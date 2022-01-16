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Жителі Інгушетії - Кадирову: "Ми на образу відповідаємо образою, на удар - ударом. Так у нас заведено"

Жителі Інгушетії - Кадирову:

Співголова інгушської громадської організації "Мехк-Кхел" Сараждін Султигов відповів Рамзану Кадирову і перерахував три претензії інгушського народу до глави Чечні: це територіальна суперечка, проблема біженців та неприємні висловлювання чеченських чиновників у бік інгушів.

Як передає Цензор.НЕТ, подробиці конфлікту між сусідами описані в матеріалі "Газети.Ru".

Як розповів Султигов, у Чечні намагаються розмовляти з "позиції сили". Сам Кадиров 15 січня опублікував нове відео, в якому заявив, що триденний термін минув, але "ніхто з Інгушетії не з'явився з претензіями".

"Я знаю, що ви любите мене та поважаєте. Сьогодні інгушський народ показав усьому світу, що до чеченців і особисто до глави Чеченської Республіки вони не мають претензій", — підсумував Кадиров.

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Султигов пояснив, чому саме він дав відповідь на ультимативне звернення Кадирова до народу Інгушетії.

"Зібралися організацією, запросили зі сторони громадських діячів і почали радитися, чи відповідати і що відповідати. Були охочі дати більш різку відповідь. У результаті більшість підтримали мою позицію та зупинилися на моїй кандидатурі. Мені й раніше доводилося відповідати [на такі вимоги]. Я до особистостей не опускався, не ображав нікого", - розповів він.

Султигов додав, що йому дорікають зараз за те, що він використовував інгушську мову, звертаючись до Кадирова. "Але я подумав так: нехай це залишиться між нами, аніж виносити це. Рамзан Ахматович сказав це російською, щоб його почули всі. Він сказав, що у глибині душі ми його любимо. А за що ми його повинні любити?" - підсумував Султигов.

За його словами, у Чечні поки що не відреагували на його звернення до Кадирова.

"Останній виступ Рамзана Ахматовича, де він дає три дні нам, щоб аргументовано визначити свої претензії… Він розмовляв нормально, я вважаю. Єдине, звісно, ​​що [голова парламенту Магомед] Даудов та Рамзан Ахматович — вони намагаються розмовляти з нами з позиції сили", — додав громадський діяч.

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Він також розповів про ставлення до голови сусідньої республіки.

"У нас немає жодної ненависті до Кадирова. Ми розуміємо, що у нас він "віджав" цю землю, приєднав її до Чечні. Він для свого народу це зробив. Звичайно, у нас ненависть є до колишнього голови Інгушетії Євкурова", - сказав Султигов.

Видання нагадує, що у 2018 році Юнус-Бек Євкуров та Рамзан Кадиров підписали угоду про кордон, про яку сусідні республіки сперечаються з моменту розпаду Радянського Союзу. Частина земель Інгушетії тоді відійшли до Чечні — і навпаки.

"Навіть коли конституційний суд Інгушетії ухвалив рішення про суперечність цієї угоди з конституцією Інгушської республіки, Юнус-бек Баматгірійович звернувся до Конституційного суду Росії. Суд не мав права розглядати це питання за законом, але, на превеликий жаль, закони пишуть одні, а ніхто їх не виконує", - сказав Султигов.

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Крім того, він відповів на запитання, чи доводилося спілкуватися з головою Чечні.

"З Даудовим ми розбиралися, а з Рамзаном Ахматовичем не доводилося сидіти за одним столом. За великим рахунком, повинні зустрічатися з ним голова парламенту, уряд, глава республіки. Наш парламент, уряд та наш глава республіки на адресу Кадирова, тим більше на адресу чеченського народу, жодного поганого слова не сказали. А вони собі дозволяють грубити, хамити, ображати. У Чечні це в нього проходить, там слова поперек ніхто не скаже, але ми інгуші. Ми на образу відповідаємо образою, на удар - ударом. Так у нас заведено", - сказав Султигов.

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Видання нагадує, що 12 січня глава Чечні звернувся до інгушського народу. Він зажадав, аби йому висунули офіційні претензії.

"Обґрунтуйте за законами російської держави або шаріату, в чому я винен, і зверніться до мого роду, старійшин і офіційно пред'явіть покарання, дотримуючись всіх наших традицій", – сказав Кадиров.

