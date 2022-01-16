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Москва за результатами переговорів чекає письмові відповіді від країн НАТО, - посол РФ в США Антонов

Москва за результатами переговорів чекає письмові відповіді від країн НАТО, - посол РФ в США Антонов

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ.

Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли, підкреслює Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Москва і Вашингтон підкреслили свої "фундаментальні" розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.

"Очікуємо від Вашингтона та Брюсселя письмових відповідей на проекти наших угод. На їх основі будемо ухвалювати рішення про доцільність подальшої спільної роботи. Готові до обговорення зустрічних пропозицій", - заявив російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов в інтерв‘ю виданню Newsweek.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен і Боррель обговорили заходи у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну

За словами Антонова питання України не було на порядку денному під час російсько-американських переговорів в Женеві. Ця тема, сказав посол, лише згадувалася під час консультацій з НАТО в Брюсселі.

Автор: 

НАТО (6459) росія (65301) Антонов Анатолій (19)


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Топ коментарі
+43
Героям Слава!
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16.01.2022 00:57
+37
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 10 янв.



Рябков совершенно замечательный дол...б. Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
Рябков это то самое у...ще par excellence, которое надо показывать каждый день Западу и всему миру. Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий относительно путинского подзаборного фашизма. Откормленная сияющая харя счастливого идиота.
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16.01.2022 00:35
+30
«Готові до обговорення зустрічних пропозицій»
Мордой натыкали кацапов в Оливье , их трошки попустило .
Надо мордой тыкать постоянно
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16.01.2022 00:37
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Тупорилі кацапські свині не розуміють, що ці домовленості під шантажемнічого не варті.
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16.01.2022 00:35 Відповісти
Героям Слава!
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16.01.2022 00:57 Відповісти
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16.01.2022 10:28 Відповісти
Готові до обговорення зустрічних пропозицій
================================
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16.01.2022 11:14 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 10 янв.



Рябков совершенно замечательный дол...б. Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
Рябков это то самое у...ще par excellence, которое надо показывать каждый день Западу и всему миру. Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий относительно путинского подзаборного фашизма. Откормленная сияющая харя счастливого идиота.
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16.01.2022 00:35 Відповісти
«Готові до обговорення зустрічних пропозицій»
Мордой натыкали кацапов в Оливье , их трошки попустило .
Надо мордой тыкать постоянно
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16.01.2022 00:37 Відповісти
посол отримає письмову відповідь - "посол на!" ))
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16.01.2022 00:40 Відповісти
шо то вроде етого:
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16.01.2022 11:13 Відповісти
Обосцали лаптеногих?
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16.01.2022 00:50 Відповісти
А почему знак вопроса? Ведь выражение утвердительное и сомнению не подлежит.
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16.01.2022 11:14 Відповісти
лаптеногие сами долго напрашивались
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16.01.2022 11:14 Відповісти
Можна член намалювати

та по факсу надіслати...
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16.01.2022 00:52 Відповісти
Натовцы так и сделали, а кацапы решили, что то им прислали портрет ***** и в церкви его повесили. Теперь они молятся на него и взасос целуют.
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16.01.2022 01:04 Відповісти
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16.01.2022 11:18 Відповісти
Краще 3D прінтері, щоб реальніше відчувався!
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16.01.2022 10:16 Відповісти
Их в письменном виде надо на йух посылать. А лучше сразу картинку нарисовать, а то могут и так не понять.
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16.01.2022 00:53 Відповісти
вспомнил старую байку о правописании такого ответа
"Вопрос в редакцию нашей газеты:
- А "*****" разве не слитно пишется? Направление же, как "налево" или "направо".
Отвечаем:
- Алексей, вообще это спорный вопрос по поводу правописания таких выражений. С одной стороны, это можно рассматривать как сторону (налево, направо, как ты говорил), с другой - как конкретное направление на место (на Берлин). Следует улавливать тонкую грань в использовании вариантов "*****" и "на ***". Существует наречие "*****". Оно имеет смысл "зачем". Также есть одноимённое междометие, которое используется просто для связки слов в предложении. Надень шапку, *****, а то простудишься. В отличие от наречия, "на ***" надо понимать буквально. В любом случае, существует проверочное слово " в жопу". Если сомневаетесь, как грамотно написать деловое письмо, замените "на ***" на "в жопу". Если при этом смысл не изменился, то надо писать раздельно. А если "*****" можно безболезненно удалить из текста, то пишется слитно и выделяется, *****, запятыми"
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16.01.2022 01:04 Відповісти
часто на Цензорі використовується фотожаба, де дохідливо, на мігах клоун посилає другого клоуна на ....... Ясно і переконливо, особливо для глухонімих лаптеногих.
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16.01.2022 02:23 Відповісти
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16.01.2022 07:04 Відповісти
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16.01.2022 10:19 Відповісти
🤣🤣🤣
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16.01.2022 10:29 Відповісти
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16.01.2022 12:33 Відповісти
нарешті весь цивілізований світ визначився щодо кончаної рашки, на всіх мовах світу кремль асоціюють з хворим на всю голову ху.йлом з чого слідує що у офіційній письмовій відповіді нема ніякої потреби оскільки усім все зрозуміло, і сраним рашапідам в першу чергу.
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16.01.2022 11:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U8iJgCERbhs https://www.youtube.com/watch?v=U8iJgCERbhs



