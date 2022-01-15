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Водія, який побив перехожого через зауваження про паркування, взято під варту з альтернативою застави у 1 млн грн, - Максимець

Водія, який побив перехожого через зауваження про паркування, взято під варту з альтернативою застави у 1 млн грн, - Максимець

Дніпровський районний суд Києва відправив у СІЗО на два місяці водія позашляховика, який побив перехожого через зауваження щодо неправильного паркування.

Про це повідомила у фейсбуці речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

До того ж передбачено можливість внесення застави у розмірі майже 1 мільйон гривень.

Таким чином суд задовольнив клопотання Дніпровської окружної прокуратури. При цьому Максимець зазначила, що підозрюваний повністю визнав свою провину.

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"Його адвокати попросили про домашній арешт, але суд відхилив", - написала вона.

Нагадаємо, інцидент стався у 14 січня біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва.

Місцевий мешканець зробив зауваження власнику автомобіля Toyota Land Cruiser Prado через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари. Автолюбителя затримали.

Автор: 

арешт (2525) бійка (740) Київ (19515) прокуратура (3680) Максимець Надія (19)


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Топ коментарі
+54
Это хорошо шо дэбила у СИЗО. А шо по поводу наряда полиции, который приехал и сразу уехал? Шо по ним???? Никакой инфы и подвижки?
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15.01.2022 20:56
+43
1 млн.- потерпілому, плюс - моральні збитки, тоді можна про щось розмовляти.
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15.01.2022 20:47
+43
Машину передати військовим
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15.01.2022 20:49
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ось цей батя, що виховав таке чмо.

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16.01.2022 13:10 Відповісти
ти дивись, воно у Парижi...,батя насмоктав на джип...мажор, хозяiн життя...елiта.

але чому у Парижi, чому не на сранях-рязанях?

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16.01.2022 13:14 Відповісти
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