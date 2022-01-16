Імперські амбіції Путіна не обмежуються Україною, - глава Міноборони Великої Британії Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес звинуватив президента Росії Володимира Путіна в царських амбіціях і висловив стурбованість тим, що вони не закінчаться Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я боюся, що мова справді йде про спадщину президента Путіна, тобто хибне бачення, про Росію, яку навіть царі не змогли створити та консолідувати, тобто Росію, що складається з Білорусі, України та Росії", - сказав Воллес в опублікованому 15 січня інтерв’ю Daily Telegraph.

Він додав, що "девіз царів для Російської імперії" має "набагато глибші наслідки для безпеки Східної Європи, оскільки не закінчується Україною".

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Міністр оборони Великої Британії зазначив, що питання про "наслідки для Росії за вторгнення в суверенну державу необхідно поставити серйозно, тому що світ спостерігає, китайці спостерігають". Він підкреслив, що якщо Путін вирішить вторгнутися, будь-які економічні санкції та наслідки будуть "суворими" і "вийдуть далеко за межі санкцій 2014 року", коли Москва окупувала український Крим.

Воллес розмовляв з Daily Telegraph під час свого візиту до Швеції, Фінляндії та Норвегії, метою якого було засвідчення їх у підтримці Британії. "Такі країни, як Швеція та Фінляндія, стурбовані поточною поведінкою Росії та наслідками вторгнення в Україну", – сказав він. Він запевнив, що вихід Великої Британії з Євросоюзу не означає, що вона зменшила своє заангажування щодо безпеки в Європі.