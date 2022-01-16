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"Люди в Україні вкрай розчаровані. Настав момент істини": посол Мельник закликає Німеччину переглянути збройне ембарго

Німеччина має переглянути політику щодо ненадання оборонних озброєнь Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у зверненні посла України в ФРН Андрія Мельника напередодні візиту міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок до Києва. Звернення опублікувало видання Zeit.

"Люди в Україні вкрай розчаровані. Тепер настав момент істини, (який має виявити. - Ред.) хто справжній друг", - заявив посол.

За його словами, українці усвідомлюють, що коаліційна угода нового уряду ФРН передбачає обмежувальну політику щодо експорту озброєнь, яка не допускає поставок зброї у кризові райони. Водночас Мельник наголосив, що "цей політичний документ не є Біблією, а світ зараз стоїть перед найбільшою небезпекою війни у центрі Європи, найгіршої з 1945 року".

Дипломат підкреслив, що українці мають "святе право на самооборону", а також нагадав, що у німецькому кримінальному законодавстві передбачений злочин "ненадання допомоги". За його словами, той самий основний принцип діє і в міждержавних відносинах.

"Тому ми звертаємося до уряду Німеччини, особисто до міністра закордонних справ Бербок з закликом терміново допомогти Україні необхідним оборонним озброєнням. Це необхідно з моральної та людської точок зору", - заявив посол.

Також читайте: Правляча коаліція Німеччини все більше схиляється до надання зброї Україні, - "Німецька хвиля"

Як повідомлялося, глава МЗС ФРН Анналена Бербок здійснить свій перший візит до Києва 17 січня. Вона планує зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, провести переговори з міністром закордонних спрва Дмитром Кулебою та поспілкуватися з представниками ОБСЄ.

Автор: 

Німеччина (7375) зброя (7471) Мельник Андрій (234) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+22
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:32
+19
А теперь представьте, чего стоило Пороху обратить внимание Европы на ситуацию в Украине в 2014...это не в Горловке гастролировать...
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16.01.2022 16:35
+17
Люди вкрай розчаровані наявністю поряд з ними 73% дебілів.
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16.01.2022 16:33
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Та нє-якась там Україна,якісь там українці... лапотне бабло,ось що для німців має значення...
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16.01.2022 16:24 Відповісти
Это как бы с Гитлером кто-то активно торговал и постоянно невозмутимо рассказывал со стеклянными глазками: давайте не смешивать политику с бизнесом... Есть лёгкая нотка абсурдности во всей этой странной ситуации. Судя по просто невероятным хотелкам выдвинутым Бункерным Штатам, кстати даже не Европе, что ясно показывает где её видит Пуйло со всеми её "озабоченными переговорщиками", первоначальные лавры Адольфа не дают покоя многим в Масквабаде, только о финале мало кто задумывается
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16.01.2022 16:41 Відповісти
три года эти зеленые недоумки ВСЕ ПРОСЯТ и просят ! Где деньги Зин ? А они разворованы на дорогах ! Три года ВС не поднимают зарплаты ,есть задолженности по выплатам и ты зеленое недорозумение требуешь чего-то от запада ?ПОБЕЖИТЕ вы по этим дорогам к е...матери !
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16.01.2022 17:27 Відповісти
Німці - Продажні проститутки
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16.01.2022 16:26 Відповісти
ну это благодаря Зеле!
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16.01.2022 16:45 Відповісти
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:32 Відповісти
Якщо він бігає від звичайного суду, уявляю собі, куди він чкурне, якщо буде великий кіпіш
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16.01.2022 16:38 Відповісти
Ага . Порох в пороховницах и ягоды в ягодицах . Всё ,как завещал сизоносый мессия из Польши ...
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16.01.2022 17:26 Відповісти
по ягодицах больше зелька шарит, елдак, ой, ермак, не даст соврать
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16.01.2022 17:32 Відповісти
Люди вкрай розчаровані наявністю поряд з ними 73% дебілів.
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16.01.2022 16:33 Відповісти
Кого цікавить недолуга і тупувата ватна меншість?
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16.01.2022 17:08 Відповісти
Вже менше їх. Дехто нарешті почав думати. Аби Ви точно правильно пишите

