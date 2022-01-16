Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, - Більдт
Потужна кібератака на низку урядових українських сайтів свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії РФ проти України.
Про це співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо найбільш загрозливу безпекову ситуацію в Європі від початку 1960-их років. Остання кібератака на Україну лише доповнює картину підготовки до широкомасштабної агресії проти країни", - написав він.
Більдт наголосив, що "це серйозно". "Схоже на те, що кібератака проти України мала на меті встановити шкідливе програмне забезпечення, яке у певний момент за командою знищило б більшою чи меншою мірою усі системи", - написав шведський політик.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.
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в Украине не работают СБУ и структуры, которые за 8 лет войны, должны были бы уже научиться ставить защиты от врага!.
но эти дилетанты, только бабло умеют получать и трындеть..
у нас у власти дилетанты, которые в случае вторжения в Украину орков - сбегут из страны, подставив население..
дайте народу хотя бы оружие, чтобы было чем защищаться.. голобородько трус и капитулянт..
За 5 лет научились. Но за два всех уволили и набрали врагов.
Что непонятно?
В.Зеленский.
Либо в Украине нет войны,либо Зеленский не президент.
А предыдущая, с Petya.A? Кибератака - это кибератака, она сама по себе событие малоприятное!
Доллар уже дороже 28 грн, страна замерла в ожидании катастрофы, никто ничего не начинает, индексы валятся. Это уже удар по Украине, который уже принес и будет нести большой ущерб, и неизвестно к чему приведет. Зачем идти на массированное вторжение, если работает информационная атака? А в новостной ленте сплошным потоком личные мнения кого-попало. "Это может быть, это свидетельствует". Люди пишут для своих читателей, ловят хайп, что-то предполагают. Могут быть разные мотивы.