"Люди в Україні вкрай розчаровані. Настав момент істини": посол Мельник закликає Німеччину переглянути збройне ембарго

Німеччина має переглянути політику щодо ненадання оборонних озброєнь Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у зверненні посла України в ФРН Андрія Мельника напередодні візиту міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок до Києва. Звернення опублікувало видання Zeit.

"Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини, (який має виявити. - Ред.) хто справжній друг", - заявив посол.

За його словами, українці усвідомлюють, що коаліційна угода нового уряду ФРН передбачає обмежувальну політику щодо експорту озброєнь, яка не допускає поставок зброї у кризові райони. Водночас Мельник наголосив, що "цей політичний документ не є Біблією, а світ зараз стоїть перед найбільшою небезпекою війни у центрі Європи, найгіршої з 1945 року".

Дипломат підкреслив, що українці мають "святе право на самооборону", а також нагадав, що у німецькому кримінальному законодавстві передбачений злочин "ненадання допомоги". За його словами, той самий основний принцип діє і в міждержавних відносинах.

"Тому ми звертаємося до уряду Німеччини, особисто до міністра закордонних справ Бербок з закликом терміново допомогти Україні необхідним оборонним озброєнням. Це необхідно з моральної та людської точок зору", - заявив посол.

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Як повідомлялося, глава МЗС ФРН Анналена Бербок здійснить свій перший візит до Києва 17 січня. Вона планує зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, провести переговори з міністром закордонних спрва Дмитром Кулебою та поспілкуватися з представниками ОБСЄ.