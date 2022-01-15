З 1 лютого у всіх працівників системи МВС зарплати підвищаться на 10%, - заступниця міністра Акопян

З 1 лютого українським правоохоронцям збільшать оклад на 10% для всіх категорій. Крім поліцейських, підвищення торкнеться рятувальників, прикордонників, нацгвардійців та працівників міграційної служби.

Також розробляється нова система оплати праці іншим держслужбовцям та бюджетникам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

За словами очільника Національної поліції України Ігоря Клименка, торік із відомства звільнилося понад 13 тис. осіб. Причина - низька зарплата. Питання, що силовикам необхідно підвищувати оклади, стоїть вже давно.

За даними міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, на сьогодні зарплата у Національній поліції - у межах 12-16 тис. грн із надбавками та виплатами за вислугу років. Тому питання підвищення оплати праці назріло.

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"Ми працювали над цим питанням і з урядом, і з парламентом, і заручилися підтримкою президента України. Тому ми маємо консенсус у домовленостях усіх сторін, що на початку року поступово зробити перший крок, щоб рівень заробітної плати та умови служби хоча б трохи покращали", - зазначає заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

Перший етап підвищення зарплати всім працівникам системи Міністерства внутрішніх справ - на 10% з 1 лютого. Наступний також заплановано цього року.

"Ми сподіваємося, що нинішній механізм - це лише перший крок. Працюватимемо над тим, щоб, можливо, в середині або до кінця року була можливість ще збільшити заробітну плату", - зазначає Акопян.

Відповідно до змін до закону, Верховна Рада розробляє нову систему оплати праці держслужбовцям та бюджетникам. Окрім підвищення зарплати правоохоронцям, суттєві доплати отримають працівники сфери охорони здоров'я, а також освіти, спорту, культури та сільського господарства.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України виділив гроші для поетапного підвищення заробітної плати правоохоронцям. Насамперед оклад зросте у патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні операції Об'єднаних сил. Другий етап підвищення заплановано у квітні.

Зокрема, на підвищення зарплат співробітникам Національної поліції з лютого буде виділено 1 млрд грн.