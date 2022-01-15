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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія веде кампанію дезінформації, щоб виправдати агресію проти України, - очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс

Росія веде кампанію дезінформації, щоб виправдати агресію проти України, - очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс

РФ має припинити агресивні дії проти України.

Про це очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс повідомила у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення на територію її суверенного сусіда - України. Росія повинна припинити свою агресію, почати деескалацію та вступити до змістовних перемовин" - написала Трасс.

Росія веде кампанію дезінформації, щоб виправдати агресію проти України, - очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США в Україні закликало не піддаватися на "невпинну дезінформацію" РФ

Нагадаємо, Москва висунула вимогу Північноатлантичному альянсу, зокрема, щодо позбавлення України та Грузії перспектив членства в НАТО, офіційно оголошених у 2008 році, під час Бухарестського саміту. Натомість після проведення останніх переговорів з росіянами цього тижня генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відмовлятиметься від своєї політики відкритих дверей для інших держав.

Цього тижня в Європі відбулися численні дипломатичні заходи для обговорення питань європейської безпеки та зниження напруги навколо України, що виникла внаслідок концентрації російських військ поблизу кордонів України та на її тимчасово окупованих територіях. Однак переговори західних країн з Росією завершилися очікувано без зрушень.

Автор: 

дезінформація (343) росія (65282) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+16
брєхать всєгда, тащіть вєздє

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15.01.2022 20:01
+9
#69 Андрій Полтава Вата Шоу
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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15.01.2022 19:54
+8
В Росії новини не такі як в всьому світі, дивишся їхні новини то здається, як будь то це новини з паралельної реальності.
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15.01.2022 20:02
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#69 Андрій Полтава Вата Шоу
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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15.01.2022 19:54 Відповісти
когда рашка рухнет, все будут в шоке как какцапы из говна и палок создали иллюзию, что у них "мощная армия номер 2" и"многомиллиардов денег в стабфондах"
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15.01.2022 21:03 Відповісти
...Россия должна прекратить свою агрессию, начать деэскалацию и вступить в содержательные переговоры - в этой очаровательно наивной фразе прекрасно всё
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15.01.2022 21:29 Відповісти
смотря откуда и с каким бэкграундом вы на эту фразу смотрите?!
если со стороны выгребной ямы, которая убедила себя, что её все боятся (а значит уважают), то, действительно, фраза "очаровательно наивная"
если со стороны прогрессивного человечества (большинство населения которого даже с трудом знает название столицы выгребной ямы) эта фраза означает: "мелкое ничтожество, не представляющее из себя никакого интереса, кроме покупаемых ресурсов, должно успокоиться и вернуться к продуктивным переговорам по возобновлению продажи необходимых ресурсов"
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15.01.2022 21:35 Відповісти
Китай никогда не простит англосаксам столетий грабежа и унижений, также как и Индия. так что вопрос кто кому чего должен очень скользкий
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15.01.2022 21:43 Відповісти
уровень адекватности Китая, Индии и выгребной ямы различаются диаметрально-кардинально!
Ни Индия ни Китай не нападают на покупателей своего товара, не выкручивают ему руки и пугают "непродажей" этого товара! поэтому все надежды выгребной ямы на союз с Китайцами и Индийцами - наивен
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15.01.2022 21:45 Відповісти
помечтай, ага а лучше поедь пообщайся с ********** в кетае и индии. "не простят" они
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15.01.2022 23:21 Відповісти
в это фразе прекрасно то, что ты со своими лишнехромосомными соотечественниками будете сидеть на бутылках вечно
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15.01.2022 23:23 Відповісти
Росія і до 2014 року вела кампанію дезінформації.
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15.01.2022 19:58 Відповісти
Існування нарассії і є дезинформація. Є масковія, що маскується під русь
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15.01.2022 20:04 Відповісти
а помните когда рухнул совок и западные военные эксперты осматривали советскую военную технику и были в шоке от её технологической отсталости?! в этот раз будет так же!
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15.01.2022 21:05 Відповісти
Такого не было.
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15.01.2022 21:21 Відповісти
так и после 2014 року откровенно-сепарские ТВ каналы успешно вели антиукраинскую пропаганду на главных экранах страны ,пока зеленая плесень их не закрыла а медведчука не арестовала.
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15.01.2022 21:08 Відповісти
Так вже і арештувала...
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15.01.2022 21:23 Відповісти
конечно арештувала! а не направила представлять итересы Украины на переговоры с оккупантами "....Медведчуку продлили арест на 2 месяца - до 10 марта. Соответствующее решение в понедельник вынес Печерский суд Киева."https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/10/7319880/
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15.01.2022 21:29 Відповісти
как правоприемница совка, параша всегда вела дезинформацию. это дидовская скрепа такая.
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15.01.2022 20:00 Відповісти
брєхать всєгда, тащіть вєздє

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15.01.2022 20:01 Відповісти
какой пазор! Там должєн біть крєйсєр "Кузя"!
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15.01.2022 21:06 Відповісти
нєнєнє, "Кузья" ізвєстний укродівєрсант
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15.01.2022 21:25 Відповісти
Нет проблем - вымазать купюру толстым слоем копоти и всех делов.
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16.01.2022 00:26 Відповісти
В Росії новини не такі як в всьому світі, дивишся їхні новини то здається, як будь то це новини з паралельної реальності.
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15.01.2022 20:02 Відповісти
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15.01.2022 22:45 Відповісти
Тільки зараз побачили?
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15.01.2022 20:06 Відповісти
а давайте ще раз голоснемо за жиддя?
то тільки перший раз комом, далі піде сама няма.....
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15.01.2022 20:27 Відповісти
по поводу провокаций ..... эти орки не постесняются и свое посольство или консульство взорвать (руками агентуры , коих к сожалению у нас дофига).
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15.01.2022 20:30 Відповісти
это не повод для нападения на страну )))
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16.01.2022 06:41 Відповісти

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15.01.2022 20:31 Відповісти
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15.01.2022 20:38 Відповісти
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15.01.2022 20:43 Відповісти
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15.01.2022 21:15 Відповісти
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15.01.2022 21:21 Відповісти
А еще они повесили жизнерадостного весельчака Березовского в душе, а вы объявили это самоубийством, использовали радиоактивные материалы и химическое оружие на территории Британии, а вы попросту утерли обосранные лица и все.....
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15.01.2022 22:12 Відповісти
Треба реалізувати план б відносно путлера і лукаша.
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15.01.2022 22:27 Відповісти
Первым этапом вторжения всегда были:"обесчеловечивание"жертвы,навешивание на нее разного рода "аморалок" ,обвинение в антигуманности ,жестокости (распятый мальчик),глупости (плата за проезд в маршрутке -пачка соли) и т.д.Тогда и расправа с таким ублюдком покажется всем избавлением и россию будут все благодарить.
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16.01.2022 09:26 Відповісти
 
 