Він додав, що якщо інгуші вважають його своїм ворогом, то нехай визначать "ступінь провини та міру покарання". "Що ви плануєте робити зі мною: убити мене, вигнати, побити", - сказав голова Чечні.

Кадиров попередив, що сповна спитає з тих, хто намагався посіяти розбрат між народами, якщо звинувачення не будуть висунуті.

14 січня Сараждін Султигов опублікував на YouTube-каналі "Мехк-Кхел Інгушетія" звернення до Кадирова у відповідь на вимогу голови Чечні протягом трьох днів надати йому "обґрунтовані претензії" інгушського народу (наразі відео та канал недоступні. - Ред.).

Султигов заявив, що інгуші мають кілька причин для невдоволення. Перша – це територіальне питання, яке не може вирішитись вже майже 30 років.

"Посадіть комісії з обох боків із земельного питання, дозвольте їм попрацювати. Якщо ж такої можливості немає, скажіть нам про це […] Ось одна аргументована претензія. Відійти на вихідну позицію, визначити кордон по всьому периметру […] Один раз ви ж обіцяли відпустити ці території, де проживав тейп Хашієвих. Там розташовані інгушські цвинтарі […] Це ж не велике питання, Рамзане, яке не варте того, щоб пролити хоч одну краплю крові серед наших народів", – цитує слова громадського видання "Фортанга".

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Друга претензія - неприємні висловлювання високопосадовців Чечні на адресу жителів сусідньої республіки.

"Ви кажете про братерські стосунки. Бережіть це братство, щоб це було не одностороннім. Зробіть нам на зустріч один крок, ми зробимо вам три кроки! Тоді буде між нами братерство та повага один до одного", - заявив Султигов.

Третя – неправомірні дії з боку влади Чечні щодо інгушів, що живуть у республіці. "Під різними приводами їх прибирають із цього обліку, ставлять знову на чергу, перекидають назад. Не допускайте цього. Не вимагайте відмови від власників інгушських будинків, звільніть будинки інгушів. Ми скажемо вам дякую за це", - сказав він.

Автор: 

Інгушетія (12) Кадиров Рамзан (527) Чечня (284)


