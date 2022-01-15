Кібератаку на сайти держорганів, ймовірно, здійснили пов'язані з розвідкою Білорусі хакери, - Демедюк

Київ вважає, що кібератаку на урядові сайти вчинила хакерська група, пов’язана з білоруською розвідкою.

Про це заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк повідомив у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в РНБО попередньо пов’язують напад з "білоруською" групою UNC1151, яка також відома через діяльність проти Литви, Латвії та Польщі.

"Пошкодження сайтів було лише прикриттям для більш деструктивних дій, які відбувалися за лаштунками і наслідки яких ми відчуємо найближчим часом", - переконаний Демедюк.

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Він також вказав, що хакери використовували шкідливе програмне забезпечення, схоже на те, яке використовує група ATP-29, підозрювана у причетності до зламу Національного комітету Демократичної партії перед президентськими виборами 2016 року в США.

Нагадаємо, в Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія".