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"Кіборги" показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця, - Зеленський

Своєю безстрашністю та незламністю захисники Донецького аеропорту показали всім українцям, що боротися за свою землю потрібно до кінця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні президента Володимира Зеленського в фейсбуці

"День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

День "кіборгів", які вистояли, незважаючи ні на що.

День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу.

Своєю безстрашністю та незламністю вони показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця.

Пам'ятаємо наших героїв!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні День пам’яті "кіборгів" - захисників Донецького аеропорту

Автор: 

героїзм (108) Зеленський Володимир (23923) донецький аеропорт (164)


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Топ коментарі
+75
Коли кіборги боролись ти перед москалями в саунах собакою крутив.
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16.01.2022 12:55
+61
Особенно ты, главные борцуны с Ермаком.
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16.01.2022 12:54
+39
Когда Киборги воевали, зе-лох развлекал убийц украинцев.
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16.01.2022 13:02
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Ні. Бо, на відміну від тебе, у мене є честь і гідність, плюс- я українець.
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16.01.2022 20:43 Відповісти
Впізнаю соєвих сектантів - поки самі себе не похвалять ,то цілий день ,як обісрані ходять.
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17.01.2022 00:27 Відповісти
Блин, сленг йо-биков, прiсь ейбочки крумпля...
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16.01.2022 21:06 Відповісти
А на своїй сторінці у ВКонтактіку Зеленський що написав?
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16.01.2022 14:04 Відповісти
А ты с ермаком(швондером) только и мечтаешь, о выполнении формулы штаймайера и минских протоколов путина. Выборы, амнистия, там же наши люди, а какая разница.
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16.01.2022 14:05 Відповісти
ПреЗЕдент забыл рассказать про танк...
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16.01.2022 14:05 Відповісти
Він більш по клавішах спєц!
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16.01.2022 15:39 Відповісти
Хотел бьіло что-то написать-пожелать Зеленскому, но смотрю ему тут уже и без меня и пожелали, и полну пазуху пианинньіх смьічков напихали
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16.01.2022 14:11 Відповісти
Не стесняйтесь , для порношута не жалко да и много не бывает !
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16.01.2022 14:14 Відповісти
Та я и не стесняюсь, и за словом в карман не лезу. Понимаю что карма она такая - чем больше пожеланий, тем большая вероятность их иполнения, но повторяться не хочеться.
Тем более что я не хочу чтобьі ето чмо ходило по нашей земле.
Другими словами желаю чтобьі оно сдохло.
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16.01.2022 14:37 Відповісти
Присоединяюсь
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16.01.2022 19:10 Відповісти
Не достае футбол-ультрас з iх пiсенькою, мовляв, (рухливо, крещендо)до-ре ми-до (форте), ре-е, до-о !!! (фортисимо -доминантсептаккордно)
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16.01.2022 21:16 Відповісти
До-ре-мі-до-ре-до трохи інше означає. Але корінь ключового слова однаковий
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16.01.2022 21:47 Відповісти
Ще б ти і депутати щось показали
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16.01.2022 14:12 Відповісти
https://emiliozk.livejournal.com/3775351.html Генерал Дмитро Марченко, кіборг - офіцер-десантник з 79-ї аеромобільної бригади, учасник боїв на кордоні та оборони Донецького аеропорту. Серед іншого, Марченко ходив у розвідку на вже окуповану териотрію Криму, і проривався з забзпеченням до оточених бійців на кордоні і в Донецькому аеропорту. Потім керував Головним управлінням розвитку і супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.
В часи Порошенка на Марченка з Г+Г і їм подібним аналам вилили тони бруду - і недаремно. З Марченко було неможливо "парєшать". Не дивно, що зразу після приходу Зеленського генерала Марченка позбулися і почалися розправи з чесними бойовими генералами. Під задоволене вайлування ненависників Порошенка, Марченка звинуватили в постачанні на фронт неякісних бронежилетів, що для бойового офіцера Марченка який гарно знав що таке ховати товаришів, само собою було плювком в обличчя. Друге приниження - генерала посадили не на військову гауптвахту, а в цивільний слідчий ізолятор.
Проте. На тому ЗЕтріумф завершився. На заставу для Марченка гроші збирали всім народом за ініціативою #FreeMarchenko. Чималу частку суми надав Петро Порошенко. 17 грудня 2019 р. генерал Марченко вийшов з СІЗО. Завдяки телеграм-каналу "Трубу прорвало" стало відомо, що директор ДБР Роман Труба фабрикував справи за вказівкою тодішнього голови ОПУ Андрія Богдана, з метою переслідування Петра Порошенка. Експертизи бронежилетів від ДБР спростували кілька незалежних експертиз. 20 лютого 2020 р. Печерський суд виніс ухвалу за якою відмовив прокурорам у справі про продовження терміну дії обов'язків для генерала Дмитра Марченка.
Генерал Марченко давно на волі. Його не викликають на допити. По його справі не проводять слідчих дій. Справа по факту давно розвалилася. Але слідчі справу і не закривають, і не передають в суд. З великою долею вірогідності - аби не повертати заставу.
Силовиків, які фабрикували справу проти генерала Марченко занесли в базу "Миротворця". Як осіб що свідомо брали участь у заходах, що підривають обороноздатність України і вчинили свідомі дії спрямовані на руйнування правоохоронної системи України шляхом її дискредитації і підриву до неї довіри. Цим силовикам нагадали те, як вони на колінці клепали кримінальну справу проти бойового генерала (аби догодити ОПУ), ніхто не забув. Їхні дані вже на "Миротворці". І це для них тільки початок довгих і карколомних пригод.
Бо ніщо не забуте - ніхто не забутий.

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZVWxAgfJyRcQox_6y9RqYEvAUvby8zWX-R2XJwCtq1YzuucVOSAjgNxHrOAUkYPpQXBJfquwmo2eWacpPm_oKYEuXkb-OAm7w1tENbo-***********************************-a0lu16pQnFP&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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16.01.2022 14:12 Відповісти
зелёное ***** заплатит за всё
несмотря на то, что уже спрятал свою семью в Испании
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16.01.2022 14:29 Відповісти
Завдяки телеграм-каналу "Трубу прорвало" стало відомо, що директор ДБР Роман Труба фабрикував справи за вказівкою тодішнього голови ОПУ Андрія Богдана, з метою переслідування Петра Порошенка. Експертизи бронежилетів від ДБР спростували кілька незалежних експертиз. 20 лютого 2020 р. Печерський суд виніс ухвалу за якою відмовив прокурорам у справі про продовження терміну дії обов'язків для генерала Дмитра Марченка.

Генерал Марченко давно на волі. Його не викликають на допити. По його справі не проводять слідчих дій. Справа по факту давно розвалилася. Але слідчі справу і не закривають, і не передають в суд. З великою долею вірогідності - аби не повертати заставу.
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16.01.2022 14:32 Відповісти
Там дуже велика застава , яку оплатив Порошенко , тому і не закривають справу і не повертають гроші , зелена козлота 😡
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16.01.2022 14:49 Відповісти
Там не все так просто. Справа була відкрита з ініціативи депутУта з СН- власника фірми з виробництва бронежилетів.
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16.01.2022 21:15 Відповісти
"... до кінця москалів" - так повинно звучати.
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16.01.2022 14:15 Відповісти
Из его вонючих уст звучит по особенному
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16.01.2022 14:26 Відповісти
особливо лицeмiрно
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16.01.2022 14:36 Відповісти
клоун, ты горловский заткнись
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16.01.2022 14:32 Відповісти
пороблено кварталом в липні 2014 р.

