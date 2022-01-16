Пакет стримування Росії включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю України з партнерами, - Кулеба

Україна тісно співпрацює зі своїми партнерами та союзниками для впровадження комплексного пакету стримування РФ, який включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Кулеба розповів, що пакет стримування РФ "складається з трьох рівнів: сильна дипломатія для деескалації, розробка низки болючих економічних санкцій, поглиблення оборонної співпраці з Україною".

За його словами, коли на початку листопада 2021 року РФ взяла "новий небезпечний курс ескалації, ми негайно подвоїли зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки України".

"Немає кращого шляху стримування подальшої російської агресії, ніж сильна Україна. Те, що ми бачили під час дипломатичних контактів з Росією минулого тижня, стало кульмінацією нашої спільної дипломатії стримування. Єдність Заходу була очевидною", - додав Кулеба.

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