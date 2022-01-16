УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8849 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 082 5

За добу російські війська не порушували режиму тиші, українські воїни не постраждали, - штаб

За добу російські війська не порушували режиму тиші, українські воїни не постраждали, - штаб

Минулої доби російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режиму тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 15 січня, і станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у неділю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На таких тримаються будні війни": подробиці про десантника Віталія Петренка, який загинув на Донбасі 10 січня. ФОТО

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Притаились сволочи ,готовятся ...надо быть начеку...
показати весь коментар
16.01.2022 08:50 Відповісти
Чому сторінка спільноти в ФБ не працює?
показати весь коментар
16.01.2022 09:40 Відповісти
Кожен день починається с цього: За добу російські війска не порушували режиму тиші. А під кінець дня 1 вбитий, чи 2-3 поранених.
показати весь коментар
16.01.2022 09:44 Відповісти
Просто у одного наркомана, война давно закончилась.
И никаких угроз со стороны кацапов нет.
показати весь коментар
16.01.2022 10:34 Відповісти
Каждодневная мантра, не имеющая с реальностью ничего общего.
показати весь коментар
16.01.2022 12:04 Відповісти
 
 