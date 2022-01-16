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Росія повинна продовжити діалог, щоб довести відсутність планів нових військових дій, - Кулеба

Росія повинна продовжити діалог, щоб довести відсутність планів нових військових дій, - Кулеба

Євроатлантичне співтовариство під час переговорів РФ, США і НАТО в Женеві продемонструвало російській стороні, що воно твердо стоїть на боці України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецьку виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Євроатлантичне співтовариство показало Росії, що воно твердо стоїть на боці України. Наші позиції були узгоджені. Я розмовляв зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном прямо перед і відразу після зустрічі в Женеві. Росії не вдалося розколоти Захід, розмовляючи зі США через голови України та Європи. Нелегітимні російські ультиматуми у відносинах НАТО з Україною були справедливо відхилені", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пакет стримування Росії включає дипломатичні заходи, санкції та оборонну співпрацю України з партнерами, - Кулеба

Водночас він наголосив,що "зараз важливо, що відбуватиметься далі" і висловив переконання, що російська сторона повинна довести відсутність планів подальших військових дій. "Я впевнений, що Росія повинна продовжити переговори. Росіяни стверджують, що не планують нових військових дій. Якщо вони хочуть довести серйозність своїх слів, вони повинні продовжити діалог в усталених форматах", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

На запитання, чи стала ситуація безпечнішою для України за підсумками минулого тижня, він зазначив, що "ситуація стала б менш безпечною для України, якби Росії вдалося розділити Захід або змусити Україну і союзників порушити свої фундаментальні принципи, але Росії не вдалося цього домогтися".

Також читайте: Ми продовжуємо співпрацювати з партнерами, щоб запобігти подальшій агресії Росії, - Кулеба

"Так що загальна стратегія стримування працює і зміцнює безпеку в регіоні. Я вірю в силу дипломатії і хотів би наголосити, що всі наші зусилля спрямовані на те, щоб стримати Росію від подальшої ескалації і змусити її знизити напруженість. Україна прагне миру, безпеки і стабільності для себе і всієї Європи. Безпека України - це безпека Європи", - резюмував Кулеба.

перемовини (2922) росія (65328) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Вже продовжила.

"Росія перекидає "Іскандери" з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі. ФОТОрепортаж"
Джерело:
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16.01.2022 14:42
+2
Это он Зелику доводит свою кулебскую преданность!!!
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16.01.2022 14:48
+1
От Мариуполя до Одессы активизировались совки.
Отсечение Украины от Азовского и Черного морей - это стратегическая цель военной игры кремля.
Стратегическая и первоочередная.
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16.01.2022 14:53
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Вже продовжила.

