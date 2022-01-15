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Новини
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"Ви показуєте високий рівень", - Зеленський привітав співробітників Управління державної охорони з 30-річчям створення. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці створення Управління державної охорони та заслухав доповідь щодо концепції розвитку УДО.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави. 

Вітаючи присутніх з 30-річчям створення Управління, Глава держави зазначив, що за 30 років УДО підготувало й провело десятки тисяч охоронних заходів. За його словами, цей час можна описати як "три десятиліття в посиленому режимі".

"Це висока відповідальність і робота в напружених умовах завжди, а особливо минулого року, коли Україна святкувала визначальні дати для своєї історії та приймала багато високих іноземних гостей – десятки міжнародних делегацій, близько ста іноземних лідерів різного рівня. Я хочу подякувати вам особисто – усе було на найвищому рівні", – відзначив Президент.

Зокрема, як зауважив Володимир Зеленський, на належному рівні з погляду безпеки проведено установчий саміт Кримської платформи, саміт перших леді та джентльменів, урочистості з нагоди 30-річчя відновлення незалежності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського понад 70 працівників УДО в першому колі "лічки". Це залякана людина, - Луценко

"І всі ми, і глави іноземних держав, які відвідують Україну, знають, що можуть почуватися в безпеці: у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові, на вершинах Карпатських гір, на узбережжі Чорного моря… І дуже важливо: у нас було багато гостей, багато делегацій, які відвідували схід нашої держави, який боронять наші військові", – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що за кожним заходом та кожною цифрою стоять конкретні люди – офіцери й військовослужбовці УДО, їхня самовідданість, майстерність, точність, відвага й витримка.

"Ви показуєте високий рівень, і я вважаю, що держава повинна відповідати вам таким же ставленням", – переконаний Володимир Зеленський.

Президент відзначив доповідь керівництва УДО щодо подальших змін у діяльності формування, зокрема плани стосовно будівництва нового сучасного центру Управління державної охорони України.

"Такий потужний центр УДО повинен бути побудований для кожного й кожної з вас, він обов’язково має з’явитися. Це і є вдячність держави за вашу важку роботу", – сказав Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Державну охорону не прийму

Наступним кроком Глава держави назвав підвищення заробітних плат працівникам УДО.

"Все це, а також технічне забезпечення на новому рівні – це три головні речі, які повинні з’явитися в житті Управління державної охорони України", – наголосив Президент.

Він побажав працівникам Управління державної охорони та їхнім родинам міцного здоров’я, спокою, миру й добробуту.

Володимир Зеленський вручив працівникам УДО державні нагороди та сертифікати на службове житло.

Президент також оглянув зразки автомобільної та спеціальної техніки, яку використовують працівники УДО. Зокрема, йому продемонстрували спеціалізований автомобіль зв’язку, спеціалізований автомобіль радіаційної, хімічної та біологічної розвідки, спеціалізований автомобіль для перевезення апаратури, спеціалізований автомобіль для комплексного перешкоджання роботі засобів наземної та повітряної розвідки й кінологічний автомобіль.

Глава держави переглянув показові виступи фахівців-кінологів зі службовими собаками та військовослужбовців УДО.

Володимир Зеленський ознайомився зі зразками озброєння, мінно-вибуховими пристроями, альпіністським та водолазним спорядженням, а також сучасними засобами зв’язку та охорони, які перебувають на озброєнні УДО.

Крім того, Президент відвідав мультимедійний тир Управління держохорони та переглянув практичні вправи зі стрільби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС затвердило порядок взаємодії поліції охорони та спецпідрозділів Нацполіції

Ви показуєте високий рівень, - Зеленський привітав співробітників Управління державної охорони з 30-річчям створення 01
Ви показуєте високий рівень, - Зеленський привітав співробітників Управління державної охорони з 30-річчям створення 02
Ви показуєте високий рівень, - Зеленський привітав співробітників Управління державної охорони з 30-річчям створення 03
Ви показуєте високий рівень, - Зеленський привітав співробітників Управління державної охорони з 30-річчям створення 04

Зеленський Володимир (23901) УДО (108)


