Туристи з ОАЕ витрачають в Україні найбільше грошей: в середньому $2220 на одного, - Олеськів
У 2021 році туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів витрачали найбільше коштів під час перебування в Україні з-поміж представників інших країн. У середньому витрати одного туриста з ОАЕ становили 2220 доларів.
Про це у фейсбуці повідомила очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед мандрівників найбільші витрати мали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів, які витрачали $2220 на людину. Туристи з Саудівської Аравії та Оману витрачають дещо менше ($1500), але це більше ніж наші традиційні ринки", - поінформувала вона.
При цьому туристи з Канади витрачали 1250 доларів, зі США - 1125 доларів. За даними Олеськів, у середньому іноземні мандрівники перебувають в Україні від семи до 10 днів, витрачаючи 929 доларів.
Згідно з даними Держагентства, за перші дев’ять місяців 2021 року Україну відвідали понад три мільйони іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%.
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"В Биробиджане есть один колхоз
Евреи там зажиточно живут..."
Не удивлюсь, если они и после отмены ограничений, продолжат ездить в Украину, все зависит от того понравилось им или нет. Возможно это даже станет новым направлением туристического бизнеса в Украине.
Шо цікаво украінці, які в себе в країні ніколи ніде не були і взагалі подорожами по державі ганьбитися не будуть ніколи ніколи ви шо!!!, також менше штуки баксів на рило не залишають на імпортних морях.
твой предел мечтаний это быдлоегипет за штуку на троих
Это обычный зеленый пэрэможный бред...
а тут и баньку и шалав за 100 баксов расписали.
вот просто ради смеха - сколько???
Отмечается, что в 2021 году возросла доля туристов, которые приезжают из Азии (25,5%), Северной Америки (3%) и стран Африки (1,4%). При этом уменьшилась доля туристов из Европы (70% против 79,2% за период 9-ти месяцев 2020 года).
Больше всего туристов приезжало в Украину из Молдовы - 744 000 человек. В топ-5 стран также вошли: Россия - 411 000 туристов, Польша - 209 000, Румыния - 200 000, Беларусь - 199 000.
На 8800% увеличился поток туристов из Саудовской Аравии - с начала года Украину посетило 48 680 туристов из этой страны.
мне интересно именно ОАЭ...
мне интересно как смогли отсортировать и вычислить именно расходы туристов из ОАЭ...
И на то, какой будет жизнь, если страной управляют чужие.
За ці гроші треба будувати мечеті.