За добу російські війська не порушували режиму тиші, українські воїни не постраждали, - штаб
Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режиму тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
"За минулу добу, 15 січня, і станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у неділю.
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И никаких угроз со стороны кацапов нет.