В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали

В Україні минулої доби виявлено 6 379 випадків зараження коронавірусом COVID-19 (з них дітей – 503, медпрацівників – 92).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

Також за добу 15 січня в Україні:

зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19

39 769 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 13 043 людини, другу дозу – 18 760 людей, додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну дозу – 7 752 людини.

Крім того повідомляється, що за минулу добу:

госпіталізовано – 1 957 осіб;

летальних випадків – 88;

одужало – 2 359 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 754 458 осіб;

одужало – 3 553 642 особи;

летальних випадків – 98 283;

проведено ПЛР-тестувань – 17 168 201.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 людини, з них отримали першу дозу – 14 985 041 людина, отримали дві дози – 14 259 590 людей, отримали додаткову дозу – 9 512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей. Загалом проведено 29 349 091 щеплення.