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Українській владі не слід використовувати верховенство права проти політичних опонентів, - Расмуссен про справу Порошенка

Українській владі не слід використовувати верховенство права проти політичних опонентів, - Расмуссен про справу Порошенка

Українська влада має підтримувати верховенство права, але не піддаватися спокусі використати його проти таких політичних опонентів, як експрезидент Петро Порошенко.

Про це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вільний світ має об’єднатися, щоб захистити Україну. Але Україні потрібна внутрішня єдність і сила. Київ має підтримувати верховенство права, але не піддаватися спокусі використати його проти таких політичних опонентів, таких як
Петро Порошенко, - наголосив Расмуссен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі чекають на повернення Порошенка для проведення процесуальних дій, - ДБР (оновлено)

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

Пізніше Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави.

Порошенко Петро (15180) переслідування (93) Расмуссен Андерс Фог (76)


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Топ коментарі
+24
Зе-быдло не знает, что такое верховенство права. Оно знает, что оно - президент и оно не лох.
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16.01.2022 15:32
+16
И чего ты звездишь, кацап? Покажи мне какое большинство украинцев желает видеть Пороха осужденным?
Брешеш как собака на заборе.
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16.01.2022 16:27
+15
У звязку з відміною зєдбонками міських електричок, якими найлегше в потрібний час дістатися Жулян, пропонуються альтернативні маршрути:
1. Від м. Вокзальна. Перейти через вокзал дл терміналу Південний і там сісти на тролейбус №9.
2. Від м. Деміївська. Пройти між будинками на пр. Лобановського до МАУП. Там зупинка автобуса 42. і купи маршруток, що довезуть до Севастопольської площі. Далі до аеропорту або тр. №9, або навіть пішки. Це всього 1,8км, швидким кроком 20 хв.
3. Від ст. швидкісного трамваю "Індустріальна". Автобуси чи тролейбуси 22 та 30. Є купа маршруток. В гіршому разі можна дістатися Севастопольської площі будь-чим і далі див.п.2
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16.01.2022 15:43
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После Петьки , самолет будут неделю отмывать и проветривать.
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16.01.2022 17:13 Відповісти
Нормально...
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16.01.2022 17:04 Відповісти
Той старий змучений огрядний чоловік з набрякшим лицем - колись давно був президентом. Так люди кажуть.
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16.01.2022 17:18 Відповісти
"В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля!"
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16.01.2022 17:14 Відповісти
А давайте процитуємо, що наш батько Тарас казав про людей тієї ж національності, що й Зе з Беньою?
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16.01.2022 22:49 Відповісти
Кому ще Петька не пожалівся, що його обіжають сусідські хлопчики?
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16.01.2022 17:15 Відповісти
це як? є каста недоторканих?
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16.01.2022 17:17 Відповісти
Це так, що краще слухати наших європейських та американських партнерів, а не місцевих корисних ідійотів!
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16.01.2022 22:48 Відповісти
Закон має бути один для всіх, а не для народу і касти "гімняків".
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16.01.2022 23:07 Відповісти
Правильно, закон один для всіх... Чому Геруса так само не судять за електроенергію з рашки? Чи Шмигаля, який до уряду був топ-менеджером ДТЕК, яка закуповувала вугілля з рашки і контрабасом везла вугілля з ахметовських шахт у ОРДЛО?
Чому у справі вугілля судять лише Петю і не судять міністра енергетики тоді? Петя сам бабло возив через лінію розмежування? Чому не судять Яценюка із Гройсманом - вугілля це ж взагалі-то компетенція уряду, а не президента.
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16.01.2022 23:14 Відповісти
Ти давай не перекручуй. Ще нікого не судять, а Петя лише в даний час нариваеється на примусовий привід до слідчого. А то послухавши тебе, тричі судимого Петра на довічні терміни аж стало шкода.
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16.01.2022 23:24 Відповісти
Я не перекручую, мені взагалі важко зрозуміти, яким боком взагалі президент (незалежно від прізвища) до торгівлі вугіллям? У Петі є гріхи і за бажання можна було не таку безглузду кримінальну справу порушити...
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16.01.2022 23:28 Відповісти
Президент, президент може ні яким боком. А от "успешный бизнесмен" ласий до грошів, ще й як може.
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16.01.2022 23:34 Відповісти
Тобто, по-вашому, він це зробив без відома Яценюка, чи як? Інакше як пояснити відсутність розслідування щодо Сєні?
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16.01.2022 23:48 Відповісти
Які проблеми, якщо Шмигаль винен, які проблеми, подавай заяву в відповідні органи, які при Петру були створені. Не можеш подати грамотно позов, сходи до Петра, в нього ціла свора прикормлених адвокатів, в тому числі і кацапів. Вони подадуть позов. Які проблеми ?
