Українській владі не слід використовувати верховенство права проти політичних опонентів, - Расмуссен про справу Порошенка

Українська влада має підтримувати верховенство права, але не піддаватися спокусі використати його проти таких політичних опонентів, як експрезидент Петро Порошенко.

Про це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вільний світ має об’єднатися, щоб захистити Україну. Але Україні потрібна внутрішня єдність і сила. Київ має підтримувати верховенство права, але не піддаватися спокусі використати його проти таких політичних опонентів, таких як

Петро Порошенко, - наголосив Расмуссен.

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Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

Пізніше Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня о 9 ранку рейсовим літаком з Варшави.