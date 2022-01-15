Якщо Росія вторгнеться в Україну, це посилить дебати про членство в НАТО у Фінляндії та Швеції, - ексгенсек Расмуссен
Агресія Російської Федерації проти України примусить Фінляндію та Швецію думати про членство в НАТО.
Про це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив у інтерв'ю фінській телекомпанії Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Якби Фінляндія і Швеція подали заявку на членство, ми могли б прийняти рішення миттєво. Ви можете стати членом вже наступного дня, тому що відповідаєте всім необхідним критеріям", - сказав Расмуссен.
Він додав, що спроби президента Росії Володимира Путіна зупинити розширення НАТО на схід, призводять до зворотних наслідків.
"Я не розумію логіки Росії тут. Якщо Росія вторгнеться в Україну, це, безсумнівно, посилить дебати про членство в НАТО у Фінляндії та Швеції. Ціна нападу на Україну буде високою", - переконаний Расмуссен.
Нагадаємо, генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія багато в чому відповідають оборонним стандартам альянсу, і, у разі їхнього відповідного політичного рішення, можуть швидко приєднатися до НАТО. До цього заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що США готові обговорювати з Фінляндією та Швецією питання щодо можливості їх приєднання до НАТО, якщо ці країни висловлять таке прагнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пригадався чудовий "педагогічний" прийом:
"якщо будеш погано їсти, то станеш хворим та бідним як отой хлопчик"
эта информация плебсу из выгребной ямы, чтобы они понимали к чему ведут действия их недофюрера
это уже никого не впечатляет, паРашу будут изолировать и всячески давить, но осторожно...
паРашу таки конкретно послали с ее хотелками на этой неделе, причем в изощренной форме.)
как минимум 3 ********** шпиона - это агент моника, агент козырь и татаров, хз какая у него кликуха
Всі санкції за 8 років не чіпали його, вони зачіпали московію - але особисто його це не стосувалося ніяк.
Тому саме зараз потрібно вводити санкції особисто проти нього та його банди.
Хіба,це, ************ стратегія
Заспокоїли
Скінчені циніки...
думать нужно было в 2019, когда ЗеЧмо выбирали. у него и спрашивайте, как страна готова к агрессии азиопского Мордора и уже , возможно, не гибридной войне, а настоящей...
Наївні!
Для захисту країни їхньому керівництву треба їхати на лижний курорт, а правоохоронцям - саме час посадити лідера шведської опозиції.
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1482152064541204487 18 ч
Швеція збирає резервістів через наближення 3-ох десантних кораблів РФ та вивела у м.Готланд танки, аби показати готовність захищати країну.
Наївні! Для захисту країни їхньому керівництву треба їхати на лижний курорт, а правоохоронцям - саме час посадити лідера шведської опозиції.
Ви 30 років просрали поки ця чмошна недоімперія відновлювалася після розвалу, і ще 8 років висловлюєте своє сране глибоке занепокоєння, поки пуйло рве Україну. А ще раніше так само просрали, коли рвала Грузію.
Дебіли.
шо за кiпеш?
думать нужно было в 2019, когда ЗеЧмо выбирали. у него и спрашивайте, как страна готова к агрессии азиопского Мордора и уже , возможно, не гибридной войне, а настоящей...
Не гуркочте колеса.
*****, натисніть на гальма!
Поки ще не пізно,
Зробити нам зупинку,
***** натисніть на гальма!!!
Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report - исследовательский проект международной программы "Сеть решений устойчивого развития" при ООН - UN Sustainable Development Solutions Network - короче, всё солидно) за 2020 год:
- всего стран в рейтинге - 153;
- Финляндия - 1;
- Швеция - 7;
- Украина - 123.
Финляндия и Швеция (впрочем как и другие страны - лидеры вышеупомянутого рейтинга - Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды) прежде всего ценят благополучие собственных граждан и принимают решения исключительно в их интересах. На всё остальное - НАСРАТЬ
да кацапов ипаты нужно во все щели всем миром а не дебаты проводить !!!
Куди ще далі