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Топ коментарі
+27
У Києві відбувається евакуація аеропорту Жуляни.
Я все зрозуміла. До понеділка у нас не буде Жулян. Вони його підірвуть, перекопають злітну смугу, засадять мільярдом дерев і зрівняють із землею.
На це боляче дивитися.
Хотілося б якось підбадьорити Вову, чи що. Ти там не бійся, змирись. Порох все одно заїде, залетить, зайде пішки чи запливе в Україну 17 січня. І там, де це станеться, там його зустрінемо ми.
Просто щоб на власні очі побачити і потім дітям розказати.
А Жуляни лишіть у спокої. Вони вам іще ************, потім подякуєте.
https://t.me/nuts_roses/476
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15.01.2022 19:08
+24
Говно довольно охраной, это радует
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15.01.2022 19:06
+19
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15.01.2022 19:46
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Говно довольно охраной, это радует
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15.01.2022 19:06 Відповісти
Всі, вони, владні виродки, любоять своїх сракохранителів
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15.01.2022 20:38 Відповісти
Хто обрав владних виродків? Завезені в'єтнамці?
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15.01.2022 21:29 Відповісти
Боится метр с кепкой...
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15.01.2022 19:07 Відповісти
О, проявилось чучело...
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15.01.2022 19:08 Відповісти
Появилось и побрилось. Вот кого это это недоразумение действительно уважает... Куда там ВСУ... Небритое ЧМО прогулочным шагом принимает доклад командующего Парадом... Обычное ЧМО, чересчур дрожащее за свою никчемную жизнь...
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15.01.2022 19:57 Відповісти
У Києві відбувається евакуація аеропорту Жуляни.
Я все зрозуміла. До понеділка у нас не буде Жулян. Вони його підірвуть, перекопають злітну смугу, засадять мільярдом дерев і зрівняють із землею.
На це боляче дивитися.
Хотілося б якось підбадьорити Вову, чи що. Ти там не бійся, змирись. Порох все одно заїде, залетить, зайде пішки чи запливе в Україну 17 січня. І там, де це станеться, там його зустрінемо ми.
Просто щоб на власні очі побачити і потім дітям розказати.
А Жуляни лишіть у спокої. Вони вам іще ************, потім подякуєте.
https://t.me/nuts_roses/476
показати весь коментар
15.01.2022 19:08 Відповісти
Hon. Judge Dredd@Honorable_Dredd



1 березня 1815 року колишній імператор французів Наполеон втік з острова Ельба, де його ув'язнили держави-переможниці, з тисячею солдат старої гвардії висадився на півдні Франції і вирушив на Париж. По мірі його просування країною до нього приєднувалося все більше людей, в т.ч. - війська, які були направлені, щоб його арештувати. Врешті, Людовик XVIII мусив тікати зі столиці, а Наполеон з тріумфом увійшов до Парижу і знову сів на престол.
Показовими при цьому були публікації в газетах (журналісти вже тоді були боягузливими хвойдами). Першою звісткою було: «Корсіканське чудовисько висадилося в бухті Жуан». Друга звістка: «Люджер йде до Грассу». Третя звістка: «Узурпатор увійшов до ********». Четверта: «Бонапарт зайняв Ліон». П'ята: «Наполеон наближається до Фонтенебло». І, врешті вийшла радісна реляція: «Його імператорську величність очікують сьогодні в його вірному Парижі».
Вся ця літературна гамма вмістилася в одних і тих же газетах, при одній і тій же редакції протягом кількох днів. Друге правління Наполеона тривало всього 100 днів. Але я не про це.
В понеділок в Україну повертається Порох. Більшість ЗМІ, які обсмоктували його "втечу", змагаючись у дотепності, ніби води в рот понабирали. Зникли з інфополя образливі епітети. Тільки ботва в соцмережах ще "рєзвітся", але вже невпевнено.
Сцитеся, недоноски? Правильно робите. Президент повертається
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15.01.2022 19:29 Відповісти
Так смачно ще не лизали
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15.01.2022 20:50 Відповісти
Лизали. Вы тут недавно?
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15.01.2022 21:40 Відповісти
он тут с тех пор как петя его насадил на бутылку
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15.01.2022 23:13 Відповісти
шо стёпа, бутылка а заду засвербела?
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15.01.2022 23:13 Відповісти
Н-у_у... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.01.2022 20:03 Відповісти
Пару днів залишилось, нехай вернеться...А там подивимось ху із ху.
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15.01.2022 20:51 Відповісти
думаєш легко йому тебе з твоїми лішнєхромосомними соотєчєствєннікамі на бутилкі розсажувать?
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15.01.2022 23:14 Відповісти
Так йому тюрма світить. Ще опустять пірожника там випадково. )))
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16.01.2022 00:27 Відповісти
Звідки такі знання про опускання? Ти з опущених?
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16.01.2022 06:35 Відповісти
Ні, я з тих, хто опускає. Заходь якось в гості.
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16.01.2022 08:59 Відповісти
Адресу скинь.
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17.01.2022 17:16 Відповісти
На оце принизливе загравання з власними охоронцями гидко дивитись...
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15.01.2022 19:12 Відповісти
Поздравить с 30 летним юбилеем настоящих профи унизительно?
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15.01.2022 21:48 Відповісти
профи чего? защиты главных воров от обкрадываемого ими народа?
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15.01.2022 23:16 Відповісти
Спиляй мушку, синку