Ну, пока! Пишите письма!
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16.01.2022 01:02 Відповісти
Козломордые совсем припухли.С быдлом кацапским ни кто разговаривать больше не будет Будут теперь сношать всем миром *********
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16.01.2022 01:03 Відповісти
Чорта лисого , отримаєте, а не Україну!!!
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16.01.2022 01:05 Відповісти
Точніше, КуЙ по всій пиці!
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16.01.2022 10:21 Відповісти
Рашка страшная страна, тем не менее на Крым решились в момент ослабления Украины. Далее только пугают, почему не напали и за 2 часа не захватили? Всю дорогу одни разговоры. Как дошло до санкций тут они и усрались.
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16.01.2022 01:30 Відповісти
колись був популярний фільм "Геній" в головній ролі -О.Абдулов. В кінці фільму він видав фразу, яка повністю співзвучна ******** мотивам там - Страна непуганних идиотов.
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16.01.2022 02:29 Відповісти
Червона нитка всього фільму, дуже влучно сказано...як тільки цензура свого часу пропустила?
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16.01.2022 08:04 Відповісти
Это уже "постперестроечный" фильм.
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16.01.2022 09:15 Відповісти
На ідіотів термін давності не діє...
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16.01.2022 09:48 Відповісти
судячи по всьому тільки в нас із всіх країн Європи офіс президента і верховна рада - офіси напуганних ідіотів. Навіть в лігу захисту сексуальних меншин не можуть звернутись толком.
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16.01.2022 02:32 Відповісти
Вперше в житті бачу, щоб людина, яку послали на...й вимагала зробити це щей в письмовій формі 😂🤣😅
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16.01.2022 02:57 Відповісти
"Тебя сейчас послать, или по факсу?" (с) Вишневский
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16.01.2022 06:55 Відповісти
Кацапи,сер!
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16.01.2022 07:25 Відповісти
"Бамажки" їм ще захотілось, ага.
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16.01.2022 08:07 Відповісти
Нехай США дадуть нашим козакам написати письмові гарантії,вони напишуть хоч і не депломатично але тією мовою яку москаль зрозуміє
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16.01.2022 03:49 Відповісти
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16.01.2022 05:57 Відповісти
на все вопросы кацапов Шерман ответила "НЕТ"... поэтому смело можно слать кацапов на йух... а еще лучше уничтожать как бешеных собак...
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16.01.2022 07:13 Відповісти
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16.01.2022 07:24 Відповісти
..I..
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16.01.2022 08:38 Відповісти
Не можно культурно ну типа там повторите вас не поняли повторите вас не поняли уточните уточните не уточняя что именно..🤔🤓🤡 а можно продолжить ваши предложения подробно нами изучены и как только суть предложений будет нами понятна как коммунизм на горизонте🤭😄🤐🤡🥳🤣💥💥💥 мы дадим ответ лично Путину или светлому образу его (спаси его душу грешную Господь! Аминь!)****
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16.01.2022 09:27 Відповісти
Это прям имперский диктант какой то. Писькову письменый ответ....строго калиграфическим почерком, аля царь.....витиевато!!! Баклан лично проверять будет.....
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16.01.2022 09:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FEC9xu9CKgY

ответ Путину и Прашке...
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16.01.2022 09:43 Відповісти
а они письменный запрос подавали? ведь для того чтобы получить письменный ответ,нужно подать письменный запрос.
а было бы здорово прочитать их ахинею))))))
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16.01.2022 10:02 Відповісти
Подавали.
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16.01.2022 10:28 Відповісти
не помогло,походу..
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16.01.2022 12:48 Відповісти
Вариант короткого ответа - ПНХ ))
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16.01.2022 10:05 Відповісти
Путлер Включил дурака и шантажируйет весь Мир.РАБссия загнана под Колпак Мюллера,а выхода из него НЕТ,от слова совсем...
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16.01.2022 10:06 Відповісти
В мае 1941 года СССР начал массовую переброску войск и техники с Дальнего Востока и Сибири в Белорусь и Украину,типа направление главного удара Гитлера Берлин-Варшава-Минск-Москва...,Марк Солонин каже что весь этот металлолом Гитлер размолотил за первые 3 месяца боев...
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16.01.2022 10:11 Відповісти
так Алоизыч перед этим по Буковелям неделями не синячил..
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16.01.2022 12:49 Відповісти
і щось ще нехай напишуть про те як Зеленський любить качаться з собачками і ще про український спорт, особливо футбол, такий же талановитий як наша політика і економіка, коротше нехай напишуть реально щось цікаве і зрозуміле для Зеленського, можна просто шайбу! шайбу!
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16.01.2022 10:12 Відповісти
Лаврушенька - главный ждун Советского Союза.
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16.01.2022 10:14 Відповісти
Письменно послать }{уйло на буй мы можем прямо отсюда.
Не надо ему ждать ответа НАТО.
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16.01.2022 10:15 Відповісти
Голобородька не станет политиком и через 500 лет..., у чувака Кредо Скотов-Сватов снимать...типа Чарли Чаплин...
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16.01.2022 10:17 Відповісти
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16.01.2022 10:22 Відповісти
Дипломатія стосовно мордора не спрацьовує з 1956р.
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16.01.2022 10:22 Відповісти
Trudno skazat sto dolzni otvetit Briusel i Vasington bomzu rosije?
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16.01.2022 10:31 Відповісти
Дагестанцы в Москве угрожают «бить всех русских» и «устраивать теракты»



