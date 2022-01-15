Якщо Росія вторгнеться в Україну, це посилить дебати про членство в НАТО у Фінляндії та Швеції, - ексгенсек Расмуссен

Агресія Російської Федерації проти України примусить Фінляндію та Швецію думати про членство в НАТО.

Про це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив у інтерв'ю фінській телекомпанії Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Якби Фінляндія і Швеція подали заявку на членство, ми могли б прийняти рішення миттєво. Ви можете стати членом вже наступного дня, тому що відповідаєте всім необхідним критеріям", - сказав Расмуссен.

Він додав, що спроби президента Росії Володимира Путіна зупинити розширення НАТО на схід, призводять до зворотних наслідків.

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"Я не розумію логіки Росії тут. Якщо Росія вторгнеться в Україну, це, безсумнівно, посилить дебати про членство в НАТО у Фінляндії та Швеції. Ціна нападу на Україну буде високою", - переконаний Расмуссен.

Нагадаємо, генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія багато в чому відповідають оборонним стандартам альянсу, і, у разі їхнього відповідного політичного рішення, можуть швидко приєднатися до НАТО. До цього заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що США готові обговорювати з Фінляндією та Швецією питання щодо можливості їх приєднання до НАТО, якщо ці країни висловлять таке прагнення.