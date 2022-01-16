Москва за результатами переговорів чекає письмові відповіді від країн НАТО, - посол РФ в США Антонов
Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ.
Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли, підкреслює Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Москва і Вашингтон підкреслили свої "фундаментальні" розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.
Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.
"Очікуємо від Вашингтона та Брюсселя письмових відповідей на проекти наших угод. На їх основі будемо ухвалювати рішення про доцільність подальшої спільної роботи. Готові до обговорення зустрічних пропозицій", - заявив російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов в інтерв‘ю виданню Newsweek.
За словами Антонова питання України не було на порядку денному під час російсько-американських переговорів в Женеві. Ця тема, сказав посол, лише згадувалася під час консультацій з НАТО в Брюсселі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
================================
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 10 янв.
Рябков совершенно замечательный дол...б. Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
Рябков это то самое у...ще par excellence, которое надо показывать каждый день Западу и всему миру. Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий относительно путинского подзаборного фашизма. Откормленная сияющая харя счастливого идиота.
Мордой натыкали кацапов в Оливье , их трошки попустило .
Надо мордой тыкать постоянно
та по факсу надіслати...
"Вопрос в редакцию нашей газеты:
- А "*****" разве не слитно пишется? Направление же, как "налево" или "направо".
Отвечаем:
- Алексей, вообще это спорный вопрос по поводу правописания таких выражений. С одной стороны, это можно рассматривать как сторону (налево, направо, как ты говорил), с другой - как конкретное направление на место (на Берлин). Следует улавливать тонкую грань в использовании вариантов "*****" и "на ***". Существует наречие "*****". Оно имеет смысл "зачем". Также есть одноимённое междометие, которое используется просто для связки слов в предложении. Надень шапку, *****, а то простудишься. В отличие от наречия, "на ***" надо понимать буквально. В любом случае, существует проверочное слово " в жопу". Если сомневаетесь, как грамотно написать деловое письмо, замените "на ***" на "в жопу". Если при этом смысл не изменился, то надо писать раздельно. А если "*****" можно безболезненно удалить из текста, то пишется слитно и выделяется, *****, запятыми"
Ну, пока! Пишите письма!
ответ Путину и Прашке...
а было бы здорово прочитать их ахинею))))))
Не надо ему ждать ответа НАТО.
Москва, вечер, автобус, в котором, судя по кадрам и голосам, пожилые люди и женщины. Бравый дагестанец, он сам себя так назвал, обещает: «Придет время, мы будем вас всех русских бить!».
«Свиньи! Твари! С вами так себя надо вести! С вами, с русскими! Вы нацисты! Ничего, придет время, мы будем вас всех бить! Мы, дагестанцы»!» - расхаживая по автобусу, говорит мужчина с бородой.
Пассажиры просят его остановиться и вести себя «как человек». Тот отвечает, что будет вести себя как захочет, потому что с русскими так и надо, он у себя дома, он гражданин России.
Примерно такой же случай произошел и в вагоне московского метро. Парень, национальность свою он не назвал, обращаясь к женщине «тетя», заявил: «Мы будем вас мочить, будем устраивать теракты!».
«Я у себя дома!.. На меня смотри, тетя! - приказывает бородач. «Мы тогда будем вас мочить, иншааллах! Мы будем теракты устраивать, иншааллах! Силой Аллаха, с помощью Аллаха, до тех пор, пока вы не примете ислам!», - приводит его слова телеграм-канал Readovka.
правильно - начать воевать с православной Украиной..
И снизу:
p.s. Так понятно?