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15.01.2022 19:13 Відповісти
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15.01.2022 19:48 Відповісти
Пане Василю,та то занадко швидко.Серпом.Тупим. Чиргик-чиргик...
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15.01.2022 20:15 Відповісти
хто про шо )))
я про фото преЗЕ зі зброєю....думаю кого воно мені нагадало ))))
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15.01.2022 20:18 Відповісти
ваве дали пистолетик надеюсь его разрядили и за такой осмотр ему по руцях настукать надо
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15.01.2022 22:45 Відповісти
там на всяк випадок в броніке хлопчика поставили )))) а то фіг його йолопа зна))))
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15.01.2022 22:51 Відповісти
там дротики а не пули это спп1м
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15.01.2022 22:54 Відповісти

ну.. у дурня и карандаш стрельнет))))
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15.01.2022 23:10 Відповісти
о, ППС витягли...
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16.01.2022 00:51 Відповісти
Та вже не допоможе... Ну і слава Богу !!! Можливо інші потилицю почухають ...
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15.01.2022 20:11 Відповісти
а с этим пистолем вову охраняли водалзы на фото спп1м 1979года модель и не двуствольный как вова а 2а вовы
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15.01.2022 22:29 Відповісти
Якесь воно опухле..., а може тільки здається..
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15.01.2022 19:17 Відповісти
опухле *********
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15.01.2022 23:17 Відповісти
О, гнусавый тамагочи появился
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15.01.2022 19:18 Відповісти
с пистолетом для подводных диверсантов я даже не знал что у УДо они остались
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15.01.2022 22:46 Відповісти
Якісь не гидливі охоронці.
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15.01.2022 19:20 Відповісти
Нічого, прийде час і наркомани сядуть.
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15.01.2022 19:21 Відповісти
Високий рівень за дуже високі зарплати.
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15.01.2022 19:24 Відповісти
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15.01.2022 19:46 Відповісти
Яке ж воно совкове, реагує тільки на всякі совєтці річниці, дебіль бл-дь
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15.01.2022 19:47 Відповісти
Конечно , ни одного президента не охраняло такое кодло, сразу 60 человек.Хотя и ничтожиства такого во власти никогда не было.
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15.01.2022 19:51 Відповісти
все больше обращает на себя внимание на огромное количество охраны у преЗЕдента , как и то, что он панически избегает контактов с неподготовленными группами людей.
во время любых мероприятий, где бы не находилось чмо, его постоянно сопровождают минимум 8-10 охранников, находящиеся в нескольких метрах от лидера...
в своем усердии, оградить найвеличнейшего от лохтората они чуть не отдавили ему бошку))

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15.01.2022 19:54 Відповісти
может и отдавили откуда знаешь
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15.01.2022 20:55 Відповісти
отдавили и потом придавили на место? ))) оригинально ))))
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15.01.2022 20:58 Відповісти
и 1 от бени с приказом если шо валить Вовку
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15.01.2022 22:39 Відповісти
.

торчок, сцикун, уклонiст...

малоосвiчене чмо, можливо, що й клiнiчний iдiот...по сумiцництву **********...
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15.01.2022 23:24 Відповісти
жалюгідне мстиве закомплексоване примітивне перелякане з манією величі яка вже перейшла в манію переслідування...
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15.01.2022 23:27 Відповісти
дякую. дуже дякую.

найвеличншiй? так говорят. не, ну шото в этом есть....


https://www.dymka.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zelenskiy-1024x729-754x358.jpg
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16.01.2022 00:44 Відповісти
Зеленеску, от народного гнева тебя ничто уже не спасет...
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15.01.2022 19:54 Відповісти
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15.01.2022 19:58 Відповісти
это его видосики показуха болтавня а тем временем















Одеса-Анекдоти®


@uanews3

·
https://twitter.com/uanews3/status/1482274287537070083 9 ч



На Одещині фермери отримали таки листи
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15.01.2022 19:59 Відповісти
продразвьорстка, слихалі?..
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15.01.2022 20:58 Відповісти
Особливо на високому рівні з/п співробітників рядових
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15.01.2022 20:00 Відповісти
Свадебный генерал.
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15.01.2022 20:13 Відповісти
бубa - дітей не бачить - працюе!
дайте кловану дітей, і вже не важно чиїх все одно не впізнае, - запрацеваний, - звері.....
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15.01.2022 20:14 Відповісти
чергове відеозвернення Володимира Зеленського.


http://www.facebook.com/watch/?v=5545525525462887 www.facebook.com/watch/?v=5545525525462887

