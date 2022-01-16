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Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ зросли до 734 тис. тонн і вперше перевищили показник 2021 року, - Герус

Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ зросли до 734 тис. тонн і вперше перевищили показник 2021 року, - Герус

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ 14 січня 2022 року вперше за цей опалювальний сезон перевищили запаси на таку ж дату 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету з питань енергетики Андрія Геруса.

"У п’ятницю 14 січня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14 січня 2022 року на складах знаходилося 734,1 тис. тонн. Рік тому запаси складали 711,1 тис. тонн", - повідомив Герус.

За його інформацією, з початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис. тонн.

"Одними із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком: станом на 14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго 4 судна із енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля", - пояснив Герус.

Він додав, що станом на 14 січня у роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 МВт.

Раніше в інтерв’ю виданню "Економічна правда" Герус переклав відповідальність за дефіцит вугілля з держави на генеруючі компанії. Спікер компанії, менеджер зі стратегічних комунікацій Олександр Шевельов, коментуючи заяви депутата "Слуги народу", зазначив, що ДТЕК імпортував рекордну кількість вугілля, завдяки чому повністю забезпечив свої ТЕС паливом.

Автор: 

ТЕС (917) ТЕЦ (459) вугілля (2474) Герус Андрій (446)


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Топ коментарі
+12
переміга! велике вугільництво!!
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16.01.2022 15:18
+9
Дякуючи Ринату Леоныдовичу, а не

ЗЕ-льоним рукожопам
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16.01.2022 15:26
+8
Красавы,до весны за полтора месяца успели,снимай штаны,будем вам жопы целовать.
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16.01.2022 15:12
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Красавы,до весны за полтора месяца успели,снимай штаны,будем вам жопы целовать.
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16.01.2022 15:12 Відповісти
Дякуючи Ринату Леоныдовичу, а не

ЗЕ-льоним рукожопам
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16.01.2022 15:26 Відповісти
А ринатулианидычу должны были уголь привезти за счёт украинцев, как при петрушке?
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16.01.2022 15:46 Відповісти
Так чому зараз роскукарікався Гєрус про перемогу, раз то не його перемога))
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16.01.2022 16:02 Відповісти
Так он прокукарекал просто о запасах угля.
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16.01.2022 16:07 Відповісти
пусть этот парень ответит почему атомная энергетика ушла в ноль,зеленая в минусе,почему покупаем электроэнергию с белорусии и так по списку ! этот зиц-председатель уже стал миллионером--как ответ будешь держать ? или хата уже в московии есть ?
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16.01.2022 17:38 Відповісти
вони ідіоти
просто ідіоти!
а більше нічого і не потрібно знати)
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16.01.2022 18:34 Відповісти
переміга! велике вугільництво!!
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16.01.2022 15:18 Відповісти
важно что из рашки завезли. для этого весь сыр-бор и задумывался
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16.01.2022 15:19 Відповісти
давай, погавкай тут, ************.
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16.01.2022 15:20 Відповісти
зимы то считай нет.вот и запасы увеличились...
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16.01.2022 15:22 Відповісти
на нет и зимы нет
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16.01.2022 15:45 Відповісти
ураЯ. спасибА тебе Херес. можешь спокойно делать клизму.
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16.01.2022 15:26 Відповісти
Так не влада є це зробила, а ахметовська ДТЕК...
Якщо що, на ахметовських ТЕС ніколи дефіциту вугілля не було, він був на ДЕРЖАВНИХ ТЕС!
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16.01.2022 15:26 Відповісти
ДТЕК Ахметова завезла уголь, а хвалиться почему то власть..
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16.01.2022 15:28 Відповісти
Росія завжди була гамном . Як тільки в неї щось перестати купувати , одразу зникає дефіцит і з'являється великий надлишок цього товару . А якщо потрібно створити штучний дефіцит чого-небудь , то потрібно просто це щось почати купувати в Русні . Воно буде гамняної якості , з негарантованою доставкою і завжди в недостатній кількості . Тому що Росія - гамно .
Купувати потрібно в нормальних людей , а не в виродків .
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16.01.2022 15:30 Відповісти
Вражина. Мразота пліснява.

21.12.21
Украина увеличила расходы на закупку угля
Почти 65% угля было ввезено из России. НА ВОСЬМОМУ РОЦІ ВІЙНИ!!!


Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила валютные расходы на https://www.unian.net/economics/energetics/stalo-izvestno-budut-li-v-ukraine-veernye-otklyucheniya-sveta-novosti-segodnya-11649112.html импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 2,068 млрд долл.
Соответствующие данные размещены на https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri сайте Государственной таможенной службы.
Завдяки цим паскудям, уйло бикує на кордоні України за НАШІ гроші.
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16.01.2022 15:35 Відповісти
спасибо, Америка
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16.01.2022 15:35 Відповісти
За звичай, якщо я правильно пам´ятаю, поточний запас складав 1,5 -1,7 млрд тон… якщо вжарять морози - за який час все це улетить???
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16.01.2022 15:36 Відповісти
На РАБссии нет угля даже в Кемерово...Бараны мавзолейные...Кузбасса сраного Накормите РАБссию...
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16.01.2022 15:37 Відповісти
Жду фотку осла на фоне угольных гор!😁
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16.01.2022 15:39 Відповісти
Ах да понимаю...Взорванная в Кузбассе шахта не дайот уголь..погибло 55 шахтеров...,половину из них не нашли...,но РАБотяг заставляют лезть в шахту...а что толку,дебилы пля...
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16.01.2022 15:40 Відповісти
Уголь и гэшэфтмахеры.Статья. Почему государственная компания покупает уголь в США . 04.08.17 . Госкомпания "Центрэнерго" (ЦЭ) заключила контракт с американской компанией Xcoal на поставку угля. Антрацит.При расчете цены $113 за тонну принята стандартная теплота сгорания 6000 кКал/кг .Фактическая теплотворность поставленного топлива составит (провидцы !) 5500 (?- низкая для антрацита) кКал/кг. Следовательно, одна тонна будет стоить $113 / 6000 кКал * 5500 кКал=$103,6. Газовый уголь.Американцы готовы продать ЦЭ марку "Г" по $85 за тонну с базовой калорийностью 6850(?) кКал/кг. Цена за уголь с фактической калорийностью (те же) 5500 кКал/кг составит $68,2 за тонну. -Логично. Меньше ккал-меньше цена./Другая статья. Американский уголь оказался дешевле от ожидаемой цены.20 ноября 2017 . Цена партии энергетического угля поставленной из США компанией Xcoal "Центрэнерго" составила 100,7 доллара/тонна . Калорийность партии угля из США составила (те же) 5 500 ккал/кг. В переводе на базовую калорийность (6 000 ккал/тонна), стоимость угля повысится (?) с 100,7 доллара до 110,8 доллара/тонна . - Меньше ккал-больше цена. Не логично /Нестыковка цифр 6000-6850, понизится-повысится , есть признак воровства ЦЭ казённых денег.
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16.01.2022 15:43 Відповісти
Себе в убыток не воровали в США даже Коломойский и Фирташ...,по скрытым данным Финансовов Полиции США у обоих не Порошенко почти 11 миллиадов в сухом остатке..типа не Маржа....,а это значит надо 50 Порошенков с конфетами чтобы опередить этих двоих Негодяев...Пороху такое не прснится и за 500 лет...с канфеетами...
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16.01.2022 15:49 Відповісти
...забыл добавить что это рашский уголь... а украинские шахтёры в пролёте...
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16.01.2022 15:50 Відповісти
Гэшэфтмахеры назначили теплоту сгорания антрацита США 5500 ккал/кг. На ТЭC, спроектированную под газовый уголь с теплотой сгорания 5690 ккал/кг , сжигается уголь США. Работники ТЭС об этом угле: "Отличие американского угля от украинского заключается в том, что оно имеет очень низкий процент влажности, меньшую зольность, но при этом обладает более высокой калорийностью. Американский уголь превышает допустимые нормы калорийности, которые разрешены на ТЭС, поэтому его смешивают с павлоградским в соотношении 1 к 3 или 1 к 4". Здесь перечислены признаки антрацита, теплоту сгорания которого х найдём из условия,что допустимая норма калорийности равна проектной теплоте сгорания, а теплота сгорания павлоградского угля 5300 ккал/кг: 0.25*х+0.75*5300=5690 х=5690-0.75*5300/0.25=6860 ккал/кг . Выгоду гэшэфтмахеров от занижения теплоты сгорания американского угля смогут объяснить понимающие в бухгалтерии и в финансах
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16.01.2022 15:56 Відповісти
Украинским шахтерам Ринат Леонидович платил нормальную зарплату с 2013 года 25 000 гривен...каждому забойщку...в лаве...Быдло...Тупое ...Помолчите..
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16.01.2022 15:56 Відповісти
Це все добре. Навіть чудово! Але заради справедливості дякувати потрібно Ахмєтову. Та й запаси збільшились а сновному на його ТЕС. То так виглядає, що Хєрус робить рекламу Ахмєтву? 😉😁 Ахмєтова - у президенти? А як же Зєлєнскій? А немає у цій приємні історії Зєлєнского. І слуг наріду немає. Від слова "цілком". Якось так. Зча і Ахмєтову я б не дякував. Він просто дбає про власний бізнес. Заплатять все одно українці.
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16.01.2022 16:05 Відповісти
А яка частка генерації належить рижому ?
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16.01.2022 17:16 Відповісти
И кто ему эту часть подогнал?
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16.01.2022 17:24 Відповісти
можна й це, то скільки?
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16.01.2022 17:27 Відповісти
А скільки генерації буде без вугілля? Яка частка? 😉😊
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16.01.2022 18:25 Відповісти
То ти не знаэш відповіді? жалко, думав ти обізнаний, але виходить як завжди. Що не спитаєш, а в відповідь лише питання.
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16.01.2022 18:31 Відповісти
Енергохолдинг ДТЕК Ахметова виробляє 70% електроенергії теплової генерації.

