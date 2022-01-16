Жителі Інгушетії - Кадирову: "Ми на образу відповідаємо образою, на удар - ударом. Так у нас заведено"

Співголова інгушської громадської організації "Мехк-Кхел" Сараждін Султигов відповів Рамзану Кадирову і перерахував три претензії інгушського народу до глави Чечні: це територіальна суперечка, проблема біженців та неприємні висловлювання чеченських чиновників у бік інгушів.

Як передає Цензор.НЕТ, подробиці конфлікту між сусідами описані в матеріалі "Газети.Ru".

Як розповів Султигов, у Чечні намагаються розмовляти з "позиції сили". Сам Кадиров 15 січня опублікував нове відео, в якому заявив, що триденний термін минув, але "ніхто з Інгушетії не з'явився з претензіями".

"Я знаю, що ви любите мене та поважаєте. Сьогодні інгушський народ показав усьому світу, що до чеченців і особисто до глави Чеченської Республіки вони не мають претензій", — підсумував Кадиров.

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Султигов пояснив, чому саме він дав відповідь на ультимативне звернення Кадирова до народу Інгушетії.

"Зібралися організацією, запросили зі сторони громадських діячів і почали радитися, чи відповідати і що відповідати. Були охочі дати більш різку відповідь. У результаті більшість підтримали мою позицію та зупинилися на моїй кандидатурі. Мені й раніше доводилося відповідати [на такі вимоги]. Я до особистостей не опускався, не ображав нікого", - розповів він.

Султигов додав, що йому дорікають зараз за те, що він використовував інгушську мову, звертаючись до Кадирова. "Але я подумав так: нехай це залишиться між нами, аніж виносити це. Рамзан Ахматович сказав це російською, щоб його почули всі. Він сказав, що у глибині душі ми його любимо. А за що ми його повинні любити?" - підсумував Султигов.

За його словами, у Чечні поки що не відреагували на його звернення до Кадирова.

"Останній виступ Рамзана Ахматовича, де він дає три дні нам, щоб аргументовано визначити свої претензії… Він розмовляв нормально, я вважаю. Єдине, звісно, ​​що [голова парламенту Магомед] Даудов та Рамзан Ахматович — вони намагаються розмовляти з нами з позиції сили", — додав громадський діяч.

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Він також розповів про ставлення до голови сусідньої республіки.

"У нас немає жодної ненависті до Кадирова. Ми розуміємо, що у нас він "віджав" цю землю, приєднав її до Чечні. Він для свого народу це зробив. Звичайно, у нас ненависть є до колишнього голови Інгушетії Євкурова", - сказав Султигов.

Видання нагадує, що у 2018 році Юнус-Бек Євкуров та Рамзан Кадиров підписали угоду про кордон, про яку сусідні республіки сперечаються з моменту розпаду Радянського Союзу. Частина земель Інгушетії тоді відійшли до Чечні — і навпаки.

"Навіть коли конституційний суд Інгушетії ухвалив рішення про суперечність цієї угоди з конституцією Інгушської республіки, Юнус-бек Баматгірійович звернувся до Конституційного суду Росії. Суд не мав права розглядати це питання за законом, але, на превеликий жаль, закони пишуть одні, а ніхто їх не виконує", - сказав Султигов.

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Крім того, він відповів на запитання, чи доводилося спілкуватися з головою Чечні.

"З Даудовим ми розбиралися, а з Рамзаном Ахматовичем не доводилося сидіти за одним столом. За великим рахунком, повинні зустрічатися з ним голова парламенту, уряд, глава республіки. Наш парламент, уряд та наш глава республіки на адресу Кадирова, тим більше на адресу чеченського народу, жодного поганого слова не сказали. А вони собі дозволяють грубити, хамити, ображати. У Чечні це в нього проходить, там слова поперек ніхто не скаже, але ми інгуші. Ми на образу відповідаємо образою, на удар - ударом. Так у нас заведено", - сказав Султигов.

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Видання нагадує, що 12 січня глава Чечні звернувся до інгушського народу. Він зажадав, аби йому висунули офіційні претензії.

"Обґрунтуйте за законами російської держави або шаріату, в чому я винен, і зверніться до мого роду, старійшин і офіційно пред'явіть покарання, дотримуючись всіх наших традицій", – сказав Кадиров.

Він додав, що якщо інгуші вважають його своїм ворогом, то нехай визначать "ступінь провини та міру покарання". "Що ви плануєте робити зі мною: убити мене, вигнати, побити", - сказав голова Чечні.

Кадиров попередив, що сповна спитає з тих, хто намагався посіяти розбрат між народами, якщо звинувачення не будуть висунуті.

14 січня Сараждін Султигов опублікував на YouTube-каналі "Мехк-Кхел Інгушетія" звернення до Кадирова у відповідь на вимогу голови Чечні протягом трьох днів надати йому "обґрунтовані претензії" інгушського народу (наразі відео та канал недоступні. - Ред.).

Султигов заявив, що інгуші мають кілька причин для невдоволення. Перша – це територіальне питання, яке не може вирішитись вже майже 30 років.

"Посадіть комісії з обох боків із земельного питання, дозвольте їм попрацювати. Якщо ж такої можливості немає, скажіть нам про це […] Ось одна аргументована претензія. Відійти на вихідну позицію, визначити кордон по всьому периметру […] Один раз ви ж обіцяли відпустити ці території, де проживав тейп Хашієвих. Там розташовані інгушські цвинтарі […] Це ж не велике питання, Рамзане, яке не варте того, щоб пролити хоч одну краплю крові серед наших народів", – цитує слова громадського видання "Фортанга".

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Друга претензія - неприємні висловлювання високопосадовців Чечні на адресу жителів сусідньої республіки.

"Ви кажете про братерські стосунки. Бережіть це братство, щоб це було не одностороннім. Зробіть нам на зустріч один крок, ми зробимо вам три кроки! Тоді буде між нами братерство та повага один до одного", - заявив Султигов.

Третя – неправомірні дії з боку влади Чечні щодо інгушів, що живуть у республіці. "Під різними приводами їх прибирають із цього обліку, ставлять знову на чергу, перекидають назад. Не допускайте цього. Не вимагайте відмови від власників інгушських будинків, звільніть будинки інгушів. Ми скажемо вам дякую за це", - сказав він.