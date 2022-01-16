Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, - Більдт

Потужна кібератака на низку урядових українських сайтів свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії РФ проти України.

Про це співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо найбільш загрозливу безпекову ситуацію в Європі від початку 1960-их років. Остання кібератака на Україну лише доповнює картину підготовки до широкомасштабної агресії проти країни", - написав він.

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Більдт наголосив, що "це серйозно". "Схоже на те, що кібератака проти України мала на меті встановити шкідливе програмне забезпечення, яке у певний момент за командою знищило б більшою чи меншою мірою усі системи", - написав шведський політик.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.