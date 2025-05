Для вторгнення в Україну Путін може влаштувати провокацію, схожу на підриви будинків 1999 року, - Сікорський

Для виправдання агресії проти України президент Російської Федерації Володимир Путін може влаштувати провокацію на кшталт підриву житлових будинків у 1999 році перед другою чеченською війною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це ексглава МЗС Польщі Радослав Сікорський, нині депутат Європарламенту, написав у Tвіттері.

Let's remember how Vladimir Putin created a casus beli for the second Chechen war, the one which catapulted him to the presidency. By getting FSB to blow up apartment blocks with hexogen, killing hundreds of Russians. I would expect a similar pattern with Ukraine. https://t.co/u6SAb69O8A