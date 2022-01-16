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Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, - Більдт

Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, - Більдт

Потужна кібератака на низку урядових українських сайтів свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії РФ проти України.

Про це співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо найбільш загрозливу безпекову ситуацію в Європі від початку 1960-их років. Остання кібератака на Україну лише доповнює картину підготовки до широкомасштабної агресії проти країни", - написав він.

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Більдт наголосив, що "це серйозно". "Схоже на те, що кібератака проти України мала на меті встановити шкідливе програмне забезпечення, яке у певний момент за командою знищило б більшою чи меншою мірою усі системи", - написав шведський політик.

Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

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Топ коментарі
+12
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16.01.2022 15:30
+10
кибератака - это создание хаоса в Украине, почему эту диверсию не предотвратили?
в Украине не работают СБУ и структуры, которые за 8 лет войны, должны были бы уже научиться ставить защиты от врага!.
но эти дилетанты, только бабло умеют получать и трындеть..
у нас у власти дилетанты, которые в случае вторжения в Украину орков - сбегут из страны, подставив население..
дайте народу хотя бы оружие, чтобы было чем защищаться.. голобородько трус и капитулянт..
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16.01.2022 15:24
+8
Да Ахметка с Пинчуком вырубят рубильник електроенергии и мобильную связь с интернетом и пздц. Бери хоть голыми руками никто не узнает о нападении пока кацапоиды прикладом в дверь не постучат. Даже не помогут книги Зеленского. Нужно было думать как государственные стратегические обьекты сдавать в бандитские руки.
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16.01.2022 15:19
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кібератака свідчить про цілеспрямований розвал нам критичної інфраструктури за умов, коли військові засоби рф є додатком до ІПСО, а не навпаки
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16.01.2022 15:10 Відповісти
Да Ахметка с Пинчуком вырубят рубильник електроенергии и мобильную связь с интернетом и пздц. Бери хоть голыми руками никто не узнает о нападении пока кацапоиды прикладом в дверь не постучат. Даже не помогут книги Зеленского. Нужно было думать как государственные стратегические обьекты сдавать в бандитские руки.
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16.01.2022 15:19 Відповісти
видосик снимет и всё будет хорошо
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16.01.2022 15:32 Відповісти
Если введут военное положение, то частная собственность будет ограничена и никого не будет интересовать кому формально принадлежать те или иные стратегические объекты - они будут работать так как надо и делать это будут те же работники, только подчиняясь уже государству, а кто не захочет работать на стратегических предприятиях, то у тех не будет защиты от повестки в военкомат... так что как миленькие все выйдут и рубильник включат.
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16.01.2022 15:42 Відповісти
Та ничего не помешает. У нас перед проходной стояли дебилы и пытались выписывать повестки без всяких документов. Дошло то того что вахтовый заезжал прямо на территорию и уже потом проверяли пропуска. Забавный бред был, в то время как все были на учете.
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16.01.2022 15:50 Відповісти
Там не так все просто, как просто дать команду - топаз, дай команду!
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16.01.2022 15:45 Відповісти
Надо было думать, когда преЗидента выбирали...
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17.01.2022 08:03 Відповісти
бубочка ответит на это отдыхом на синевире
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16.01.2022 15:14 Відповісти
Буковль -Україна, зелена падаль - параша!
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16.01.2022 15:18 Відповісти
Значит нужно предупредительно играть на опережение. - Вводить вспомогательные группы на рубежи Украины. Поставлять сверхмощное оружие для отражения нападений.
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16.01.2022 15:20 Відповісти
кибератака - это создание хаоса в Украине, почему эту диверсию не предотвратили?
в Украине не работают СБУ и структуры, которые за 8 лет войны, должны были бы уже научиться ставить защиты от врага!.
но эти дилетанты, только бабло умеют получать и трындеть..
у нас у власти дилетанты, которые в случае вторжения в Украину орков - сбегут из страны, подставив население..
дайте народу хотя бы оружие, чтобы было чем защищаться.. голобородько трус и капитулянт..
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16.01.2022 15:24 Відповісти
"за 8 лет войны, должны были бы уже научиться ставить защиты от врага!."
За 5 лет научились. Но за два всех уволили и набрали врагов.
Что непонятно?
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16.01.2022 16:17 Відповісти
Хто зна що у ***** в мізках!?
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16.01.2022 15:30 Відповісти
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16.01.2022 15:30 Відповісти
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16.01.2022 15:58 Відповісти
"Президент не может отдыхать во время войны!"
В.Зеленский.
Либо в Украине нет войны,либо Зеленский не президент.
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16.01.2022 16:14 Відповісти
"Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ"

А предыдущая, с Petya.A? Кибератака - это кибератака, она сама по себе событие малоприятное!

Доллар уже дороже 28 грн, страна замерла в ожидании катастрофы, никто ничего не начинает, индексы валятся. Это уже удар по Украине, который уже принес и будет нести большой ущерб, и неизвестно к чему приведет. Зачем идти на массированное вторжение, если работает информационная атака? А в новостной ленте сплошным потоком личные мнения кого-попало. "Это может быть, это свидетельствует". Люди пишут для своих читателей, ловят хайп, что-то предполагают. Могут быть разные мотивы.
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16.01.2022 16:18 Відповісти
Причем особенно легко предсказывают потенциальное вторжение те, кого оно вообще никак, даже теоретически не коснется. Поселить их всех в 50 километрах от линии фронта и я бы с удовольствием посмотрел, что они тогда запоют. А то у них в твиттере, за тысячи км, прямо все "свидетельствует" и "может".
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16.01.2022 16:53 Відповісти
Подобная и успешная атака, показывает всего навсего низкую квалификацию администраторов, обслуживающими сайты гос структур. Практически все сайты подвергаются подобным атакам.
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16.01.2022 17:18 Відповісти
когда страной правять бездари и молодое поколение считающее себя властителями этой страны но жадное и вороватое не видящее дальше своего кармана то и следует проиграшь на всех фронтах что Пу из подворотни что зе со сцены одно виденье мира править и грабить
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16.01.2022 18:30 Відповісти
Большинство госсайтов Украины сидят на кацапском CMS.А потом эти дебилы спрашивают почему их так легко взламывают.
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16.01.2022 18:55 Відповісти
 
 