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Топ коментарі
+31
кадыров тупой, ссыкливый горный баран!!!
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16.01.2022 15:37
+28
Ну, на счёт сцикливого я с вами не согласен. Вот он в свои 16 лет зарезал или пристрелил, впрочем без разницы, своего первого русского. теперь он в России за убийство русских очень уважаемый человек. Даже звание Героя России за это получил.
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16.01.2022 15:41
+22
Дайош загострення на Північному Кавказі! Чим більше на орді трешу тим нам краще.
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16.01.2022 15:56
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Оттарабанить Кадырку в шоколадный цех ,пусть порадуется баран ..
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16.01.2022 15:36 Відповісти
кадыров тупой, ссыкливый горный баран!!!
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16.01.2022 15:37 Відповісти
Ну, на счёт сцикливого я с вами не согласен. Вот он в свои 16 лет зарезал или пристрелил, впрочем без разницы, своего первого русского. теперь он в России за убийство русских очень уважаемый человек. Даже звание Героя России за это получил.
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16.01.2022 15:41 Відповісти
щось мені підказує що кадиров вичікує свого часу. коли путіна не стане там почнеться такий перерозподіл власності, сфер впливу що мало не покажеться нікому. і кадировці ще вийдуть на арену.дай Боже щоб я помилявся.
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16.01.2022 16:02 Відповісти
Да, Северный Кавказ полыхнёт таким пожаром, что сруские беженцы будут тикать оттуда сотнями тысяч. Миную исторически украинские Кубань и Ростов на Дону с Таганрогом аж до Твери, Тамбова и Саранска. Дагестан и Кабарда спят и видят себя независымыми. А во Владикавказе, в августе 2013 года (был проездом своим авто на Тбилисо через Пятигорск, Нальчик и т.д. по Военно-грузинской дороге, Казбеги и Крестовый перевал), над зданиеа администрации города, что на пл.Щтыба, даже парашного триколора нет. так, осовская тряпка на ветру полоскалась, а триколора нет.
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16.01.2022 16:09 Відповісти
Північний Кавказ - то дійсно діжка з порохом (не шоколадним, а бойовим). І ці дрібні народи віками одне-одному горло ріжуть. Кровна ворожнеча у них на рівні закону. І лише росіяни їх певною мірою втихомирювали своїми кавказькими війнами, політикою "кнута и пряника". Кавказці між собою більше ворогують, ніж з росіянами, хоч і росіян ненавидять. Але рублі не пахнуть, а жити треба. При цьому вони прекрасно пам'ятають як їх радянські (російські) солдати депортували до Казахстану в 1944 році. І як там вони жили разом з виселеними українцями і кримськими татарами. На Північному Кавказі у кацапів єдині союзники по православній вірі - це осетини. Вони не були депортовані, а, навпаки, отримали землю депортованих. Їх кацапи підтримали у війні з Грузією в 2008 році. А українців осетини ненавидять за те, що наші підтримали грузинів. Балкарці мені особисто заявляли, що для них українці брати саме за спільну долю під час депортації. Якщо Північний Кавказ спалахне, то Москва-ріка закипить. І ***** буде геть не до України. У НАТО допомогу миротворцями проситиме.
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16.01.2022 19:43 Відповісти
И карачаи с черкесами то же на ножи русню готовы там брать.
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16.01.2022 16:10 Відповісти
был в тех краях.. Северный Кавказ минводы ездили в Чечню и Ингушетию.. бывал в Грозном том старом до 2 военных баталий...был в Нальчике... уже тогда в 1988 году мне сказали местные что есть молчаливое соглашение о ненападении причина конфликта это как всегда Москва..... она волевым решением постоянно рисовала и сдвигала границы все засило от геологов как найдут ископаемые промышленные объемы и начинаются танцы с бубном там есть карьер огромный проезжали над ним... так вот БЕЛАЗ был как игрушечка малюсенькая такая на дне кратера добычи добывали там редкий метал 35-40% в мире запас в том карьере вот название не помню...... это как ехать к Эльбруссу... из Кисловодска..в сторону также и Нальчика... и да ингуши и чеченцы тогда во времена СССР европейцам не говорили какой они народности нации мы из двух Чечено Ингушской АССР.... и точка... во времена СССР это была одна автономная республика...
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16.01.2022 16:08 Відповісти
Да ладно, официалы с чиновниками не говорили, а простой ангуш (ангушт) всегда гордился, что он не чеченец, а именно ангуш.
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16.01.2022 16:20 Відповісти
К нам был призов (85г.) душ 40 чеченценв, и меж ними один ингуш! .Но они его не трогали... пусть живет смеялись.
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16.01.2022 19:06 Відповісти
Это город Тырнауз
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16.01.2022 16:28 Відповісти
Молібдено-вольфрамовий комбінат в Тирниаузі. Ніні не функціонує. Тирниауз вимирає, як наші міста в Лугандоні.
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16.01.2022 19:50 Відповісти
убить человека ,если есть ,за что ,почти как курицу. Убивают и трусы ,и спасая свою жизнь подонки и тд.
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16.01.2022 16:10 Відповісти
він вже інший - бай.... "ожирів" - абсолютна влада та гроші...
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16.01.2022 18:51 Відповісти
10 000 орков тейпа ему поможет.
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16.01.2022 18:57 Відповісти
Но у него красивые портьеры. И это все.
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16.01.2022 16:18 Відповісти
А борода? И как он чухает ее?
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16.01.2022 17:05 Відповісти
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16.01.2022 18:49 Відповісти
Мавпа ти, а не громадянин. Спочатку пройди еволюцію щоб громадянином стати.
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16.01.2022 19:53 Відповісти
сьмішна ти нульовка ....і це - ти на природу не гнівайся ...
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19.01.2022 21:00 Відповісти
Если бы как-то могли отвечать, не жили бы в путинском дерьме, терпилы😁
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16.01.2022 15:37 Відповісти
Рамзанка Дьіров хачу тваю дочку наши люди как некак.
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16.01.2022 15:39 Відповісти
та намалюйте вже йому, бо воно ж дислектик, читати не втне
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16.01.2022 15:41 Відповісти
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16.01.2022 15:43 Відповісти
Кадыров подчиняется обычаям чеченского народа, а зеленский еврейского. Вот такая печаль - володька удаль у нас поганая
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16.01.2022 15:44 Відповісти
зепрепуций холуйские обычаи блюдёт, да и те плохо - слишком туп!
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16.01.2022 16:01 Відповісти
Дайош загострення на Північному Кавказі! Чим більше на орді трешу тим нам краще.
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16.01.2022 15:56 Відповісти
Заварушка на Кавказе была бы весьма кстати сейчас. Казахи подкачали...
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16.01.2022 15:57 Відповісти
Тут надо поддержать ингушский народ с его законными требованиями. Возможно скоро увидим эпик в виде перестрелок между соседними и тоже ну очень "братскими" республиками в составе Рашки. И это особенно комично на фоне сказочных хотелок бункерного карлика по переделу мира и рассказам рассисян десяткам стран мира, о том, как им жить
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16.01.2022 15:59 Відповісти
ОДКБ уже приготовились)
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16.01.2022 16:02 Відповісти
Гору не поделили.. А аксакалы, старейшины что говорить? А шаман, что сказать? А духи? Виходи на поединок, виходи на бой со мной?
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16.01.2022 16:04 Відповісти
Дон, дон,дон... Дили-дон-дон-дон
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16.01.2022 16:08 Відповісти
Рамзанка диров-тільки балакуча смердюча дупа...
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16.01.2022 16:28 Відповісти
Если это выгодно кому-то третьему они никогда не подерутся. Они же не украинцы. Не надо закатывать губу.
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16.01.2022 17:01 Відповісти
Рамзан засидівся, хоче крові.
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16.01.2022 17:13 Відповісти
Ковтнуть і обітруться.
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16.01.2022 17:29 Відповісти

