Для вторгнення в Україну Путін може влаштувати провокацію, схожу на підриви будинків 1999 року, - Сікорський

Для виправдання агресії проти України президент Російської Федерації Володимир Путін може влаштувати провокацію на кшталт підриву житлових будинків у 1999 році перед другою чеченською війною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це ексглава МЗС Польщі Радослав Сікорський, нині депутат Європарламенту, написав у Tвіттері.

Let's remember how Vladimir Putin created a casus beli for the second Chechen war, the one which catapulted him to the presidency. By getting FSB to blow up apartment blocks with hexogen, killing hundreds of Russians. I would expect a similar pattern with Ukraine. https://t.co/u6SAb69O8A — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 14, 2022

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"Згадаймо, як Володимир Путін створив casus beli для другої чеченської війни, яка стрімко підняла його на посаду президента. Примусивши ФСБ підірвати багатоквартирні будинки з допомогою гексогену та убивши сотні росіян. Я очікую на схожий підхід і щодо України", - повідомив Сікорський.

Таким чином польський євродепутат прокоментував допис кореспондентки CNN Наташі Бертран. Вона поширила у Твіттері заяву речника Пентагону Джона Кірбі про те, що оборонне відомство США має "цілком достовірну" інформація про підготовлену Росією групу диверсантів "для проведення того, що ми називаємо операцією під чужим прапором, - операцію, яка має виглядати як напад на них чи російськомовних громадян в Україні, щоби мати привід для вторгнення".

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Нагадаємо, у вересні 1999 року в Росії сталася серія вибухів житлових будинків, що призвело до сотень жертв. За однією з версій, вибухи були організовані владою, аби виправдати введення військ до Чечні та підняти рейтинг Путіна, забезпечивши його обрання президентом.

Як повідомлялось, 15 січня Головне управління розвідки Міноборони поінформувало, що російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімікатами, які завозяться на тимчасово окуповані території України, і це може призвести до екологічної катастрофи.

У розвідці зазначили, що спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії.

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