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16.01.2022 17:10 Відповісти
Соя знову вважає себе надлюдьми ,а інших українців бидлом . Дуже патріотична позиція ,нічого не скажеш ...
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16.01.2022 17:28 Відповісти
зесрань - патриот
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16.01.2022 17:33 Відповісти
Достал уже.
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16.01.2022 16:33 Відповісти
тихо сиди,а то хобот от пылесоса вместо швабры засуну тебе...русня поганая распетушилась
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16.01.2022 16:37 Відповісти
Давай всретимся казах. Сможешь доказать, что не балабол.
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16.01.2022 16:41 Відповісти
Тебя хурензон за языком следить научу.
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16.01.2022 16:47 Відповісти
ты же падаль ватная первая к полицаям побежишь 🤣
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16.01.2022 16:53 Відповісти
а шо ж такое, кацап?
от чего тебя плющит?
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16.01.2022 16:50 Відповісти
От шакалов плющит, которых уже не один раз отшили.
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16.01.2022 16:55 Відповісти
Ну так не муч себя - пойди тихонько удавись на Параше...
И вонять людям не будешь...
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16.01.2022 16:58 Відповісти
А теперь представьте, чего стоило Пороху обратить внимание Европы на ситуацию в Украине в 2014...это не в Горловке гастролировать...
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16.01.2022 16:35 Відповісти
Где результат обращения внимания?
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16.01.2022 17:37 Відповісти
Та ти шо Оце так досягнення "Порох" ...йорог. Замість того, щоб мучити товсту свинячу дупу (результати - занепокоєння, засудження, стурбованість, солідарність, підтримка (на словах) міг би свою "гецьманську" голову розвернути в бік України. Свинорилий та його секта просрали будівництво складів + свинарчуки. Окрім того гівномутство.
Як там свиночолі буркотіли "Армія, віра, мова" ?
На армію, "любий друже" скинулись не "сліпі трасти", а ВСІ українці зі своїх зарплат. А свиночола сатаниська команда записала СОБІ в здобутки, при цьому НЕ бачачи руцкие телеканали у себе в країні. Тужились свинорилі, тужились - закрити не могли. ПІВ !!! року думали. Дауни чи що? Не змогли ніяк зібратись, разом з свиночолим товстосраким гецьманом. Ніколи було. Зекмельку треба було роздерибанити, вести облік доходів з гральних свинарників. (Ау побожні сатанисти були апарати чи ні?) .
Та навіть нещасні дороги сектанти-сатанисти не змогли, бодай ямково зробити. Не безкоштовно. Ми ж бабло платили. А все ніколи було. Начебто і народ багато трудиться (в тому числі і в "одміністраціх), вождів багато. А толку НУЛЬ.
Не ліпи з гівна гецьмана. Його місце на свалці політичних відходів. ТУПА бездарь та жадібна
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17.01.2022 08:25 Відповісти
Мельник молодец. - Наш Мюллер ! ))
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16.01.2022 16:38 Відповісти
Люди в Україні вкрай розчаровані:

Тотальним страшним безробіттям.

Корупцією на всіх рівнях.

Низькою якістю медичного обслуговування.

Низьким рівнем пенсійного забезпечення.

Постійним безпідставним здорожчанням всього, від овочів до квартплати.

Злочинною безкарністю на дорогах, п'яні дтп і т.д.
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16.01.2022 16:41 Відповісти
Судя по тому, что у клоуна поддержит больше 50% во втором туре, то никто ничем не разочарован.
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16.01.2022 16:46 Відповісти
Брехня...
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16.01.2022 17:06 Відповісти
"люди-73" в Україні вважають, "шо ва фсьом вінаватый Парашэнка!"
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16.01.2022 17:14 Відповісти
И не стыдно же 101 раз клянчить у Германии какое то оружие.
Чего конкретно купить хотят?
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16.01.2022 16:45 Відповісти
Вы ничего не понимаете в геополитике.
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16.01.2022 17:48 Відповісти
Почему Украине нужно именно немецкое оружие? В мире больше никого нет?
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16.01.2022 16:49 Відповісти
а просто чтоб немецкие свиньи показали кто они...
чтобы вскрыть гнилость немчуры, шестерящей у подонков...
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16.01.2022 16:52 Відповісти
То есть это шантаж чтобы натравить немцев на русских?
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16.01.2022 17:11 Відповісти
какой шантаж? где шантаж? в просьбе помочь противостоять мировому террористу?

