Росія веде кампанію дезінформації, щоб виправдати агресію проти України, - очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс

РФ має припинити агресивні дії проти України.

Про це очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс повідомила у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення на територію її суверенного сусіда - України. Росія повинна припинити свою агресію, почати деескалацію та вступити до змістовних перемовин" - написала Трасс.

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Нагадаємо, Москва висунула вимогу Північноатлантичному альянсу, зокрема, щодо позбавлення України та Грузії перспектив членства в НАТО, офіційно оголошених у 2008 році, під час Бухарестського саміту. Натомість після проведення останніх переговорів з росіянами цього тижня генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відмовлятиметься від своєї політики відкритих дверей для інших держав.

Цього тижня в Європі відбулися численні дипломатичні заходи для обговорення питань європейської безпеки та зниження напруги навколо України, що виникла внаслідок концентрації російських військ поблизу кордонів України та на її тимчасово окупованих територіях. Однак переговори західних країн з Росією завершилися очікувано без зрушень.