За минулий рік засудили понад 80 організаторів фейкового "референдуму" на Донбасі, - СБУ

Упродовж минулого 2021 року було оголошено підозри понад 100 організаторам фейкового "референдуму" 2014 року на Донбсі, більш як 80 із них - засуджено.

Як передаэ Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"У 2021 році за матеріалами СБУ суд покарав більше 80 організаторів фейкового "референдуму" 2014 року на сході України... Серед них - депутати селищних рад, так звані "голови виборчих дільниць" та ворожі агітатори", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вже 2022 року засуджено п'ятьох жителів регіону, які сприяли організації та проведенню псевдореферендуму. За даними слідства, вони були учасниками так званих "дільничних виборчих комісій" та здійснювали збір підписів за "легітимізацію" незаконних збройних формувань ОРДЛО.

За даними СБУ, суд визнав їх винними у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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