якщо хтось забув, це гидотство зветься "Козаки"
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16.01.2022 14:36 Відповісти
малосоский попугай!
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16.01.2022 14:35 Відповісти
Напевно як зеленський за Журавля боровся. Був би він тоді при справах, їм би напевно заборонили стріляти під загрозою сісти на 7 років
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16.01.2022 14:43 Відповісти

«Зе научітся», «хуже нє будєт», «дайтє Вовє ещьо 100 днєй»…


____________________________________
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16.01.2022 14:46 Відповісти
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16.01.2022 15:57 Відповісти
цю свободу слова не ви, 73/43%зебіли, вибороли. Але саме ви її намагаєтесь знищити, вона вам не подобається, м'яко кажучи
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16.01.2022 17:04 Відповісти
💯🎯
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16.01.2022 19:13 Відповісти
Что там с Антоненко, Вова?
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16.01.2022 14:48 Відповісти
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16.01.2022 14:53 Відповісти
Скільки разів Бубочці було повісток? Ану хай розкаже.
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16.01.2022 14:56 Відповісти
лучше бы застрелился
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16.01.2022 14:57 Відповісти
ЗЕ тогда тоже зачетно всем показал.
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16.01.2022 15:04 Відповісти
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16.01.2022 15:04 Відповісти
Мразный членограй
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16.01.2022 19:15 Відповісти
Хто б казав! Живих кіборгів видно аж вивертає.
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16.01.2022 15:06 Відповісти
Зеленський показав усім, як можна відпетляти від призову.
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16.01.2022 15:13 Відповісти
этому ссуществу самому не смешно?
я бы хотя бы пошел туда, ну, на линию.... и да, пересидел бы артналет..(ах да, Бибочке надо было бы памперс поменять)
Но как ЭТО блин.... поздравляет тех кто или контрактник, или не отсиделся, **** , КАК ЭТА БУБОЧКА ТО!!!!????
Над кем оно говно командное то????
Над теми кто его посылает после форменного приветствия, - наПутина?
И да - )ононезрадит(
(уага)))
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16.01.2022 15:15 Відповісти
Противно читать такое от малороса, четырежды уклониста и паяца полоумного.
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16.01.2022 15:19 Відповісти
нет президента в стране
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16.01.2022 15:44 Відповісти
КИБОРГИ-ДА, А ЗЕЛЕНСКИЙ ТУТ ДО ЧОГО ?
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16.01.2022 15:59 Відповісти
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:17 Відповісти
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16.01.2022 16:34 Відповісти
Лучше бы чмо молчало
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16.01.2022 16:41 Відповісти
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16.01.2022 17:03 Відповісти
Боротися треба не до кінця, а до перемоги!
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16.01.2022 17:54 Відповісти
Чотириразовий ухилянт від армії повчає нас, як треба захищати свою землю! Песець! Це ж яким негідником треба бути? Падлюка безсовісна.
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16.01.2022 18:31 Відповісти
Він тупо рже над українцями.
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16.01.2022 21:16 Відповісти
Двойной пендель будет. Чикатися нихто не буде (как со шлепером).
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16.01.2022 21:21 Відповісти
Ты, ****, сраный гарант, рот закрой!
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16.01.2022 20:01 Відповісти
Только лабух может додуматься до того, шо он - не лох.
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16.01.2022 21:18 Відповісти
А що робив зеля в ті часи?
Ржав над Україною?
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16.01.2022 21:24 Відповісти
https://youtu.be/4rk-weiz7vg Шо-шо, знамо перец шо... ТЫЦЬ по синему левым кликом
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16.01.2022 21:35 Відповісти
"Мы бы все умерли в Крыму, но зеленых человечков не пустиьи..."
Зеленский(величайший лидер современности)
Это оно, наверное своей свинячей рожей, на лыжах, в розовых очках собирается не пускать зеленых человечков.
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16.01.2022 21:31 Відповісти
Це тобі зелене лайно герої може щось і показали, а ми це всмоктали з молоком матерів, внаслідок чого вони і стали кіборгами
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16.01.2022 21:35 Відповісти
Кіборги боролись і боротимуться за СВОЮ землю,біда,що тіпа през її не вважає своєю.Мені здається,ми ще дізнаємось де його справжня земля.
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16.01.2022 22:02 Відповісти
какая зрадная заява.
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16.01.2022 22:29 Відповісти
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16.01.2022 23:56 Відповісти
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16.01.2022 23:58 Відповісти
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17.01.2022 09:11 Відповісти
https://drive.google.com/file/d/1ZNIFZ1d04Wi45M0O9mjD-UY79eXlKhjh/view?usp=sharing
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31.03.2022 14:43 Відповісти
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