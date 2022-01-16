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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Для вторгнення в Україну Путін може влаштувати провокацію, схожу на підриви будинків 1999 року, - Сікорський

Для вторгнення в Україну Путін може влаштувати провокацію, схожу на підриви будинків 1999 року, - Сікорський

Для виправдання агресії проти України президент Російської Федерації Володимир Путін може влаштувати провокацію на кшталт підриву житлових будинків у 1999 році перед другою чеченською війною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це ексглава МЗС Польщі Радослав Сікорський, нині депутат Європарламенту, написав у Tвіттері.

Let's remember how Vladimir Putin created a casus beli for the second Chechen war, the one which catapulted him to the presidency. By getting FSB to blow up apartment blocks with hexogen, killing hundreds of Russians. I would expect a similar pattern with Ukraine. https://t.co/u6SAb69O8A

— Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 14, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже розмістила оперативників для організації саботажу у в/ч РФ від імені України, - Білий дім

"Згадаймо, як Володимир Путін створив casus beli для другої чеченської війни, яка стрімко підняла його на посаду президента. Примусивши ФСБ підірвати багатоквартирні будинки з допомогою гексогену та убивши сотні росіян. Я очікую на схожий підхід і щодо України", - повідомив Сікорський.

Таким чином польський євродепутат прокоментував допис кореспондентки CNN Наташі Бертран. Вона поширила у Твіттері заяву речника Пентагону Джона Кірбі про те, що оборонне відомство США має "цілком достовірну" інформація про підготовлену Росією групу диверсантів "для проведення того, що ми називаємо операцією під чужим прапором, - операцію, яка має виглядати як напад на них чи російськомовних громадян в Україні, щоби мати привід для вторгнення".

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Нагадаємо, у вересні 1999 року в Росії сталася серія вибухів житлових будинків, що призвело до сотень жертв. За однією з версій, вибухи були організовані владою, аби виправдати введення військ до Чечні та підняти рейтинг Путіна, забезпечивши його обрання президентом.

Як повідомлялось, 15 січня Головне управління розвідки Міноборони поінформувало, що російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімікатами, які завозяться на тимчасово окуповані території України, і це може призвести до екологічної катастрофи.

У розвідці зазначили, що спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії.

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Автор: 

провокація (784) путін володимир (23857) Сікорський Радослав (259)


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Топ коментарі
+50
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16.01.2022 11:16
+27
Вход отрядов Басаева в Дагестан. После того, как его отбили, можно было прекратить, но кремлядь решила развязать геноцид против восставших ичкерийцев и вот для этого геноцида у них не было никакого casus belli, пришлось дома свои взрывать.
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16.01.2022 11:00
+26
Путін такий казус бейли вже намагався робити: у 2014 році збив расєйський цивільний літак над Донбасом. МН-17 називається.
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16.01.2022 10:53
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Сикорский еще говорил что Путин предлагал ему поделить Украину. И что Польша "сосет" у Америки. В общем странный тип.
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16.01.2022 12:43 Відповісти
***** і школу підірвати може з убивством сотень дітей, як у Беслані в Північній Осетії. Причому може це зробити як в росії, так і в лугандоні, Криму чи на вільній українській території. Це міжнародний терорист, як Карлос чи Каддафі. Вся ******* російська історія -це послідовна низка терактів на своїй і чужій території. Я відверто скажу, не розумію як такий народ земля тримає і Бог терпить цей сатанат.
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16.01.2022 13:26 Відповісти
Радослав всегда реалистично смотрит на рейх - да и все поляки никогда, ни при каких обстоятельства даже не станут обговаривать с Россией что ни будь национальное. В Европе нет постоянного целеустремленного русофоба (с извинениями) чем Польша и поляки. Единственными были некоторые сталинские посипаки, так сказать, коминтерновцы -особи, оторванные от Польши. Когда в 1981 году брежневская камарилья -Андропов,Устинов, Громыко готовили венгерское салями, они в конце концов струхнули. А за это Вольдемар до сих пор, к ак сварливая баба выпоминает полякам 1939 год, будто это они "поджигатели войны". У него не получилось расколоть Европу после ухода фрау, сам же залез в цугцванг, и хочет смести фигуры одним махом(по чапаевски). Но из "друзей" у русских остались 1 ушанка (Белорусь) две тюбетейки -киргизы и таджики, ну и торговцы армяне. А Китай, которого использовали как верного друга, прищурился. Индусы прямо Путину сказали, что им не попути. Вот и ищет причину "своих негараздив". Сто лет и опять в одиночестве.
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16.01.2022 13:57 Відповісти
У сильных стран не бывает друзей, только сателлиты. И вообще, кто придумал сказку про страны друзья. Это как дружба волка и лисы, овцы и волка. Вы сами-то верите в "дружбу" с Польшей? Бред же полный.
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16.01.2022 14:41 Відповісти
Хай підривають, так тільки смішніше буде. Наступ ще не почався, а російська економіка вже сиплеться, а це тільки войовничі заяви, уявіть, що буде як тільки но почнеться

А росіян у будинках підривати завжди корисно
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16.01.2022 14:40 Відповісти
Так…
йому насрати на своїх фєдєрастів, а підірвати декілька будинків у Донецьку чи Луганську, всеодно що чихнути…
та й у Воронєжу теж…
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16.01.2022 15:45 Відповісти
Если россии отрубят свифт, их наемничкам ЧВК нечем платить, а за царя дохнуть мало дураков найдется.
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16.01.2022 15:51 Відповісти
У украинского народа есть три выхода, подчиниться и жить без законов в непризнаном разграбленом российскими мародерами ОРДЛО, бежать из страны бросив всё, всем решительно встать на защиту своего крова, поддержать свою армию и дать отпор кремлёвским военным преступникам. Последнее сохранит мир в Украине и спасёт украинские города и жизнь народа от разрухи, что впрочем мы и наблюдаем на территории мирной Украины не поверившей и не допустившей продвижения кремлевских бандитов.
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16.01.2022 20:51 Відповісти
Мне лично представляется, что с фантазией у кацапни бедненько. Они повторяются. Ничего нового. Поверхностный анализ провалов на этом поприще указывает, что будут применять теракт на своей территории. Подозреваю, что будет типа поражение типа украинской ракетой чего-то на земле. А лучше двумя (одну героически собьют). Выбирайте: Воронеж или крымский мост.
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17.01.2022 00:05 Відповісти
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