УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8849 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 410 9

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали

В Україні минулої доби виявлено 6 379 випадків зараження коронавірусом COVID-19 (з них дітей – 503, медпрацівників – 92).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

Також за добу 15 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали 01 зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали 01 39 769 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 13 043 людини, другу дозу – 18 760 людей, додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну дозу – 7 752 людини.

Крім того повідомляється, що за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали 01 госпіталізовано – 1 957 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали 01 летальних випадків – 88;

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали 01 одужало – 2 359 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали 01 захворіло – 3 754 458 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали 01 одужало – 3 553 642 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали 01 летальних випадків – 98 283;

В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 17 168 201.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 людини, з них отримали першу дозу – 14 985 041 людина, отримали дві дози – 14 259 590 людей, отримали додаткову дозу – 9 512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей. Загалом проведено 29 349 091 щеплення.

Автор: 

МОЗ (5398) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В интернете кто то выложил документы з разработкой какой то вакцины в европейской странеза 2015г.
Так там уже тогда в документах фигурировало название "Covid-19".
показати весь коментар
16.01.2022 09:06 Відповісти
ссылку можно на "кого-то с какой-то"?
показати весь коментар
16.01.2022 09:40 Відповісти
Бродит ковид по миру! Бродит по жизни моей! И никого не щадит он - ни врагов, ни друзей! Но, тот. кто водочки жахнет и в прорубь упадет 19 января! Того ковид никогда за горло не возьмет!
показати весь коментар
16.01.2022 09:47 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2022 10:19 Відповісти
Это хорошо или плохо?
показати весь коментар
16.01.2022 10:26 Відповісти
Эта волна скорее всего последняя. Это хорошо.

Новый вирус нюхнут все. Эта версия сильно заразная и будет вал больных особенно среди невакцинированных. Это плохо.
показати весь коментар
16.01.2022 10:36 Відповісти
Судя по-всему это уже омикрон в основном.

Резкое нарастание количества зараженых при относительно невысокой смертности.
показати весь коментар
16.01.2022 10:28 Відповісти
Стабільно вже четвертий день одужалих на 3 тисясі меньше, ніж нових випадків...
показати весь коментар
16.01.2022 11:40 Відповісти
 
 