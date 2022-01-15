Блінкен і Боррель обговорили заходи у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.

Зазначається, що посадовці обговорили координацію своїх дій з НАТО та європейськими партнерами через російську загрозу поблизу кордонів України. Спільні заходи мають стати спільною відповіддю на агресію Кремля у випадку повномасштабного вторгнення.

Ентоні Блінкен наголосив, що подальша агресія Кремля матиме серйозні наслідки. Вони будуть швидкими, жорсткими та скоординованими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, що НАТО підтримує Україну, не означає зменшення загрози нападу Росії, - глава місії Галібаренко

На своїй сторінці у твітері Жозеп Боррель заявив, що розповів держсекретарю США про результати неформальної зустрічі глав МЗС Євросоюзу, яка відбулася 14 січня. Дипломат також наголосив на координації спільних дій з американськими партнерами.