Повторяю то что написано:

- это вытягивание на чистую воду немецкой срани, исподтишка подталкивающей мирового террориста к убийствам и грабежам и наживающейся на этом.

- это с одной стороны показ что немчура спонсирует терроризм, с другой стороны призыв к новому правительству...

или ты о чём - типо - не мешайте немецким свиньям подталкивать кацапов к войне? типа - пусть идут убивать украинцев а ты бабло будешь грести?

не, ребята, таких хитрожопых видали...
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16.01.2022 17:26 Відповісти
Посол Мельник бреше. 73% "людєй" в Україні хочуть "калбасы" по 2.20. І більше нічого! Ага, і ще бояри, і шоп дішовая была.
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16.01.2022 16:52 Відповісти
Итак, программа по ракетному комплексу "сапсан" была закрыта в 2019-м, в 2020-м был закрыт единственный в Украине завод по производству ракетного топлива, за все время правления зе-упыря не было закуплено ниодного "нептуна" и вишенка на торте 2020 - 2021 полностью провалена программа закупки вооружения для армии. Кому вы рассказываете, что вам немцы ничего не продают, если вы собственноручно уничтожили отечественный впк?!!
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16.01.2022 16:52 Відповісти
Странно...Как Зе резидент ГРУ зашел во власть - сразу перестали делать ракеты, что могут составить угрозу Мордору...
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17.01.2022 09:17 Відповісти
А что кроме Германии нет других стран производящих оружие, что они так в вцепились в них. Уговаривают уже несколько лет вместо того чтоб купить у других.
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16.01.2022 16:56 Відповісти
Немецкая срань блокирует и покупки оружия у других.
испокон веку немчура - гавно, типа кацапов...

И вопрос не в ихнем сраном оружии (нынешние немецкие танки - гавно, Турция от них ускоренно избавляется) - вопрос чтобы политически эти жадные продажные гниды не мешали...
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16.01.2022 17:02 Відповісти
Как немцы могут заблокировать покупку оружия ну например у Израиля?
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16.01.2022 17:24 Відповісти
не неси фигни - погугли о блокировании поставок...
можно и у Китая закупить. И Индия продаст.

прочти ещё раз то что было написано - может дойдёт....
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16.01.2022 17:28 Відповісти
Друга справа чи Ізраїль продасть? Та і не потрібно в нікого нічого купляти- є МОЖЛИВОСТІ І ЛЮДИ,які можуть зробити не гірше. Але не з цією владою...
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16.01.2022 20:10 Відповісти
Израиль как раз продает вооружение Мордору...Не слышал что бы он что-то продал Украине. Это как раз 2 страны -союзника Мордора.
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17.01.2022 09:14 Відповісти
Ще Петька колись називав Меркель хресною мамою України. А вона заблокувала нам продаж зброї.
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16.01.2022 17:11 Відповісти
А що Канада мовчить.....?
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16.01.2022 17:11 Відповісти
Українці нафіга в 2019 році обрали слуг?
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16.01.2022 17:12 Відповісти
Та шо они за ту Германию уцепились? Лавры ***** не дают покоя? Бизнес Германии и так претерпел спад от ковидобесия и санкций. И тут бюргеры смотрят на наших недобизнесменов и охриневают, Германия в стагнации, а украинцы с удовольствием покупают у агрессора по невыгодным для экономики схемам все подряд
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16.01.2022 17:12 Відповісти
Німецький журналіст пише 👇

Anders Östlund


@andersostlund

·
https://twitter.com/andersostlund/status/1482719205506043909 52 мин

Многие люди в Европе и других странах задаются вопросом, извлекла ли Германия правильный урок из Второй мировой войны. Лично я считаю лозунг Германии "никогда больше" искренним, просто в отношении России его не соблюдают. Многие немецкие лидеры проявляли терпимость к войнам России.

Отношение немцев к России озадачило так много людей, что об этом даже написаны книги. Очень рекомендую "Германскую проблему России". Он подробно анализирует проблему, с отличными ссылками.

