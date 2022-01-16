В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали
В Україні минулої доби виявлено 6 379 випадків зараження коронавірусом COVID-19 (з них дітей – 503, медпрацівників – 92).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
Також за добу 15 січня в Україні:
зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
39 769 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 13 043 людини, другу дозу – 18 760 людей, додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну дозу – 7 752 людини.
Крім того повідомляється, що за минулу добу:
госпіталізовано – 1 957 осіб;
летальних випадків – 88;
одужало – 2 359 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 754 458 осіб;
одужало – 3 553 642 особи;
летальних випадків – 98 283;
проведено ПЛР-тестувань – 17 168 201.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 людини, з них отримали першу дозу – 14 985 041 людина, отримали дві дози – 14 259 590 людей, отримали додаткову дозу – 9 512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей. Загалом проведено 29 349 091 щеплення.
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Так там уже тогда в документах фигурировало название "Covid-19".
Новый вирус нюхнут все. Эта версия сильно заразная и будет вал больных особенно среди невакцинированных. Это плохо.
Резкое нарастание количества зараженых при относительно невысокой смертности.