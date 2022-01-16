Росія перекидає "Іскандери" з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі. ФОТОрепортаж
Росія почала переміщати ракетні комплекси "Іскандер" з Далекого Сходу в бік України.
Про це йдеться у публікації розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT), інформує Цензор.НЕТ.
Фахівці CIT проаналізували кілька відео, які з‘явилися у відкритому доступі, де зафільмований рух військової техніки на Далекому Сході та у Свердловській області в західному напрямку. На кадрах аналітики змогли впізнати оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М". Ймовірно, вони належать 103-й та 107-й ракетним бригадам російської армії.
"Раніше ми помічали рух з'єднань з цих армій у західному напрямку", - йдеться в матеріалі CIT.
Топ коментарі
+59 oleg1966
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+44 Apollo #472837
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+38 Amber
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китайцам сейчас шанс - все сделать тихо, без шума и пыли.. но, они ждут, когда рф, нарушит мировой порядок, вторгнувшись в Украину..
даже в этом случае, нам на руку второй фронт.. лишь бы китайцы высадили в скрепно-китайской земле сибири - своих жёлтых человечков побыстрее..
За його словами, у разі приходу до влади він має намір запропонувати орендувати Сахалін, Амурську область, Хабаровськ, Магадан, Камчатку та Чукотку, де, за словами політика, мешкає «багато корейців».
но для этого Байрактары нужно уже выпрашивать и перебрасывать.
Их при совке потому и катали за Уралом, чтобы их достать трудно было.
Чи як у 2014 будемо соплі жувати і не провокувати...
Нехай Путлер враховує цій фактор - після ракетного обстрілу їм не відсідиться у теплах кав'ярнях, метро, тролейбусах.
Такс, в мене є трошки часу, тому зараз накидаю обіцяний тред на тему: "Чому РФ не зможе провести наступ в Україні".
Газопровод " Сила Сибири" и газовый город " Ямал" 20 кв. км. и так
работает не Китайскую Народную Республику.
http://www.nemiga.info/eto-interesno/sila-sibiri.jpg
Ведь ракете пофигу откуда стартовать, а вот где быть обнаруженной и уничтоженной не пофигу.
До речи, в США нічого подібного не було, а Леонід Кучма приймав особисту участь в його розробці, причому як один з ведучів конструкторів!!! Ці потяги Южмаш і робив, а кацапи вже 10 років балаболят, але повторити не можуть, а при Єльціні вони їх самі розобрали...
Вибачайте. З нікчеми інженера незробити
Як конструктор, він приймав особисту участь у розробці Лунного модуля для космонавтів і на від міну від ракети-носія, котру розроблялі у Москві, Луний модуль Южмаша був повністю готов і пройшов всі випробування ще ДО того, як амеріканци здійснили висадку своїх астронавтів на Луну.
Зрозумійте, що і справа Гонгадзе, і "плівки Мельниченко" і скандал з "продажем "Кольчуг" до Іраку, все це було операцією ФСБ про діскредитацію Президента України. Діскредитацією не тільки в Україні, але і за її кордонами.
А справа була у тому, що ще Президент Франції Міттеран дав йому пораду, що вступати у НАТО Україна може тільки тихенько, як на пуантах. І Кучма почав підготовку до вступу до НАТО, але біля нього були агенти Москви Табачнік, Літвін та Медведчук і ФСБ почало працювати на діскредитацію дійсно проукраїнського, на цей час останього ПРОУКРАЇНСЬКОГО Президента України. А всі ми, під той час, були жертавами і повелися на акціїї "Кучма геть". Визнавати свої помилки важко, але потрібно, хочаб для того, щоб спробувати не робити інших помилок.
Але що тоді отримує Путлер? Знищену інфраструктуру, масовий супротив та люту ненавість більшисті населення, і санкції.
Не забуваємо, що Україна здала ядерну зброю. Якщо нас окупують, то жодна з 30-ти країн міру, яки мають технолгічно та фінансово у термін від 2-х місяців до 1,5 років створити не меньш 100 ядерних ********** та ракетні носії до них.
Наслідки зрозумілі? США та НАТО просто не можуть допустити такий розвіток подій. До ядерної війни ясна річ не дійде, але будуть робити шкоду РФ по максимуму.
Алеж клепки достало скупити західних політиків оптом та у розніцу...
Він тільки створює образ шизіка, а сам дуже любіт гроши та владу.
І ще. Путлер завжди робить операцію прикриття для своїх справжніх цілій. Це як у його любимому дзюдо - завжди є лише декілька досконально відпрацьованих прийомів.
Звісна річ, що він мріє створити СССР-2, алеж той же Наполеон, після своїх перемог, у підсумку втратив десь третину Французської території. Напад РФ на Україну ракетами, літаками та танками, може привести к розпаду самой РФ, а ось цього він точно не хоче. Йому зараз думаю достатньо Беларусі та Казахстану.
Й питання мотивації,злагодження,психічної стабільності,чужої землі,боягуства,нецільового використання,відчуття прриреченності,дезертирство
Історія їх не навчила,розказують нам,що Крим взяли без жодного вистрела.
нацисти також Францію взяли без жодного вистрела,і де гітлер і вся його свора?
Ублюдки,ніщеброди,кокошніки та косоворотка з лаптями - будете знищені,прокляті на тисячоліття!
https://www.youtube.com/watch?v=94Ya5lR4pBU
"""используются 301-мм ракеты типа А200 разработки и производства China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT, также известной как «Первая Академия»), входящей в состав китайской государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).
https://www.bbc.com/russian/news-56612924
Гімнохромосомні
Якщо Мокшанія не окупує Україну, то вона перетвориться на джамахірію.
І ще бажано не підсцикати і в разі необхідності влупити самим ці іскандери в точках зосередження в самому Мордорі , як тільки но почнеться