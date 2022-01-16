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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 10 осіб, виявлено 403 нові випадки захворювання, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 10 осіб, виявлено 403 нові випадки захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 403 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 344 746), зафіксовано 10 летальних випадків від вірусу (загалом 8 364).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 227 жінок віком від 18 до 91 року, 154 чоловіки віком від 18 до 89 років, 15 дівчаток від 1 до 17 років і 7 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Зафіксовано 10 летальних випадків від вірусу (загалом 8 364). Серед них: 5 жінок від 54 до 82 років, 5 чоловіків від 47 до 84 років.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 88 людей, зафіксовано 6 379 нових випадків зараження, 2 359 осіб одужали

До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус та 71 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 349 осіб подолали коронавірус (загалом 326 650).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (150), Дарницькому (76) та в Деснянському (33).

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Київ (19520) Кличко Віталій (3515) коронавірус (19923)


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Дослідники з Інституту сироватки Statens в Данії опублікували попереднє дослідження, в якому говориться, що друга доза вакцин Pfizer і Moderna збільшує ймовірність зараження через 90-150 днів, тобто імунітет проколотих стає гіршим, ніж у нормальних людей.(с)
Уже по моему даже инфузориям туфелькам стало ясно что вакцины не ОТ а ДЛЯ заболевания, и с этого выходит что вакцины не ОТ смерти - а ДЛЯ !!!! Ну и джек пот от вакцины они получат немного попозже от побочек в виде онко, аутоимуеки, сердечно-сосудистых !!!!
Но похоже что овценируемые тупее и инфузорий и даже туфелек.Сумно ...
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16.01.2022 12:14 Відповісти
А вы не пробовали тестировать бессинптомных больных, извиняюсь, вакцинированных. Они ведь считают себя здоровыми, разносят заразу направо и налево,пока 3-4 месяца, в организме находяться антитела, затем понадобиться повторная стимуляция выработки антител. Или установка такая, что вакцинированные, зараженными не считаются.
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16.01.2022 14:46 Відповісти
 
 