Росія повинна продовжити діалог, щоб довести відсутність планів нових військових дій, - Кулеба
Євроатлантичне співтовариство під час переговорів РФ, США і НАТО в Женеві продемонструвало російській стороні, що воно твердо стоїть на боці України.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецьку виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Євроатлантичне співтовариство показало Росії, що воно твердо стоїть на боці України. Наші позиції були узгоджені. Я розмовляв зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном прямо перед і відразу після зустрічі в Женеві. Росії не вдалося розколоти Захід, розмовляючи зі США через голови України та Європи. Нелегітимні російські ультиматуми у відносинах НАТО з Україною були справедливо відхилені", - сказав Кулеба.
Водночас він наголосив,що "зараз важливо, що відбуватиметься далі" і висловив переконання, що російська сторона повинна довести відсутність планів подальших військових дій. "Я впевнений, що Росія повинна продовжити переговори. Росіяни стверджують, що не планують нових військових дій. Якщо вони хочуть довести серйозність своїх слів, вони повинні продовжити діалог в усталених форматах", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.
На запитання, чи стала ситуація безпечнішою для України за підсумками минулого тижня, він зазначив, що "ситуація стала б менш безпечною для України, якби Росії вдалося розділити Захід або змусити Україну і союзників порушити свої фундаментальні принципи, але Росії не вдалося цього домогтися".
"Так що загальна стратегія стримування працює і зміцнює безпеку в регіоні. Я вірю в силу дипломатії і хотів би наголосити, що всі наші зусилля спрямовані на те, щоб стримати Росію від подальшої ескалації і змусити її знизити напруженість. Україна прагне миру, безпеки і стабільності для себе і всієї Європи. Безпека України - це безпека Європи", - резюмував Кулеба.
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Джерело:
Отсечение Украины от Азовского и Черного морей - это стратегическая цель военной игры кремля.
Стратегическая и первоочередная.
в данный момент он и Украина живут в параллельной реальности,и никакого влияния на развитие событий он оказать не может..
Ибо это выглядит.... Эль Мюрид даже не верит шо 911 было силами Спартака..., ой, Афганистаноса органисобрано.....(если шо то читал немного то и это и не знаю... просто мы сремся за ВМВ, например, а вот там вот - ыыыыы, долбився в мониторы... так шо... с ублажением, Жритник и Арахамия )
Заявили, или соглашаетесь на наши условия или будет война.