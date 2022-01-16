Імперські амбіції Путіна не обмежуються Україною, - глава Міноборони Великої Британії Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес звинуватив президента Росії Володимира Путіна в царських амбіціях і висловив стурбованість тим, що вони не закінчаться Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Я боюся, що мова справді йде про спадщину президента Путіна, тобто хибне бачення, про Росію, яку навіть царі не змогли створити та консолідувати, тобто Росію, що складається з Білорусі, України та Росії", - сказав Воллес в опублікованому 15 січня інтерв’ю Daily Telegraph.
Він додав, що "девіз царів для Російської імперії" має "набагато глибші наслідки для безпеки Східної Європи, оскільки не закінчується Україною".
Міністр оборони Великої Британії зазначив, що питання про "наслідки для Росії за вторгнення в суверенну державу необхідно поставити серйозно, тому що світ спостерігає, китайці спостерігають". Він підкреслив, що якщо Путін вирішить вторгнутися, будь-які економічні санкції та наслідки будуть "суворими" і "вийдуть далеко за межі санкцій 2014 року", коли Москва окупувала український Крим.
Воллес розмовляв з Daily Telegraph під час свого візиту до Швеції, Фінляндії та Норвегії, метою якого було засвідчення їх у підтримці Британії. "Такі країни, як Швеція та Фінляндія, стурбовані поточною поведінкою Росії та наслідками вторгнення в Україну", – сказав він. Він запевнив, що вихід Великої Британії з Євросоюзу не означає, що вона зменшила своє заангажування щодо безпеки в Європі.
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Когда то после увольнения Молотов в кругу своих сподвижников в 1957 году гордо заявлял -все что завещал нам великий ленин мы почти все выполнили, полмира в наших руках. А это был основоположник рузге мира, оголтелый шовинист. Так что стремление рейха к абсолюту есть природный процесс в рузге мире.
...Я остаточно зрозуміла, що російська держава укріпляється зовсім не багатством, як західні (велика помилка всіх політологів, котрі досі вірять у перемогу холодильника над телевізором!), а цілком навпаки - злиднями. Воно й в історії так щоразу повторювалось, хоч за Столипіна, хоч за Брежнєва: варт було "ширнармасам" не те щоб забагатіти (аж до такого в Росії не доходило ніколи!), а всього лиш наїстись, більш-менш погамувати отой хронічно підсисаючий ізсередини голодняк, що будить вночі, - і імперія тут-таки розвалювалась. Нині, коли російське керівництво ударними темпами відбудовує тоталітаризм (такий, щоби всі знали, що ресурс видають з одного "віконця роздачі" на всю країну, і суспільство само формувало до того віконця чергу), воно як ніколи зацікавлене в масовому зубожінні свого й нашого населення: чим голодніше, тим керованіше.
І весь цей потік трешу, в якому я рік порпалась, як сортувач у сміттярці, по соцмережах, якраз прекрасно привчає свою (російську) й російськоорієнтовану ЦА до великих злиднів. Вміло, психологічно грамотно російських мам, дружин і бабусь до того адаптує - приохочує, призвичаює, вмощує на лавочку під під'їздом і розраджує: це не страшно, це нормально, у всіх чоловіки козли, у всіх діти сволочі (десь тут недалеко вже і "якщо вб'ють в Україні чи Сирії - не побивайся" в підкладку зашито...), а ти подумай - чи правильно вчинила Маша?.. чи не втратила вона, сама-дура-винувата, більше, ніж здобула?.. і кого тут вважати ***** - Машу чи її маму?.. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-mii-teplyi-lampovyi-rashyzm/a-60100701
@newkc14
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Сюрреализм?
Нет, просто русская агентура пронизывает все ветви власти Украины.
Полиция Харькова вызвала на допрос ветерана полка "Азов", лидера областного отделения "Национального корпуса" Константина Немичева по запросу... России !!!!!!
Росію під ніж, волю Корінним Народам Росії!
И дело даже не в Украине, думаю Западной Европе и США на нее плевать, а вот на свой имидж не плевать, т.к. если США утрутся, то очень скоро все посыплется во всем мире - тот же Китай рискнет забрать Тайвань, а Северная Корея нападет на Южную. Начнутся региональные войны.
И окажется что США придется запереться у себя на континенте или начать 3-ю мировую, ***** видимо ставит на первое. Пока все боятся лезть на США и никто не хочет пробовать первым отхватить по полной. Только ***** решил взять на понт, возможно даже по заданию Китая, но США просто не могут себе позволить дать ему победить, им надо опустить Россию по полной, чтобы другим не повадно было.
Из Афганистана они ушли сами, т.к. без толку было пытаться привить зверькам цивилизацию, да и силы на Китай с Россией нужны. Вот сейчас у США руки свободны, чтобы выскочкам давать по лбу.
ПТН ПНХ! Крым это Украина!