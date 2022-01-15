Туристи з ОАЕ витрачають в Україні найбільше грошей: в середньому $2220 на одного, - Олеськів

У 2021 році туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів витрачали найбільше коштів під час перебування в Україні з-поміж представників інших країн. У середньому витрати одного туриста з ОАЕ становили 2220 доларів.

Про це у фейсбуці повідомила очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед мандрівників найбільші витрати мали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів, які витрачали $2220 на людину. Туристи з Саудівської Аравії та Оману витрачають дещо менше ($1500), але це більше ніж наші традиційні ринки", - поінформувала вона.

При цьому туристи з Канади витрачали 1250 доларів, зі США - 1125 доларів. За даними Олеськів, у середньому іноземні мандрівники перебувають в Україні від семи до 10 днів, витрачаючи 929 доларів.

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Згідно з даними Держагентства, за перші дев’ять місяців 2021 року Україну відвідали понад три мільйони іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%.