Спостерігачі ОБСЄ виявили в ОРДЛО десятки танків та артилерійських установок військ РФ поза місцями зберігання
Місія ОБСЄ виявила в окупованих районах Донецької та Луганської областей десятки одиниць артилерійських установок та танків російських окупаційних військ, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті №9/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 15 січня.
"СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення: 26 гаубиць на полігоні поблизу н. п. Бугаївка (непідконтрольний урядові, 37 км на південний захід від Луганська), а також сім танків на полігоні біля н. п. Новоселівка (непідконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.
Крім того, за межами виділених місць зберігання озброєння в ОРДЛО Місія зафіксувала три зенітні ракетні комплекси, 50 танків, 15 самохідних артилерійських установок і 10 буксируваних артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Бугаївка, Тернове, Шимшинівка та Міусинськ.
Ще шість буксируваних артилерійських установок було виявлено на території об’єкта неподалік н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).
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7 років тому. 242 дні незламності, героїзму та відданості. Сотні знищених ворогів і десятки одиниць ворожої техніки. З такою мужністю українські воїни обороняли Донецький аеропорт від російського агресора. «Кіборги», які своєю відвагою довели окупанту, що не здадуть без запеклого бою жодного сантиметру рідної землі. Вони вистояли, не вистояв бетон… Для всіх українців «кіборги» стали символом надлюдської витримки та бойового духу. Символом України, яку неможливо здолати. Вічна пам'ять всім захисникам, які віддали життя за Батьківщину… Герої не вмирають!
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