Москва, вечер, автобус, в котором, судя по кадрам и голосам, пожилые люди и женщины. Бравый дагестанец, он сам себя так назвал, обещает: «Придет время, мы будем вас всех русских бить!».
«Свиньи! Твари! С вами так себя надо вести! С вами, с русскими! Вы нацисты! Ничего, придет время, мы будем вас всех бить! Мы, дагестанцы»!» - расхаживая по автобусу, говорит мужчина с бородой.
Пассажиры просят его остановиться и вести себя «как человек». Тот отвечает, что будет вести себя как захочет, потому что с русскими так и надо, он у себя дома, он гражданин России.

Примерно такой же случай произошел и в вагоне московского метро. Парень, национальность свою он не назвал, обращаясь к женщине «тетя», заявил: «Мы будем вас мочить, будем устраивать теракты!».
«Я у себя дома!.. На меня смотри, тетя! - приказывает бородач. «Мы тогда будем вас мочить, иншааллах! Мы будем теракты устраивать, иншааллах! Силой Аллаха, с помощью Аллаха, до тех пор, пока вы не примете ислам!», - приводит его слова телеграм-канал Readovka.
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16.01.2022 10:38 Відповісти
во-во,значит,что нужно в такой ситуации срочно предпринять кацапам ?
правильно - начать воевать с православной Украиной..
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16.01.2022 12:53 Відповісти
ну да ну да... там они себя асвабадителями рускамирцами чувствуют... а не дерьмом униженным
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16.01.2022 13:06 Відповісти
хай буде так !! - у випадку коли росіянци сунуться в Україну .. .. ..
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16.01.2022 14:03 Відповісти
Так уже третий день ждёт) Ждуны хреновы)
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16.01.2022 10:57 Відповісти
"вопрос Украины не был в повестке дня во время российско-американских переговоров" - странно звучит.
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16.01.2022 10:57 Відповісти
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТСЯ...!)
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16.01.2022 11:04 Відповісти
а шо там с Боингом?
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16.01.2022 11:11 Відповісти
А чим письмове "пішли на х@й" відрізняється від усного? 🤔 Чи кацапи надвються, що письмово це звучатиме тихіше? Насправді кацапи надіються, що трішки подумавши США налякається і здасть назад. Тільки кацапам ніяк не зрозуміти, що Штатам відступати не те що нікуди, а просто потреби нема. Вони знають, що у кацапів приховано за пазухою і тчно знають, що їхні аргументи проти кацапських однозначно сильніші.
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16.01.2022 11:24 Відповісти
Оно конечно можно и так, но исключительно на бумаге договора между США&НАТО и расейкой, который расейка нарушила. Таких договоров воз и маленькая тележка, так что вполне можно таким образом потроллить империю зла.
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16.01.2022 11:53 Відповісти
Неофіційно послали,не порядок,треба на папері!
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16.01.2022 12:19 Відповісти
на словах послали, им этого мало. хотят еще и письменного посыла.
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16.01.2022 12:23 Відповісти
На то что "предложила" Раша , чистой воды - ультиматум , да еще в оскорбительной форме. Запад может только послать их на три буквы ( и это слово не "мир"), его чаще всего пишут на заборах российских глубинных истинно православных городов, но Раша хочет его получить в виде надписи в бумажном варианте, на английском языке.... Мазохисты хрен-вы.
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16.01.2022 13:15 Відповісти
требую от западньіх стран и Турции закрьіть вход-вьіход росийским плавсредствам и ввести запрет на посещение росийских портов иностранньіх судов !! посмотрите как лягут на дно имперские амбиции Московии. .
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16.01.2022 13:51 Відповісти
Вот так, получают они конверт, вскрывают, а там листок бумага с "письменным ответом" : ПТН ПНХ!
И снизу:
p.s. Так понятно?
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16.01.2022 14:38 Відповісти
 
 