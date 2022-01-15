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Туристи з ОАЕ витрачають в Україні найбільше грошей: в середньому $2220 на одного, - Олеськів

Туристи з ОАЕ витрачають в Україні найбільше грошей: в середньому $2220 на одного, - Олеськів

У 2021 році туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів витрачали найбільше коштів під час перебування в Україні з-поміж представників інших країн. У середньому витрати одного туриста з ОАЕ становили 2220 доларів.

Про це у фейсбуці повідомила очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед мандрівників найбільші витрати мали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів, які витрачали $2220 на людину. Туристи з Саудівської Аравії та Оману витрачають дещо менше ($1500), але це більше ніж наші традиційні ринки", - поінформувала вона.

При цьому туристи з Канади витрачали 1250 доларів, зі США - 1125 доларів. За даними Олеськів, у середньому іноземні мандрівники перебувають в Україні від семи до 10 днів, витрачаючи 929 доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну за 2 місяці відвідали майже 30 тис. туристів з арабських країн

Згідно з даними Держагентства, за перші дев’ять місяців 2021 року Україну відвідали понад три мільйони іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%.

Автор: 

ОАЕ (335) Олеськів Мар’яна (17) Держагентство розвитку туризму (47)


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Топ коментарі
+7
Скорее всего арабы на яхте заходили один раз в порт запаслись топливом и водой.
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15.01.2022 21:47
+7
Сейчас на Буке в отпуске.. Их тут полно. Сауды или ОАЭ- не интересовался у них. На горках не видно, кроме двойки обзорной, шарятся, мёрзнут
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15.01.2022 22:49
+6
вклике туристовництво. програма приЗЕдента України.
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15.01.2022 21:44
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вклике туристовництво. програма приЗЕдента України.
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15.01.2022 21:44 Відповісти
........................
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15.01.2022 22:10 Відповісти
про що новина ?

"В Биробиджане есть один колхоз
Евреи там зажиточно живут..."
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15.01.2022 22:26 Відповісти
Щось я не відчув...
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15.01.2022 21:44 Відповісти
в них, що не день -- то якесь рекордне досягнення... Але чи то дійсно перемога чи то зрада -- ще треба розібратись
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15.01.2022 21:46 Відповісти
Скорее всего арабы на яхте заходили один раз в порт запаслись топливом и водой.
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15.01.2022 21:47 Відповісти
Не, летом во Львове их было дохрена. Правда вроде тогда не везде пускали, и в этом причина. Но как бы то ни было - кафешки в центре были ими забиты.
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15.01.2022 22:28 Відповісти
А как понять что он из ОАЕ?
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15.01.2022 22:31 Відповісти
Спросить. То есть я то не знаю откуда именно, но богатые арабы -это оаэ, катар, может частично саудовская аравия. Но вот у государства есть полная информация кто выезжал.
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15.01.2022 22:32 Відповісти
Ладно на Львов соглашусь) Красивый город, есть что посмотреть, могли туда и заехать. Не Луганск же им смотреть...
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15.01.2022 22:36 Відповісти
Ви здивуєтесь, але зараз у турістів з близького Сходу дуже популярна Західна Україна. Їх там дійсно багато.
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15.01.2022 23:14 Відповісти
Туристи з ОАЕ мають тепер встановити на телефони додаток "Дія".
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15.01.2022 21:48 Відповісти
кстати, на той неделе был в Будапеште, назад на границе никаких требований по тесту, самоизоляции или чего-либо в этом духе не было
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15.01.2022 22:04 Відповісти
Хтось бачив туристок з ОАЕ у паранжі?
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15.01.2022 21:50 Відповісти
"Хтось бачив туристок з ОАЕ у паранжі?", так є, принаймні на Прикарпатті. Селяться окремо цілий котедж на сімю, щоб чужих небуло і по їжі вимоги. Отого й багато залишають грошей, ******* приватність щоб ніхто не заглядав. Живуть у кількох кімнатах а решта будинку порожня
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15.01.2022 22:13 Відповісти
Скорее всего уезжают от ихней невыносимой жары, чтобы круглые сутки не сидеть под кондиционером. А на западе Украины для них очень комфортный климат, зелено и влажно, все как им обещали в мусульманском раю. Ну и немаловажно, что их в Украину пускают, пока Европа закрылась из-за Ковида, раньше я толпы богатых арабов наблюдал в Мюнхене (в Баварии похожий климат на климат ЗУ).