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15.01.2022 20:38 Відповісти
очі б не бачили це гнусаве чмо
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15.01.2022 20:18 Відповісти
Нигде нет такого современного и классного оружия и снаряжения, наисовременнейших средств связи и мерседесов с порошами и тойотами как в УДО, это говорит о том что хозяева очень заботятся об охране себя любимого. Зеля а слабо все это дорогое майно например в военную разведку отдать, чтобы хлопцы на фронте языков тягали и ни в чём нужды не знали?
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15.01.2022 20:25 Відповісти
Помните, как он скакал в толпу после избрания преЗедентом !?
А щас без охраны шага ступить не может !
Выйди в народ: сходи на завод, на рынок, в больницу, в собес к пенсионерам, пройдись по улицам своего Кривого Рога, поговори с ФОПами, таксистами .....
Короче, прочувствуй всю "любовь" народа, тебя избравшего !
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15.01.2022 20:26 Відповісти
Узнай по чём скумбрия и сало, сколько бабушка дворничиха в доме твоих родаков пенсию получает…
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15.01.2022 21:27 Відповісти
😅
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16.01.2022 02:55 Відповісти
Ті військові там певне в шоці, нарід 73 вибрав і забув, а їм з тим мурчиком бавитись😅
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15.01.2022 20:30 Відповісти
Эту охранку разгонять надо !
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15.01.2022 20:35 Відповісти
О! Тело появилось! И где ЗЕчмо работу прогуливало?. За прогулы - в отставку!!
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15.01.2022 20:48 Відповісти
Зверніть увагу, як Членограй на одній зі світлин тримає пістолет, направивши його стволом на працівника УДО.
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15.01.2022 20:55 Відповісти
нев удошника а в водолазный костюм - не дай бог сссп 1 м выстрелит ваву балоном пришибёт
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15.01.2022 22:41 Відповісти
Хоч це й совєйського філма,але це правда:"Є така професія - Батьківщину захищати".При всьому неоднозначному ставленні суспільства до поліції,це теж професія - захищати людину.А є така тіпа "прахвєсія" - захищати чиюсь хитрови@бану сраку...Тьху,гидота.
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15.01.2022 20:55 Відповісти
Який там високий рівень, набір рядових співробітників проходе через ОЛХ з зп 15 тис. І сором'язливо у об'яві замовчують назву структури, а пишуть "робота у афері охорони", чи щось подібне...
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15.01.2022 21:04 Відповісти
Сегодня все мировые лидеры обеспокоены возможным вторжением рашистких войск в Украину, а в это время верховный ******* ордена раздает своим охранникам. Сюр какой-то.
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15.01.2022 21:32 Відповісти
Поздравляю всех удошников с праздником!
Желаю мирного неба, умного начальства и вменяемых клиентов.
Удачи!
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15.01.2022 21:37 Відповісти
Те, що мене ще люди не розірвали на шматочки, вказує на високий рівень вашого професіоналізму! - Зе.
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15.01.2022 21:55 Відповісти
Если бы чиновники жили как обычные люди то и охрана эта за народный счёт была бы и не нужна...помним как эта охрана вывезла Саакашвили из Украины в Польшу...
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15.01.2022 22:08 Відповісти
Саакашвіли вивозило не УДО, а особиста, приватна охорона Мальдівського.
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15.01.2022 23:27 Відповісти
А якщо пройдуть позачергові вибори, народ обере нормальну по складу Раду, та призначить фахового Премьєр-міністра, прийме закон про виведенний капітал (справждня боротьба с офщорами), відмініть ПДВ ( ціни на 20% впадуть, бізнес оживе, скрутки стане робити немождово), призначать порядного митника, який зробить щось на кшалт "Контрабанда-Стоп", призначить нового Генпрокурора, який випише ордера на Вітренко, Коболева, Вітю Ляшко, Шмигаля, Гетьманцева, Мілованова, Арахамію, Корнієнко, Єрмака, Кіріла Тимошенко, Шурму, Шефіра, Свінарчука, Грановського, Югу Луценко та інших зрадників України...

То таким буде вкрай потрібна Державна охорона, бо вороги України сто відсотково влаштують на них справждне полювання.
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15.01.2022 23:35 Відповісти
От навіщо ви так цинічно у відкриту рану яка не гоїться тикаєте брудною палюкою? Люди вже зневірились і не мріють про справедливість та закон... Але якщо пофантизувати, то якщо б таке сталося, то ніяка б охорона такому президенту була б не потрібна, бо уся б країна була його охороною. Але в нас ще не було такого президента, нажаль досі в нас були і є одні покидьки...
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16.01.2022 03:09 Відповісти
Навіть у Рейгана стріляв якись невдаха. Не булоб охоронців - загинув би один з найкращих Президентів США за весь час існування цієї країни.
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16.01.2022 14:41 Відповісти
Ждемо Петра)
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16.01.2022 01:40 Відповісти
последние конвульсии шмаркли... уже и госохрана не поможет...
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16.01.2022 07:21 Відповісти
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16.01.2022 08:49 Відповісти
Що шо показують?
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16.01.2022 09:07 Відповісти
дайте йому оселедця...

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16.01.2022 13:37 Відповісти
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:19 Відповісти
 
 