В тему:
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».
Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».
Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».
Фонвилль, «Последний год войны Черкесии за независимость, 1863-1864»: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
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16.01.2022 17:40 Відповісти
Генерал Кастер на цьому фоні просто дворовий *******.
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16.01.2022 23:26 Відповісти
А чеченцы и ингуши , это не одно и тоже? Кто в курсе? И наслышан, что реально геноцидом русских, украинцев, и т д. в свое время, перед войной. Выгоняли, хотя люди, всю жизнь там жили.
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16.01.2022 17:44 Відповісти
как выходит из самого названия народностей - это различные народы которые сралин слепил в одну АССР...как и карачаев с черкесами как и кабардинцев с балкарами...
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16.01.2022 17:51 Відповісти
Любил коба с трубкой у карты тусить...
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16.01.2022 19:08 Відповісти
И те и другие - вайнахи. Общая лексика языков - 80%.
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16.01.2022 17:59 Відповісти
Чого хоче "піхотинець Путіна": чечено-інгушський конфлікт. - https://www.youtube.com/watch?v=bDUhPDtUUeA&ab_channel=IgorSemyvolos
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16.01.2022 18:04 Відповісти
хутину дали отлуп на переговорах с НАТО и он сразу подключил кадырку раздуть искуственно конфликт с малюсенькой ингушетией чтоб потом завести туда росиянские войска и утопить в крови народ который во много раз слабее кацапов...все просто. На тех кто сильнее оно ссыт нападать-получит по соплям.
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16.01.2022 17:50 Відповісти
лишній доказ що людині не можна бути довго при владі , а то починає марить про місце в історії собіратєля зємєль. один поц марить зібранням "зємєль руських", другий " зємєль вайнахских". а в результаті несуть лише кров і страждання власним людям
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16.01.2022 21:27 Відповісти
КАДЫРКИН - КЛОП !)
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16.01.2022 21:36 Відповісти
РАМЗАНОВУ КАДЫРОВУ )))
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16.01.2022 21:39 Відповісти
Включіть російські субтитри (є під першим відео), читаєш - повна ржака
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16.01.2022 22:17 Відповісти
Нагадаю вам Пани....что у нас всё таки должок намечается перед Чеченцами из Свободной Ичкерии...как бы то ни было а освободить Ичкерию не только от Россиян но и от Кадырова - наш долг....Да и отомстить за пролитую Одесскую кровь Амины Окуевой как бы надо...ничто не забыто никто не забыт! Героям Слава!
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16.01.2022 23:50 Відповісти
 
 