Не удивлюсь, если они и после отмены ограничений, продолжат ездить в Украину, все зависит от того понравилось им или нет. Возможно это даже станет новым направлением туристического бизнеса в Украине.
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16.01.2022 12:11 Відповісти
есть ролики на ютюбе по данной теме.
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15.01.2022 23:55 Відповісти
Може вони не витрачають а просто жертвують?
Шо цікаво украінці, які в себе в країні ніколи ніде не були і взагалі подорожами по державі ганьбитися не будуть ніколи ніколи ви шо!!!, також менше штуки баксів на рило не залишають на імпортних морях.
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15.01.2022 21:52 Відповісти
враньё. во всех курортных местах в сезон полно народу
твой предел мечтаний это быдлоегипет за штуку на троих
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15.01.2022 22:25 Відповісти
Ну и каким образом вы это узнали?? Они вам что отчеты и декларации о расходах подают??
Это обычный зеленый пэрэможный бред...
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15.01.2022 21:52 Відповісти
тоесть каждый тратил в день по 3.000 грн.... и что они такого могли поведать или покушать на такую сумму да ещё каждый день .да ещё по вере своей ограниченные в выборе еды и отдыха.... список трат арабов в студию!))ясно 3 тысячи для местного или европейца так то баня с девахами то пьянки по барам и нет трёшки а здесь история инная....((
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15.01.2022 21:53 Відповісти
номер в нормальной гостинице, обед в средней паршивости ресторане
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15.01.2022 21:59 Відповісти
вот так рашкованские боты палятся на незнании украинских реалий.
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15.01.2022 22:24 Відповісти
ванюша детка.....) да немножко не подумал про цены у нас на еду и номера гостинец космические что с людей дерут... туту я (лохонулся) а вообщето ваня мне насрать на все эти гостинници и шаурму по 150 грн, мне 65 лет и у меня пенсия минималка 1950 на сегодня . так что срал я на все эти реалии... так что сам ты ботяра рашковская.... то что я пишу твой мозг несможет так писать....))
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16.01.2022 08:42 Відповісти
кто не работает - тот не ест.
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16.01.2022 13:51 Відповісти
я ем поверь....не амары конечно и не суши....которые не ем даже у брата в ресторане когда могу нашару кушать... блевотину эту всю брезгую....((
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16.01.2022 14:33 Відповісти
амаров и не существует. омары есть, но ты их не разу не видел в меню
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16.01.2022 16:19 Відповісти
Номер в гостинице стоит этих денег. Не во всех конечно, но в сегменте люксовых еще и не вложиться можно. Ну пусть номер на двоих - еще 2 раза просто поесть в ресторане приличном. Так что еще и не хватит.
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15.01.2022 22:31 Відповісти
ответ немножко выше .за гостинницу забыл ))
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16.01.2022 08:45 Відповісти
1000 грн это час оч средненькой шалавы,норм берут от 2-2,5 к грн в час,а тут еще и банька,вы точно не из Украины,давно в ресторанах бывали,да даже большая шаурма 150 гривен.
а тут и баньку и шалав за 100 баксов расписали.
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15.01.2022 22:32 Відповісти
я ответил тат ваньке встаньке выше на ваше замечание про цену (вы правы....)
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16.01.2022 08:44 Відповісти
спалился уже, хватит петлять, лапотник
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16.01.2022 13:52 Відповісти
лапать.....я все цены знаю в магазинах на продукты .отвечаю что ты не знаешь а я каждый день через день там . так что ванятка рот прикрой....воняет....))
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16.01.2022 14:31 Відповісти
Ну це на секс туризм... Всі знають які ж українські дівчата) особливо ********** турки та араби
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15.01.2022 21:54 Відповісти
Тебе надо на медицинский туризм собирать. Хотя дебилизм не лечиться...
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15.01.2022 22:35 Відповісти
В чем дебилизм? В Одессе и.т.д больших городах давно были? И что тут такого в этом посте... Радоваться надо что красивые мы
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15.01.2022 23:08 Відповісти
И вообще скажите что секс туризма в Украине нет
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15.01.2022 23:28 Відповісти
Жінки у хіджабі теж секс туристки?)
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16.01.2022 11:32 Відповісти
))))Как то не попадались на глаза толпы туристов из ОАЭ...зекрысы уже не знают,что за уши притянуть.
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15.01.2022 22:14 Відповісти
а где они могли тебе попасться, если ты тупо не бываешь в туристических местах?
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15.01.2022 22:27 Відповісти
Я "тупо" живу в городе ,где много туристов -так что иди лесом)
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15.01.2022 22:31 Відповісти
курортный воронеж сразу видно
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15.01.2022 22:37 Відповісти
сразу видно сельскую зесрань,которая даже моря не разу не видела -вы все зедегенераты завидущие
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15.01.2022 22:40 Відповісти
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15.01.2022 22:28 Відповісти
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15.01.2022 22:32 Відповісти
Сейчас на Буке в отпуске.. Их тут полно. Сауды или ОАЭ- не интересовался у них. На горках не видно, кроме двойки обзорной, шарятся, мёрзнут
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15.01.2022 22:49 Відповісти
)))нормально
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15.01.2022 23:13 Відповісти
Начхати
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15.01.2022 22:30 Відповісти
Це і є ті інвестиції з оманів, катарів та інших еміратів якими пишається клоун.
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15.01.2022 22:42 Відповісти
и сколько за прошлый карантинно-пандемийный год было таких туристов? 2 ??? 5 ???
вот просто ради смеха - сколько???
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15.01.2022 22:47 Відповісти
Надо учиться пользоваться гуглом. Это только за 9 месяцев.

