За добу від COVID-19 у Києві померли 10 осіб, виявлено 403 нові випадки захворювання, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 403 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 344 746), зафіксовано 10 летальних випадків від вірусу (загалом 8 364).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 227 жінок віком від 18 до 91 року, 154 чоловіки віком від 18 до 89 років, 15 дівчаток від 1 до 17 років і 7 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Зафіксовано 10 летальних випадків від вірусу (загалом 8 364). Серед них: 5 жінок від 54 до 82 років, 5 чоловіків від 47 до 84 років.
До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус та 71 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас, 349 осіб подолали коронавірус (загалом 326 650).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (150), Дарницькому (76) та в Деснянському (33).
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Уже по моему даже инфузориям туфелькам стало ясно что вакцины не ОТ а ДЛЯ заболевания, и с этого выходит что вакцины не ОТ смерти - а ДЛЯ !!!! Ну и джек пот от вакцины они получат немного попозже от побочек в виде онко, аутоимуеки, сердечно-сосудистых !!!!
Но похоже что овценируемые тупее и инфузорий и даже туфелек.Сумно ...