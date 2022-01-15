Водія, який побив перехожого через зауваження про паркування, взято під варту з альтернативою застави у 1 млн грн, - Максимець
Дніпровський районний суд Києва відправив у СІЗО на два місяці водія позашляховика, який побив перехожого через зауваження щодо неправильного паркування.
Про це повідомила у фейсбуці речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.
До того ж передбачено можливість внесення застави у розмірі майже 1 мільйон гривень.
Таким чином суд задовольнив клопотання Дніпровської окружної прокуратури. При цьому Максимець зазначила, що підозрюваний повністю визнав свою провину.
"Його адвокати попросили про домашній арешт, але суд відхилив", - написала вона.
Нагадаємо, інцидент стався у 14 січня біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва.
Місцевий мешканець зробив зауваження власнику автомобіля Toyota Land Cruiser Prado через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари. Автолюбителя затримали.
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ось цей батя, що виховав таке чмо.
але чому у Парижi, чому не на сранях-рязанях?