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За минулий рік засудили понад 80 організаторів фейкового "референдуму" на Донбасі, - СБУ

За минулий рік засудили понад 80 організаторів фейкового

Упродовж минулого 2021 року було оголошено підозри понад 100 організаторам фейкового "референдуму" 2014 року на Донбсі, більш як 80 із них - засуджено.

Як передаэ Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"У 2021 році за матеріалами СБУ суд покарав більше 80 організаторів фейкового "референдуму" 2014 року на сході України... Серед них - депутати селищних рад, так звані "голови виборчих дільниць" та ворожі агітатори", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вже 2022 року засуджено п'ятьох жителів регіону, які сприяли організації та проведенню псевдореферендуму. За даними слідства, вони були учасниками так званих "дільничних виборчих комісій" та здійснювали збір підписів за "легітимізацію" незаконних збройних формувань ОРДЛО.

За даними СБУ, суд визнав їх винними у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський (оновлено)

Автор: 

референдум (627) СБУ (12842)


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Топ коментарі
+10
А скільки з них сіло,0 ?
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16.01.2022 10:17
+9
О, чергова заява в стилі "піпл хаває".
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16.01.2022 10:26
+7
Тут нужно будет выгонять всех с росийсим паспортом. Как это делали с судетскими немцами в Чехии. Вывозить нахер с одним чемоданом. -Уверяю - за восемь лет они уже никуда не годятся. Ни как граждане. Ни как рабочие. Это хлам. Впускать обратно потом можно. Но только на общих основаниях как иностранцев. С видом на жительство и так далее. Наказать нужно. Иначе не будет веры в справедливость.
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16.01.2022 10:39
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А скільки з них сіло,0 ?
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16.01.2022 10:17 Відповісти
их не судить, их вешать надо!
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16.01.2022 10:57 Відповісти
Нелю штепу дві влади вже вісім років вішають а вона у мери лізе. Вони там на донбасі вибори і вимагають щоб тих що робили референдум пообирати у владу.
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16.01.2022 11:01 Відповісти
Какой срок предателям и сколько село?
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16.01.2022 10:20 Відповісти
сядуть коли заїдуть на підконтрольну українській владі землю. я би ще далі пішов від слів до діла - прийняв закон про санкції до членів сімей покидьків що організовували псевдовибори на Донбасі і в Криму якщо ті члени не нададуть доказів про непідтримку псевдореферендуму.
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16.01.2022 10:28 Відповісти
Не сядуть,бо наша совкова мусарня їх відпускає.
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16.01.2022 10:37 Відповісти
Отпускают не менты, а судьи. А чьи команды выполняет сейчас суд?
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16.01.2022 11:03 Відповісти
Хто робив ту судову і мусорську реформу,коли залишив всіх суддів майдану та ще й сєпарів напризначав щоб мати свій залежний суд,а у мусарні мдосі сидять беркути котрі б мали вже вісім років сидіти на нарах. Тож вітягни спочатку з свого ока поліно.
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16.01.2022 11:30 Відповісти
дивись ***** в очі. Може портнова чи татарова побачиш, йолоп. Чи знаєш за що сиділи Антоненко й Стерненко?
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16.01.2022 11:37 Відповісти
Це твій бульдозерист жму мруку обіймаю дивився на татарова з микитасем як вони обкрадали нацгвардію і український бюджет.Багато притягнув за п"ять років?
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16.01.2022 11:42 Відповісти
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17.01.2022 08:04 Відповісти
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17.01.2022 08:05 Відповісти
Только два вопроса.
1. Сколько заподляк за высер слюнявит?
2. Какое отношение зеленое дурачтье имеет к козакам?
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17.01.2022 10:17 Відповісти
Увы, пока что они беспрепятственно пересекают через Россию границы и из Борисполь по украинскому безвизовый летают по всему миру. Интересно, сколько «берут на лапу» за то, чтобы удалить из баз таможни и мвд разыскиваемых за преступления против государства Украина? А то, что берут, масса подтверждений
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16.01.2022 11:08 Відповісти
Никакой и несколько
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16.01.2022 11:01 Відповісти
Согласен.Где конкретные фамилии. Что это за аноним,когда речь о предательстве?
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16.01.2022 11:18 Відповісти
О, чергова заява в стилі "піпл хаває".
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16.01.2022 10:26 Відповісти
Нинішня влада показала, що не треба їх садити, треба ними удобрювати.
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16.01.2022 10:32 Відповісти
Тут нужно будет выгонять всех с росийсим паспортом. Как это делали с судетскими немцами в Чехии. Вывозить нахер с одним чемоданом. -Уверяю - за восемь лет они уже никуда не годятся. Ни как граждане. Ни как рабочие. Это хлам. Впускать обратно потом можно. Но только на общих основаниях как иностранцев. С видом на жительство и так далее. Наказать нужно. Иначе не будет веры в справедливость.
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16.01.2022 10:39 Відповісти
А шо толку? Кто из них сидит??? Или это как в совке все работяги выходили на митинг в цеху завода и кричали шо мол мы сурово засуджуем империалистов запада которые бряцают оружием!!! Работяги кричали а империалисты смеялись…. Или это наши судьи показывают нам что не зря зарплаты в 110-120 тыс в месяц получают?
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16.01.2022 10:41 Відповісти
СКОЛЬКО ИЗ НИХ РЕАЛЬНО СИДИТ ????
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16.01.2022 10:43 Відповісти
Осудили,поняли и отпустили.
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16.01.2022 10:46 Відповісти
Ще й нагородили, мабуть!
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16.01.2022 10:53 Відповісти
Странное дело, многие участники «рехверендума» из дыры имеют недвижимость в Киеве и по Украине, активы в виде имущественных прав коммерческих предприятий, вклады в банках Украины и за рубежом, но фемида имени Венедиктовой это в упор не видит. Или так надо?
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16.01.2022 11:05 Відповісти
80 пожизненных? Нет? Ну так вот что: никого не осудили.
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16.01.2022 11:08 Відповісти
А полковника СБУ Пасичника даже внедрили в президенты ЛНР.
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16.01.2022 11:24 Відповісти
Сидить ,,0,, і цим все сказано.Бандюків та взяточників спійманиз під відео сидить ,,0,,.Зрадників України при владних структурах сидять ,,0,,.
А хто в Україні всетаки наказаний?Виявляється ті хто не відправив у Київ кейс із процентами від взяток та ті хто кого наказють зане невиповнення плану по наповненню кейсів.А кгого взірцевого спіймають тот понесе покару повишенням на посаді в іншому окрузі або області та більшою сумою у кейсі.
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16.01.2022 11:26 Відповісти
про нелю штепу еще расскажите...
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16.01.2022 11:29 Відповісти
Можно пофамильно и с присужденными сроками?
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16.01.2022 11:54 Відповісти
А сидеть сколько будет? Ноль?
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16.01.2022 12:36 Відповісти
Штепа тоже 12 "мотает"🤣
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16.01.2022 13:07 Відповісти
Це все туфта. Потрібно було почати з суки штепи. Їй треба було дати "образцово-показательно" - пожиттєве.
Іншим дебілам (в залежності від ролі) - ВІД 10 років. Рядовому члену комісії - 10, іншим більше
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16.01.2022 13:47 Відповісти
Сроки огласите?
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16.01.2022 14:09 Відповісти
Ой как сташно!!Дали то им всем услолвный срок-2-3 года максимум и ни один предатель не сел в тюрьму!!! Жидовские штучки на яву!!
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16.01.2022 17:24 Відповісти
 
 