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16.01.2022 23:30 Відповісти
Уже були позови проти Татарова (не від Петі). І що? Його навіть з ОП не звільнили... А Татаров, між іншим, переслідував автомайданівців і незаконно позбавляв їх водійських прав за мітинг під хатинкою яника!
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16.01.2022 23:51 Відповісти
Так отож.. Був у Петра шанс, але він вирішив все те очолити чим руйнувати.
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17.01.2022 00:18 Відповісти
Але ж не Петро назначив його в ОП...
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17.01.2022 00:21 Відповісти
Верховенство права, це значить закон один для всіх і зрадник має отримати заслужену кару.
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16.01.2022 17:25 Відповісти
Недогетьман знає,що він зрадник, тому сам боїться повернутися до України, хоче прикритися проплаченим порохоскотом,або просто недолугими телепнями.
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16.01.2022 17:38 Відповісти
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16.01.2022 17:39 Відповісти
От нормальна людина все ж таки повірить відомому політику, який НАТО очолив, а не анонімусу Nepran Lagidnyi, який никається під британським прапором...
BTW, what county do you live in?
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16.01.2022 22:45 Відповісти
Хорош бухать, просто подельник старается выгородить подельника, ибо если тот "заговорит" и ему будет не "сладко" .
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17.01.2022 00:21 Відповісти
Оу, кацапом завоняло... Генсек НАТО - це вже подєльнік?
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17.01.2022 00:22 Відповісти
1 октября 2014 года Расмуссен покинул должность генерального секретаря НАТО. с 27 мая 2016 по 17 мая 2019 года - внештатный Петра. Стрёмно ему за советы. Ой стрёмно.
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17.01.2022 00:25 Відповісти
В январе 2018 года Расмуссен принял предложение российского бизнесмена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григория Гусельникова.
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17.01.2022 00:27 Відповісти
Расмуссен не в'їхав, до він говорить до юзіків з вірастюками. Ну, то таке, буває ...
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16.01.2022 17:43 Відповісти
Завтра и увидим уровень "всенародной поддержки" ПОП-а . Учитьівая , что прикорьітница - соратница Геращенко , Арьев , Цеголко и прочая челядь - не есть народ Украиньі .
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16.01.2022 18:25 Відповісти
А кто народ Украины? Руснявые Нелох, Татаров, Дерьмак. Демченко?
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16.01.2022 22:24 Відповісти
Стєсняюсь спрасіть, а хоч раз був мітинг за Зе ну хоча б на 5000 осіб? Чи хоча б на 1000? То, виходить, в нього всенародна підтримка ще менша?
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16.01.2022 22:47 Відповісти
не тебе Расмуссен нам рассказывать, кого нам из ворья сажать. У нас, что не вор, то и политик.
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16.01.2022 18:56 Відповісти
Що не політик то ворюга.
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16.01.2022 23:32 Відповісти
Читаю і думаю як же так коли Порошенко був президентом його на цьому ресурсі розносили в пух і в прах. Тепер черга дійшла до Зеленського. Вся біда України і українців у тому, що нас завжди обманювали і ніколи не було такого щоби колишні президенти підтримували дійсного. Завжди палки в колеса. І колишній генсек НАТО міг таке мовити не подумавши. Виходить так що скоїв злочин будь-який і не треба нічого робити закрити очі і мовити він же 5-ий президент країни. Як вам. Це ж не США де всі рівні!
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16.01.2022 19:32 Відповісти
ти хоч прочитав, що конкретно йому інкримінується ""????
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17.01.2022 00:27 Відповісти
Мені чомусь здається, що слід іти до Печерного суду. Якщо літак сідає у 9, то до 11 туди громадським гранспортом з Жулян не встинути.
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16.01.2022 19:47 Відповісти
Екс про екса.
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16.01.2022 23:36 Відповісти
Украинской судебной власти следует руководствоваться не принципом политической целесообразности, а правовой законности в соответствии с украинским законодательством и Конституцией Украины.
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17.01.2022 08:28 Відповісти
Всем привет, с возвращением Петра Алексеевиа поздравляю. Новый политический сезон открыт!
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17.01.2022 09:13 Відповісти
"Connecting people!"
Вот оно чё! Во где сила международного сотрудничества. Оказывается, шкафы-то для хранения под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщиков"© между собою тоже коннектятся. Явно ж на лицо коннектинг шкафа отставленной кодлы Порохатого Барыги и шкафа эксовНАТО.
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17.01.2022 09:18 Відповісти
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