Те, що НАТО підтримує Україну, не означає зменшення загрози нападу Росії, - глава місії Галібаренко
Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко вважає, що загроза нападу РФ на Україну не зменшується, навіть при підтримці Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона сказала в інтерв’ю Голосу Америки.
"Діалог був важкий, але діалог був важливий, щоб зрозуміти, в тому числі, вимоги і позиції РФ. Мене звичайно дуже радує, що всі делегації виступили на підтримку України і всі одноголосно відмовилися обговорювати ультимативні вимоги РФ", - сказала Галібаренко.
За її словами, це не означає, що загроза нападу РФ зменшилася. Вона зазначила, що на заклики до РФ здійснити деескалацію конфлікту навколо України, російська делегація жодним чином не відреагувала.
"Тому я скажу чітко: хочеш миру - готуйся до війни. Треба бути готовими продовжити і дипломатичні зусилля, але так само розуміти, що Росія може обрати шлях збройного конфлікту" - сказала Галібаренко.
Нагадаємо, міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.
В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".
Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.
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Цікавий перебіг твоєї думки. Або її нема?
Я написав, що мені майже 44 роки і я не лох, далі шо?
Давай інтерфакс в студію
Мож зєлєбобом як ти стану
Більше меморандумів!
Більше, чим Зеторчок напідписував, весело подорожуючи з дружиною по США.
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люся абдристович опять бредит... ))))
Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати...
Радник керівника Офісу президента Єрмака - Арестович заявив, що президент Зеленський перестав говорити із народом "напряму" і влада "забюрократизувалася".
Арестович розповів, що коли прийшов працювати в Офіс президента, запропонував знімати серіал під назвою "Офіс".
"Перша моя пропозиція, коли я в Офіс прийшов, знаєш яка? Давайте знімати серіал "Офіс" про наше з вами життя. Підберемо схожих акторів і таке інше. На мене, на тебе, Міша Пододяк, на Єрмака, на Зеленського і так далі. І народ буде дивитися серіал. Не на реальний Офіс дивитись, де що відбувається ніхто не знає. А буде дивитись серіал про Офіс, де ми встановлюватимемо наративи, бла, бла, бла....Де ця ідея?
"Зеленський на чому зробив кампанію? Він же прийшов на розмовах із людьми. На зверненні, воно не завжди було гладким, він запинався. Коли він останній раз виступав перед людьми? Не під запис, не зрежисовано. Я кажу: наша ж сила в тому, що президент розмовляє з усіма безпосередньо, у цьому його основна фішка - говорити, звертатися, роз'яснювати свою політику. Де це все?
На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Забюрократитися. Ми ж мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які - за народ, помстяться олігархам, реформують країну. Де все це?", - заявив Арестович.
Про це Аристович сказав https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=3411s у розмові з Юрієм Романенком.
яке йшло таке й здибало...
шкода що людоньки повелися на це шоу... як жеж легко маніпулювати тими хто виключив мозок (якщо мав) і задовільнився тільки "зрелищем" забувши і про хліб і про своїх дітей....
контингент орков - это наемники, бывшие зеки и части военных подразделений..
если они пойдут, то будут крушить по максимуму, надеясь, что украинцы от ужаса сразу сдадутся..
ни в коем случае орков не жалеть, как только пойдет груз 200 в рашку, начнутся протесты в этой рашке..
и режим кабаева начнет шататься. .
Беларусь тоже кинули, в центре Европы - создали концлагерь в масштабах всей страны с миллионами заложников - белорусами..
и Евросоюз проглотил и утерся.. когда бешенное бункерное чмо - начнет бомбить украинские города, "запад"ограничится разговорами, никаких санкций против мордора не будет..