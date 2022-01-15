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Новини Війна
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Те, що НАТО підтримує Україну, не означає зменшення загрози нападу Росії, - глава місії Галібаренко

Те, що НАТО підтримує Україну, не означає зменшення загрози нападу Росії, - глава місії Галібаренко

Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко вважає, що загроза нападу РФ на Україну не зменшується, навіть при підтримці Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона сказала в інтерв’ю Голосу Америки.

"Діалог був важкий, але діалог був важливий, щоб зрозуміти, в тому числі, вимоги і позиції РФ. Мене звичайно дуже радує, що всі делегації виступили на підтримку України і всі одноголосно відмовилися обговорювати ультимативні вимоги РФ", - сказала Галібаренко.

За її словами, це не означає, що загроза нападу РФ зменшилася. Вона зазначила, що на заклики до РФ здійснити деескалацію конфлікту навколо України, російська делегація жодним чином не відреагувала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України Галібаренко про перемовини з РФ: Навіть "адвокати Росії" в НАТО не підтримали Кремль

"Тому я скажу чітко: хочеш миру - готуйся до війни. Треба бути готовими продовжити і дипломатичні зусилля, але так само розуміти, що Росія може обрати шлях збройного конфлікту" - сказала Галібаренко.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Також читайте: Якщо Росія вторгнеться в Україну, це посилить дебати про членство в НАТО у Фінляндії та Швеції, - ексгенсек Расмуссен

Автор: 

НАТО (6459) росія (65301) Галібаренко Наталія (28)


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Топ коментарі
+5
Тільки язиками підтримують.І трохи спорядженням.
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15.01.2022 23:04
+5
Вы это "величайшему" трудоголику объясните. А то оно никак из клинча выйти не может. И вместо своих обязанностей по Конституции занимается бирюльками и воровством бабла.
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15.01.2022 23:07
+4
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15.01.2022 23:31
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Тільки язиками підтримують.І трохи спорядженням.
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15.01.2022 23:04 Відповісти
Тому й не слід НАТО щось обіцяти підарахам взагалі, натомість використати потенціал НАТО і показати міць та силу, звичайно після вичерпання дипломатичних методів роботи.
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15.01.2022 23:10 Відповісти
Вы это "величайшему" трудоголику объясните. А то оно никак из клинча выйти не может. И вместо своих обязанностей по Конституции занимается бирюльками и воровством бабла.
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15.01.2022 23:07 Відповісти
То ще одна говоряча голова, яка абсолютно нічого не вирішує, але живе на немаленьку зарплату з наших з вами податків...
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15.01.2022 23:09 Відповісти
Как жаль, что твоей «светлой» головы, живущей на зарплату от собственной хозяйственной деятельности, после уплаты налогов, разумеется, а не зарплаты твоего работодателя, нет в списке послов. Очень ждем , не задерживайся. Выучи пару языков, закончи профильный вуз, пройди все стадии от атташе до первого зам министра. И можешь открывать рот, ну если способен на дело, а не на вон
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16.01.2022 15:18 Відповісти
Ок. Чи можна побачити перелік військової допомоги, чи контрактів на необхідне озброєння від країн НАТО?
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15.01.2022 23:08 Відповісти
В любой стране то что вы перечислили является секретной информацией. Вам сколько лет?
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15.01.2022 23:25 Відповісти
Пытаюсь понять что сподвигло тебя на вышезаданный вопрос.
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15.01.2022 23:39 Відповісти
я не зрозуміло висловився?
Цікавий перебіг твоєї думки. Або її нема?
Я написав, що мені майже 44 роки і я не лох, далі шо?
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15.01.2022 23:44 Відповісти
Ничего
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15.01.2022 23:46 Відповісти
тоді чого кукарекав?
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15.01.2022 23:48 Відповісти
Тебе 44 года, а ума не нажил. Хотел промолчать, да ты выпросил.
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15.01.2022 23:49 Відповісти
Малоросе , чому ти вирішив, що я розуму не нажив?

