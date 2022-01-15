Водія, який побив перехожого через зауваження про паркування, взято під варту з альтернативою застави у 1 млн грн, - Максимець

Дніпровський районний суд Києва відправив у СІЗО на два місяці водія позашляховика, який побив перехожого через зауваження щодо неправильного паркування.

Про це повідомила у фейсбуці речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

До того ж передбачено можливість внесення застави у розмірі майже 1 мільйон гривень.

Таким чином суд задовольнив клопотання Дніпровської окружної прокуратури. При цьому Максимець зазначила, що підозрюваний повністю визнав свою провину.

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"Його адвокати попросили про домашній арешт, але суд відхилив", - написала вона.

Нагадаємо, інцидент стався у 14 січня біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва.

Місцевий мешканець зробив зауваження власнику автомобіля Toyota Land Cruiser Prado через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари. Автолюбителя затримали.