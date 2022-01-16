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Спостерігачі ОБСЄ виявили в ОРДЛО десятки танків та артилерійських установок військ РФ поза місцями зберігання

Спостерігачі ОБСЄ виявили в ОРДЛО десятки танків та артилерійських установок військ РФ поза місцями зберігання

Місія ОБСЄ виявила в окупованих районах Донецької та Луганської областей десятки одиниць артилерійських установок та танків російських окупаційних військ, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті №9/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 15 січня.

"СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення: 26 гаубиць на полігоні поблизу н. п. Бугаївка (непідконтрольний урядові, 37 км на південний захід від Луганська), а також сім танків на полігоні біля н. п. Новоселівка (непідконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Крім того, за межами виділених місць зберігання озброєння в ОРДЛО Місія зафіксувала три зенітні ракетні комплекси, 50 танків, 15 самохідних артилерійських установок і 10 буксируваних артилерійських установок, розміщених на полігонах поблизу н. п. Бугаївка, Тернове, Шимшинівка та Міусинськ.

Ще шість буксируваних артилерійських установок було виявлено на території об’єкта неподалік н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник США в ОБСЄ Карпентер про вимоги Росії: "Базові принципи міжнародної системи не підлягають новим переговорам"

Автор: 

армія рф (17468) ОБСЄ (3507) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+5
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16.01.2022 10:08
+3
Не прошло и 8 лет как они умудрились это заметить . Очень быстро , не фига не скажешь.
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16.01.2022 09:15
+2
Назарбаев спрашивает Лукашеску,а что такое "Рюсский Мир" Путлера?Бульбафюрер подумал и каже...это когда говна много,а ума нима...
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16.01.2022 09:36
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Не прошло и 8 лет как они умудрились это заметить . Очень быстро , не фига не скажешь.
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16.01.2022 09:15 Відповісти
Спостерігачі ОБСЄ- бесполезная группа людей
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16.01.2022 09:32 Відповісти
как и оон
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16.01.2022 09:33 Відповісти
Да - да ! Для РФ-ии и ОБСЕ , и ООН , бесполезньіе , и даже вредньіе организации , когда не пляшут под российскую дудку ! 😁
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16.01.2022 10:19 Відповісти
Назарбаев спрашивает Лукашеску,а что такое "Рюсский Мир" Путлера?Бульбафюрер подумал и каже...это когда говна много,а ума нима...
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16.01.2022 09:36 Відповісти
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16.01.2022 09:38 Відповісти
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16.01.2022 10:08 Відповісти
А постик від хриплосика присвячений звільненню Шеви... Не скупченню військ московії біля кордонів країни, не трьом загиблим нашим воїнам за тиждень, не підвищенню напруги на лінії розмежування, ні, навіть, заявам представників Заходу та НАТО про результати перемовин з кремлядями, а... Звільненню Шеви з якогось невідомого клубу десь там, за кордоном...

Лайно - воно і є лайно! Хоч назви його клоуном, хоч членограєм, хоч чотириразовим уклоністом, хоч 74-и разовим преЗЕдентом... Варенею все одно не стане.
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16.01.2022 10:21 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCKIqlWsrSsBUR5Nrpj7CRdw Петро Порошенко https://www.youtube.com/post/Ugkxx4M88E7a9dot6dxT_W0l0H379Cez9kvg 1 час назад

7 років тому. 242 дні незламності, героїзму та відданості. Сотні знищених ворогів і десятки одиниць ворожої техніки. З такою мужністю українські воїни обороняли Донецький аеропорт від російського агресора. «Кіборги», які своєю відвагою довели окупанту, що не здадуть без запеклого бою жодного сантиметру рідної землі. Вони вистояли, не вистояв бетон… Для всіх українців «кіборги» стали символом надлюдської витримки та бойового духу. Символом України, яку неможливо здолати. Вічна пам'ять всім захисникам, які віддали життя за Батьківщину… Герої не вмирають!
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16.01.2022 11:00 Відповісти
Прекрасний пост самого Порошенка...Крім самих "кіборгів" ще запамяталось,як обдрочинці пропускали до ДАПу наших бійців і рахували патрони.Й це при самих,самих головнокомандувачах, Гелетеях і начштабах "катафалках". Тепер до слави кіборгів примазатись хочуть???Гроза *****...
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16.01.2022 18:15 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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16.01.2022 11:03 Відповісти
Если это не ,,российское ,, оружие наверное инопланетян
Направить дроны и уничтожить
Пусть триндят не обращать внимания
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16.01.2022 13:07 Відповісти
І шо? Виразят глубочайшую озабочєнность?...
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16.01.2022 13:12 Відповісти
Які ще місця зберігання можуть бути в Україні для лаптєбрухту? Вони шо там курять?
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16.01.2022 16:00 Відповісти
 
 