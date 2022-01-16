Російські війська посилюють свої позиції на Донбасі, розмістивши 275 одиниць військової техніки, - СЦКК
На сході України за минулу добу російські окупаційні війська розмістили 275 одиниць військової техніки з порушенням Мінських домовленостей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні СЦКК на сторінці пресцентру Операції об'єднаних сил у фейсбуці.
"За минулу добу додатково виявлено і зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - сказано у повідомленні СЦКК.
У СЦКК зазначили, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалася перешкодами з боку російських найманців.
"Так, вівся вогонь зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА СММ малого радіусу дії, коли апарат пролітав над районом Василівка. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіусу дії також зазнав впливу перешкод сигналу GPS. Крім того, БПЛА СММ малого радіусу дії відчували вплив перешкод сигналу GPS під час польотів над районами поблизу Василівки, Каштанового та Калинового", - розповіли в СЦКК.
Спостерігачі додали, що зафіксовані порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруженості на лінії зіткнення.
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@KarakaiRevenant
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Так виглядають сьогодні сторінки п'ятого та шостого президентів. Це не просто різні люди, це різні світи.
"Баби ящо наражают..."- так казали і кажуть на раSSії різні суворави та жукави....
руSSкі раби будуть траву їсти, пальцем ду..пу підтерати...лиш би "западу била плоха..." це психологія руSSкого міра....
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