, відвага й витримка.
"Ви показуєте високий рівень, і я вважаю, що держава повинна відповідати вам таким же ставленням", – переконаний Володимир Зеленський.
Президент відзначив доповідь керівництва УДО щодо подальших змін у діяльності формування, зокрема плани стосовно будівництва нового сучасного центру Управління державної охорони України.
"Такий потужний центр УДО повинен бути побудований для кожного й кожної з вас, він обов’язково має з’явитися. Це і є вдячність держави за вашу важку роботу", – сказав Володимир Зеленський.
Наступним кроком Глава держави назвав підвищення заробітних плат працівникам УДО.
"Все це, а також технічне забезпечення на новому рівні – це три головні речі, які повинні з’явитися в житті Управління державної охорони України", – наголосив Президент.
Він побажав працівникам Управління державної охорони та їхнім родинам міцного здоров’я, спокою, миру й добробуту.
Володимир Зеленський вручив працівникам УДО державні нагороди та сертифікати на службове житло.
Президент також оглянув зразки автомобільної та спеціальної техніки, яку використовують працівники УДО. Зокрема, йому продемонстрували спеціалізований автомобіль зв’язку, спеціалізований автомобіль радіаційної, хімічної та біологічної розвідки, спеціалізований автомобіль для перевезення апаратури, спеціалізований автомобіль для комплексного перешкоджання роботі засобів наземної та повітряної розвідки й кінологічний автомобіль.
Глава держави переглянув показові виступи фахівців-кінологів зі службовими собаками та військовослужбовців УДО.
Володимир Зеленський ознайомився зі зразками озброєння, мінно-вибуховими пристроями, альпіністським та водолазним спорядженням, а також сучасними засобами зв’язку та охорони, які перебувають на озброєнні УДО.
Крім того, Президент відвідав мультимедійний тир Управління держохорони та переглянув практичні вправи зі стрільби.
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Я все зрозуміла. До понеділка у нас не буде Жулян. Вони його підірвуть, перекопають злітну смугу, засадять мільярдом дерев і зрівняють із землею.
На це боляче дивитися.
Хотілося б якось підбадьорити Вову, чи що. Ти там не бійся, змирись. Порох все одно заїде, залетить, зайде пішки чи запливе в Україну 17 січня. І там, де це станеться, там його зустрінемо ми.
Просто щоб на власні очі побачити і потім дітям розказати.
А Жуляни лишіть у спокої. Вони вам іще ************, потім подякуєте.
https://t.me/nuts_roses/476
1 березня 1815 року колишній імператор французів Наполеон втік з острова Ельба, де його ув'язнили держави-переможниці, з тисячею солдат старої гвардії висадився на півдні Франції і вирушив на Париж. По мірі його просування країною до нього приєднувалося все більше людей, в т.ч. - війська, які були направлені, щоб його арештувати. Врешті, Людовик XVIII мусив тікати зі столиці, а Наполеон з тріумфом увійшов до Парижу і знову сів на престол.
Показовими при цьому були публікації в газетах (журналісти вже тоді були боягузливими хвойдами). Першою звісткою було: «Корсіканське чудовисько висадилося в бухті Жуан». Друга звістка: «Люджер йде до Грассу». Третя звістка: «Узурпатор увійшов до ********». Четверта: «Бонапарт зайняв Ліон». П'ята: «Наполеон наближається до Фонтенебло». І, врешті вийшла радісна реляція: «Його імператорську величність очікують сьогодні в його вірному Парижі».
Вся ця літературна гамма вмістилася в одних і тих же газетах, при одній і тій же редакції протягом кількох днів. Друге правління Наполеона тривало всього 100 днів. Але я не про це.
В понеділок в Україну повертається Порох. Більшість ЗМІ, які обсмоктували його "втечу", змагаючись у дотепності, ніби води в рот понабирали. Зникли з інфополя образливі епітети. Тільки ботва в соцмережах ще "рєзвітся", але вже невпевнено.
Сцитеся, недоноски? Правильно робите. Президент повертається
я про фото преЗЕ зі зброєю....думаю кого воно мені нагадало ))))
ну.. у дурня и карандаш стрельнет))))
во время любых мероприятий, где бы не находилось чмо, его постоянно сопровождают минимум 8-10 охранников, находящиеся в нескольких метрах от
лидера...
в своем усердии, оградить найвеличнейшего от лохтората они чуть не отдавили ему бошку))
торчок, сцикун, уклонiст...
малоосвiчене чмо, можливо, що й клiнiчний iдiот...по сумiцництву **********...
найвеличншiй? так говорят. не, ну шото в этом есть....
https://www.dymka.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zelenskiy-1024x729-754x358.jpg
Одеса-Анекдоти®
@uanews3
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На Одещині фермери отримали таки листи
дайте кловану дітей, і вже не важно чиїх все одно не впізнае, - запрацеваний, - звері.....
http://www.facebook.com/watch/?v=5545525525462887 www.facebook.com/watch/?v=5545525525462887
А щас без охраны шага ступить не может !
Выйди в народ: сходи на завод, на рынок, в больницу, в собес к пенсионерам, пройдись по улицам своего Кривого Рога, поговори с ФОПами, таксистами .....
Короче, прочувствуй всю "любовь" народа, тебя избравшего !
Желаю мирного неба, умного начальства и вменяемых клиентов.
Удачи!
То таким буде вкрай потрібна Державна охорона, бо вороги України сто відсотково влаштують на них справждне полювання.