Вышеупомянутая книга показывает, что, хотя социал-демократы обычно более дружественны к России, чем остальные, поддерживающее отношение к России присутствует в большинстве немецких партий. После того, как Россия напала на Украину в 2014 году, многие немецкие политики защищали Россию.


German attitudes towards Russia has perplexed so many people that there are even books written about it. I can highly recommend "Germany's Russia Problem". It analyze the issue in detail, with excellent references.
The above mentioned book shows that even if the Social Democrats usually are more Russia friendly than the rest the supporting attitudes towards Russia is present in most German parties. After Russia attacked Ukraine in 2014 there were many German politicians who defended Russia.
The above mentioned book shows that even if the Social Democrats usually are more Russia friendly than the rest the supporting attitudes towards Russia is present in most German parties. After Russia attacked Ukraine in 2014 there were many German politicians who defended Russia.

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16.01.2022 17:15 Відповісти
у миня прастой вапрос: на Масковии есть калбаса по 2.20?
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16.01.2022 17:30 Відповісти
73% зе-д"білів розчаровані тим що Німеччина не надає зброю і забули як вибрали клоуна який провалив всі держзамовлення щодо постачань армії зброї, розробки нових видів зброї, забезпечення армії паливом, розкраданням грошей на побудову сховищ для ***********!
Зе-д"біли, вам лікуватись потрібно!
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16.01.2022 17:34 Відповісти
Ангела Шмеркель ввела любое Эмбарго на поставки даже жратвы в Украину не говоря об оружии с 5 января 2014...Внимание Вопрос Шмеркель агент ШТАЗИ Маркуса Вольфа или советского дохлого КГБ?Быдло ******...
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16.01.2022 17:34 Відповісти
Сралин в 1933 году продал Гитлеру 220 миллионов тонн высокосортного зерна из Украины братану Гитлеру...Голодомора не было говорите...рюсские шакалы...
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16.01.2022 17:37 Відповісти
Да что вы унижаетесь перед той германией? Кроме неё негде оружие купить?
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16.01.2022 17:52 Відповісти
Что касается технологий и оборудования особенно в области машиностроения,то немцы ценный, иногда незаменимый торговый партнёр. Но, что касается оружия, то Штаты и Израиль не хуже, даже лучше. Не надо унижаться, но при случае им припомнить.
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16.01.2022 18:26 Відповісти
Германия не только изготовила несколько суперсовременньіх подводньіх лодок для Израиля , но и ПОДАРИЛА их народу Израиля ! Несмотря на то , что Израиль - воюющая страна , а на подводньіх лодках установленьі баллистические ракетьі в качестве оружия сдерживания . Боеголовки на них , по умолчанию , ядерньіе ...
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16.01.2022 18:34 Відповісти
сам обратил внимание на это...хуже лицемерных фрицев-только ваньки.
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17.01.2022 09:06 Відповісти
Как говорил герой ,,За двумя зайцами,, - мы -то одно, а они - то другое...
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17.01.2022 09:09 Відповісти
Мельник должен сделать вечер памяти Киборгов в посольстве и пригласить немецкие власти . П
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16.01.2022 19:38 Відповісти
НАМ ШТУК 100 ПАНЦЕР 2000 ДЛЯ НАЧАЛА БУДЬ ЛАСКА !)
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16.01.2022 21:33 Відповісти
Німці нам не допоможуть - як тільки вони нададуть нам зброю, кацапи рубонуть усі газові потоки для них. А ті ж таки "зелені", до яких апелює Мельник, приклали руку до зупинки усіх німецьких АЕС. І що вони без газу і електрики робитимуть? Зброю нам постачатимуть
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16.01.2022 22:43 Відповісти
А похоже что воспринимается немцами как - "Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод или Месье, же не манж па сис жур. "
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16.01.2022 22:57 Відповісти
Німцям треба нагадати про Чернобиль. Це є ядерна зброя. Будут вбивати, рванем його. Не тільки ми разом з кацапами згинемо, але й вони.
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17.01.2022 03:43 Відповісти
та кращє- ростовську
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17.01.2022 09:03 Відповісти
 
 