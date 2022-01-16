Жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі, - Кулеба закликав Німеччину підтримати Україну
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про очікування співпраці з новим федеральним урядом Німеччини під керівництвом Олафа Шольца з протидії загрозам і спробам залякування з боку РФ, наголосивши, що бізнес-інтереси не варті нової кривавої війни в Європі.
Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Кулеба, відповідаючи на запитання, чого він очікує від європейських партнерів, особливо Німеччини і Шольца, сказав: "Ми очікуємо, що новий федеральний уряд разом з Україною і нашими партнерами і союзниками візьме жорсткий курс на протидію російським загрозам і спробам залякування".
"Жодні бізнес-інтереси або симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі. Я впевнений, що наша єдність є нашою колективною суперсилою, коли йдеться про протидію зростаючій агресивності Росії і запобігання новій масштабній кризі європейської безпеки", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.
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Кулеба что, хоть копейку дал что бы такое заявлять ?)
Ценности европейские давно утрачены, к сожалению. Остались только деньги...
поэтому,если вы необразованы,то не стоит поучать людей,знающих!
А, вот, слово "ниггер" могло иметь ругательный характер, но не из-за самого применения, а от характера разговора. В оригинале всемирно известное произведение "10 негритят" имело это слово в своём названии, но абсолютно никого не оскорбляло ни по сюжету, ни в диалогах.
неочікувано...
WorldOnAlert
@worldonalert
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https://twitter.com/worldonalert/status/1482700080415182850 55 мин
Germany when Russia launches the offensive against Ukraine.
Германия, когда Россия начинает наступление на Украину.
https://tsn.ua/ru/exclusive/v-ispanii-koshek-i-sobak-oficialno-priznali-chlenami-semi-1948471.html Испания признала домашних питомцев законными членами семьи. А еще их отнесут к настоящим разумным существам, а не объектам.
_Подумаешь, Третья Всемирная разгорается, у них там в уютном чур-я-в-домике своя повестка дня...
Почему не поднимают вопрос к непосредственным подписантам Будапештского меморандума? США и Великобритания взяли на себя обязательства гарантов нашей безопасности, а к ним никаких требований со стороны властей Украины нет уже 8 лет! Помощь США очень мала! Тот же Израиль в десятки раз больше получает.