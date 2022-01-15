Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк
Київ вважає, що кібератаку на урядові сайти вчинила хакерська група, пов’язана з білоруською розвідкою.
Про це заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк повідомив у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в РНБО попередньо пов’язують напад з "білоруською" групою UNC1151, яка також відома через діяльність проти Литви, Латвії та Польщі.
"Пошкодження сайтів було лише прикриттям для більш деструктивних дій, які відбувалися за лаштунками і наслідки яких ми відчуємо найближчим часом", - переконаний Демедюк.
Він також вказав, що хакери використовували шкідливе програмне забезпечення, схоже на те, яке використовує група ATP-29, підозрювана у причетності до зламу Національного комітету Демократичної партії перед президентськими виборами 2016 року в США.
Нагадаємо, в Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія".
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Хорошо хоч не молдовани.
ЗЄкловуняки пхають до виборчого законодавства кусок свинособачого непрацюючого лайна під виглядом "Дії"! все!
Про таке можеш тільки мріяти півень ***********.
Муж Венедиктовой получил 750 тысяч за увольнение из Киберполиции и продолжил ходить на работу. ВИДЕО Джерело: https://biz.censor.net/v3231494
Во всяком случае, ******* заткнет свою пасть о выборах через эту гребаную дию.
Атаки проводили только хакеры московии.
а белорусам это не нужно, белорусам надо, чтобы кабаев, напало на Украину, и забыло о объединении рф и Беларуси..
"Не напрягай так сильно, мышц анальных,
Позор прикрыть, увы - напрасный труд.
У нас и проститутки нелегальны …
Но их неюридически е*ут".
(Игорь Губерман)
И вероятно, это те самые какеры которые слили разведке Беларуси вагнеровцев. При вскрытии группы какеров вероятно окажется, что все они - то ли засланцы...то ли за**анцы... И работать им в Украине, вероятно, не просто... Потому что уже трудно найти место, где они бы вероятно не обо***лись...