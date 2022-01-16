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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території Війна
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Російські війська посилюють свої позиції на Донбасі, розмістивши 275 одиниць військової техніки, - СЦКК

Російські війська посилюють свої позиції на Донбасі, розмістивши 275 одиниць військової техніки, - СЦКК

На сході України за минулу добу російські окупаційні війська розмістили 275 одиниць військової техніки з порушенням Мінських домовленостей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні СЦКК на сторінці пресцентру Операції об'єднаних сил у фейсбуці.

"За минулу добу додатково виявлено і зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - сказано у повідомленні СЦКК.

У СЦКК зазначили, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалася перешкодами з боку російських найманців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ виявили в ОРДЛО десятки танків та артилерійських установок військ РФ поза місцями зберігання

"Так, вівся вогонь зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА СММ малого радіусу дії, коли апарат пролітав над районом Василівка. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіусу дії також зазнав впливу перешкод сигналу GPS. Крім того, БПЛА СММ малого радіусу дії відчували вплив перешкод сигналу GPS під час польотів над районами поблизу Василівки, Каштанового та Калинового", - розповіли в СЦКК.

Спостерігачі додали, що зафіксовані порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруженості на лінії зіткнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шукають по піснях "Любе", - як блогери розслідують перекидання російської військової техніки до кордонів України. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) Донбас (22356) СЦКК (642)


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Топ коментарі
+9
А тем временем наш "верховный".

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16.01.2022 11:26
+8
Бубочка записывает видосик "как я провела зимние каникулы".
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16.01.2022 11:19
+7
Нет у нас президента , уже больше чем два года. Украиной руками водит , верхлвный ермак.
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16.01.2022 11:37
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Бубочка записывает видосик "как я провела зимние каникулы".
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16.01.2022 11:19 Відповісти
А тем временем наш "верховный".

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16.01.2022 11:26 Відповісти
Каракай


@KarakaiRevenant

· 29 мин

Так виглядають сьогодні сторінки п'ятого та шостого президентів. Це не просто різні люди, це різні світи.
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16.01.2022 11:39 Відповісти
ви Зелю питаєте? Він у цей час розважав московитів у московських лазнях.
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16.01.2022 11:49 Відповісти
яке воно убоге
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16.01.2022 11:55 Відповісти
Когда уже ЗЕбил хоть что то из себя выдавит по поводу военной угрозы. У нас есть Президент ***?!
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16.01.2022 11:26 Відповісти
Нет у нас президента , уже больше чем два года. Украиной руками водит , верхлвный ермак.
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16.01.2022 11:37 Відповісти
Нету ***.
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16.01.2022 11:53 Відповісти
Что Бубочка, что Порошенко первые драпать будут, если действительно, что-то начнётся, а как увидят перевес со стороны Украины, так сразу припрутся на грейдере и будут рассказывать, как они защищали страну из за бугра.А остолопы и проголосуют за них и дальше и будут ныть и орать гетьман наш ненаглядный.
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16.01.2022 11:32 Відповісти
Говноеды РАБссии 2 раза на Чечню нападали с применением авиации...,причем одним полком генерала Грачева... вояки сраные...
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16.01.2022 11:35 Відповісти
А с чего вы взяли что Голобородька Кучмист президент?
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16.01.2022 11:37 Відповісти
Досить дивитись на техніку московії на нашій території,на одну ніч використати безпілотники ,провести зачистку,як америка зробила в Лівії.
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16.01.2022 11:39 Відповісти
275 единиц техники , это 75 штук Стугны П и 200 джав , ну и куча жаренной кацапятины.
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16.01.2022 11:40 Відповісти
Глава МИД Китая Ван И приказал быдлу Путлера ...вон на...из Казахстана...,видео драпания Крыс Путлера из Казахстана есть в Ютьюбе...,Казахи кричат во след..ВОН На.....
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16.01.2022 11:40 Відповісти
Коли кацапня востаннє воювала з нормальною армією? Щось подібне було в 2008, під час кількаденної війни з Грузією. І то, грузини встигли збити їм 5 літаків та вбити 70 кацапів, це при величезній перевазі у техніці та живій силі. На що вони надіються в Україні? Добові втрати будуть рахуватися сотнями, як вони це пояснять своїм громадянам?
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16.01.2022 11:43 Відповісти
РАБссиянцы кажуть шо грузини збили 12 літаків...
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16.01.2022 11:46 Відповісти
Важен конечный результат. Войны велись веками и всегда были потери. Только историю пишет победитель.
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16.01.2022 11:51 Відповісти
Ни в одной войне РАБссия не была победителем...Болван ты...
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16.01.2022 11:54 Відповісти
в тому вся і проблема, що кремлівським терористам НЕ потрібно нічого пояснювати своїм "громадянам", читай: кріпосним або рабам або біомусору...
"Баби ящо наражают..."- так казали і кажуть на раSSії різні суворави та жукави....
руSSкі раби будуть траву їсти, пальцем ду..пу підтерати...лиш би "западу била плоха..." це психологія руSSкого міра....
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16.01.2022 12:04 Відповісти
А в Украине полное затишие,войни нету,проблем в економике нету...А какие могут быть проблемы если наше правительство готовится к встече агрессора и у них больше озабочености как лучше прогнутся чтоб занять хоть пост уборщика туалетов.
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16.01.2022 11:45 Відповісти
ЗЕбил готовится к встрече Пороха завтра больше он ни к чему не готовитс
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16.01.2022 11:48 Відповісти
Та да.Порошенко прилетает в Киев завтра в 9 утра...айропорт Жуляны..
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16.01.2022 11:49 Відповісти
EC/ YouTube
17 січня о https://www.youtube.com/watch?v=pthGEfn6mFE&t=480s 8:00 , аеропорт «Київ-Жуляни». Прийди та зустрінь Петра Порошенка - лідера, здатного захистити та відстояти Україну!
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16.01.2022 14:16 Відповісти
Коломойский навезет Титушек в Жуляны...
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16.01.2022 11:53 Відповісти
Чому не дохнуть руSSкі терористи від коронавіруса, делти або омікрону?! так, пане Баканов...??чим займається СБУ та зовнішня розвідка...?!
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16.01.2022 11:58 Відповісти
Китайская нация держится на здоровье ,богатстве и в уважение младшим поколением, старшего. В Китае с молодости прививают здоровый и спортивно-боевой образ жизни в пользу государства и государство отплачивает людям. А взять Украину, на каждом углу канадская непонятная гражданка Супрун ,по покровительством гетьмана ненаглядного, открыла узаконенные наркоточки, похерела то, что оставалось от медицины и это всё в совокупности обозвала реформой и свалила в зад, как не в чём небывало. Там, в Китае понятно, молодёжь здоровая, а в Украине половина в преступном спортивном сообществе титушня, другая оголдевая носится с гетманом. .Дякувальщики. Порошенко, дякуемо за весь хаос по стране. А что там по майдану, расследовали российский, грузинский след снайперов? А Пашинский , куда пропал, подскажите?
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16.01.2022 12:15 Відповісти
То не президент, а дегенерат кончений .....
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16.01.2022 13:58 Відповісти
 
 