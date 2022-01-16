"Кіборги" показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця, - Зеленський

Своєю безстрашністю та незламністю захисники Донецького аеропорту показали всім українцям, що боротися за свою землю потрібно до кінця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні президента Володимира Зеленського в фейсбуці.

"День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

День "кіборгів", які вистояли, незважаючи ні на що.

День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу.

Своєю безстрашністю та незламністю вони показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця.

Пам'ятаємо наших героїв!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні День пам’яті "кіборгів" - захисників Донецького аеропорту