Давай інтерфакс в студію

Мож зєлєбобом як ти стану
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15.01.2022 23:51 Відповісти
Думаю що свинопес промовчить )
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15.01.2022 23:58 Відповісти
Срать на русню
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16.01.2022 00:01 Відповісти
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15.01.2022 23:08 Відповісти
Меморандум який-небудь черговий хай не забудуть підписати!
Більше меморандумів!
Більше, чим Зеторчок напідписував, весело подорожуючи з дружиною по США.
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15.01.2022 23:14 Відповісти
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15.01.2022 23:23 Відповісти
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15.01.2022 23:31 Відповісти
простите, опять не по теме...увы!
///
люся абдристович опять бредит... ))))

Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати...



Радник керівника Офісу президента Єрмака - Арестович заявив, що президент Зеленський перестав говорити із народом "напряму" і влада "забюрократизувалася".
Арестович розповів, що коли прийшов працювати в Офіс президента, запропонував знімати серіал під назвою "Офіс".
"Перша моя пропозиція, коли я в Офіс прийшов, знаєш яка? Давайте знімати серіал "Офіс" про наше з вами життя. Підберемо схожих акторів і таке інше. На мене, на тебе, Міша Пододяк, на Єрмака, на Зеленського і так далі. І народ буде дивитися серіал. Не на реальний Офіс дивитись, де що відбувається ніхто не знає. А буде дивитись серіал про Офіс, де ми встановлюватимемо наративи, бла, бла, бла....Де ця ідея?
"Зеленський на чому зробив кампанію? Він же прийшов на розмовах із людьми. На зверненні, воно не завжди було гладким, він запинався. Коли він останній раз виступав перед людьми? Не під запис, не зрежисовано. Я кажу: наша ж сила в тому, що президент розмовляє з усіма безпосередньо, у цьому його основна фішка - говорити, звертатися, роз'яснювати свою політику. Де це все?
На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Забюрократитися. Ми ж мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які - за народ, помстяться олігархам, реформують країну. Де все це?", - заявив Арестович.
Про це Аристович сказав https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=3411s у розмові з Юрієм Романенком.
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15.01.2022 23:35 Відповісти
Повбивала би сцук!
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15.01.2022 23:40 Відповісти
зі слів цієї курви (пардон) витіка така собі брудна історія... воно йшло знімати серіал??)))
яке йшло таке й здибало...
шкода що людоньки повелися на це шоу... як жеж легко маніпулювати тими хто виключив мозок (якщо мав) і задовільнився тільки "зрелищем" забувши і про хліб і про своїх дітей....
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15.01.2022 23:48 Відповісти
Порошенко отримав запрошення від Парламентської асамблеї НАТО. А зе-Ленін отримав?
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16.01.2022 00:17 Відповісти
расейских оккупантов в плен не брать !
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16.01.2022 00:49 Відповісти
да, рашистские фашисты придут убивать и резать граждан Украины, в том числе детей .. орки мотивированы и натасканы на команду фас, они долго тренировались убивать украинцев, и вот их спустят с цепи..
контингент орков - это наемники, бывшие зеки и части военных подразделений..
если они пойдут, то будут крушить по максимуму, надеясь, что украинцы от ужаса сразу сдадутся..
ни в коем случае орков не жалеть, как только пойдет груз 200 в рашку, начнутся протесты в этой рашке..
и режим кабаева начнет шататься. .
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16.01.2022 01:37 Відповісти
понятно, что украинцев кинули.. эти балаболы - коррупционны и бесполезны.. на это и расчет кабаева..
Беларусь тоже кинули, в центре Европы - создали концлагерь в масштабах всей страны с миллионами заложников - белорусами..
и Евросоюз проглотил и утерся.. когда бешенное бункерное чмо - начнет бомбить украинские города, "запад"ограничится разговорами, никаких санкций против мордора не будет..
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16.01.2022 01:30 Відповісти
Аби тепер зєблани не поперли Галібаренку з посади(((
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16.01.2022 10:34 Відповісти
 
 