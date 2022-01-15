Те, що НАТО підтримує Україну, не означає зменшення загрози нападу Росії, - глава місії Галібаренко

Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко вважає, що загроза нападу РФ на Україну не зменшується, навіть при підтримці Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона сказала в інтерв’ю Голосу Америки.

"Діалог був важкий, але діалог був важливий, щоб зрозуміти, в тому числі, вимоги і позиції РФ. Мене звичайно дуже радує, що всі делегації виступили на підтримку України і всі одноголосно відмовилися обговорювати ультимативні вимоги РФ", - сказала Галібаренко.

За її словами, це не означає, що загроза нападу РФ зменшилася. Вона зазначила, що на заклики до РФ здійснити деескалацію конфлікту навколо України, російська делегація жодним чином не відреагувала.

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"Тому я скажу чітко: хочеш миру - готуйся до війни. Треба бути готовими продовжити і дипломатичні зусилля, але так само розуміти, що Росія може обрати шлях збройного конфлікту" - сказала Галібаренко.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

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