ДТЕК володіє трьома енергогенеруючими компаніями Дніпроенерго, Західенерго та Східенерго, які управляють восьми тепловими електростанціями.

Вугілля для цих ТЕС видобуває найбільше вугледобувне підприємство "Павлоградвугілля", яке також входить в ДТЕК.

Шахти цього підприємства видобувають 80% енергетичного вугілля в Україні.

ТЕС - це маневрена генерація, яка забезпечує попит на електроенергію в періоди пікового споживання вранці та ввечері. Вони виробляють приблизно 23-25% електроенергії в Україні, з яких більше двох третин - це ТЕС ДТЕК. І це без Бурштинського енергоострова. 😊
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16.01.2022 18:41 Відповісти
длякую
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16.01.2022 19:00 Відповісти
Наздоров'я. 🙏😊
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16.01.2022 19:25 Відповісти
Браво.....А як ви йшли у зимовий період без вугілля. Саме це більше цікавить і повинно цікавити прокуратуру і СБУ..Це зараз ви такі розумні думаєте, що всі вже забули про цей провал..Я б вас судив піде....си за державну зраду, а ще краще до стіни.....ЗеВиродки....Президент останнє лайно і ви разом з ним...
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16.01.2022 16:15 Відповісти
Все рівно Зрада ! Ми всі замерзнемо , рятуйся хто може !
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16.01.2022 16:29 Відповісти
Герус, а ты тут причем?
Ты еще похвастайся, что ты изобрел интернет.
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16.01.2022 16:31 Відповісти
Что ж это получается, веерных не будет, и не замёржнем? А свидетели 24.45% говорили "точно будут веерные, точно замёрзнем". Ну как точно, точно как же как и "в першій половині січня приїду, точно".
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16.01.2022 17:14 Відповісти
По-моєму, це Богдан в інтерв'ю Гардону казав, що замерзнем, але у лютому.
А віялові відключення в Обухівському і Макарівському районах таки були...
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16.01.2022 22:59 Відповісти
І головне, ні тони не купили в москалів і в сєпарів.
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16.01.2022 20:01 Відповісти
Как же! 65% угля было ввезено из россии. НА ВОСЬМОМУ РОЦІ ВІЙНИ!!!
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16.01.2022 23:50 Відповісти
звідки інфа?
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17.01.2022 00:26 Відповісти
С https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri сайта Государственной таможенной службы.
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17.01.2022 00:35 Відповісти
але там такого немає.
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17.01.2022 00:38 Відповісти
Ты серьезно?
Таможня не в курсе сколько и откуда уголь завезен в Украину?
Или ты за три минуты не нашел информации?
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17.01.2022 01:18 Відповісти
Лови ссылку попроще)))

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/ Украина импортировала угля на 2 миллиарда долларов. Более 60% - из России | Экономическая правда
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17.01.2022 01:27 Відповісти
Дійсно. Прикрий факт. Незрозуміло, які можна вимагати санкції від ЄС та США , якщо самі купуємо в Московії повно всього.
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17.01.2022 02:04 Відповісти
об этом и разговор...
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17.01.2022 20:34 Відповісти
Гнида.
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16.01.2022 20:26 Відповісти
 
 