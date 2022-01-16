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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі, - Кулеба закликав Німеччину підтримати Україну

Жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі, - Кулеба закликав Німеччину підтримати Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про очікування співпраці з новим федеральним урядом Німеччини під керівництвом Олафа Шольца з протидії загрозам і спробам залякування з боку РФ, наголосивши, що бізнес-інтереси не варті нової кривавої війни в Європі.

Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кулеба, відповідаючи на запитання, чого він очікує від європейських партнерів, особливо Німеччини і Шольца, сказав: "Ми очікуємо, що новий федеральний уряд разом з Україною і нашими партнерами і союзниками візьме жорсткий курс на протидію російським загрозам і спробам залякування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правляча коаліція Німеччини все більше схиляється до надання зброї Україні, - "Німецька хвиля"

"Жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі. Я впевнений, що наша єдність є нашою колективною суперсилою, коли йдеться про протидію зростаючій агресивності Росії і запобігання новій масштабній кризі європейської безпеки", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Німеччина (7375) МЗС (4139) путін володимир (23860) росія (65328) Україна (5919) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Какие симпатии ? Там бабло большое платится определенным лицам.
Кулеба что, хоть копейку дал что бы такое заявлять ?)
Ценности европейские давно утрачены, к сожалению. Остались только деньги...
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16.01.2022 15:48
+6
Европейские ценности это миф!!! Немчура и лягушатники давно продали свои ценности за бабло!!!
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16.01.2022 15:50
+4
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16.01.2022 16:05
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Какие симпатии ? Там бабло большое платится определенным лицам.
Кулеба что, хоть копейку дал что бы такое заявлять ?)
Ценности европейские давно утрачены, к сожалению. Остались только деньги...
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16.01.2022 15:48 Відповісти
Европейские ценности это миф!!! Немчура и лягушатники давно продали свои ценности за бабло!!!
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16.01.2022 15:50 Відповісти
прежде всего они продали мораль , потому как негры и арабы с папуасами им точно ничего не платили что бы засрать всю Европу .
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16.01.2022 15:58 Відповісти
… написав білий папуас. Школа що такі як ти тупо не розуміють, що ви самі «білі нігери».
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16.01.2022 16:10 Відповісти
уважаемый американец. есть слово НЕГР,оно означает принадлежность к расе негроидов. а есть слово НИГЕР,что есть ругательным.
поэтому,если вы необразованы,то не стоит поучать людей,знающих!
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16.01.2022 17:03 Відповісти
Слово "Нигер" также не может быть ругательным, т.к. это - названия африканской реки и государства.

А, вот, слово "ниггер" могло иметь ругательный характер, но не из-за самого применения, а от характера разговора. В оригинале всемирно известное произведение "10 негритят" имело это слово в своём названии, но абсолютно никого не оскорбляло ни по сюжету, ни в диалогах.
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16.01.2022 18:58 Відповісти
ото кулєба ввалив своєму босу поміж роги)
неочікувано...
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16.01.2022 15:57 Відповісти
німці і під час ядерної війни думатимуть про бабло😬

WorldOnAlert


@worldonalert

·
https://twitter.com/worldonalert/status/1482700080415182850 55 мин



Germany when Russia launches the offensive against Ukraine.
Германия, когда Россия начинает наступление на Украину.
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16.01.2022 16:00 Відповісти
Для європейців цінності вони не втрачені. РФ не нападає на Європу, ні веде гібрідну агресію. РФ тільки на Україну напала.
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16.01.2022 16:00 Відповісти
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16.01.2022 16:05 Відповісти
_Европейцы и Запад мало-мало утратили адекватность, тоталирантность и всё вот это... Вот очередной пример того, насколько они нутые:

https://tsn.ua/ru/exclusive/v-ispanii-koshek-i-sobak-oficialno-priznali-chlenami-semi-1948471.html Испания признала домашних питомцев законными членами семьи. А еще их отнесут к настоящим разумным существам, а не объектам.

_Подумаешь, Третья Всемирная разгорается, у них там в уютном чур-я-в-домике своя повестка дня...
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16.01.2022 16:10 Відповісти
У вас парламент тупо в запоі в такі дні, а ти іспанців виниш за замітку в газеті?)))
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16.01.2022 16:11 Відповісти
Германия 2 раза опустила РАБссию...в Первую Мировую и во 2 Мировую,хотя Кайзер Вильгельм и Кайзер Гитлер были в разных лагерях...,один любил Карла Маркса другой Отто Фон Бисмарка...Рюсские не любите свою браццкую Германию Северного Потопа...
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16.01.2022 16:20 Відповісти
Хорошо сказал. Хотя симпатии...Какие симпатии ? Лысый хрен с мерзкой улыбочкой и свинными глазками. Бррр...
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16.01.2022 16:23 Відповісти
Третья война с Германией будет Крахом для Золотой Орды Путлера...ой извините Хана Батыя....
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16.01.2022 16:25 Відповісти
Гениальная фраза Киевского философа а автора Саги про Шарикова со Швондером Михаила Булгакова...
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16.01.2022 16:30 Відповісти
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:29 Відповісти
Сын младший Мирослав 15 лет всего...меня однажды спросил..Батя почему в Киеве родились такие философы Мирового уровня Михаил Булгаков и Николай Бердяев,а РАБссия до сих пор в говне...? Ответил коротко...оба удрали на РАБссию...думали что там молоко с мясом вкуснее генерада Деникина или краснопузого Котовского со Щорсем...
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16.01.2022 16:34 Відповісти
а как же мир его в глазах
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16.01.2022 16:50 Відповісти
немцы-это нация затурканых идиотов. они свято верят в канцлера,в фюрера...не взирая на разум.
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16.01.2022 16:59 Відповісти
Интересная позиция, а кто же тогда расияне?
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16.01.2022 17:07 Відповісти
хомо советикус
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16.01.2022 17:13 Відповісти
Там святая вера в БАБЛО!А бабло порождает зло! Вот и все пресловутые европейские ценности!И Раша это давно поняла и использует!!
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16.01.2022 17:26 Відповісти
Скажи цеє саме у вухо зеленському.
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16.01.2022 19:06 Відповісти
Германия и Нидерланды с мая 2021 года блокируют https://babel.ua/ru/news/74074-minoborony-ukrainy-obvinilo-germaniyu-v-blokirovke-postavok-oruzhiya-cherez-nato поставки Украине оружияМинобороны Украины обвинило Германию в блокировке поставок оружия через НАТО через механизмы НАТО.
Почему не поднимают вопрос к непосредственным подписантам Будапештского меморандума? США и Великобритания взяли на себя обязательства гарантов нашей безопасности, а к ним никаких требований со стороны властей Украины нет уже 8 лет! Помощь США очень мала! Тот же Израиль в десятки раз больше получает.
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16.01.2022 19:28 Відповісти
 
 