Отмечается, что в 2021 году возросла доля туристов, которые приезжают из Азии (25,5%), Северной Америки (3%) и стран Африки (1,4%). При этом уменьшилась доля туристов из Европы (70% против 79,2% за период 9-ти месяцев 2020 года).
Больше всего туристов приезжало в Украину из Молдовы - 744 000 человек. В топ-5 стран также вошли: Россия - 411 000 туристов, Польша - 209 000, Румыния - 200 000, Беларусь - 199 000.
На 8800% увеличился поток туристов из Саудовской Аравии - с начала года Украину посетило 48 680 туристов из этой страны.
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15.01.2022 22:59 Відповісти
ну как бы Саудовская Аравия и ОАЭ это не совсем одно и то же... вернее совсем не одно и тоже...
мне интересно именно ОАЭ...
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15.01.2022 23:16 Відповісти
Количество инстранных туристов в Украине за 9 месяцев 2021 года составило 3,09 млн человек, превысив аналогичный показатель 2020 года на 12,6%. Об этом сообщил министр инфраструктуры https://file.liga.net/persons/kubrakov-aleksandr Александр Кубраков , https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/4715326461849507 передает пресс-служба ведомства.
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15.01.2022 23:00 Відповісти
В том то и дело, что вроде бы арабы из-за пандемии повадились в Карпаты ездить, была инфа чуть ранее. Лично не видел, так как не был
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15.01.2022 23:03 Відповісти
арабы - возможно, но арабы это не всегда ОАЭ... правильно?
мне интересно как смогли отсортировать и вычислить именно расходы туристов из ОАЭ...
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15.01.2022 23:18 Відповісти
Арабы приезжают на снег посмотреть.
И на то, какой будет жизнь, если страной управляют чужие.
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15.01.2022 23:20 Відповісти
Ми там набагато більше .
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15.01.2022 23:45 Відповісти
на Крещатике от них черно.
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16.01.2022 01:09 Відповісти
Они у нас всего 2220 а некоторые наши дяди и депутаты у них по 50000$ и более в сутки наворованных особенно если гостят в Парусе на пальмовом острове и подобных заведениях где есть номера по 28000$ за ночь
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16.01.2022 01:14 Відповісти
И кто эти трое?
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16.01.2022 08:28 Відповісти
Ідея для Кварталу-95.
За ці гроші треба будувати мечеті.
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16.01.2022 09:07 Відповісти
Я бы все побережье Азовского и Черного моря застроил новыми гостиницами. Но при этом создал природно-ландшафтные парки для прогулок и отдыха. Со свободным проходом к морю. И это было бы сверхприбыльно. Не только арабам понравилось бы.
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16.01.2022 10:00 Відповісти
Ага. Свободный выход. Например к Днепру.
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16.01.2022 12:41 Відповісти
2220 долларов на шлюх-не так уж и много
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16.01.2022 13:27 Відповісти
иди лесом ванька встанька рашен кукла не валяшка..хахахаха ....
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16.01.2022 14:29 Відповісти
 
 