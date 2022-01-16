Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ зросли до 734 тис. тонн і вперше перевищили показник 2021 року, - Герус
Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ 14 січня 2022 року вперше за цей опалювальний сезон перевищили запаси на таку ж дату 2021 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету з питань енергетики Андрія Геруса.
"У п’ятницю 14 січня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14 січня 2022 року на складах знаходилося 734,1 тис. тонн. Рік тому запаси складали 711,1 тис. тонн", - повідомив Герус.
За його інформацією, з початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис. тонн.
"Одними із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком: станом на 14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго 4 судна із енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля", - пояснив Герус.
Він додав, що станом на 14 січня у роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 МВт. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 МВт.
Раніше в інтерв’ю виданню "Економічна правда" Герус переклав відповідальність за дефіцит вугілля з держави на генеруючі компанії. Спікер компанії, менеджер зі стратегічних комунікацій Олександр Шевельов, коментуючи заяви депутата "Слуги народу", зазначив, що ДТЕК імпортував рекордну кількість вугілля, завдяки чому повністю забезпечив свої ТЕС паливом.
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ЗЕ-льоним рукожопам
просто ідіоти!
а більше нічого і не потрібно знати)
Якщо що, на ахметовських ТЕС ніколи дефіциту вугілля не було, він був на ДЕРЖАВНИХ ТЕС!
Купувати потрібно в нормальних людей , а не в виродків .
21.12.21
Украина увеличила расходы на закупку угля
Почти 65% угля было ввезено из России. НА ВОСЬМОМУ РОЦІ ВІЙНИ!!!
Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила валютные расходы на https://www.unian.net/economics/energetics/stalo-izvestno-budut-li-v-ukraine-veernye-otklyucheniya-sveta-novosti-segodnya-11649112.html импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 2,068 млрд долл.
Соответствующие данные размещены на https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri сайте Государственной таможенной службы.
Завдяки цим паскудям, уйло бикує на кордоні України за НАШІ гроші.
ДТЕК володіє трьома енергогенеруючими компаніями Дніпроенерго, Західенерго та Східенерго, які управляють восьми тепловими електростанціями.
Вугілля для цих ТЕС видобуває найбільше вугледобувне підприємство "Павлоградвугілля", яке також входить в ДТЕК.
Шахти цього підприємства видобувають 80% енергетичного вугілля в Україні.
ТЕС - це маневрена генерація, яка забезпечує попит на електроенергію в періоди пікового споживання вранці та ввечері. Вони виробляють приблизно 23-25% електроенергії в Україні, з яких більше двох третин - це ТЕС ДТЕК. І це без Бурштинського енергоострова. 😊
Ты еще похвастайся, что ты изобрел интернет.
А віялові відключення в Обухівському і Макарівському районах таки були...
Таможня не в курсе сколько и откуда уголь завезен в Украину?
Или ты за три минуты не нашел информации?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/ Украина импортировала угля на 2 миллиарда долларов. Более 60% - из России | Экономическая правда