"Росія перекидає "Іскандери" з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі. ФОТОрепортаж"
Джерело:
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16.01.2022 14:42 Відповісти
От Мариуполя до Одессы активизировались совки.
Отсечение Украины от Азовского и Черного морей - это стратегическая цель военной игры кремля.
Стратегическая и первоочередная.
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16.01.2022 14:53 Відповісти
Проложить коридор к Крыму через наиболее ватные области Украины. Бункерфюрер с упорством маньяка пытается воплотить свой идиотский план в жизнь. Победа клована на президентских выборах и создание дебильного "моно" лишь дает ему повод считать что его план осуществим.
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16.01.2022 15:14 Відповісти
вот и предлог ВСУ не только кацапню скирдовать,но и местную вату проредить..
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16.01.2022 15:35 Відповісти
Да это скорее не предлог, а прямая обязанность, но что прикажет бункерфюрер нашему говнокомандующему через дерьмака?
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16.01.2022 15:38 Відповісти
да пох,что он прикажет,те,кто решил сражаться - будут сражаться без оглядки на т.н. президента..
в данный момент он и Украина живут в параллельной реальности,и никакого влияния на развитие событий он оказать не может..
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16.01.2022 15:41 Відповісти
С этим согласен. Но есть одно "но". Есть устав, есть субординация, есть ответственность за невыполнение приказа, да еще и при ведении боевых действий. И это не надуманные поводы не выполнять, а реальные уголовные сроки. Надо это понимать нашим гражданам когда выбирают Верховного Главнокомандующего во время войны.
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16.01.2022 15:47 Відповісти
Свята наївність (тобто тупість). Що можуть довести патологічні брехуни?
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16.01.2022 14:43 Відповісти
Это он Зелику доводит свою кулебскую преданность!!!
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16.01.2022 14:48 Відповісти
Что то Кулебы сегодня много, наверное старается зарплату отработать.
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16.01.2022 14:54 Відповісти
"Розмовляючи зі США через голови Європи....."! А як пан "міністр на побігеньках" прокоментує дії відомого "лідера **********" що запропонував "переговори США,Росії та Зеленського" чеез головиЄвропи та України?! Це не "спроби розколоти Захід" і розколоти Україну?!
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16.01.2022 15:02 Відповісти
Газета "Нью-Йорк Тамс" сообщила...,в рамках оказания помощи Киеву в Словакию Польшу и Румынию переброшено 100 000 добровольцев из Украины...,оплата за обучение полностью идет из Госдепа и Пентагона в рамках договора о венном сотрудничестве Украина - США и договора Блинкэн-Кулеба...
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16.01.2022 15:05 Відповісти
"Я впевнений, що Росія повинна продовжити переговори. Росіяни стверджують, що не планують нових військових дій. Якщо вони хочуть довести серйозність своїх слів, вони повинні продовжити діалог в усталених форматах", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства. (чи включив Кулєба формат Будапештського формату в якому рашист наклав велику купу лайна ,на те що підписав на папері???"
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16.01.2022 15:06 Відповісти
Рюссишэ швайны..вам лучше сидеть дома на Печи и на балалайке бряцать Вялика РАБссия посрать негде... везде дяревня Простоквашино...
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16.01.2022 15:07 Відповісти
московия должна убрать своих "зеленых человечков" обратно в казармы. прибрать свои железяки. вывести оккупационные войска из Крыма и Донбасса. тогда можно вести переговоры о возмещении ущерба. а до того говорить вообще не о чем - коцабы только палку понимают.
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16.01.2022 15:07 Відповісти
НАТО в Кожну ХАТУ..крысы Путлера....У КОЖНУ........
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16.01.2022 15:09 Відповісти
АЭС, не гарантируем безопасность.... тчк.... аууу...
Ибо это выглядит.... Эль Мюрид даже не верит шо 911 было силами Спартака..., ой, Афганистаноса органисобрано.....(если шо то читал немного то и это и не знаю... просто мы сремся за ВМВ, например, а вот там вот - ыыыыы, долбився в мониторы... так шо... с ублажением, Жритник и Арахамия )
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16.01.2022 15:10 Відповісти
Донецкий айропорт брали 242 дня...Крысы Путлера,а сколько будете брать всю Украину?как Чечню одним полком генерала Грачева за 3 дня?Стадо идиотов....
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16.01.2022 15:13 Відповісти
Правильно. Нужно завлекать врага на поле игры ,где он не силен в твоих правилах.
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16.01.2022 15:15 Відповісти
Кулєба, ти, як казав Богдан Москаль - довбо*об. Плани у кацапії якраз присутні. Мало того - ці плани агресивні. І це - плани нових агресивних дій. І головне - кацапи своїх планів не приховують. Їх бачить весь світ. І лише ти і твій зелений патрон її не бачите. Один не бачит, бо не хоче бачити, інший - щоб не розстрілювати того, хто не хоче бачити. Ви обидва - в "домікє", як вам здається. Але цей "домік" - уявний. Він існує лише у вашій уяві і сховатися у ньому ви не зможете.
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16.01.2022 15:15 Відповісти
У Крыс мавзолейных нет планов...Быдло не знает что делать...остались Только Ультиматумы для США и НАТО...
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16.01.2022 15:17 Відповісти
Новый Элитный Спецназ Украины по стандартам НАТО в Польше Словакии и Румынии расквартирован на лучших базах НАТО в этих странах,кажуть очевидцы...,я так думаю...что генералы НАТо знают что делают...
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16.01.2022 15:20 Відповісти
Они уже доказали!
Заявили, или соглашаетесь на наши условия или будет война.
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16.01.2022 15:36 Відповісти
Путин в 2008 говорил что Крым Украинский и чо? Как сказал Порох Москва слезам не верит, только сильная армия - единственный аргумент для сдерживания орков! Но сейчас гораздо важнее Велике Будивництво зели а не армия
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16.01.2022 15:39 Відповісти
Но "правящей зелени"с зебуинами,почти невозможно вдолбить,что укрепление и вооружение ВСУ есть самая эффективная "стратегия сдерживания" ,а не В.будiвництво и, тем паче, заигрывание с путлером...
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16.01.2022 18:24 Відповісти
зеленский щас скажет,что ему срочно надо поговорить с ******.
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16.01.2022 22:12 Відповісти
 
 