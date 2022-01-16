За добу російські війська не порушували режиму тиші, українські воїни не постраждали, - штаб

Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режиму тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 15 січня, і станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у неділю.

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