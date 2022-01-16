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Новини Санкції проти Росії
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Пакет стримування Росії включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю України з партнерами, - Кулеба

Пакет стримування Росії включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю України з партнерами, - Кулеба

Україна тісно співпрацює зі своїми партнерами та союзниками для впровадження комплексного пакету стримування РФ, який включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив у  інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Кулеба розповів, що пакет стримування РФ "складається з трьох рівнів: сильна дипломатія для деескалації, розробка низки болючих економічних санкцій, поглиблення оборонної співпраці з Україною".

За його словами, коли на початку листопада 2021 року РФ взяла "новий небезпечний курс ескалації, ми негайно подвоїли зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки України".

"Немає кращого шляху стримування подальшої російської агресії, ніж сильна Україна. Те, що ми бачили під час дипломатичних контактів з Росією минулого тижня, стало кульмінацією нашої спільної дипломатії стримування. Єдність Заходу була очевидною", - додав Кулеба.

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санкції (11868) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
В Росії новини не такі як в всьому світі, дивишся їхні новини то здається, як будь то це новини з паралельної реальності.
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16.01.2022 14:28
+2
Першинги и Томагавки лучшее сдерживание .
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16.01.2022 14:20
+2
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16.01.2022 15:57
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Першинги и Томагавки лучшее сдерживание .
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16.01.2022 14:20 Відповісти
В Росії новини не такі як в всьому світі, дивишся їхні новини то здається, як будь то це новини з паралельної реальності.
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16.01.2022 14:28 Відповісти
Работа наших разведчиков в 2014 году...ИХТАМНЕТов Крыс Путлера снимали умно и хитро...https://youtu.be/BHoqVIZsTMc
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16.01.2022 14:51 Відповісти
ось ці пакети -сильна дипломатія для деескалації, розробка низки болючих економічних санкцій, можна сміливо відкинути,як такі,котрі з2014 року толку і результату ніякого не принесли,що вказує на їх абсолютне несприйняття рашистським окупантом,а "поглибленням" провалу оборонної співпраці з Україною займалися і займаються прорашистські вассали такі як німецька Меркель
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16.01.2022 15:13 Відповісти
Ну санкции санкциям рознь, но вы правы, что они не действуют быстро и какой-то запас прочности у русских есть, а это значит что нельзя допустить Блицкриг, нужно выстоять хотя бы пол года. Тогда русские почувствуют все прелести на своей жопе и время будет работать на Украину, т.к. она с каждым месяцем будет все больше накачиваться Западом оружием и ресурсами, а Россия наоборот будет тратиться на саму войну, медленнее восполнять потери и нести дополнительные потери от санкций. Тут немалую роль сыграет поведение Китая, будет ли он снабжать русских или просто займет нейтралитет.
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16.01.2022 15:49 Відповісти
Отлично !
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16.01.2022 15:16 Відповісти
Дератизацію ще треба внести в перелік.
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16.01.2022 15:24 Відповісти
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16.01.2022 15:57 Відповісти
Почему боитесь туфлей перед гарантами Будапешта постучать?! США и Англией!
1000 стингеров и джавелинов уже должны быть в Украине!
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16.01.2022 19:51 Відповісти
Тільки обіцянки,тільки занепокоєння,і все.Якщо раша піде в наступ,буде пізно
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17.01.2022 05:56 Відповісти
Хронічне пустопорожнє патякання Кулеби на котре у світі уже ніхто не звертає уваги. Наше МЗС є затратним і неефективним.
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17.01.2022 08:45 Відповісти
 
 